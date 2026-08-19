Я завел ИИ-кота на Mac. Он отвечает на любые вопросы, умеет болтать и играть прямо на экране компьютера

На рабочем столе Mac теперь можно поселить настоящего кота — пиксельного, но с характером и собственным локальным искусственным интеллектом. Приложение Mewmori выпускает на экран питомца, который следит за происходящим, запоминает ваши разговоры и обзаводится маленькими привычками. Все, что кот о вас узнает, остается на компьютере и никуда не улетает. Тема эта неслучайна, ведь недавно мы объясняли, чем опасно закинуть в нейросеть рабочую информацию, так что локальная модель тут звучит особенно уместно.



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Кот, у которого своя жизнь на экране

Mewmori не ждет команд и вообще ведет себя как обычный кот, которому до вас периодически есть дело, а периодически нет. Он бродит по рабочему столу, замечает, какое окно у вас сейчас активно, и комментирует происходящее по-своему. То разгонится и начнет носиться по экрану вчетверо быстрее обычного, то залипнет на воображаемую пылинку, а потом еще и отчитается, как прошла охота. Иногда кот просто садится рядом с курсором и наблюдает, будто ждет, когда вы наконец обратите на него внимание.

Есть у питомца и вредные привычки. Кот умеет подкидывать фейковые ошибки macOS — показывает страшное системное окно, а через секунду выдает что-то вроде «Шутка, все под контролем». В первый раз реально можно вздрогнуть. Еще он выпрашивает еду: то перекус, то полноценный корм, то любимую рыбку, за которую настроение поднимается заметно сильнее.

По сути перед вами тамагочи новой формации. У кота есть голод, настроение и цель дня, а болтливость настраивается от молчаливого соседа до питомца, который комментирует каждый ваш шаг. Размер тоже меняется — от совсем крошечного котенка до крупного кота во весь угол экрана. Если вам интересно, какая нейросеть сейчас самая умная, любопытно будет понаблюдать, как ведет себя маленькая модель, отвечающая за живость этого пушистика.

Память живет на вашем Mac, а не в облаке

Главная фишка Mewmori — это приватность. Все, что кот запоминает о вас, хранится локально, а языковая модель Qwen работает прямо на компьютере. Никаких серверов у приложения нет: снимки экрана, тексты окон и имена файлов никуда не передаются. Даже переписка в чате с котом остается только на вашем Mac, о чем питомец честно предупреждает при первом запросе доступа к экрану.

Память при этом делится по источникам. Отдельно разговоры, отдельно то, что кот подсматривает в активном окне. Не хотите, чтобы он что-то запоминал, просто отключаете нужный пункт, и питомец остается прежним. Все запомненное можно открыть, просмотреть и удалить, так что контроль полностью за вами. Кот собирает факты о вас, предпочтения и договоренности, чтобы через неделю поддержать разговор так, будто и не расставались.

Отвечает за характер и общение модель на два миллиарда параметров. Она весит около 1,3 ГБ и скачивается только тогда, когда вы впервые захотите поговорить с котом — до этого момента можно нажать «потом» и жить с питомцем вообще без нее. Мы как-то сравнивали Siri и ChatGPT на iPhone, и на этом фоне забавно, что целый разговорный ИИ спокойно умещается на диске и работает без интернета. Батарею он тоже не жрет: большую часть времени кот просто анимируется, а нагрузка появляется лишь в момент разговора.

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С питомцем можно играть и о нем надо заботиться

Скучать Mewmori не дает. Прямо на рабочем столе доступно несколько игр: прятки, где кот прячется в случайной точке экрана и становится почти прозрачным, догонялки, в которых он охотится за курсором и прыгает на упреждение, и даже крестики-нолики. Причем ходы в крестиках-ноликах придумывает не жестко прописанный код, а та самая локальная модель — играет она головой, а не по шаблону, так что обыграть кота не всегда просто.

Есть и режим с садом и экспедициями: кот уходит к садовым воротам, отправляется в поход и возвращается с добычей. За все это выдаются достижения вроде «Полуночник» за меню после полуночи или «Ты повелся» за ту самую фейковую ошибку. Дружба с котом проходит шесть стадий — от осторожного знакомца до практически родного существа, которое поджидает вас у экрана логина и вспоминает общее прошлое.

Заботиться о питомце тоже придется. Покормите любимой рыбкой — будет доволен куда сильнее, чем от обычного перекуса. А если кот начинает мешать работе, его можно отправить спать в строку меню одной командой, и вернется он только по клику. Кстати, недавно мы просили нейросеть собрать быструю команду для iPhone, и логика тут похожая: небольшой ИИ-помощник затачивается под конкретную задачу и делает ее без лишнего шума.

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Как поставить пушистика за пару минут

Устанавливается кот максимально просто. Приложение весит всего 26 МБ, работает на macOS 14.6 и новее, поддерживает и Apple Silicon, и Intel. Скачиваете файл с сайта, а дальше все как с любой обычной программой:

Откройте загруженный образ Mewmori. Перетащите ярлык кота в папку «Программы». Запустите приложение — через минуту питомец появится на рабочем столе. Придумайте коту имя и ответьте на пару вопросов о себе. Когда кот предложит скачать ИИ модель, согласитесь и дождитесь полной загрузки файла

Дальше кот заживет своей жизнью. Само приложение бесплатное, два кота и все игры тоже. Платить придется только за дополнительные скины и аксессуары — тут и вислоушки, и сиамцы, и сфинксы, и целый гардероб с коронами, шляпами и крыльями. Цены начинаются от 99 рублей, покупка бессрочная и работает на всех ваших маках, а аккаунт и регистрация не нужны вовсе. Покупателям за пределами России доступна оплата через Telegram Stars, а потерянный ключ восстанавливается по адресу почты.

Получается милый и одновременно технологичный эксперимент: живой тамагочи, который реально видит контекст вашей работы, но при этом честно держит все данные при себе. Для тех, кто любит необычные приложения и настороженно относится к облакам, вариант выходит почти идеальным. Завести пушистого сожителя можно бесплатно на официальном сайте mewmori.com.