Что будет, если помыть кабель от iPhone водой с мылом

Если белый кабель от айфона давно стал серым, рано или поздно его захочется почистить. Тем более что Apple сама описывает, как это делать, в официальной памятке на своем сайте. Один пользователь прочитал ее по-своему, снял на видео, как отмывает провод с мылом, и у ролика быстро нашлись последователи. Вот только в той же инструкции есть строчка, которую в видео предпочли не заметить, и именно от нее зависит, переживет кабель такую стирку или нет. Ниже разберем, что происходит с проводом после мытья, при чем тут сам айфон и как чистить кабель правильно.



Что на самом деле написано у Apple

Показывать вирусное видео из соображений вашей же безопасности я не буду. Начну с того, что удивляет многих. Пункт про кабели в памятке Apple действительно есть, и мыльная вода в нем действительно упоминается. Сначала компания советует отключить кабель с обоих концов, от устройства и от блока питания. Потом протереть его по всей длине мягкой, слегка влажной безворсовой тканью. Если грязь не сходит, ткань можно смочить мыльной водой и снова пройтись вдоль провода, а затем вытереть его сухой салфеткой.

Дальше идет та самая строчка. Apple прямо пишет, что влага не должна попадать рядом ни с одним из коннекторов, а после чистки кабель нужно оставить сохнуть на ночь и только потом подключать к устройству. Обратите внимание: на ночь его советуют сушить даже после влажной салфетки. Про то, чтобы держать провод под краном, в инструкции нет ни слова. В общих правилах на той же странице и вовсе написано, что ничего нельзя погружать в жидкость и допускать попадания влаги в любые отверстия. Получается, что в видео взяли половину совета. Мыло оставили, а осторожность выбросили.

Что будет с кабелем, если его помыть

Снаружи кабель выглядит как кусок резины с двумя железками на концах. На деле в каждом коннекторе спрятана электроника. В Lightning есть чип, по которому айфон понимает, что кабель оригинальный или сертифицированный. В кабелях USB-C, которые рассчитаны на большую мощность, стоит отдельный чип-маркер, он сообщает зарядке, какой ток можно подавать. И все это прикрыто пластиком, который не рассчитан на ванну.

Вода под этот пластик заходит быстро, а выходит очень долго. Снаружи коннектор может казаться сухим уже через полчаса, а внутри влага держится сутками. Если в этот момент подключить кабель к зарядке, на контактах идет электрохимическая реакция, и начинается коррозия контактов и платы внутри коннектора кабеля. Мыло только помогает: после него остается тонкая пленка, которая проводит ток лучше чистой воды и потом еще и собирает пыль.

Отдельный момент касается плетеных кабелей, которые Apple кладет в коробку с iPhone 15 и новее. Оплетка из ткани впитывает воду как фитиль и тянет ее по всей длине, в том числе прямо к коннекторам. Высыхает такая оплетка заметно дольше гладкой резины, а Apple в общих рекомендациях и вовсе просит не обрабатывать ткань спиртовыми средствами.

Как это проявляется? Сразу кабель может работать как ни в чем не бывало, поэтому автор видео и спокоен. Проблемы всплывают через неделю или месяц:

на контактах появляется зеленоватый или темный налет;

айфон заряжается через раз или пишет, что аксессуар не поддерживается;

быстрая зарядка пропадает, потому что чип в USB-C коннекторе работает с ошибками;

коннектор греется сильнее обычного.

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Почему под удар попадает айфон

Испорченный кабель это еще полбеды. Хуже, когда влажный коннектор отправляется прямо в разъем смартфона. Современные айфоны это замечают и показывают предупреждение о жидкости в разъеме Lightning или USB-C, а зарядку блокируют. Apple объясняет причину прямо: если заряжать iPhone с мокрым разъемом, контакты на нем или на кабеле могут окислиться, и это приведет к необратимому повреждению порта.

Тут и кроется ловушка. В том же окне есть кнопка, которая позволяет проигнорировать предупреждение и все равно заряжаться. Многие нажимают ее не глядя, ведь кабель вроде бы уже высох. После этого влага и мыльный налет переезжают с кабеля внутрь смартфона.

Замена порта в сервисе обойдется ощутимо дороже нового кабеля, а если окисление добралось до платы, счет вырастет еще сильнее. А гарантия Apple на повреждения жидкостью не распространяется, так что рассчитывать на бесплатную замену не стоит.

С блоком питания история еще серьезнее. Его Apple просит отключать от розетки перед любой чисткой, и мыть его нельзя ни при каких условиях: внутри работает сетевое напряжение. Если хочется освежить и зарядник, протрите корпус сухой или чуть влажной тканью, а про то, как продлить жизнь заряднику от айфона, у нас есть отдельный материал.

Как правильно почистить кабель от iPhone

Хорошая новость в том, что на нормальную чистку уходит пара минут, а результат почти такой же, как в ролике. Понадобятся две салфетки из микрофибры, теплая вода и капля мыла. Порядок действий такой:

Отключите кабель от айфона и от блока питания, а блок выньте из розетки. Слегка смочите одну салфетку и отожмите ее так, чтобы с нее ничего не капало. Зажмите кабель в салфетке и протяните ее по всей длине провода, но не доходите до коннекторов примерно на пару сантиметров. Если грязь въелась, капните на салфетку немного мыла, снова отожмите и пройдитесь еще раз. Сразу протрите кабель сухой салфеткой, чтобы снять остатки влаги и мыла. Оставьте провод сохнуть на ночь в сухом месте, а потом подключайте.

Сами коннекторы чистят только сухой мягкой тканью. Для Lightning Apple прямо пишет: никаких жидкостей и чистящих средств. Темный налет на контактах аккуратно стирается сухой салфеткой, а вот ластик, нож и тем более иголка оставят царапины, после которых контакт будет только хуже.

Если хочется именно продезинфицировать кабель, Apple разрешает салфетки с 70-процентным изопропиловым или 75-процентным этиловым спиртом для твердых гладких поверхностей. Для обычного резинового провода это подходит, для тканевой оплетки нет. И в любом случае салфетку стоит вести только по проводу, держась подальше от коннекторов. Отбеливатели и средства с хлором Apple не советует вообще. А вот разъем самого айфона чистят совсем иначе. Там чаще всего забивается карманная пыль, и мы уже показывали, как почистить разъем зарядки айфона без риска для контактов.

Что делать, если кабель уже помыли

Если вы успели повторить трюк из видео, паниковать рано. Главное сейчас никуда этот кабель не втыкать. Ни в айфон, ни в зарядку, ни в компьютер.

Стряхните воду, держа каждый коннектор вниз, и промокните его сухой тканью. Затем оставьте кабель в сухом проветриваемом месте. Apple для слегка влажного провода советует ночь, так что после полноценного купания я бы дал ему минимум сутки, а лучше двое. Фен, батарею и духовку не используйте, от нагрева пластик и изоляция страдают не меньше, чем от воды. Сжатый воздух Apple тоже не рекомендует, а ватные палочки внутрь не засовывайте. Рис тоже не поможет, и мы отдельно разбирали, что будет с мокрым айфоном в рисе.

После сушки осмотрите контакты. Если на них появился налет, кабель заряжает через раз или айфон снова ругается на жидкость, честнее всего с ним попрощаться. Новый провод стоит заметно меньше ремонта порта. Запасной кабель вообще полезно держать под рукой, и недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так можно ли мыть кабель от айфона? Нет. Протирать влажной салфеткой можно, мыть под краном нельзя, и сама Apple говорит об этом в той же инструкции, на которую ссылаются любители стирки. Вода не должна попадать в коннекторы ни в каком виде, а все остальное решает пара минут с микрофиброй. Чтобы не пропускать такие разборы вирусных лайфхаков, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.