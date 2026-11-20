Ссылку на папку в iCloud удобно скинуть в чат, когда нужно раздать фотографии из поездки. Кто-то скачает снимки сразу, кто-то перешлет ссылку человеку, которого в чате вообще нет, а сама папка так и останется у вас в облаке. В iOS 27.3 у такого способа делиться файлами появится еще одно последствие, которое многим не понравится. Похоже, придется искать новый способ обмениваться фото и видео с друзьями и близкими.



Одна настройка решает, попадет ли файл под проверку

Начиная с iOS 27.3 Apple будет проверять на вредоносный контент материалы iCloud, которыми поделились по открытой ссылке. В меню общего доступа этот вариант называется «Все, у кого есть ссылка». В качестве примеров компания приводит фотографию из «Фото iCloud» и файл из iCloud Drive. Соответствующее правило также касается iPadOS, macOS и visionOS начиная с версии 27.3. Другие изменения в обновлении для айфона мы собрали в материале про вторую бету iOS 27.3.

Кому досталась открытая ссылка, тот и сможет открыть файл. Даже если адрес ушел одному человеку в личном сообщении, его можно переслать дальше. Отправитель при этом не утверждает каждого нового получателя. Для папки со снимками с открытого мероприятия это удобно. А у папки, где вместе с фотографиями лежат билеты и сканы документов, я бы сначала проверил список получателей.

В параметрах доступа есть «Выбранные Вами пользователи». Там уже владелец решает, кого пригласить или одобрить. Можно также отправить копию файла, если человеку нужен снимок или документ сам по себе. Объявленную проверку Apple привязала именно к первому режиму, когда материал доступен всем по ссылке. Из этого объявления не следует, что обновление начнет проверять личную медиатеку целиком или все документы, которые вы храните в iCloud Drive. О других изменениях iOS пишем в нашем канале в Telegram и в канале AppleInsider.ru в МАКС.

Открытая ссылка меняет правила шифрования

Apple давно предлагает включить расширенную защиту данных для дополнительных категорий iCloud, в том числе для фотографий и файлов. При сквозном шифровании ключи, нужные для чтения данных, хранятся на доверенных устройствах. Поэтому Apple сама не может расшифровать содержимое. В общей папке iCloud Drive сквозное шифрование тоже может сохраняться, если вы открыли ее по приглашениям и все участники включили расширенную защиту.

У доступа для всех по ссылке другие условия. Серверы Apple должны выдать содержимое любому, кто открыл адрес. Поэтому для такого объекта действует стандартная защита данных, даже если и у владельца, и у получателя включена расширенная. Файл по-прежнему шифруется при передаче и хранении, но ключами в этом режиме распоряжается Apple. Отсюда и возможность прочитать содержимое на стороне сервиса.

Это условие действовало и до iOS 27.3. Новое в обновлении именно проверка. Представьте два снимка, лежащих рядом в медиатеке. Один вы оставили у себя, для второго создали ссылку, доступную всем. При включенной расширенной защите первый остается под сквозным шифрованием, а для второго действует исключение. Оба снимка при этом лежат в одном аккаунте. Разницу создает настройка доступа к конкретному снимку.

За вредоносный контент могут заблокировать даже аккаунт

В справке Apple перечислены меры, которые компания оставляет за собой право применить, если пользователь пытается загрузить вредоносный контент. Сервис может отклонить загрузку, изменить или удалить материал. Возможны и меры против владельца, вплоть до блокировки аккаунта Apple. Компания также может запретить регистрацию нового аккаунта с тем же номером телефона или адресом почты, а при необходимости обратиться в правоохранительные органы.

Меня здесь больше всего интересует, что именно будет поводом для таких мер. В документе о новой проверке Apple не объясняет, что относит к вредоносному контенту. Из него нельзя узнать, проверяет ли файлы программа, смотрит ли их человек и как компания разбирает спорные случаи. Одно только слово «вредоносный» в этом контексте не дает оснований сводить проверку к поиску вирусов в скачиваемых файлах.

По старым ссылкам тоже остался вопрос. В справке Apple описывает, что произойдет при отправке материала с устройства на версии 27.3 или новее. Как проверка будет работать со ссылками, которые создали раньше и которые до сих пор открываются, компания там отдельно не уточняет. Посмотреть, кому доступны ваши документы в iCloud Drive, можно уже сейчас.

Даже разосланную ссылку можно закрыть

Для рабочего документа, который должны открывать только коллеги, обычно хватит приглашений. Если же каждому нужна собственная версия, пригодится отправка копии. Получатель сможет работать с ней независимо, и ваши дальнейшие правки в исходнике к нему не попадут.

У общего доступа две отдельные настройки. Одна отвечает за то, кто может открыть документ, другая определяет, что человек сможет с ним сделать. Например, можно оставить ссылку доступной всем и разрешить только просмотр. Тогда получатели не смогут править исходник, но наличие ссылки по-прежнему дает доступ любому, кто ее получил. Для новой проверки Apple имеет значение именно круг получателей.

Допустим, ссылка уже разошлась, а файл должен остаться доступным только нескольким людям. На айфоне владелец может сменить параметры доступа прямо в «Файлах».

Откройте приложение «Файлы» и найдите документ или папку на вкладке «Общие». Зажмите файл или папку и выберите «Управлять общим файлом» или «Управлять общей папкой». Откройте «Параметры общего доступа» и вместо «Все, у кого есть ссылка» выберите «Выбранные Вами пользователи». Отправьте новые приглашения людям, которым по-прежнему нужен доступ.

После смены режима старая ссылка перестанет открывать документ для всех подряд. Если кто-то уже скачал файл, его копия останется у него. Когда папка никому больше не нужна, в том же меню можно закрыть общий доступ целиком.

Запутались в правах на общую папку? Можно описать ситуацию в нашем чате в Telegram или в чате AppleInsider.ru в МАКС. А если вы заодно присматриваете накопитель для локальной копии фотоархива, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.