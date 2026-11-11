Как вернуть удаленные из App Store приложения на iPhone. Какие способы работают в 2026

Сбербанк, ВТБ или VK Мессенджер живут на айфоне ровно до первого сброса или переезда на новый смартфон. Потом их приходится возвращать в обход App Store, и за последние месяцы мы описали для этого пять разных способов. В ноябре я прошелся по каждому заново. Один сломался полностью, второй пускает только тех, кто успел войти раньше, а у третьего проблему закрыли буквально на днях.



DDE Store работает стабильнее всех

Самый простой вариант для тех, у кого нет компьютера под рукой. Мы подробно разбирали, как ставить приложения через DDE Store: профиль ставится через Safari, дальше оплата подписки, режим разработчика и отдельный магазин на рабочем столе. Внутри лежат банки, МАКС и прочие программы, которые из российского App Store давно пропали.

На ноябрь DDE Store работает без сбоев: приложения ставятся из магазина и открываются с первого раза. Бесплатной версии при этом нет: подписка стоит от 9 долларов в месяц за одно устройство, а за три месяца и полгода просят 19 и 29 долларов. Российской картой платить удобнее через Telegram-бота сервиса, он сам покажет сумму в рублях.

Риск у способа один, и про него надо помнить. Магазин держится на сертификатах, которые Apple может отозвать в любой момент. Защита от отзыва в тарифы входит, но гарантией это не назовешь.

Сертификат разработчика ставит вообще что угодно

Второй способ без компьютера устроен иначе. Вы покупаете личный сертификат разработчика, привязанный к UDID вашего айфона, и подписываете приложения сами через программу Feather. Вся последовательность есть в нашей инструкции о том, как установить любое приложение без App Store, от покупки сертификата до первой подписанной программы.

Тут тоже все работает без сбоев. Плюс в том, что ограничений по каталогу нет: ставится любой IPA-файл, даже если приложения никогда не было в App Store. Сертификат покупается на год, потом его продлевают.

Вот только у свободы тут обратная сторона — безопасность. IPA из случайного канала может оказаться с сюрпризом, который утащит пароли и доступ к банку. Качайте файлы только из проверенных источников, особенно если речь о банковских приложениях.

Signum снова пускает в Apple ID

Signum от команды AppBank мы советовали как замену iMazing, когда тот начал сыпать ошибками. Как это работает, подробно описано в нашей статье о том, как ставить удаленные приложения через Signum. Программа берет приложение из истории покупок вашего Apple ID и передает его на айфон по кабелю. Есть версии для Mac, Windows и Linux.

Последние недели у Signum ломался вход в Apple ID: программа просто не давала авторизоваться. Разработчики выпустили обновление, где исправили ошибки и подтянули стабильность.

После апдейта вход снова работает, но с одним условием. Входить нужно без VPN, иначе авторизация может не пройти. Порядок действий такой:

Обновите Signum до последней версии через саму программу или по ссылке из поста. Отключите VPN на компьютере. В разделе «Аккаунт» войдите в Apple ID и введите код, который придет на iPhone. Подключите айфон кабелем, найдите приложение в разделе «Поиск» и нажмите «Установить на iPhone».

Если Signum пишет, что не нашел скачанный файл, работает старый обходной путь из нашей инструкции: забрать IPA из папки программы и поставить его через раздел «IPA-файл». А если застряли на каком-то шаге, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там уже разобрали не одну такую ошибку.

IPA Downloader живет до первого выхода из аккаунта

Бесплатный скрипт на базе ipatool скачивает оригинальный IPA из вашего Apple ID на компьютер, а дальше файл уходит на айфон через AirDrop или кабель. Мы разбирали, как скачать удаленные приложения через IPA Downloader на Mac и Windows, с установкой всех нужных пакетов.

Сейчас способ работает наполовину. Если вы уже вошли в Apple ID через скрипт, загрузка идет как раньше. А вот заново авторизоваться не получится: вход просто не проходит.

Отсюда простой практический совет: не выходите из аккаунта в скрипте и не удаляйте папку с ним, пока вход не починят. А если вы до IPA Downloader еще не добирались, начинать с него сейчас смысла нет. Берите Signum, он делает то же самое.

iMazing пока сдался

В сентябре iMazing ненадолго ожил: после обновления до версии 3.6.4 через него снова ставились ВК, Сбербанк Онлайн и Холдер от Альфа-Банка. Тогда мы написали, как настроить iMazing для удаленных приложений, и способ какое-то время держался.

На ноябрь iMazing не работает совсем. Установить через него удаленное приложение из истории покупок не выходит, и обходного пути пока нет. Тот же способ уже ломался в августе после изменений авторизации у Apple, так что ничего нового тут нет.

Тратить на него время сейчас не стоит. Сама программа пригодится для резервных копий и файлов, а для удаленных приложений переходите на Signum. Как только разработчики выпустят исправление, мы поправим сводку в конце статьи.

Без компьютера платите, с компьютером выручит Signum

Если компьютера нет или не хочется возиться с кабелем, вариантов два, и оба платные. DDE Store проще: оплатил и ставишь из готового каталога. Сертификат разработчика дает больше свободы, но требует аккуратности с источниками файлов. Компьютер под рукой? Тогда надежнее всего сейчас Signum, и главное в нем обновиться и входить без VPN. Вот как все пять способов выглядят в одной таблице:

Способ Компьютер Какие приложения Статус в ноябре 2026 DDE Store Не нужен Любые из каталога Работает Сертификат разработчика + Feather Не нужен Любые IPA-файлы Работает Signum Нужен Из истории покупок Apple ID Работает после обновления, вход без VPN IPA Downloader Нужен Из истории покупок Apple ID Только если вход уже выполнен iMazing Нужен Из истории покупок Apple ID Не работает

Таблицу будем обновлять по ходу. Каждый из способов может сломаться за ночь и так же внезапно ожить: этой осенью это уже случилось и с iMazing, и с Signum. Чтобы узнавать о поломках и починках в тот же день, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

А пока вы возвращаете банки на айфон, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там часто попадаются нормальные кабели Lightning и USB-C, которые не рвут связь на середине установки.