Apple подняла цены на все старые iPhone. А мы предупреждали

Apple подняла цены не только на новые флагманы. Вместе с анонсом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания переписала ценники на всю линейку, включая смартфоны, которые вышли год назад и с тех пор совсем не поменялись. Мы уже разобрали все главные новинки презентации, а теперь считаем, во сколько обойдется каждый актуальный iPhone и почему это напрямую касается покупателей в России.



Подорожала вся линейка, а не только новинки

История получилась показательная. Базовые iPhone 18 Pro и Pro Max стартуют на сто долларов дороже предшественников, но Apple решила не останавливаться только на них. Тот же рост прилетел всем моделям в продаже, даже тем, в которых не изменилось ровным счетом ничего. Именно выход новых Pro-версий, включая эффектный iPhone 18 Pro в бургунди, стал поводом переписать всю ценовую сетку разом.

Смотрите, что вышло по факту. Базовый iPhone 17 теперь стоит от 899 долларов вместо прежних 799. iPhone Air впервые пробил порог в тысячу долларов и просит уже от 1099. Столько же, по сто долларов сверху, прибавили iPhone 17e и прошлогодний iPhone 16. И это при том, что никаких новых функций, другого железа или свежего дизайна в этих аппаратах не появилось. По сути вы платите больше за тот же самый продукт, что спокойно лежал на полке вчера. Для тех, кто как раз выбирал между iPhone 17 и iPhone Air, разрыв в цене стал еще ощутимее, так что решение теперь дается сложнее, чем пару недель назад.

Сколько теперь стоят старые iPhone

Чтобы не путаться в долларах, я свел все актуальные модели в одну таблицу со старыми и новыми ценами. Над этой лесенкой теперь возвышается новый складной iPhone Duo, но его ценник мы намеренно оставим за скобками и сосредоточимся только на привычных айфонах без гармошки.

Модель Старая цена Новая цена iPhone 17e 599 долларов 699 долларов iPhone 16 699 долларов 799 долларов iPhone 17 799 долларов 899 долларов iPhone Air 999 долларов 1099 долларов

Разброс, как видите, приличный. Самый доступный вариант, iPhone 17e, теперь стартует с 699 долларов, а iPhone Air окончательно ушел в четырехзначную зону. Заметьте, что из списка полностью пропал iPhone 17 Pro. Его сняли с продажи сразу после выхода iPhone 18 Pro, так что старший прошлогодний Pro в официальной рознице больше не найти. Остались только базовые и средние модели, а место топа заняла новая линейка, о ценах которой мы сегодня договорились не говорить. Хотите первыми узнавать про такие изменения и новинки Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый свежий анонс простым языком.

Что будет с ценами в России

Теперь самое важное лично для нас. В российской рознице механика подорожания предельно понятная: берете текущую цену в магазине и прибавляете к ней 9-10 тысяч рублей. Вот это и будет новый ценник, к которому все придет в ближайшее время. Если же вас интересуют топовые аппараты, цены на новые Pro-модели мы разбирали в отдельном материале, а здесь говорим строго про доступную часть линейки.

Хорошая новость в том, что до нас волна подорожания докатывается не мгновенно. Несколько дней после презентации Apple смартфоны можно будет купить по старым ценам, пока продавцы не начнут переписывать прайсы. А переписывать они начнут быстро и дружно. Простой пример из жизни: прямо сейчас iPhone 17 реально взять примерно за 72 тысячи рублей, но уже совсем скоро он подорожает до 81-82 тысяч. Так что если вы давно присматривались к покупке и ждали удобного момента, тянуть больше смысла нет, окно со старыми ценниками закроется буквально на днях. По прошлым волнам подорожания знаю, что низкие цены держатся ровно до тех пор, пока на складах не закончатся закупленные раньше партии.

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Почему Apple снова подняла цены

Причина подорожания не в желании Apple заработать любой ценой, а в самом рынке. Компания реагирует на рост стоимости комплектующих, в первую очередь оперативной и встроенной памяти. Чипы памяти в этом году заметно подорожали, и все производители смартфонов, не только Apple, закладывают это в финальную цену. Спрос на память со стороны серверов и ИИ-индустрии разогнал оптовые цены, а мобильные гаджеты попали под общий тренд. При этом прибавка в сто долларов оказалась даже меньше прогнозов аналитиков, часть экспертов ждала куда более резкого скачка.

Есть и второй важный момент, связанный с календарем выхода новинок. Apple разделила его на две части: осенью на сцену выходят только топовые модели, а обновления базового iPhone и iPhone Air теперь ждем ближе к марту или апрелю. Сам базовый iPhone 17, судя по всему, весной 2027 года сменит модель под именем просто iPhone, без цифры в названии. Так что нынешние ценники на старую линейку с нами как минимум до весны, и рассчитывать на скорое снижение цен точно не приходится.

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