Год заряжал iPhone зарядкой от MacBook. Вот что стало с батареей

Когда я покупал iPhone 16 Plus, отдельный адаптер для него брать не стал: дома и так лежал блок на 65 Вт от ноутбука. Знакомые смотрели на это с ужасом, ведь зарядки для телефона обычно в разы слабее, и кажется, что такая мощность батарею сожжет. Прошел год, и цифры в настройках аккумулятора удивили меня. Ниже расскажу, что стало с батареей, сколько ватт айфон реально берет от такого блока и с какими моделями даже зарядка от MacBook на 140 Вт ведет себя неожиданно.



Год на зарядке от ноутбука: что стало с батареей

iPhone 16 Plus у меня с мая 2025 года, и почти все это время основной зарядкой для него был блок на 65 Вт. В мае я уже подробно рассказывал, как сохранил 100% аккумулятора iPhone спустя год, и мощная зарядка этому никак не помешала. Подключал телефон и днем, и на ночь, никакого особого режима не соблюдал.

Цифры в настройках такие: максимальная емкость 100%, 248 циклов перезарядки, состояние нормальное. Честно скажу, одну вещь я все-таки сделал сразу после покупки: выставил лимит зарядки на 95%. Но к мощности блока это отношения не имеет, а у знакомых с обычными 20-ваттными кубиками за тот же срок уходило 3-5%, а то и 10% емкости.

Так что спойлер для тех, кто боится за батарею: блок на 65 Вт айфону не навредил. Дальше объясню, почему он и не мог навредить, и почему с адаптером на 140 Вт будет ровно то же самое.

Почему 65 или 140 Вт не попадут в айфон

Страх понятен: если блок умеет отдавать 140 Вт, кажется, что он их и отдаст. На деле зарядка с USB-C ничего не впихивает в устройство сама. Сначала блок и телефон договариваются по протоколу USB Power Delivery, и только потом по кабелю идет нормальная мощность. Пока договоренности нет, на выходе всего 5 вольт, как от старого кубика на 5 Вт.

Сам разговор выглядит так. Блок сообщает, какие напряжения и токи он умеет: например, 5, 9, 15 и 20 вольт, а у 140-ваттной модели еще и 28 вольт для MacBook Pro 16. Айфон выбирает из этого списка вариант, который подходит его контроллеру и батарее прямо сейчас, и запрашивает его. Мощность выбирает телефон, а блок лишь выполняет запрос и не может дать больше, чем у него попросили.

28 вольт айфону даже не предложат в понятной ему форме. Режим EPR, в котором работает старший блок на 140 Вт, включается только для устройств, которые сами его поддерживают, и только с особым кабелем. Телефон в этот режим не входит: он остается в обычном диапазоне до 20 вольт и берет столько, на сколько рассчитан.

Apple, кстати, давно пишет в справке, что адаптерами от iPad и ноутбуков Mac можно заряжать iPhone, AirPods и другие свои устройства. В старых таблицах про быструю зарядку прямо перечислены блоки на 61, 87 и 96 Вт. Так что мой эксперимент с 65 Вт никакой не лайфхак на свой страх и риск, а сценарий, который в компании предусмотрели.

Сколько ватт айфон берет на самом деле

Тут все зависит от модели, и разница между поколениями большая. Лаборатория ChargerLAB прогнала iPhone 17 Pro Max через целую пачку фирменных адаптеров Apple, от 18 до 140 Вт. Блоки на 61, 67, 70, 96 и 140 Вт выдали одно и то же: около 36 Вт в пике. Это потолок самого смартфона, выше он не поднимается ни с какой зарядкой.

С остальными моделями картина такая же, только цифры меньше:

iPhone 17 Pro Max — около 36 Вт в пике;

iPhone 17 — 27-28 Вт;

iPhone Air — 18-19 Вт;

iPhone 15 и 16 — около 20-30 Вт в зависимости от модели, как и с любой зарядкой USB-C на 30 Вт и выше.

Выходит, мой 16 Plus весь год пользовался в лучшем случае половиной возможностей блока. Лишние ватты просто простаивают, и ни быстрее, ни медленнее от этого не становится. Владельцам айфонов с Lightning нужен только переходной кабель USB-C — Lightning, скорость там упирается в те же 20-27 Вт, что и раньше.

С iPhone 18 Pro все сложнее

Новые прошки научились заряжаться заметно быстрее. В нашем тесте как быстро заряжается iPhone 18 Pro Max смартфон в первые 12 минут брал до 52 Вт и набирал 100% за 55 минут. Только для этого Apple требует адаптер от 60 Вт с USB PD 3.1 и режимом AVS, причем именно в версии SPR. Это плавная регулировка напряжения в обычном диапазоне до 20 вольт.

И вот тут большие блоки MacBook пролетают. В официальном списке Apple для зарядки iPhone 18 Pro до 50% за 15 минут указан только новый 40-ваттный Dynamic Power Adapter с пиком 60 Вт. Адаптеров на 96 и 140 Вт там нет. У 140-ваттного блока AVS заявлен, но для режима EPR, рассчитанного на MacBook Pro, а не для того SPR, который ждет айфон. 96-ваттный вышел задолго до этих стандартов.

Что будет на практике? Айфон все равно зарядится, просто по старой схеме. Без SPR AVS смартфон откатывается на обычный Power Delivery и берет порядка 27-30 Вт. Получается, самый мощный адаптер Apple заряжает новую прошку медленнее, чем 40-ваттный за 5 тысяч рублей, и меня это, если честно, раздражает. Apple могла бы обновить прошивку больших блоков, но пока об этом ничего не слышно.

Если блок на 140 Вт уже есть, менять его ради айфона смысла нет. По оценкам сторонних тестов, без AVS до 50% айфон доберется примерно за 20 минут вместо 15, а для ночной зарядки разница и вовсе не важна. Покупать мощный блок от MacBook специально под iPhone 18 Pro я бы не стал. Интересно, доберется ли Apple до прошивки своих адаптеров? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что на самом деле старит батарею

Мой год с блоком на 65 Вт хорошо показывает простую вещь: аккумулятор старят не ватты на корпусе зарядки. Его старят высокая температура, долгое время на 100% и число циклов. Если айфон запросил 25 Вт, он получит ровно 25 Вт от любого исправного блока, будь то 20, 65 или 140 Вт. Для батареи эти сценарии одинаковы.

Мощный адаптер даже чуть спокойнее по нагреву. Блок на 140 Вт, который отдает айфону 30 Вт, работает на пятую часть возможностей и сам почти не греется. А вот насколько теплеет телефон, зависит только от скорости зарядки: на быстрой фазе до 50% он нагревается с любым адаптером, дальше контроллер сам снижает ток. Опаснее всего жара: зарядка под подушкой, в толстом чехле или на солнце в машине. Тут блок ни при чем.

Если хочется беречь батарею по-настоящему, загляните в Настройки — Аккумулятор — Зарядка. Там есть ограничение 80, 85, 90 или 95%, и мой лимит на 95% живет как раз там. Мы отдельно проверяли, что дает ограничение зарядки iPhone до 80% за три года, и цифры там куда интереснее споров про ватты.

На что все-таки стоит обратить внимание

Проблемы бывают, но не из-за мощности. Первая — подделки. Фальшивые блоки «Apple 140W» на маркетплейсах выглядят как оригинал, но внутри может не быть нормальной защиты и честного контроллера Power Delivery. Такой адаптер способен выдать нестабильное напряжение, и вот это уже реальный риск и для айфона, и для MacBook. Оригинальный блок тяжелый и плотный, а подделка обычно выдает себя весом.

Вторая — кабели. Кабель с MagSafe 3 от MacBook к айфону не подойдет, нужен обычный USB-C — USB-C. Тот, что лежит в коробке с iPhone 17 и iPhone 18 Pro, рассчитан на 60 Вт, этого хватит с запасом. Старый перетертый провод из ящика я бы не подключал ни к какому блоку.

Третья — неудобство. У фирменных блоков на 96 и 140 Вт всего один порт USB-C, так что ноутбук и телефон одновременно от него не зарядить. Не можете понять, оригинальный у вас блок или нет? Скиньте фото в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, на что смотреть.

Если надоело делить один порт между Mac и айфоном, проще взять GaN-зарядку на три-четыре гнезда с SPR AVS. Такие блоки на 100-140 Вт вместе с кабелями на 60 и 240 Вт периодически появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, и стоят они заметно дешевле фирменных.

Так можно ли заряжать iPhone блоком от MacBook на 140 Вт? Мой 16 Plus прожил год на 65 Вт и сохранил 100% емкости, так что за батарею можно не переживать: телефон возьмет ровно столько, сколько ему нужно. Владельцы iPhone 15, 16 и 17 получат полную скорость, а вот для рекордных 15 минут до 50% на iPhone 18 Pro все-таки понадобится адаптер с SPR AVS.