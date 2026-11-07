Как выйти из МАКС на Айфоне и на всех устройствах сразу

Выйти из МАКС на айфоне почему-то оказывается сложнее, чем войти. Нужной кнопки нет ни в списке чатов, ни на первом экране настроек, а там, где она все-таки лежит, рядом прячется пугающее «Удалить профиль». Нажать не туда страшновато. При этом выйти бывает нужно совсем не редко: перед продажей iPhone, после входа с чужого ноутбука или когда в аккаунте завелся кто-то лишний. А обратный вход может преподнести сюрприз, если мессенджер открыт где-то еще. Ниже разберем, где искать выход, как закрыть аккаунт на всех устройствах разом и что будет с перепиской. Если же вы собирались просто снести приложение, сначала посмотрите, что будет, если удалить МАКС с айфона.



Кнопка выхода прячется за значком карандаша

В приложении МАКС для iPhone выход живет не в общем списке настроек, а в режиме редактирования профиля. Логика странная: обычно туда заходят поменять фото или имя, а не выходить из аккаунта. Но в официальной справке МАКС путь именно такой, причем для iPhone и Android он один и тот же.

Порядок действий такой:

Откройте МАКС и перейдите на вкладку «Настройки» в правом нижнем углу. Нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу. В открывшемся окне выберите «Выйти из профиля». Подтвердите выход.

После этого приложение вернется на экран входа с полем для номера телефона. Сама программа с айфона никуда не денется, и это важно: МАКС давно пропал из App Store, так что лишний раз удалять его не стоит. Если меню в вашей версии выглядит иначе, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, приложите скриншот, и там подскажут, куда переехал пункт.

С компьютера выходить придется отдельно

Выход на айфоне не трогает остальные устройства. Если вы открывали МАКС на рабочем ноутбуке или в браузере на чужом компьютере, там аккаунт так и останется включенным. Закрытая вкладка тоже ничего не меняет: браузер запоминает вход, и следующий человек за этим компьютером откроет ваши чаты без всякого кода.

В веб-версии путь немного другой, без карандаша:

Откройте web.max.ru и перейдите в «Настройки». Нажмите на свое имя вверху. Пролистайте открывшуюся страницу вниз и выберите «Выйти из профиля».

В справке этот путь описан именно для браузера. В программе для Mac и Windows ищите тот же пункт в настройках профиля. А если до компьютера уже не добраться, например вы заходили в МАКС в гостинице или на работе у знакомых, выкинуть чужую сессию можно прямо с айфона. Об этом следующий раздел.

Один экран закрывает все сеансы сразу

Каждое устройство, где вы входили в МАКС, мессенджер считает отдельной сессией. Их список лежит в настройках, там же видно тип устройства и время последнего входа. Свой айфон, рабочий ноутбук и веб-версию вы узнаете сразу. Все остальное лучше считать чужим и выключать без раздумий.

Чтобы выйти из МАКС на всех устройствах, кроме текущего, сделайте так:

Откройте вкладку «Настройки». Перейдите в раздел «Устройства». Проверьте список активных сессий. Нажмите «Завершить все сессии, кроме текущей».

Айфон, с которого вы это сделали, останется в аккаунте. Если нужно выйти вообще отовсюду, сначала завершите остальные сессии, а потом выйдите и на самом айфоне по инструкции из первого раздела. Есть и запасной вариант на случай, когда в приложение не попасть: у МАКС есть страница сброса активных сессий. Вводите номер, подтверждаете шестизначным кодом, и все входы обнуляются. Важная оговорка из справки: сделать это можно только с телефона.

Заглядывать в «Устройства» стоит и без повода, хотя бы раз в пару месяцев. Если там нашелся смартфон, которого у вас никогда не было, это уже не вопрос порядка, а повод проверить аккаунт на взлом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите знать, где МАКС прячет новые настройки безопасности, раньше, чем они понадобятся.

Чаты переживут выход, а вот вход может застрять

Переписка в МАКС хранится на серверах мессенджера, а не в памяти айфона. Поэтому выход из профиля ничего не стирает: когда вы снова войдете по номеру, чаты, каналы и папки подтянутся заново. Тяжелые фото и видео, возможно, придется подгрузить еще раз, но сами сообщения на месте.

С возвращением сложнее, и вот почему. Обычный вход выглядит так: номер телефона, затем шестизначный код. Код приходит в SMS, только если у вас нет других активных сессий. Если аккаунт открыт еще где-то и там стоит пароль, код отправится в чат на том устройстве. А если сессия есть, но пароля нет, МАКС сначала попросит его поставить. Это тот самый экран «Установите пароль на устройстве, где вы уже вошли», на котором застревают многие.

Отсюда простое правило перед выходом. Проверьте, что SIM-карта с этим номером под рукой. Если вы ставили пароль для входа, вспомните его и почту, к которой он привязан: без нее забытый пароль не сбросить. И помните, что установка пароля выкидывает из всех сессий, кроме той, где его задавали, так что после нее на ноутбук и iPad придется заходить заново.

Выйти, удалить приложение или удалить профиль — не одно и то же

Эти три действия часто путают, хотя последствия у них совсем разные. Нагляднее всего их сравнить по тому, что остается после нажатия.

Действие Что происходит Чаты Выйти из профиля Аккаунт закрывается только на этом устройстве Сохраняются, вернутся после входа Удалить приложение С айфона пропадает сам МАКС, аккаунт продолжает работать Сохраняются на сервере Удалить профиль Через 30 дней аккаунт исчезает насовсем Пропадают после окончания срока

Выход — самый безопасный вариант, его и выбирайте, если просто нужно освободить айфон или передать его другому человеку. Удаление приложения на iPhone коварнее, чем кажется: МАКС нет в App Store, и вернуть его потом придется обходными путями. «Удалить профиль» находится прямо на экране редактирования профиля, под полем «О себе». После заявки у вас есть 30 дней на раздумья и кнопка «Не удалять профиль». Подробно этот путь мы разбирали в инструкции, как удалить аккаунт в МАКС.

Если вы выходите из аккаунта перед продажей старого iPhone, сделайте это до сброса настроек, а заодно завершите лишние сессии в «Устройствах». Новому айфону после переезда наверняка понадобятся чехол и кабель подлиннее, а такие мелочи по нормальным ценам часто появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.