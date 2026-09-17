Все новые функции iOS 27.2 beta 1

Планировали поставить бету iOS 27.1, а вместо нее прилетела сразу iOS 27.2 — и это первая интрига дня. Apple перескочила через целое обновление, причем сделала это не случайно, а с четким расчетом. Внутри свежей сборки прячется полностью переделанное приложение «Здоровье», новые языки для умного ассистента и целая россыпь мелких доработок по всей системе. О том, что Apple неожиданно выпустила iOS 27.2 раньше ожидаемого, мы уже рассказывали отдельно, а здесь спокойно пройдемся по самим нововведениям: что переделали, что добавили и кому все это реально пригодится.



iOS 27.1 пропустили ради iPhone Duo

Странность бросилась в глаза сразу. По логике после первой версии iOS 27 должна была прийти бета iOS 27.1, но Apple молча перешагнула через нее и выдала тестерам сразу iOS 27.2. Причина оказалась не технической, а стратегической. Если вы еще сидите на старой прошивке, у нас есть отдельный разговор о том, почему iPhone стоит обновить без промедления, но здесь ситуация другая и касается она будущего смартфона.

Все дело в iPhone Duo, который выйдет в октябре и приедет к покупателям именно на iOS 27.1. Apple не хочет, чтобы код нового устройства раньше срока оказался в руках разработчиков и журналистов. Проще всего спрятать эту ветку от чужих глаз — вот компания и убрала промежуточную версию из публичного тестирования. Как только Duo официально появится в продаже, iOS 27.1 выйдет вместе с ним, а бета-тестеры пока работают с более поздней сборкой.

Такой ход — редкость, но не сенсация. Apple и раньше тасовала номера версий, когда нужно было прикрыть незанонсированное железо. Так что перескок через версию здесь не баг и не ошибка, а вполне осознанное решение.

Приложение «Здоровье» переделали полностью

Главная звезда обновления — обновленное приложение «Здоровье», которое Apple показала еще на сентябрьской презентации. Теперь оно поделено на три вкладки: «Обзор», «Долголетие» и «Все данные». Логика простая: часто нужное держим под рукой, всю историю прячем чуть глубже.

Вкладка «Обзор» собирает самое свежее и важное: показатели пульса, оценку сна, активность и кольца активности. «Долголетие» показывает, как ваши данные меняются со временем, и высчитывает так называемый «Возраст здоровья». Эта цифра складывается из уровня активности, показателя VO2 max, продолжительности сна и других метрик. По сути система пытается сказать, на сколько лет тянет ваш организм по факту, а не по паспорту.

В приложении «Здоровье» появится функция оценки состояния здоровья на дому. Она использует камеру iPhone и позволяют измерить гибкость, силу, баланс и тот самый VO2 max. Звучит футуристично, но работает без дополнительных гаджетов — хватает одного телефона. Есть и приятная мелочь: у приложения сменилась иконка. Важный нюанс — переделанное «Здоровье» пока доступно только на английском для США, так что русскоязычным пользователям придется подождать локализации.

Обновление получилось крупное, и разбирать его удобнее не в одиночку. Хотите первыми узнавать про такие фишки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем все важное про iPhone простым языком.

Все функции одним списком

Кроме «Здоровья», в бете набралась целая горсть точечных изменений — по мелочи, но местами приятно. Мы уже показывали функции iOS 27, которые стоит попробовать первыми, а вот что нового приехало конкретно в этой сборке:

Контекст звонка. Если вы звоните человеку, у которого в «Контактах» указана годовщина, приложение «Телефон» напомнит вам об этой дате прямо перед вызовом.

Если вы звоните человеку, у которого в «Контактах» указана годовщина, приложение «Телефон» напомнит вам об этой дате прямо перед вызовом. Темы для CarPlay Ultra. Появились готовые оформления с выбором обоев, стиля приборов и цвета. По коду видно, что в поддерживаемых машинах под тему будет подстраиваться даже подсветка салона.

Появились готовые оформления с выбором обоев, стиля приборов и цвета. По коду видно, что в поддерживаемых машинах под тему будет подстраиваться даже подсветка салона. Новые языки Siri AI. Умный ассистент заговорил на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Русского в списке пока нет, но направление понятное — языки добавляют партиями.

Умный ассистент заговорил на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Русского в списке пока нет, но направление понятное — языки добавляют партиями. Профили в приложении Apple TV. Они доехали до iPhone и iPad: можно завести отдельную учетную запись для ребенка, ограничить контент рейтингом PG и вручную настроить, какие фильмы и сериалы ему доступны. Удобно, когда даешь смартфон детям.

Они доехали до iPhone и iPad: можно завести отдельную учетную запись для ребенка, ограничить контент рейтингом PG и вручную настроить, какие фильмы и сериалы ему доступны. Удобно, когда даешь смартфон детям. Сурдоперевод в звонках. Заработал API для FaceTime, о котором Apple говорила еще в мае: сторонние приложения теперь могут подключать живого сурдопереводчика прямо к видеозвонку. В настройках Apple TV к тому же появился переключатель субтитров на языке жестов.

Заработал API для FaceTime, о котором Apple говорила еще в мае: сторонние приложения теперь могут подключать живого сурдопереводчика прямо к видеозвонку. В настройках Apple TV к тому же появился переключатель субтитров на языке жестов. Будильники в «Часах». Мелкая, но заметная правка: подписи a.m. и p.m. стали меньше самой цифры времени.

Мелкая, но заметная правка: подписи a.m. и p.m. стали меньше самой цифры времени. Меньше красного в «Музыке». Apple убрала часть фирменных красных акцентов. Кнопки Play и Shuffle в медиатеке, как и иконки разделов, теперь черные.

Apple убрала часть фирменных красных акцентов. Кнопки Play и Shuffle в медиатеке, как и иконки разделов, теперь черные. «Исключенные приложения» в Siri. Раздел App Access переименовали, а главное — теперь можно спрятать от ассистента, поиска и подсказок сразу несколько приложений, а не добавлять их по одному.

Раздел App Access переименовали, а главное — теперь можно спрятать от ассистента, поиска и подсказок сразу несколько приложений, а не добавлять их по одному. «Новые эпизоды» в подкастах. Блок Up Next переименовали в New Episodes, а под ним появилась строка «Продолжить воспроизведение».

Блок Up Next переименовали в New Episodes, а под ним появилась строка «Продолжить воспроизведение». Прозрачность отслеживания в ЕС. Для стран Евросоюза добавили расширенный запрос на отслеживание и ежегодное повторное напоминание. Для Франции, Германии, Италии, Польши и Румынии такой формат стал обязательным.

Список внушительный, и наверняка не все настройки найдутся с первого раза. Не смогли отыскать нужный пункт или что-то работает не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут и помогут разобраться.

Стоит ли ставить первую бету iOS 27.2

Теперь главный вопрос — бежать ли обновляться прямо сейчас. Если коротко: не спешите. Первая бета — это всегда лотерея с вылетами, просадкой батареи и капризами приложений, поэтому на основном телефоне ей не место. Мы подробно разбирали, стоит ли обновляться на iOS 27 вообще, и логика с бетами ровно та же.

По содержанию iOS 27.2 — обновление приятное, но не критичное. Переделанное «Здоровье» многим понравится, только вот русской локализации в нем пока нет, а новые языки Siri русский тоже обошли стороной. Выходит, самое интересное для нашего пользователя приедет позже, если приедет вообще. Так что рвать когти с релизом смысла мало — разумнее дождаться стабильной сборки, где все обкатано и переведено.

А пока идет тестирование, можно заняться чем-то более полезным — например, присмотреть аксессуары к iPhone. Лучшие находки с AliExpress по адекватным ценам мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Ну а как только у iOS 27.2 появится русский язык и первые стабильные версии, вернемся к теме уже без оговорок про сырую бету.