Установил watchOS 26.6 на Apple Watch Series 10: что стало с автономностью и приложениями

Обновления с индексом .6 обычно проходят мимо: пара строчек про безопасность, мелкие правки и ноль поводов для радости. Но watchOS 26.6 меня удивила, хотя я вообще не ждал никаких перемен, а пока многие ставят бета-версию watchOS 27 по инструкции, я решил остаться на стабильной ветке и просто накатить свежий апдейт на свои Apple Watch Series 10, после чего уже через пару дней стало понятно, что часы живут заметно дольше, а часть старых болячек с приложениями просто исчезла.



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Как обновить Apple Watch до watchOS 26.6

Начну с сухих фактов. watchOS 26.6 вышла 27 июля, весит около 320 МБ и приезжает со сборкой 23U67. Это шестое по счету обновление ветки watchOS 26, и по официальным заметкам Apple там только исправления ошибок и заплатки безопасности. Никаких новых циферблатов, редизайнов и громких функций: инженеры уже вовсю пилят watchOS 27 к сентябрю, а текущую систему просто доводят до ума.

Но одна деталь в релиз-нотах меня зацепила. Обычно Apple пишет дежурную фразу про баг-фиксы, а тут добавила уточнение, что апдейт может повлиять на автономность и производительность. Формулировка обтекаемая, работать это может в обе стороны, и как раз поэтому я решил проверить все на себе, а не ждать чужих отзывов.

Ставится обновление стандартно, если у вас Series 6 или новее:

Поставьте часы на зарядку и убедитесь, что заряд выше 50% Откройте приложение Watch на iPhone и перейдите в раздел «Основные» Выберите пункт «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить» Держите iPhone рядом с часами, пока идет установка

Весь процесс занял у меня минут двадцать вместе с перезагрузкой. Дальше начинается самое интересное, потому что первые сутки после апдейта система всегда ведет себя нестабильно и делает кучу фоновых задач, так что реальную картину я оценивал только на второй-третий день.

Как изменилась автономность Apple Watch в watchOS 26.6

Вот ради этого раздела вы, скорее всего, и открыли статью. У меня довольно тяжелый сценарий: я ношу часы весь день, отслеживаю тренировки и сплю в часах ради трекинга сна, то есть заряжаю их урывками, а не по классической ночной схеме. Раньше при таком раскладе к вечеру у меня оставалось около 35-40% заряда, и это был предел, ниже которого ронять батарею уже не хотелось.

После установки watchOS 26.6 цифры изменились ощутимо. Теперь к вечеру, при том же ритме и той же ночевке в часах, у меня остается примерно 55-60% заряда. Разница в 20 процентных пунктов на моей практике это не погрешность и не эффект свежей прошивки, потому что держится она уже несколько дней подряд. По ощущениям Apple действительно что-то подкрутила в фоновых процессах, и батарея стала расходоваться экономнее.

Отдельно отмечу, что никаких ручных плясок с настройками я не делал, все работает из коробки. Хотя если хочется выжать еще больше, можно почитать, как я настроил экран и экономлю заряд каждую ночь. В связке со свежим апдейтом эти мелочи дают приятный суммарный эффект, и часы перестали проситься на зарядку в самый неподходящий момент.

Важная оговорка: это мой личный опыт на конкретной Series 10 с моим набором приложений и привычек. На форумах я видел и обратные жалобы, когда после обновления батарея, наоборот, просаживалась. Так что гарантий тут никто не даст, но конкретно в моем случае автономность подтянули красиво.

Как работает Telegram после обновления watchOS 26.6

Второй приятный момент касается приложений, и в первую очередь Телеграма. Кто читает меня давно, помнит, что я жаловался на постоянные вылеты Телеграма на Apple Watch. Приложение зависало на пустом экране, не подгружало чаты, вылетало на ровном месте, и пользоваться им с запястья было практически невозможно. Я почти смирился и снес его с часов от греха подальше.

После watchOS 26.6 я решил дать Телеграму еще один шанс и не пожалел. Приложение открывается без зависаний, чаты подгружаются, сообщения отправляются, и за несколько дней я не поймал ни одного вылета. Не скажу, что это стало эталоном скорости, но пользоваться им теперь реально, а не просто мучиться. Похоже, среди тех самых незаметных правок стабильности была и оптимизация под сторонние приложения.

Остальные программы тоже стали отзывчивее, интерфейс меньше подтормаживает при быстром пролистывании. Раз уж речь зашла о персонализации часов, загляните в мою подборку, где я собрал интересные циферблаты для Apple Watch. На стабильной системе они наконец крутятся плавно, без микрофризов, и часы ощущаются как новые.

Хотите первыми узнавать о таких обновлениях и не пропускать разборы новых прошивок? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я делюсь наблюдениями сразу после установки. А если что-то пошло не так после апдейта, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Стоит ли устанавливать watchOS 26.6

Если собрать все воедино, картина простая. watchOS 26.6 не добавляет ни одной новой функции, и на бумаге это максимально проходное обновление. Но на практике оно сделало ровно то, чего я жду от финальных версий перед крупным релизом: подтянуло автономность и убрало раздражающие баги. В моем случае прирост заряда к вечеру и стабильный Телеграм на запястье оказались куда ценнее любых громких фишек.

Конечно, свои застарелые болячки у платформы остаются, и я недавно разбирал пять проблем Apple Watch, которые не починила даже новая система. Но конкретно этот апдейт я ставить советую, особенно если вы, как и я, пока не готовы уходить на сырую бету. Обновление вышло тихим, но хорошим, и это тот редкий случай, когда точка .6 в номере версии реально что-то дает.