Отдал несколько тысяч за MagSafe-зарядку iPhone и только потом узнал, за что на самом деле заплатил
Магнитные зарядки для iPhone стоят от пары сотен рублей до нескольких тысяч, хотя выглядят почти одинаково. Одни переплачивают за оригинальный MagSafe, другие берут дешевую зарядку с картинкой магнитов на коробке а потом удивляются, почему айфон за час едва набрал половину. Обиднее всего, что вся разница прячется в паре букв на упаковке. Коллеги из Macworld замерили зарядки разных стандартов, и цифры разошлись с обещаниями на коробках. Ниже разберем, за что вы платите, какой скорости ждать от своей модели и что заказать. А если беспроводная зарядка для вас вторична, мы уже подобрали адаптеры, которые дают 50% за 15 минут.
Магниты есть у всех, а скорость отличается втрое
Беспроводная зарядка в айфонах появилась вместе с iPhone 8, и тогда это был обычный Qi. Стандарт придумали еще в 2008 году, и у него нет никакого крепления: катушку в телефоне нужно попасть точно над катушкой в зарядке. Сдвинули айфон на сантиметр, и энергия уходит в тепло, а иногда зарядка просто не начинается. Потолок у такого Qi в iPhone скромный, 7,5 Вт.
В iPhone 12 Apple добавила кольцо магнитов и назвала это MagSafe. Магниты сами ставят телефон в правильную точку, поэтому потерь меньше, а мощность выросла до 15 Вт. Дальше началось самое интересное: производители аксессуаров быстро поняли, что магниты продаются лучше любых ватт.
Вот какие надписи вы встретите на коробках и что за ними стоит:
- «MagSafe Compatible» — магниты приклеены к обычной катушке Qi, мощность обычно до 7,5 Вт;
- MagSafe — оригинальная технология Apple или зарядка с ее сертификацией;
- Qi2 или Qi2 15W — открытый стандарт с магнитами, до 15 Вт;
- Qi2 25W, он же Qi2.2 — новое поколение, до 25 Вт, такие зарядки массово пошли с середины 2025 года.
Первая строчка и есть та самая ловушка. «MagSafe Compatible» на коробке почти всегда означает старую скорость Qi, просто с магнитами. Телефон держится крепко, но заряжается так же, как iPhone 8 восемь лет назад.
Разница в цифрах выходит заметная. По данным Macworld, на 7,5 Вт айфон набирает первые 50% примерно за 90 минут, а на 25 Вт — примерно за 30. Это и есть те самые «втрое медленнее».
У каждого айфона свой потолок мощности
Даже самая дорогая зарядка не выдаст больше, чем умеет сам телефон. А умеют модели очень по-разному, причем дело не всегда в возрасте: свежий iPhone 16e, например, заряжается медленнее, чем пятилетний iPhone 12. Коллеги из Macworld свели все модели в одну сводку, время указано для зарядки с 0 до 50%:
|Модели iPhone
|Максимум без провода
|0-50%
|iPhone 8-11, iPhone 16e
|Qi, 7,5 Вт
|около 90 минут
|iPhone 12-15, iPhone 17e
|MagSafe и Qi2, 15 Вт
|около 45 минут
|iPhone Air
|Qi2, 20 Вт
|около 40 минут
|iPhone 16, iPhone 16 Pro
|MagSafe и Qi2.2, 22 Вт
|около 35 минут
|iPhone 16 Plus, 16 Pro Max, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, iPhone Duo
|MagSafe и Qi2.2, 25 Вт
|около 30 минут
Из таблицы видно главное: покупать Qi2.2 под iPhone 12-15 смысла нет, телефон все равно возьмет свои 15 Вт. С iPhone 16e еще жестче. Магнитов в нем нет вообще, так что любая магнитная шайба на нем превращается в обычный Qi на 7,5 Вт, да еще и без крепления.
iPhone Air ограничен 20 Вт из-за тонкого корпуса: тепло отводить некуда, и Apple решила не рисковать. А вот разница между 22 и 25 Вт у iPhone 16 и 16 Pro на практике почти не чувствуется. Сам автор Macworld советует не переживать из-за нее: на итоговое время сильнее влияют температура в комнате и то, пользуетесь ли вы телефоном во время зарядки.
За что Apple просит деньги в оригинальном MagSafe
Теперь можно ответить, переплатили вы или нет. Стандарт Qi2 построен на технологии MagSafe: Apple сама передала ее консорциуму WPC, который отвечает за Qi. Магниты, расположение катушек и принцип работы у Qi2 те же самые. Разница в другом: производителю не нужна сертификация Apple, а значит, и платить купертиновцам за нее не приходится.
Отсюда и цены. Для iPhone 12-15 оригинальный MagSafe и нормальная Qi2 на 15 Вт практически равноценны, и выбирать между ними можно просто по деньгам. Логотип яблока на шайбе быстрее заряжать не станет.
С новыми айфонами картина та же, только планка выше. Владельцам iPhone 16 и новее стоит брать либо MagSafe последнего поколения, либо Qi2 25W. В замерах Macworld такая зарядка доводила iPhone 16 Pro до 50% в среднем за 32-34 минуты. Шайба на 15 Вт тратила на то же самое около 45 минут, по подсчету Macworld, 25-ваттная выходит быстрее примерно на 25-30%.
Учтите, что 25 Вт с зарядки не равны 25 Вт в телефоне все 30 минут. Мощность держится высокой в начале, а ближе к полной батарее заметно падает. Поэтому реальное время у Macworld и получилось больше, чем можно было бы ожидать по голым ваттам.
Даже правильная зарядка может недодавать мощность
Допустим, у вас iPhone 17 и честная Qi2.2 на 25 Вт, а айфон все равно заряжается вяло. Сначала проверьте, до скольки процентов вы его гоняете: после 80% скорость падает у любой зарядки, и мы уже проверяли, что будет с батареей при лимите 80%. Macworld, кстати, тоже советует останавливаться на этой отметке и ради скорости, и ради здоровья аккумулятора.
Дальше пройдитесь по списку причин, которые чаще всего съедают ватты:
- Обновите айфон до iOS 26 или новее: без нее Qi2.2 на 25 Вт не включается в полную силу.
- Посмотрите, какой адаптер питания требует ваша зарядка. Шайбам на 25 Вт обычно нужен блок USB-C Power Delivery от 30 Вт, а от старого кубика на 20 Вт они честно выдадут меньше.
- Снимите толстый чехол или замените его на чехол с поддержкой MagSafe. Лишние миллиметры между катушками режут мощность.
- Не заряжайте айфон на солнце, на подушке или во время игры. Зарядки Qi2.2 следят за нагревом и не дают поверхности разогреваться выше 40 градусов, поэтому в жару сами сбавляют скорость.
Если все пункты выполнены, а скорость так и не выросла, скорее всего, проблема в самой зарядке. Не разобрались, где искать причину? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, читатели там с удовольствием делятся своими замерами.
И еще одна вещь, о которой легко забыть. Провод все равно быстрее любой беспроводной зарядки. Беспроводная шайба удобна на тумбочке и на рабочем столе, но если айфон нужно оживить за 15 минут перед выходом, кабель USB-C и нормальный адаптер справятся лучше.
В сухом остатке выбор такой. С iPhone 8-11 и 16e переплачивать за магниты бессмысленно. С iPhone 12-15 и 17e берите Qi2 на 15 Вт или MagSafe, что дешевле. С iPhone Air, 16-й серией и всем, что вышло позже, смотрите только на Qi2 25W или свежий MagSafe. Новости о стандартах зарядки и новых аксессуарах Apple мы публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС, так что вы узнаете о них раньше, чем зарядки доберутся до магазинов.
Ниже собрал четыре вещи с АлиЭкспресс, которые закрывают почти любой сценарий. Для каждой подскажу, на какие строчки в описании смотреть, если захотите найти аналог. А удачные зарядки и кабели по хорошей цене периодически выкладывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.
Магнитная шайба Qi2.2 для iPhone 16 и новее
Это основная зарядка для владельцев iPhone 16, 17, 18 Pro и iPhone Duo. Я бы взял магнитную шайбу UGREEN с Qi2.2: она выдает до 25 Вт на iPhone 16-17 и до 15 Вт на iPhone 12-15, так что подойдет и тем, кто пока не обновился. Вход USB-C, кабель несъемный, на корпусе есть индикатор зарядки.
Главная фишка этой модели — встроенный вентилятор с TEC-охлаждением. Как раз он помогает дольше держать 25 Вт летом или под чехлом, когда обычные шайбы упираются в лимит по нагреву и сбрасывают скорость. Если будете искать аналог, смотрите в описании на сертификацию Qi2 25W (она же Qi2.2), а не на слово «магнитная». iPhone Air с такой зарядкой тоже подружится, просто возьмет свои 20 Вт.
Цена: 3570 рублей (с купоном)
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Подставка 3-в-1 на тумбочку
Если у вас кроме айфона есть Apple Watch и AirPods, удобнее одна подставка, чем три провода. Подставка Baseus 3-в-1 с Qi2.2 заряжает iPhone 16-17 на 25 Вт, iPhone 12-15 на 15 Вт, а часы и наушники по 5 Вт. Берите вариант с адаптером на 45 Вт в комплекте: для трех устройств сразу слабый блок не потянет, а покупать его отдельно выйдет дороже.
Учтите, что 5 Вт для Apple Watch — это обычная, а не быстрая зарядка. За ночь часы спокойно доберутся до 100%, но утром за 20 минут перед выходом много не наберут. Если для вас это критично, при поиске аналога смотрите на модуль с пометкой о быстрой зарядке Apple Watch. Площадка под айфон в любом случае должна быть с сертификацией Qi2 25W, иначе получится красивая стойка с медленной зарядкой.
Цена: 4030 рублей
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Недорогая шайба на 15 Вт для iPhone 12-15
Для iPhone 12, 13, 14, 15 и 17e переплачивать за 25 Вт нет смысла, телефон все равно не возьмет больше 15. Самый дешевый вариант, который я нашел, — магнитная зарядка на 15 Вт с кабелем USB-C в комплекте. По цене она как чашка кофе, и ее удобно взять сразу две: одну домой, вторую на работу или в машину.
Честно предупрежу: логотипа Qi2 в карточке нет, продавец заявляет 15 Вт и совместимость с iPhone 12-17. Так что это вариант на пробу, рисковать за такие деньги не страшно. Если нужна гарантия скорости, ищите в описании Qi2 15W или Qi2 Certified. Адаптера питания на 20 Вт для такой шайбы хватает.
Цена: 700 рублей (через комбо-корзину)
Купить магнитную зарядку на 15 Вт
Блок питания, без которого 25 Вт не будет
Многие шайбы продаются без адаптера, и это главный источник разочарований. Для Qi2.2 нужен блок USB-C с Power Delivery мощностью от 30 Вт, а если планируете заряжать от него еще и MacBook Air, лучше взять запас. Мне нравится адаптер Vention на 70 Вт: он на нитриде галлия (GaN), поэтому компактный, и у него два порта USB-C и один USB-A.
Одного такого блока хватит на шайбу, айфон по проводу и ноутбук. Перед покупкой аналога проверьте в карточке, сколько дает один порт: заявленная мощность часто делится на все разъемы сразу. Тот же блок пригодится и для проводной зарядки айфона, так что лишней покупкой он точно не станет.
Цена: 2010 рублей
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