Apple советует срочно установить macOS Tahoe 26.6.2. Вот в чем причина

Apple снова занялась безопасностью, и на этот раз под раздачу попал именно Mac: вышла macOS Tahoe 26.6.2. По номеру версии кажется, что это очередная мелочь на пару мегабайт, но по факту внутри закрыто почти три десятка уязвимостей, часть из которых выглядит совсем не безобидно. Недавно я объяснял, почему не буду обновляться на macOS 27, и именно поэтому даже небольшие заплатки для macOS 26 пропускать не собираюсь: пока я сижу на текущей ветке, ее актуальность для меня сейчас важнее любых новых функций.



Что закрыли в этом обновлении и чем это грозило

Начну с сути. По данным Apple, в macOS Tahoe 26.6.2 исправлено сразу 29 уязвимостей, и это не абстрактные строчки в отчете, а вполне конкретные дыры. Вот основные, о которых стоит знать:

Уязвимость в обработке звука — из-за нее приложение могло вытащить чувствительные данные пользователя.

Дыра в обработке изображений — специально собранная картинка открывала путь к выполнению произвольного кода, то есть теоретически могла запустить на Mac то, что запускать вы не планировали.

Три ошибки в ядре системы — самый глубокий уровень, где успешная атака дает контроль почти над всей операционкой.

Набор проблем в WebKit — приводили к повреждению памяти и падению Safari, а это ходовой путь для атак через обычные веб-страницы.

Именно на WebKit приходится львиная доля списка: из 29 закрытых CVE двадцать одна так или иначе связана с ним. Это тот самый движок, на котором работает не только Safari, но и почти любое окно с веб-содержимым внутри других приложений, от почты до мессенджеров. Дыра в нем автоматически становится точкой входа сразу для десятков программ, поэтому такие ошибки Apple обычно закрывает в приоритетном порядке. Полный разбор того, что нового в macOS 26.6.2, у нас уже выходил, так что здесь я сосредоточусь конкретно на безопасности.

Хорошая новость в том, что ни одну из этих уязвимостей, по словам Apple, пока не использовали в реальных атаках. Плохая новость: теперь все описания стали публичными, а значит, у злоумышленников появилась готовая карта для тех пользователей, кто с обновлением решит потянуть. Это ровно та причина, по которой Apple и просит ставить патч как можно скорее.

Почему Apple выпускает заплатки одну за другой

Тут есть любопытный момент, на который я обратил внимание. macOS Tahoe 26.6.2 — это уже третий релиз безопасности всего за три недели, и такой темп для Apple совершенно нетипичен. Причина, судя по всему, в искусственном интеллекте: ошибки теперь всплывают быстрее, чем компания успевает закрывать их по своему привычному графику.

Показательная деталь: девять из закрытых уязвимостей нашла OpenAI Codex Security. То есть часть работы, которую раньше живые исследователи делали месяцами, теперь на себя берут нейросети, и поток багрепортов ощутимо вырос. Заодно Apple подтянула в этот апдейт исправления, которые ранее уже попали в беты macOS Golden Gate, то есть будущей macOS 27. Если интересно, что вообще происходит в свежих тестовых сборках, загляните в наш материал про новые функции беты macOS 27, там хорошо видно, куда все движется.

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Почему тянуть с установкой не стоит

Главный аргумент простой: пока обновление у вас не стоит, вы остаетесь уязвимы для дыр, которые уже описаны в открытом доступе. Как только Apple публикует детали, вся эта информация оказывается и в руках тех, кто ищет способ ей воспользоваться. Устройства, оставшиеся на 26.6.1, автоматически превращаются в более удобную мишень, хотя сама установка занимает считанные минуты.

Отдельно отмечу для владельцев Mac постарше: часть исправлений Apple раскатала еще раньше, вместе с macOS 26.6.1, а отдельные патчи для более старых систем компания вполне может выпустить в любой момент. Так что если ваш Mac не тянет Tahoe, это не повод расслабляться, просто следите за апдейтами своей версии и ставьте их сразу, как появятся. Кстати, работа над следующими сборками идет полным ходом: в бете macOS Tahoe 26.7 недавно нашли больше 20 устройств, которые официально еще даже не представлены.

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Как поставить обновление прямо сейчас

Тут все предельно просто, но на всякий случай распишу по шагам, чтобы вопросов не осталось:

Откройте «Системные настройки» на своем Mac. Перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО» и дождитесь, пока система найдет апдейт. Нажмите «Обновить сейчас» и не отключайте питание до конца установки.

Перед обновлением я всегда советую сделать бэкап через Time Machine. Процедура штатная и почти наверняка пройдет гладко, но лишняя копия данных еще никому не мешала, особенно если на Mac лежит что-то важное. Сама установка занимает несколько минут, после перезагрузки система будет работать как обычно, только уже без тех самых уязвимостей, которые мы разобрали выше. По сути это тот редкий случай, когда обновление не приносит новых функций, но точно делает ваш Mac безопаснее, а ради этого пять минут ожидания потратить не жалко.

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