Как отправить фото в МАКС без потери качества

Мессенджер МАКС по умолчанию сжимает фотографии перед отправкой, и по качеству это бьет заметно. Снимок на 16 мегапикселей превращается в картинку на два мегапикселя, а вес падает с пяти мегабайт до сотни килобайт. Если фото нужно для печати, документа или вы просто хотите сохранить детали, сжатие стоит обойти — и в приложении, и в веб-версии для этого достаточно отправить снимок файлом. Покажу на реальном примере, что теряется при обычной отправке и как сделать правильно, тем более что мессенджер работает даже без обновлений на iPhone, так что инструкция актуальна надолго.



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Что теряет фотография при обычной отправке

Когда вы отправляете фото из галереи, МАКС сжимает его на своей стороне. Для скорости и экономии трафика это удобно, но снимок при этом заметно упрощается. Я взял одну фотографию и отправил ее двумя способами — обычным через медиатеку и файлом. Потом сохранил обе версии обратно и сравнил характеристики в приложении Фото.

Разница получилась внушительная:

Параметр Со сжатием Без сжатия Разрешение 1280 × 1704 3472 × 4624 Мегапиксели 2 Мпикс 16 Мпикс Размер файла 95 КБ 5,1 МБ Модель камеры нет данных Xiaomi POCO F5 Pro Параметры съемки нет ISO 118, 25 мм, f/1.79, 1/60 с

Сжатая версия ужалась до 1280 × 1704 точек и весит всего 95 КБ. Оригинал сохранил полные 3472 × 4624 точки и 5,1 МБ веса. По площади это разница почти в восемь раз, по объему файла — более чем в пятьдесят.

Вместе с разрешением при сжатии пропадают все служебные данные снимка. В сжатой копии приложение Фото честно пишет «Нет сведений о камере» и «Нет сведений об объективе». В оригинале же видно все: модель камеры, значение ISO 118, фокусное расстояние 25 мм, диафрагму f/1.79 и выдержку 1/60 секунды. Туда же уходит и геопозиция, если она была в снимке. Для приватности это иногда плюс, но если метаданные вам нужны, отправлять придется файлом.

Многих при этом волнует, надежно ли вообще хранятся такие данные внутри мессенджера. Мы отдельно разбирали, есть ли сквозное шифрование в МАКС и как оно работает на деле.

Как отправить фото файлом в приложении

Само приложение МАКС из App Store удалили, поэтому ставить его приходится другими путями — через веб-версию или альтернативные способы установки. Если приложение у вас уже стоит, отправить фото без сжатия можно так:

Откройте нужный чат и нажмите на скрепку слева от поля ввода. В открывшемся меню выберите «Файл», а не «Галерея». В выпадающем меню выберите «Фото и видео», чтобы взять снимок прямо из галереи. Отметьте нужное фото и подтвердите отправку.

Ключевой момент — именно пункт «Файл». Если выбрать фото через галерею, мессенджер сожмет его автоматически, и никакие настройки этого не изменят. Через файл снимок уходит ровно таким, каким лежит в памяти телефона.

Пока вы возитесь с отправкой, загляните в другой наш материал о том, как разложить переписки по папкам — в МАКС это делается за пару минут и здорово разгружает список чатов. Если что-то не находится или кнопки выглядят иначе, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Отправка без сжатия через веб-версию на телефоне

Раз приложения в App Store нет, у многих владельцев iPhone под рукой остается веб-версия МАКС — она открывается прямо в браузере телефона, без установки. Отправить фото без сжатия отсюда тоже реально.

Откройте сайт мессенджера в Safari и войдите в свой аккаунт. Перейдите в нужный чат. Нажмите на скрепку и выберите «Файл», а не загрузку через галерею. В меню iOS тапните «Фотомедиатека» или «Выбрать файл», укажите снимок и отправьте.

Браузер загружает исходный файл, а не его уменьшенную копию, поэтому фото уходит в полном разрешении — ровно как при отправке файлом в приложении. Разницы в качестве между двумя способами нет, выбирайте тот, что удобнее в моменте. Если вы вообще присматриваетесь к альтернативам, у нас есть разбор про новый мессенджер Syntara и чем он отличается от Telegram и МАКС.

Как отличить фото без сжатия от обычного

Есть простой способ проверить, ушел ли снимок в оригинале, не открывая его свойства. Посмотрите на само сообщение с фото в чате.

Фотография, отправленная файлом, показывает свой размер прямо под превью — в моем случае это 4,8 МБ. У обычного сжатого фото такой подписи нет, под ним просто картинка без цифр. Это самый быстрый маркер: если под снимком написан вес в мегабайтах, значит, он ушел без потери качества.

Логика тут прозрачная. Файл мессенджер считает документом и показывает его объем, как для любого вложения. А сжатое фото он воспринимает как медиа и вес не подписывает. Так что даже без сохранения снимка обратно в галерею можно на глаз понять, в каком виде он отправлен.

Ту же привычку смотреть на детали стоит перенести и на переписку в целом. Например, мы рассказывали, как изменить уже отправленное сообщение, если в него закралась ошибка. Хотите разбираться в мессенджерах и технике глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там выходит самое интересное.