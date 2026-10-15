Что будет с вашим iPhone, если БПЛА разобьют все дата-центры в России

Сначала дроны прилетели по дата-центрам Яндекса, и у людей на несколько дней посыпались его сервисы, а в Яндекс Пэе нельзя было даже баланс посмотреть. Потом досталось Сбербанку. Банк, правда, уверяет, что все работает, но в Ростелекоме уже открыто предлагают строить запасные площадки на случай, если выбьют все. И вот тут возникает вопрос, который касается каждого владельца айфона: что останется в телефоне, если российских серверов не станет вообще? И ответ здесь не такой очевидный, как кажется.



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Ваш iCloud в Россию, похоже, не переезжал

Первое, что приходит в голову: Apple же давно хранит данные россиян в России. Про это писали все, и новость действительно была. В конце 2018 года российское представительство Apple отчиталось перед Роскомнадзором, что данные пользователей из России лежат на серверах в стране.

Только мало кто помнит, что было дальше. В 2022 году суд оштрафовал на 2 миллиона рублей уже саму Apple Inc. И знаете за что? За отказ хранить данные россиян в России. То есть данные-то у нас локализовали, но только те, которые собирало местное представительство. А фотки из вашей медиатеки туда никогда не переезжали.

Apple, кстати, и сама пишет в условиях iCloud, что хранит все на своих серверах или у подрядчиков. Про Россию там ни слова. А в iCloud у большинства лежит вообще все: фото, контакты, заметки, пароли, резервные копии телефона. Так что если выбьют российские дата-центры, до iCloud это вряд ли дотянется. Прямо Apple такого не говорит, это мой вывод. Но другого объяснения тому штрафу я не вижу.

Еще раз: это не значит, что iCloud не может упасть сам по себе. Может, и Apple честно предупреждает, что бесперебойную работу не гарантирует. Просто к атакам на российские серверы это отношения не имеет.

А вот банки, Госуслуги и МАКС живут в России

С российскими приложениями все наоборот. Банки, Госуслуги, МАКС, ВКонтакте, Яндекс, маркетплейсы работают на своих серверах в стране. И в Ростелекоме сами признают, что это слабое место. Замглавы компании Валерий Ермаков 14 октября сказал, что практически у любого крупного сервиса все собрано в нескольких точках. Раньше так было дешевле, а теперь это уязвимость.

Как это выглядит, мы уже увидели на примере Яндекса:

дроны задели три площадки, в Сасово, Калуге и Владимире;

только калужский дата-центр, как пишет «Коммерсант», держит больше 3,8 тысячи серверных стоек, а менять оборудование там могут до полугода;

11 октября в Яндекс Пэе нельзя было ни баланс посмотреть, ни заплатить, ни деньги перевести.

Причем зацепило не только клиентов Яндекса. В тот же день НСПК предупредила, что из-за сбоя у одного из банков (видимо, как раз Яндекс Банка) могут тормозить переводы через СБП. То есть один упавший банк портит жизнь и всем остальным.

Нет, определенный запас прочности, конечно, в стране есть. У Сбера еще с 2017 года действуют два основных дата-центра в Москве: «Сколково» и «Южный порт». У государственной системы СМЭВ, через которую ведомства обмениваются данными, работают сразу основной и резервный. Но резерв выручает, когда выбили одну площадку, а не когда выбили все. Что делать с деньгами на такой случай, мы разбирали в статье о том, как не остаться без денег из-за атак на дата-центры. А сколько наличных держать дома и зачем пополнить транспортную карту, есть в нашем плане на случай отключения интернета.

С родными вас свяжет iMessage, а не FaceTime

Остаться без денег, конечно, неприятно, но лишиться связи с близкими наверное еще хуже. А ведь МАКС и ВКонтакте сидят на российских серверах, и если они лягут, переписка там встанет. Сам МАКС, кстати, в своих правилах прямо пишет, что работу без сбоев не гарантирует, и советует заранее сохранять важное из аккаунта.

У владельцев айфонов есть запасной вариант, про который многие забыли. О блокировке FaceTime Роскомнадзор объявил еще в декабре 2025 года, на него рассчитывать не стоит. А вот iMessage продолжил работать. Почему его не тронули, точно никто не говорит. Но самая популярная версия такая: iMessage ходит через те же серверы Apple, что и пуш-уведомления.

Если это так, заблокировать iMessage можно только вместе со всеми уведомлениями на айфонах. Перестанут приходить пуши от банков, почты, тех же российских мессенджеров. На такое вряд ли кто-то пойдет. Так что если у мамы тоже айфон, переписка в «Сообщениях» переживет падение российских серверов. Что заработало, а что нет, мы оперативно пишем в нашем канале в Telegram.

При белых списках айфон проигрывает

Но ведь есть и кое-что похуже атак. Представим, что дата-центры целы, но в регионе ограничили мобильный интернет. Тогда по сотовой сети работает только то, что есть в «белом списке» Минцифры, а все остальное отключают. В списке больше 120 ресурсов, это посчитали в РИА Новости. Там есть Госуслуги, ВТБ, Альфа-Банк, ВКонтакте и МАКС.

А вот зарубежным сервисам туда дорога закрыта. Когда депутат Госдумы Антон Немкин объяснял, почему в список не попал Telegram, он сказал прямо: иностранный сервис по определению не может быть включен в этот перечень. Значит, iCloud и iMessage по мобильной сети в такой момент не откроются, а российские приложения заработают. Вот как это выглядит в двух сценариях:

Что на айфоне Лягут российские дата-центры Включат белые списки Фото и контакты в iCloud Доступны Нет по мобильной сети iMessage Работает Нет по мобильной сети Госуслуги, ВТБ, Альфа-Банк Не работают Работают МАКС и ВКонтакте Не работают Работают Копия на компьютере Доступна Доступна

Так что МАКС я бы с айфона не удалял, даже если с родными вы и так переписываетесь в iMessage. При белых списках по мобильной сети откроется только МАКС, а если лягут российские серверы, выручит iMessage. Нужно и то, и другое. А в обоих сценариях спокойно себя чувствует только копия на компьютере.

Копию на компьютере не выбьет никакой дрон

И iCloud, и российским приложениям нужна сеть. А копии на вашем собственном компьютере не нужно ничего. Ей все равно, что случилось с серверами и с мобильным интернетом. Делается она за вечер.

На Mac резервная копия айфона делается через Finder:

подключите iPhone кабелем и выберите его в боковом меню Finder;

во вкладке «Основные» отметьте «Создать резервные копии всех данных с iPhone на этом Mac»;

включите «Зашифровать локальную копию» и нажмите «Создать резервную копию сейчас».

На Windows то же самое делается в iTunes. Подключаете айфон, открываете «iPhone», потом «Обзор» и жмете «Создать копию сейчас». Галочка «Зашифровать локальную копию» там тоже есть, после нее придется придумать пароль. Пропускать ее не советую, иначе полная копия телефона будет лежать на диске без всякой защиты.

За тот же вечер я бы сделал еще две вещи:

выгрузил фото обычными файлами: в приложении «Фото» на Mac выделяете снимки и выбираете «Файл» — «Экспорт», а важные документы из iCloud Drive просто копируете в папку на диске;

проверил почту, на которую приходят коды от Госуслуг: если это Яндекс Почта, при ее сбое можно остаться без кодов для входа, так что лучше привязать запасной адрес другого сервиса.

Что еще из Яндекса подготовить на айфоне, мы собрали в инструкции на случай сбоев Яндекса.

Так что будет с айфоном, если БПЛА разобьют все дата-центры в России? Судя по тому, что известно сейчас, все личное останется: фото, контакты и переписка в iMessage лежат у Apple. А вот банки, Госуслуги и МАКС встанут, и тут iCloud уже не поможет. Я бы на вашем месте сделал копию айфона на компьютер прямо сегодня, пригодится она при любом раскладе. Надеюсь, проверять все это на практике никому не придется. А вы делали копию айфона на компьютер или во всем полагаетесь на iCloud? Расскажите в нашем чате в Telegram.