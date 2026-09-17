Не работает Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и ВК после установки iOS 27. Что делать?

Кирилл Пироженко

Обновились на iOS 27 и обнаружили, что часть банковских приложений с iPhone куда-то пропала? Вы такие не одни. У пользователей в России после апдейта разом исчезают именно те программы, которых давно нет в App Store, и вернуть их привычным способом не выходит. Кажется, что дело в санкциях и приложения потеряны навсегда, но на деле все чуть сложнее и, к счастью, поправимо. Ниже разберу, почему так вышло, чего категорически нельзя делать в момент обновления и какими способами вернуть все на место.

Окно ошибки при попытке восстановить приложение после установки iOS 27

Окно ошибки при попытке восстановить приложение после установки iOS 27

Куда пропали банковские приложения после iOS 27

Сначала важное уточнение. Приложения не удалились безвозвратно, они не слетели, а сгрузились. Это разные вещи. При сгрузке iOS убирает саму программу, но оставляет ее иконку и данные, рассчитывая позже подтянуть свежую версию из App Store. Вот только для приложений, которых в магазине уже нет, это самое позже не наступит никогда. Прежде чем ставить крупный апдейт, всегда стоит взвесить риски, о которых я подробно писал в материале про то, стоит ли обновляться на iOS 27. Санкционные банковские клиенты как раз в зоне риска.

Причин, по которым приложение сгружается, всего две. Первая это включенная функция «Сгружать неиспользуемые». Она живет в «Настройках» в разделе App Store и по задумке помогает экономить место: если вы давно не открывали какую-то программу, система убирает ее сама. Для обычных приложений это удобно, они вернутся по тапу. Для банковских клиентов из-под санкций это приговор. Зайдите в «Настройки», откройте App Store и переведите тумблер «Сгружать неиспользуемые» в положение выкл. Сделать это стоит прямо сейчас, не дожидаясь следующего сюрприза.

Отключение функции «Сгрузить неиспользуемое»

Отключение функции «Сгрузить неиспользуемое»

Вторая причина связана уже с самим обновлением, и она куда коварнее. О ней поговорим отдельно, потому что именно на ней спотыкается большинство. А чтобы не пропустить момент, когда очередное санкционное приложение всплывет в App Store под чужим именем, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, такие вещи мы отслеживаем одними из первых.

Запрос при обновлении, на который нельзя соглашаться

Вторая причина сгрузки всплывает в самый неподходящий момент, прямо во время загрузки апдейта. Если системе не хватает свободного места, iOS выдает запрос в духе «для установки обновления нужно временно убрать несколько приложений, после апдейта мы вернем их автоматически». Звучит безобидно, а по факту это та же самая сгрузка. Кстати, нехватка памяти и лишние фоновые процессы после установки часто выливаются и в другие болячки, про которые я рассказывал в заметке о том, что делать, если айфон греется и быстро разряжается после обновления.

Так вот, на этот запрос соглашаться нельзя ни в коем случае. Система честно убирает приложения, чтобы освободить гигабайты под апдейт, но обещание вернуть их держится ровно до тех пор, пока программа есть в App Store. Санкционных клиентов там нет, поэтому после обновления вы получите красивые иконки-заглушки, по тапу на которые выскочит сообщение вроде «Не удается установить приложение. Это приложение больше не доступно в App Store». Все, приехали.

Ошибка после нажатия на сгруженное приложение

Ошибка после нажатия на сгруженное приложение

Правильный путь простой. Если места не хватает, отмените обновление, зайдите в хранилище и почистите его руками: удалите пару тяжелых игр, выгрузите фото в облако, снесите кэш. Освободите гигабайт пятнадцать с запасом и только потом запускайте апдейт заново. Так iOS не станет ничего трогать, и ваши банковские приложения переживут обновление в целости. Пара минут возни на этапе подготовки экономит часы нервотрепки после.

Как вернуть приложение через поддержку банка

Допустим, приложение уже сгрузилось и восстановить его через App Store не выходит. Не паникуйте, варианты есть. Первый и самый очевидный работает для крупных банков и не требует ни компьютера, ни танцев с бубном. Кстати, если вы еще не решили, обновляться ли вообще, загляните в разбор о том, какие приложения работают на iOS 27 из числа санкционных, там вся актуальная картина.

Схема такая. Пишете в поддержку своего банка, например Т-Банка или Альфа-Банка, и объясняете ситуацию: приложение сгрузилось после обновления, в App Store его нет. Поддержка выдаст вам временную учетную запись, специальный Apple ID, с которого можно скачать рабочую сборку клиента. Дальше входите под этой учеткой в App Store, ставите приложение, возвращаетесь под свой основной Apple ID и спокойно пользуетесь. Способ рабочий, банки давно живут в таком режиме, и подобные обращения для них рутина.

Обращение в поддержку Т-Банка через веб-версию

Обращение в поддержку Т-Банка через веб-версию

Пока разбираетесь с банком, можно заодно прокачать и сам iPhone. Полезные аксессуары, зарядки и гаджеты по адекватным ценам я регулярно вылавливаю на AliExpress и складываю в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, заглядывайте.

Как переустановить приложения через Mac и iMazing

Если под рукой есть Mac, все решается еще проще и без всякой поддержки. Нам понадобится утилита iMazing, известный менеджер для iPhone, который умеет ставить приложения из вашей библиотеки покупок в обход App Store. Работает она и на macOS, и на Windows, но на ПК последний месяц наблюдаются проблемы с установкой программ, отсутствующих в магазине Apple, и пока решить их не получилось.

Порядок действий такой:

  1. Скачайте iMazing с официального сайта или обновите до последней версии. На момент публикации это 3.6.4.
    2. Переход к управлению приложениями в iMazing

    Переход к управлению приложениями в iMazing

  2. Подключите iPhone к компьютеру кабелем и разрешите доверие устройству.
  3. Кликните по своему iPhone в списке слева, затем справа выберите «Управление приложениями».
    4. Поиск и запуск установки приложения

    Поиск и запуск установки приложения

  4. Через поиск в библиотеке найдите нужную программу.
    5. Успешная установка приложения

    Успешная установка приложения

  5. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и нажмите «Установить».
Сгруженное приложение Альфа-Банка (Холдер)

Сгруженное приложение Альфа-Банка (Холдер)

Результат установки через iMazing

Результат установки через iMazing

Проверено на себе. Именно так я переустановил старую сборку приложения Альфа-Банка, тот самый «Холдер», она понадобилась мне для второго аккаунта. Тем же способом легко вернуть Сбербанк Онлайн, Т-Банк, Альфу, МАКС, ВК и любой другой софт, пропавший из магазина. Один важный нюанс: все эти программы должны быть ранее загружены под вашим Apple ID, иначе в библиотеке iMazing их просто не окажется. Утилита показывает только то, что реально привязано к вашей учетной записи.

Если на каком-то шаге что-то не сходится или приложение упорно не хочет ставиться, не бейтесь в одиночку. Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам и помогут довести дело до конца.

Итог обнадеживающий. Сгрузка санкционного приложения после обновления на iOS 27 выглядит как катастрофа, но по факту лечится за десять минут: либо через временный Apple ID от банка, либо через iMazing на компьютере. Главное правило на будущее это отключить автосгрузку и никогда не разрешать системе убирать приложения ради апдейта. Тогда очередное обновление пройдет без потерь, а иконки банков останутся на своих местах рабочими, а не декоративными.

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