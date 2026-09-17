Не работает Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и ВК после установки iOS 27. Что делать?

Обновились на iOS 27 и обнаружили, что часть банковских приложений с iPhone куда-то пропала? Вы такие не одни. У пользователей в России после апдейта разом исчезают именно те программы, которых давно нет в App Store, и вернуть их привычным способом не выходит. Кажется, что дело в санкциях и приложения потеряны навсегда, но на деле все чуть сложнее и, к счастью, поправимо. Ниже разберу, почему так вышло, чего категорически нельзя делать в момент обновления и какими способами вернуть все на место.



Куда пропали банковские приложения после iOS 27

Сначала важное уточнение. Приложения не удалились безвозвратно, они не слетели, а сгрузились. Это разные вещи. При сгрузке iOS убирает саму программу, но оставляет ее иконку и данные, рассчитывая позже подтянуть свежую версию из App Store. Вот только для приложений, которых в магазине уже нет, это самое позже не наступит никогда. Прежде чем ставить крупный апдейт, всегда стоит взвесить риски, о которых я подробно писал в материале про то, стоит ли обновляться на iOS 27. Санкционные банковские клиенты как раз в зоне риска.

Причин, по которым приложение сгружается, всего две. Первая это включенная функция «Сгружать неиспользуемые». Она живет в «Настройках» в разделе App Store и по задумке помогает экономить место: если вы давно не открывали какую-то программу, система убирает ее сама. Для обычных приложений это удобно, они вернутся по тапу. Для банковских клиентов из-под санкций это приговор. Зайдите в «Настройки», откройте App Store и переведите тумблер «Сгружать неиспользуемые» в положение выкл. Сделать это стоит прямо сейчас, не дожидаясь следующего сюрприза.

Вторая причина связана уже с самим обновлением, и она куда коварнее. О ней поговорим отдельно, потому что именно на ней спотыкается большинство. А чтобы не пропустить момент, когда очередное санкционное приложение всплывет в App Store под чужим именем, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, такие вещи мы отслеживаем одними из первых.

Запрос при обновлении, на который нельзя соглашаться

Вторая причина сгрузки всплывает в самый неподходящий момент, прямо во время загрузки апдейта. Если системе не хватает свободного места, iOS выдает запрос в духе «для установки обновления нужно временно убрать несколько приложений, после апдейта мы вернем их автоматически». Звучит безобидно, а по факту это та же самая сгрузка. Кстати, нехватка памяти и лишние фоновые процессы после установки часто выливаются и в другие болячки, про которые я рассказывал в заметке о том, что делать, если айфон греется и быстро разряжается после обновления.

Так вот, на этот запрос соглашаться нельзя ни в коем случае. Система честно убирает приложения, чтобы освободить гигабайты под апдейт, но обещание вернуть их держится ровно до тех пор, пока программа есть в App Store. Санкционных клиентов там нет, поэтому после обновления вы получите красивые иконки-заглушки, по тапу на которые выскочит сообщение вроде «Не удается установить приложение. Это приложение больше не доступно в App Store». Все, приехали.

Правильный путь простой. Если места не хватает, отмените обновление, зайдите в хранилище и почистите его руками: удалите пару тяжелых игр, выгрузите фото в облако, снесите кэш. Освободите гигабайт пятнадцать с запасом и только потом запускайте апдейт заново. Так iOS не станет ничего трогать, и ваши банковские приложения переживут обновление в целости. Пара минут возни на этапе подготовки экономит часы нервотрепки после.

Как вернуть приложение через поддержку банка

Допустим, приложение уже сгрузилось и восстановить его через App Store не выходит. Не паникуйте, варианты есть. Первый и самый очевидный работает для крупных банков и не требует ни компьютера, ни танцев с бубном. Кстати, если вы еще не решили, обновляться ли вообще, загляните в разбор о том, какие приложения работают на iOS 27 из числа санкционных, там вся актуальная картина.

Схема такая. Пишете в поддержку своего банка, например Т-Банка или Альфа-Банка, и объясняете ситуацию: приложение сгрузилось после обновления, в App Store его нет. Поддержка выдаст вам временную учетную запись, специальный Apple ID, с которого можно скачать рабочую сборку клиента. Дальше входите под этой учеткой в App Store, ставите приложение, возвращаетесь под свой основной Apple ID и спокойно пользуетесь. Способ рабочий, банки давно живут в таком режиме, и подобные обращения для них рутина.

Пока разбираетесь с банком, можно заодно прокачать и сам iPhone. Полезные аксессуары, зарядки и гаджеты по адекватным ценам я регулярно вылавливаю на AliExpress и складываю в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, заглядывайте.

Как переустановить приложения через Mac и iMazing

Если под рукой есть Mac, все решается еще проще и без всякой поддержки. Нам понадобится утилита iMazing, известный менеджер для iPhone, который умеет ставить приложения из вашей библиотеки покупок в обход App Store. Работает она и на macOS, и на Windows, но на ПК последний месяц наблюдаются проблемы с установкой программ, отсутствующих в магазине Apple, и пока решить их не получилось.

Порядок действий такой:

Скачайте iMazing с официального сайта или обновите до последней версии. На момент публикации это 3.6.4. Подключите iPhone к компьютеру кабелем и разрешите доверие устройству. Кликните по своему iPhone в списке слева, затем справа выберите «Управление приложениями». Через поиск в библиотеке найдите нужную программу. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и нажмите «Установить».

Проверено на себе. Именно так я переустановил старую сборку приложения Альфа-Банка, тот самый «Холдер», она понадобилась мне для второго аккаунта. Тем же способом легко вернуть Сбербанк Онлайн, Т-Банк, Альфу, МАКС, ВК и любой другой софт, пропавший из магазина. Один важный нюанс: все эти программы должны быть ранее загружены под вашим Apple ID, иначе в библиотеке iMazing их просто не окажется. Утилита показывает только то, что реально привязано к вашей учетной записи.

Если на каком-то шаге что-то не сходится или приложение упорно не хочет ставиться, не бейтесь в одиночку. Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам и помогут довести дело до конца.

Итог обнадеживающий. Сгрузка санкционного приложения после обновления на iOS 27 выглядит как катастрофа, но по факту лечится за десять минут: либо через временный Apple ID от банка, либо через iMazing на компьютере. Главное правило на будущее это отключить автосгрузку и никогда не разрешать системе убирать приложения ради апдейта. Тогда очередное обновление пройдет без потерь, а иконки банков останутся на своих местах рабочими, а не декоративными.