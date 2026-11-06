Две недели с iPhone Duo, и я нашел 4 полезные функции, которых нет у обычных айфонов

Складной айфон продается уже пару недель, и самые очевидные вещи владельцы iPhone Duo успели изучить. Мы тоже собирали настройки, которые делают Duo удобнее, но список явно был неполным. Чем дольше живешь со складным айфоном, тем больше в нем находится вещей, о которых Apple на презентации не обмолвилась. Одна частично закрывает самую частую претензию к Duo, другая экономит лишнее движение пальцем, третья пришла с Mac, а еще одна исправляет то, что многих раздражает с первого дня. Ниже разберем, где все это искать, как включить и в каких ситуациях пригодится.



Видео сверху, переписка снизу

Главная фишка раскрытого Duo — два приложения рядом. Но работает она только в горизонтальном положении. Стоит повернуть смартфон вертикально, и разделение экрана пропадает. Это одна из самых частых претензий к смартфону, и она понятная: вертикально раскрытый Duo держать в руках привычнее.

Полноценного разделения в портретном режиме Apple так и не сделала. Зато есть обходной путь через режим «Картинка в картинке». Видео можно прилепить к верхней половине экрана, а внизу спокойно открыть мессенджер, заметки или браузер. Делается это так:

Запустите видео в любом приложении, которое поддерживает «Картинку в картинке». Сверните его, чтобы видео ушло в маленькое плавающее окно. Откройте второе приложение. На свернутом видео рядом с кнопкой полноэкранного режима появится новая кнопка. Нажмите ее.

Видео растянется на верхнюю половину дисплея, а второе приложение само ужмется до нижней. Работает и обратная схема, когда приложение сверху, а ролик снизу. Так удобно, например, держать сверху футбольную трансляцию, а снизу чат с друзьями, которые смотрят тот же матч.

Полноценной заменой Split View это не назовешь. Сверху может быть только видео, два обычных приложения так не поставить. Но для типичного сценария (смотреть трансляцию и параллельно переписываться) этого хватает. Если на каком-то шаге кнопка так и не появилась, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе выясним, в чем дело.

Учтите, что поддержка «Картинки в картинке» зависит от разработчика. Если видео не сворачивается в окошко, дело в самом приложении, а не в Duo. Проверить это можно за секунду: во время воспроизведения смахните вверх от нижнего края экрана. Ролик продолжил играть в маленьком окне? Значит, трюк сработает.

До пункта управления хватит одного касания

На обычном айфоне пункт управления открывается свайпом вниз из правого верхнего угла. В сложенном Duo все так же. А вот в раскрытом виде до этого угла большим пальцем уже не дотянуться, и смартфон приходится перехватывать второй рукой.

Apple на этот случай сделала короткий путь. Когда Duo раскрыт, справа под часами стоит значок с Wi-Fi и сигналом сотовой сети. Обычно он просто показывает, что со связью все в порядке, но на него можно нажать:

Раскройте Duo. Найдите справа под часами значок с Wi-Fi. Коснитесь его один раз.

Пункт управления откроется сразу, без всяких свайпов. Значок оказывается почти под большим пальцем правой руки, так что раскрытый смартфон можно держать как держали. Заодно под рукой окажется и ползунок громкости, и тянуться к кнопкам на верхнем торце уже незачем.

Если ничего не происходит, проверьте, что касаетесь именно значка, а не пустого места рядом. Он небольшой, и на ходу по нему легко промахнуться. Этот жест пригодится и в следующем трюке: там все начинается как раз с пункта управления.

Экран сам превращается в кольцевую лампу

Эту функцию Apple перенесла с Mac. В macOS она появилась год назад, и мы подробно разбирали, как настроить кольцевую подсветку на Mac. Называется она Edge Light, в русской версии macOS — «Освещение по контуру». Во время видеозвонка рамка по краю экрана начинает светиться и работает как виртуальная кольцевая лампа. В полутемной комнате лицо в кадре становится заметно светлее.

На Duo подсветка работает только в раскрытом виде, на внешнем экране ее нет. Включается она прямо во время звонка:

Начните видеозвонок, например в FaceTime. Откройте пункт управления, например касанием по значку с Wi-Fi. Нажмите на цветную плашку с элементами управления звонком. Нажмите пункт Edge Light в списке видеоэффектов.

Яркость и оттенок свечения можно подкрутить вручную. А можно включить автоматический режим: тогда Duo сам оценит освещение в комнате и подстроит лампу под него. Владельцы Mac с этой подсветкой давно знакомы, а на айфоне она появилась как раз с Duo.

Пригодится это прежде всего тем, кто звонит с раскрытого Duo, поставив его на стол. Без рук так разговаривать проще всего с устойчивой подставкой: недорогие держатели для смартфонов и планшетов регулярно попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кнопки громкости перестанут путать верх и низ

Кнопки громкости у Duo стоят не сбоку, как у остальных айфонов, а на верхнем торце. К этому привыкаешь не сразу. А в раскрытом виде начинаются странности: повернули смартфон так, что кнопки оказались внизу, и громкость регулируется будто наоборот.

Дело в том, что по умолчанию кнопки закреплены. Правая всегда прибавляет звук, левая всегда убавляет, даже если вы держите Duo вверх ногами. Логика в этом есть, но в руке она ощущается как ошибка. Исправить это можно в настройках:

Откройте Настройки — Звуки, тактильные сигналы. Найдите пункт про фиксированное положение кнопок громкости (Fixed Position Volume Controls). Выключите тумблер.

Теперь кнопки подстраиваются под то, как вы держите смартфон. Верхняя или правая кнопка будет прибавлять громкость, нижняя или левая убавлять. Есть оговорка: если в пункте управления включен запрет поворота экрана, кнопки ориентируются на зафиксированное положение, а не на реальное. Если вы только купили Duo, загляните в этот пункт сразу, пока привычка к старой схеме не закрепилась.

Результат легко проверить сразу после настройки. Раскройте Duo, разверните его кнопками вниз и нажмите любую из них. По ползунку громкости на экране будет видно, в какую сторону пошел звук.

Честно говоря, лучше бы кнопки просто стояли сбоку, но это уже задача для Duo второго поколения. Хотите узнать, что Apple поменяет во втором складном айфоне? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, слухи о нем уже начали появляться.

Эта настройка, как и три предыдущие, спрятана, и при покупке о ней никто не рассказывает. Похоже, это только начало: Duo вообще стоит особняком в линейке. iOS 27.1 вышла только для него, остальные айфоны, включая iPhone 18 Pro Max, перепрыгнули сразу на iOS 27.2, а сейчас уже тестируется iOS 27.3. Скорее всего, причина в функциях, которые есть только у складного айфона.

Помимо разобранного выше, у Duo уже есть фирменные Smart Take и Kid Cue в камере, а в приложении «Команды» появился отдельный триггер на открытие и закрытие смартфона. Про эту автоматизацию мы подробно писали, когда объясняли, как заставить Duo блокироваться при закрытии, поэтому повторяться не будем.

Дальше таких мелочей станет больше. Duo только добирается до покупателей, а разработчики лишь начинают переделывать приложения под большой внутренний экран. Мне интереснее всего, сможет ли Apple развить многозадачность: разделение экрана в вертикальном положении закрыло бы главную претензию к смартфону. Пока его нет, «Картинка в картинке» остается лучшим компромиссом, а выключенная фиксация громкости избавит от путаницы с кнопками уже сегодня.