Я купил зарядку, которая заряжает любой iPhone быстрее остальных, а стоит дешевле Apple

Купили iPhone 18 Pro или 18 Pro Max и теперь думаете, чем его заряжать? Новые айфоны заряжаются заметно быстрее прошлогодних моделей, но только от блока с особым стандартом, а таких в продаже пока немного. С большинством мощных зарядок, даже дорогих, телефон работает вполсилы и никакой разницы с iPhone прошлых лет вы не почувствуете. Я нашел на AliExpress вариант от UGREEN, который этот вопрос закрывает, а заодно убирает со стола пару лишних блоков. Ниже расскажу, в чем подвох с быстрой зарядкой, что умеет эта модель и кому она подойдет больше, чем фирменный адаптер Apple.



Зачем iPhone 18 Pro нужен блок с AVS

В этом году Apple увеличила батареи, и о том, сколько держат заряд новые айфоны, мы уже подробно писали. Но чем больше емкость, тем важнее скорость, иначе у розетки придется сидеть дольше. Apple это учла: iPhone 18 Pro и 18 Pro Max набирают 50% примерно за 15 минут. В независимом тесте Pro Max зарядился от нуля до сотни за 55 минут и в пике брал около 52 Вт. Прошлогоднему 17 Pro Max на тот же путь понадобилась 81 минута.

Условие у этой скорости одно, зато жесткое. Нужен блок мощностью от 60 Вт с поддержкой USB Power Delivery 3.1 и функцией Adjustable Voltage Supply, или просто AVS. Она позволяет зарядке плавно менять напряжение мелкими шагами под то, что просит телефон. Старые блоки так не могут, они только переключаются между фиксированными значениями.

Здесь многие и спотыкаются. У большинства зарядок для Android есть похожая технология PPS, и кажется, что это одно и то же. Но айфону нужна именно AVS. Если ее нет, телефон договаривается с блоком на безопасные 27-30 Вт и заряжается как обычно. Можно купить зарядку на 100 или даже 200 Вт и не выиграть ни минуты.

У Apple есть свой ответ: 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, который в пике выдает те же 60 Вт. В России он стоит около 5 тысяч рублей, и порт у него всего один. Для телефона этого достаточно, но MacBook, наушники и часы придется заряжать от других блоков. Хотите знать, какие еще аксессуары нормально дружат с новыми айфонами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую такую мелочь.

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Что умеет зарядка UGREEN на 160 Вт

UGREEN X774 как раз из тех немногих блоков, где AVS заявлена официально, и продается она в официальном магазине бренда на AliExpress. Поддержку AVS и PD 3.1 производитель указывает прямо в описании. Инженеры ChargerLAB при разборе тоже это подтвердили: два основных порта USB-C умеют PD 3.1, PPS и AVS. Значит, iPhone 18 Pro получает от нее ровно то, что просит, и заряжается на полной скорости.

Портов здесь пять: четыре USB-C и один USB-A. Суммарная мощность 160 Вт, а первые два USB-C по отдельности выдают до 140 Вт. Этого хватит даже 16-дюймовому MacBook Pro. Если подключить сразу несколько устройств, мощность делится автоматически. При двух-трех гаджетах один из портов все еще отдает до 100 Вт, а когда заняты все пять, на каждый USB-C приходится около 65 Вт.

Главное, за что эту модель выбирают, это цифровой дисплей на корпусе. На нем видно общую мощность, распределение по портам, протокол, по которому идет зарядка, и температуру. Экраны переключаются сенсорной кнопкой. Для владельца iPhone 18 Pro это не игрушка, а удобная проверка. Подключили телефон, глянули на экран и сразу понятно, сколько ватт реально идет и договорился ли блок с айфоном по AVS. Без USB-тестеров и гаданий.

По размеру блок 76 на 76 мм при толщине 36 мм. Это заметно компактнее фирменного 140-ваттного адаптера Apple, хотя крошкой его не назовешь. В рюкзак с ноутбуком он помещается без проблем, в карман джинсов уже нет. Внутри используется нитрид галлия (GaN), поэтому при такой мощности корпус не превратился в кирпич. Не уверены, как лучше рассадить свою технику по портам, чтобы айфон не терял скорость? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретному набору устройств.

UGREEN или фирменный адаптер Apple

Прямой конкурент у этой зарядки по сути один, тот самый адаптер Apple. Оба выводят iPhone 18 Pro на максимальную скорость, так что по самому телефону разницы вы не заметите. Отличаются они всем остальным, и ответ на вопрос, что лучше, зависит от того, сколько у вас техники. Свел главное в одну таблицу.

Параметр UGREEN X774 Адаптер Apple Быстрая зарядка iPhone 18 Pro да, есть AVS да, есть AVS Порты 4 USB-C и 1 USB-A 1 USB-C Максимум на один порт 140 Вт 60 Вт Экран есть нет Цена в России 4620 рублей 5800 рублей (доставка из-за границы)

Цены актуальны на момент публикации. Получается, стоят они почти одинаково, но UGREEN закрывает весь стол. Если кроме айфона у вас есть MacBook, iPad, AirPods и Apple Watch, этот блок заменяет три-четыре зарядки. В поездках это особенно заметно: одна розетка в отеле, и заряжается вообще все. У адаптера Apple свои плюсы. Он меньше, проще и гарантированно работает с айфоном без сюрпризов, потому что на нем Apple и проводила свои замеры.

Есть нюанс, о котором стоит помнить. Когда на UGREEN одновременно висят ноутбук и еще пара устройств, блок перераспределяет мощность, и айфону может достаться меньше. Если нужны те самые 50% за 15 минут, подключайте телефон в один из первых двух USB-C и не нагружайте зарядку сразу пятью гаджетами. Кабель тоже должен держать от 60 Вт, комплектный от iPhone подойдет.

Сам я взял бы UGREEN, если техники Apple дома больше одной штуки. Если айфон единственное, что вы заряжаете, можно спокойно ограничиться адаптером Apple. А тем, кто ловит удачные цены на зарядки и другие полезные мелочи, советую заглянуть в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Туда я регулярно скидываю проверенные находки с AliExpress.

Где купить UGREEN 160W

С зарядками лучше не рисковать и брать их в проверенных местах. Мало ли, подсунут какую-нибудь паль, а потом из-за нее возникнут проблемы с устройствами. Эту модель продает официальный магазин UGREEN на AliExpress. Цена на момент публикации 4620 рублей.

При заказе проверьте тип штекера. В карточке несколько вариантов комплектации, для России нужен с европейской вилкой EU Plug. Доставка в пункт выдачи бесплатная и занимает около двух недель. В итоге UGREEN X774 одна из немногих сторонних зарядок, с которыми iPhone 18 Pro и 18 Pro Max заряжаются на полной скорости. А пять портов, экран и 140 Вт для ноутбука достаются бонусом примерно за те же деньги, что Apple просит за однопортовый блок.

Купить зарядку UGREEN 160W

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