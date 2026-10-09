Купить MacBook в России станет сложнее и дороже

Если вы присматриваете MacBook и собирались спокойно дождаться осенних новинок или распродаж, витрины стоит открыть уже сейчас. Летом на таможне поменялась одна формальность, о которой покупатель обычно вообще не думает. Продавцы ноутбуков Apple, наоборот, теперь чувствуют ее на каждой поставке. Последствия уже видны в цифрах, причем сильнее всего достается не самым ходовым моделям, а тем, которые выбирают прицельно, под свои задачи. Ниже разберем, что именно поменялось, почему макбуки оказались в зоне риска раньше многих других ноутбуков и как не переплатить, если новый Mac нужен в ближайшие месяцы.



Что поменялось при ввозе ноутбуков с августа

Любой ноутбук, который везут в Россию на продажу, должен пройти таможню с сертификатом соответствия. Без этой бумаги партию просто не выпустят. До лета схема была удобной для параллельного импорта: сертификат на конкретный артикул оформлял производитель или крупный дистрибьютор, документ попадал в единую базу, и дальше по нему тот же ноутбук могли ввозить и другие компании. По сути, одна бумага работала на весь рынок.

По данным «Известий», в августе 2026 года порядок изменился. Теперь каждый импортер сам получает документы на каждую партию, которую везет. Изданию об этом рассказали менеджер одного из вендоров и источник в компании-дистрибьюторе, а касаются новые требования не только ноутбуков, но и наушников с зарядками. Текста самих правил в открытом доступе я не нашел, так что пока опираемся на слова участников рынка. Звучит как бюрократия, которая обычного покупателя вроде бы не трогает. Но на самом деле трогает, и еще как.

Почему MacBook пострадали сильнее других ноутбуков

Официально Apple ноутбуки в Россию не поставляет с 2022 года, так что любой MacBook на полке приехал по параллельному импорту. Сама схема при этом никуда не делась: весной Минпромторг вычеркнул из перечня компьютеры ASUS, Acer, HP и Intel, а техника Apple в перечне осталась. Беда в другом. По словам собеседника «Известий», макбуки, как и ноутбуки Dell и HP, везут в страну небольшими партиями, а именно такие поставки после августа стали невыгодными.

Логика простая. Раньше маленькая партия ехала по чужому сертификату и почти ничего не стоила импортеру в плане документов. Теперь за бумаги приходится платить на каждой поставке, и эти расходы делятся на десяток-другой ноутбуков, а не на тысячи. Возить модель, которую берут нечасто, многим просто перестало быть интересно.

Это уже второй удар по сертификатам за год. В феврале Росаккредитация перестала признавать документы трех органов по сертификации из Казахстана, Армении и Киргизии, и техника Apple тогда тоже оказалась в списке пострадавших вместе с ASUS, HP, Dell, LG и Philips. Документы пришлось переоформлять, поставки шли с задержками.

Dell и HP в этой истории соседи по несчастью, но аудитория у них другая. В М.Видео отмечают, что спрос на эти бренды в основном корпоративный: компании закупают партиями и готовы ждать. Макбуки же в основном покупают люди для себя, поэтому перемены на полках они заметят первыми.

Какие MacBook могут пропасть с полок первыми

Директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов считает, что сильнее всего пострадают модели с большим числом модификаций и маленькими поставками. Массовые ноутбуки с одинаковыми характеристиками, по его словам, переживут изменения легче. Говорил он прежде всего об игровых моделях, но у MacBook ровно та же особенность. Один MacBook Air продается в нескольких цветах, с разным объемом памяти и накопителя, и каждая такая комбинация считается отдельным артикулом. У MacBook Pro к этому добавляется выбор между M5, M5 Pro и M5 Max.

Дальше уже моя догадка, но довольно очевидная. Базовые Air и MacBook Neo в популярных цветах продолжат возить: спрос на них стабильный, и партия легко окупает сертификат. А вот редкие конфигурации вроде Air с 32 ГБ памяти, прошки на M5 Max или версии с накопителем на несколько терабайт рискуют стать дефицитом или подорожать заметно сильнее среднего.

Эксперт НТИ Илья Ильинский тоже не ждет нехватки ноутбуков в целом, а вот проблемы с отдельными конфигурациями допускает: «Так бывает, когда нового завоза нет и распродают остатки». По его данным, у дистрибьюторов уже всплывают прошлогодние модели. Для MacBook это значит, что под видом «нового» вам могут предложить ноутбук на чипе прошлого поколения, и разница в цене при этом будет не такой большой, как хотелось бы.

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Сколько это уже стоит покупателям

И это не последнее подорожание в этом году: с 1 декабря в России заработает технологический сбор, и мы уже считали, как он скажется на технике Apple. Пока же ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает эффект от новых правил сертификации в 3-4% к цене. Ассортимент Dell, HP и Apple в России, по его словам, уже сжался примерно на 10%, и этот процесс продолжится.

В рублях проценты выглядят скромно, но на ноутбуке за 120 тысяч это уже 4-5 тысяч сверху. Примерно столько стоит нормальный чехол и USB-C хаб. Рынок в целом тоже не радует: по данным ITResearch, в августе продажи ноутбуков упали на 35% к прошлому году, а средняя цена перевалила за 110 тысяч рублей.

Честно скажу, валить все на сертификацию было бы неправильно. Ильинский напоминает, что с прошлой осени в мире дорожают память и накопители, и это бьет по всем ноутбукам, макбуки не исключение. Новые правила просто добавились сверху. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите видеть, как меняются цены на Mac к декабрю, без поиска по десятку магазинов.

Как купить MacBook и не переплатить

Где сейчас дешевле всего брать ноутбук Apple, мы подробно разбирали в материале о том, где выгоднее купить MacBook в России. Площадки там все те же, но с учетом новых правил я бы добавил к выбору несколько пунктов.

Если ноутбук нужен в ближайшие пару месяцев, не тяните до декабря: к сертификации тогда добавится технологический сбор.

Не держитесь за редкую конфигурацию. Часто массовая версия с чуть меньшим объемом накопителя плюс внешний SSD выходят дешевле и находятся быстрее.

Сверяйте чип и год выпуска в характеристиках и на коробке. Прошлогодняя модель по цене новой — плохая сделка.

Уточняйте, кто дает гарантию и на какой срок. При параллельном импорте ее обеспечивает продавец, а не Apple.

Отдельно про новинки. Apple готовит в конце октября новые Mac, и логично ожидать, что в Россию они будут добираться медленнее, чем раньше: под каждую свежую модель импортерам теперь нужно оформить свои документы, причем на каждую поставку. Первые партии будут маленькими, а значит, и самыми дорогими. Кто хочет новинку в первые недели, должен быть к этому готов.

Пока выбираете ноутбук, подумайте и о том, в чем его носить. Тонкие чехлы-конверты и сумки под MacBook без наценки за логотип регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли бежать за макбуком прямо сейчас? Если старый Mac еще тянет, паниковать незачем: базовые модели никуда не денутся, просто станут немного дороже. А вот тем, кому нужна конкретная и не самая ходовая конфигурация, лучше не ждать. Через пару месяцев ее можно уже просто не найти, или найти, но с совсем другим ценником.