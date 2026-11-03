В России началась новая волна блокировок VPN. Теперь не спасают даже личные серверы

Если в последние дни интернет на iPhone ведет себя странно, вы точно не одиноки. Жалобы на то, что VPN внезапно перестает работать, снова пошли потоком, причем теперь их пишут люди, которые раньше были уверены, что их это не коснется. За новой волной стоит заметный сдвиг в том, кого именно теперь ищут и как быстро находят. Есть у этих перемен и версия про новые технологии, которую пока никто официально не подтвердил. Ниже разберем, что поменялось в начале ноября, кого задело заодно и чего ждать дальше. А общую картину осени мы собирали в материале про новые блокировки VPN после выборов.



Под блокировку попали даже серверы на двоих

Летом, когда в России разом перестали работать десятки VPN, под раздачу шли в основном крупные сервисы с тысячами клиентов. Теперь картина другая. С начала ноября пользователи сообщают, что ТСПУ (оборудование Роскомнадзора, которое стоит у операторов связи) начали блокировать серверы, которыми пользуются всего два-три человека.

Раньше логика была понятной. Чем больше людей подключаются к одному адресу, тем заметнее он для фильтров. Небольшой частный сервер на зарубежном хостинге мог спокойно жить месяцами. По оценкам специалистов, сейчас на обнаружение такого узла может уходить несколько часов. Цифру никто официально не подтверждал, а Роскомнадзор по традиции свои блокировки не комментирует.

Сама тенденция началась не вчера. Еще в августе регулятор перешел от точечных блокировок к отключению целых подсетей хостеров, где жили популярные сервисы. В сентябре, сразу после выборов в Госдуму, под ограничения попали еще больше десяти сервисов. Тогда личные серверы страдали скорее за компанию, просто оказавшись по соседству. Судя по свежим жалобам, их начали вычислять и поодиночке.

Версия с нейросетью внутри ТСПУ пока остается версией

Почему фильтры вдруг стали такими внимательными? Часть экспертов уверена, что в ТСПУ теперь работает ИИ. Он якобы круглосуточно ищет подозрительные соединения и тут же их проверяет. По их версии, алгоритмы разбирают сетевые пакеты в реальном времени, смотрят на объем трафика и его ритм, а адреса зарубежных хостингов сами отправляют в черные списки.

Звучит складно, только прямых подтверждений нет. Ни имен экспертов, ни документов. Еще летом специалисты заметили, что ТСПУ начал оценивать соединения по поведению, а не по типу протокола. Но и тогда история про машинное обучение оставалась непроверенной. Я бы здесь разделял факт и догадку. Факт в том, что блокировки стали точнее и быстрее. Нейросеть за этим стоит или просто более жесткие правила, снаружи не разглядеть.

Если официальные данные о новых фильтрах все-таки появятся, мы сразу напишем о них в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь.

Достается и тем, кто VPN вообще не включал

Пользователи жалуются, что подключение теперь приходится перенастраивать каждые пару дней. Но у таких волн всегда есть побочный эффект, и он бьет по обычным владельцам айфонов. Блокировка по адресам и по поведению трафика не отличает VPN от любого другого сервиса, который живет на том же хостинге.

Июнь это хорошо показал. 5 июня часть сайтов на Beget, TimeWeb, Selectel и у других хостеров стала частично недоступна, а администраторы потеряли удаленный доступ к собственным серверам. Сломался даже почтовый мессенджер Delta Chat, хотя никакого прокси в нем не было: его сетевой «отпечаток» оказался похож на подозрительный. Неприятнее всего, что соединение при такой блокировке не обрывается честно. Приложение показывает, что все подключено, а данные просто не идут.

Ограничения к тому же раскатываются неравномерно, по разным регионам и операторам. Поэтому если у вас вдруг перестал грузиться сайт магазина или приложение доставки, это не обязательно поломка самого сервиса. Не можете понять, в чем дело? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, виноват оператор или сам сервис.

Следующим шагом может стать лимит на зарубежный трафик

Блокировки серверов — не единственное, что сейчас обсуждают. В конце октября стало известно, что Минцифры готовит лимит на зарубежный трафик, и мы подробно разбирали, почему под него попадут обновления iOS. Идея в том, чтобы пропускать такой трафик через те же ТСПУ и урезать его объем сверх определенного порога.

Размер порога пока не определили, сроки тоже не назвали. Зато список того, что считается зарубежным трафиком, уже выглядит тревожно для владельцев техники Apple: обновления систем, магазины приложений, Telegram, игры. Эксперты предупреждают, что делить трафик по IP-адресам можно лишь приблизительно. А значит, под лимит рискуют попасть совсем не те сервисы.

Для айфона это особенно чувствительно. Крупное обновление iOS легко весит несколько гигабайт, а многие игры из App Store давно перевалили за этот рубеж и при каждом апдейте докачивают еще столько же. Если порог окажется низким, упереться в него можно, вообще не открывая ничего запрещенного.

Курс при этом обозначен открыто. Еще в марте глава Минцифры Максут Шадаев называл задачей ведомства снизить использование VPN в стране. Правда, штрафы для пользователей он тогда же назвал плохой идеей и предложил давить экономически. Лимит на зарубежный трафик как раз очень похож на такую меру: платить или ждать придется всем, а не только тем, кто что-то обходит.

С юридической стороной для обычных пользователей пока ничего не поменялось. Прямого штрафа за сам VPN в КоАП нет, и в Госдуме в январе заверяли, что вводить его не собираются. Наказывают за рекламу таких сервисов: штрафы доходят до 500 тысяч рублей. Ослабления при этом никто не ждет, даже в осторожных разборах фильтры обещают только совершенствоваться. Для владельца iPhone это значит простую вещь: перебои с сайтами и приложениями, которые к VPN никакого отношения не имеют, скорее всего, тоже никуда не денутся.

Когда сеть ведет себя непредсказуемо, фильмы и музыку в дорогу надежнее держать прямо на устройстве. Флешки с USB-C для айфона и недорогие внешние SSD регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А что будет с лимитом трафика, станет понятно, когда Минцифры назовет конкретный порог.