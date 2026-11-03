Apple уже готовит iOS 27.2.1. Что известно об обновлении и кому его стоит ждать

Если вы только на прошлой неделе поставили iOS 27.2 или недавно купили iPhone Duo, расслабляться рано. Apple, судя по всему, уже готовит следующую прошивку, хотя свежая система провела у пользователей чуть больше недели. Такие быстрые апдейты обычно не появляются на пустом месте. А у самого нового айфона компании поводов для заплатки за это время набралось достаточно. Ниже разберем, что известно о новой версии, кому ее стоит ждать сильнее остальных и есть ли смысл придержать палец над кнопкой обновления.



iOS 27.2 еще не остыла, а замена уже в тестах

Следы новой версии нашли в журналах посещений MacRumors. Издание видит, с каких версий iOS заходят на сайт, и в последние дни там стали мелькать айфоны на iOS 27.2.1. Значит, Apple уже гоняет прошивку на своих устройствах. Раньше этот способ почти не подводил: новые версии системы сначала светятся в логах и только потом выходят для всех.

Отсчет тут совсем короткий. iOS 27.2 стала доступна всем 26 октября. Для Apple это привычный сценарий: крупное обновление с новыми функциями расходится по миллионам айфонов, собирает баги, которых не было видно на тестах, и вскоре прилетает заплатка с единицей на конце номера.

Чего ждать от 27.2.1 по содержанию? Новых функций не будет. Обновления с тремя цифрами в номере у Apple почти всегда про исправление ошибок и закрытие уязвимостей. Список изменений, скорее всего, уложится в пару строчек вроде «исправлены ошибки и улучшена безопасность». Подробности о закрытых дырах компания обычно выкладывает на сайте поддержки уже после релиза.

Главный кандидат на исправления складывается пополам

Сильнее всех апдейта ждут владельцы iPhone Duo. Складной айфон поступил в продажу 23 октября, и за полторы недели у него набралась своя коллекция странностей. Последняя из них — розовые квадраты на экране iPhone Duo, которые на долю секунды вспыхивают поверх страницы в Safari во время тяжелой анимации.

По версии MacRumors, в 27.2.1 вполне могут оказаться исправления именно для Duo. Логика понятная. Новый форм-фактор, интерфейс под большой внутренний экран и сама система вышли почти одновременно, а настоящая проверка такой связки начинается только в руках покупателей.

При этом проблемы у складного айфона разные, и прошивка лечит не все. Про трещины внутреннего экрана Apple уже высказалась: случаи единичные, массовым браком компания это не считает, а в магазинах и сервисах появилась единая процедура диагностики. Тут обновление бессильно. А вот артефакты, которые бегают по экрану и через мгновение пропадают, больше похожи на ошибку отрисовки, и с ними апдейт как раз может справиться. Официально про розовые квадраты Apple пока молчит.

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Точной даты нет, но подсказки есть

Точную дату выхода Apple заранее не называет никогда. По опыту MacRumors, между первым появлением версии в логах и релизом для всех проходит от нескольких дней до нескольких недель. Так что 27.2.1 может прилететь и на этой неделе, и ближе к концу ноября.

Есть еще одна зацепка. Вместе с айфонной прошивкой Apple, похоже, готовит и macOS 27.2.1. Причина в истории с индийским удостоверяющим центром eMudhra. В начале октября исследователь обнаружил, что у восьми его промежуточных сертификатов слабые закрытые ключи, а с такими ключами злоумышленники теоретически могли бы выдавать себя за настоящие сайты. Свидетельств, что кто-то этим воспользовался, нет.

С 19 октября Apple блокирует эти сертификаты в Safari, Почте и приложениях на своих сетевых фреймворках, причем без всяких обновлений. Лазейка осталась только в утилитах командной строки на Mac. Ее и должна закрыть будущая macOS 27.2.1, а пока сисадминам Apple советует вручную убрать сертификаты eMudhra из файла /etc/ssl/cert.pem. Обычному владельцу Mac делать ничего не нужно.

Исправления для iPhone и Mac компания нередко выпускает в один день. Поэтому появление заплатки для macOS — неплохой ориентир и для айфона.

Ждать заплатку на старой версии смысла мало

Раз исправление на подходе, может, вообще не трогать iOS 27.2 и дождаться 27.2.1? Я бы так не делал. Мы уже объясняли, почему iOS 27.2 стоит установить даже на исправно работающий айфон: в ней закрыли пачку уязвимостей, и жить с ними ради пары недель ожидания странно.

Пропустить 27.2 технически можно. Если вы сейчас на iOS 27.0.1, после выхода заплатки айфон просто предложит сразу 27.2.1, так что ничего не сломается. Вопрос только в неделях без защитных патчей. Другое дело, если на 27.2 вы уже поймали что-то неприятное. Тогда оставайтесь на ней и поставьте 27.2.1 в первый же день. Порядок действий такой:

Подключите айфон к Wi-Fi и к зарядке: при заряде ниже 50% установка не начнется. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Дождитесь, пока система проверит наличие новой версии. Если появилась iOS 27.2.1, нажмите «Обновить сейчас» и введите код-пароль.

Если не хочется следить за выходом вручную, в том же разделе есть пункт «Автообновление». Внутри достаточно включить переключатель «Устанавливать автоматически», и айфон сам поставит апдейт ночью, когда он подключен к Wi-Fi, заряжается и заблокирован.

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Параллельно стартует бета iOS 27.3

Пока 27.2.1 проходит обкатку, у разработчиков сегодня должна появиться первая бета iOS 27.3. Мы уже рассказывали, когда выйдет iOS 27.3 и что в ней ждать, поэтому здесь коротко. Apple сама анонсировала бету в китайском пресс-релизе с датой 4 ноября, но из-за разницы во времени в США сборка выходит 3 ноября. Финальная версия, по словам компании, появится в декабре, точного дня нет.

Главная новость 27.3 касается Китая. Там наконец заработает часть Apple Intelligence на iPhone 15 Pro и новее: инструменты письма, Genmoji, «Очистка» в Фото, сводки и приоритетные уведомления, визуальный интеллект и живой перевод с AirPods. В Siri, инструменты письма и визуальный интеллект Apple встроит модель Qwen от Alibaba. Новой Siri и остальных функций с WWDC 2026 китайцы при этом не получат, Image Playground тоже.

Для нас это скорее любопытная деталь, чем повод ставить бету. Бета для разработчиков — сырая сборка, и на основном айфоне ей не место. Зато 27.2.1, когда она выйдет, как раз из тех обновлений, которые ставятся без долгих раздумий.