В России рухнули цены на iPhone Duo. Складной айфон сильно подешевел всего за неделю

Если вы присматривались к iPhone Duo, но отложили покупку из-за ценника, самое время открыть объявления еще раз. Всего неделю назад складной айфон в России стоил как неплохая подержанная машина, и продавцы явно рассчитывали на тех, кто готов переплатить за скорость. В США его, напомню, распродали за первые полчаса, так что быстрого остывания никто не ждал. Но рынок развернулся раньше. Я прошелся по Авито, Яндекс Маркету и Ozon и нашел, где Duo подешевел сильнее всего. Ниже разберем, сколько он стоит сейчас, почему низкая цена на маркетплейсе обманчива и что проверить, прежде чем отдавать деньги.



Неделю назад меньше чем за 300 тысяч его было не найти

Официальные продажи iPhone Duo стартовали 23 октября. Apple в Россию ничего не возит, поэтому каждый магазин тянул смартфон своими путями, и официальные цены на iPhone Duo у сетей получились, мягко говоря, конскими. Самым доступным тогда был МегаФон: 300 000 рублей за базовую версию на 256 ГБ. В DNS просили 330 000, в МТС 349 990, а в restore: та же коробка стоила 399 990 рублей.

Ориентир при этом никуда не делся. В США Duo на 256 ГБ стоит 1999 долларов, это около 163 тысяч рублей без налогов и доставки. Разница с российскими сетями доходила до 237 тысяч, то есть еще один флагманский айфон сверху. На Авито тогда висели объявления от 249 990 рублей, но это были предзаказы без финальной цены. Продавец честно писал, что точную сумму и сроки назовет, когда приедет партия.

Так что по факту реальный складной айфон, который можно забрать сегодня, начинался от 300 тысяч. Все, что дешевле, было обещанием. Цены на Duo сейчас меняются чуть ли не каждый день, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если ждете своего момента для покупки.

На Авито Duo уже отдают за 209 990 рублей

Прошла неделя, и картина поменялась целиком. Я открыл Авито с фильтром по iPhone Duo и почти не увидел цен выше 240 тысяч. Новый запечатанный Duo на 256 ГБ продают за 209 990 рублей, причем таких объявлений сразу несколько: одно в Новосибирске, другое у продавца с белым Star White. Это на 90 тысяч меньше, чем стоил самый дешевый вариант в сетях неделю назад. Почти 30%.

Чуть выше по цене идут крупные магазины с сотнями отзывов. TakeSmart из Москвы просит 212 990 рублей, Apple Hub 215 990, UPSTORE24 219 990. Самые дорогие объявления на 256 ГБ, которые мне попались, стоят 239 990 рублей. Почти у всех стоит плашка «Цена ниже рыночной», и Авито тут, похоже, сам не успевает за падением.

Больше всего меня удивила версия на 512 ГБ. Неделю назад за нее на Авито просили 349 тысяч, а сейчас продавец с рейтингом 5,0 отдает ее за 219 990 рублей. Это столько же, сколько у соседей стоит базовая модель. У TakeSmart та же память стоит 237 990, у UPSTORE24 259 990.

И главное, это уже не предзаказы. Смартфоны в наличии почти у всех: продавцы пишут, что все цвета и объемы памяти на месте, предлагают самовывоз через 15 минут после заказа и доставку курьером. Еще неделю назад такое звучало бы как шутка.

На маркетплейсах дешевая цена держится до корзины

Логичный вопрос: зачем возиться с Авито, если есть Яндекс Маркет и Ozon с защитой покупателя? Ответ прячется прямо под ценой. На маркетплейсах Duo продают магазины из-за рубежа, и к стоимости смартфона добавляется таможенная пошлина. Ее показывают в карточке, но мелким шрифтом.

На Яндекс Маркете iPhone Duo на 256 ГБ в цвете Star White стоит 251 090 рублей со скидкой 8%. Строчкой ниже красным написано, что придется доплатить еще около 38 320 рублей пошлины. Итого почти 289 410 рублей. Это американская версия, а привезут ее только 7-12 ноября.

На Ozon ситуация чуть веселее. Магазин из Дубая продает Duo на 256 ГБ в цвете Night Sky за 210 570 рублей, а перечеркнутая цена рядом 312 900. Скидка 32% выглядит отлично, пока не положишь смартфон в корзину. Там появляется таможенный платеж около 31 610 рублей, и итог вырастает до 242 180. Доставка с 7 ноября.

Получается, что на Ozon вы переплачиваете больше 30 тысяч и еще ждете доставку больше недели, а на Маркете разница с Авито доходит почти до 80 тысяч. Защита маркетплейса чего-то стоит, но точно не столько. Так что сейчас за Duo я бы пошел именно на Авито.

Перед встречей с продавцом загляните в описание

Авито дает лучшую цену, но и ответственность за сделку тут ваша. Мы уже писали, что покупателям Duo предлагают включить 5G и Apple Pay за отдельные деньги, и вокруг складного айфона хватает людей, которые хотят заработать на нетерпеливых. Поэтому описание объявления стоит прочитать целиком, а не только цену.

В тех объявлениях, что я открыл, всплыли несколько важных деталей:

Почти все Duo в продаже с двумя eSIM и без слота под обычную SIM-карту. Перед покупкой убедитесь, что ваш оператор выпускает eSIM.

Часть магазинов принимает оплату только наличными . Значит, без чека и возможности оспорить платеж через банк.

. Значит, без чека и возможности оспорить платеж через банк. Гарантию обещают по-разному: от 14 дней на проверку и года от магазина до «мировой гарантии Apple».

Встречается пометка, что на смартфон нельзя поставить RuStore. Это формальность для серого импорта, на работе айфона она никак не скажется.

Для Duo гарантия важнее, чем для любого другого айфона. Вы наверняка видели новости о том, что у iPhone Duo трескается экран по сгибу, причем у некоторых владельцев прямо во время первой настройки. Поэтому берите смартфон только у тех продавцов, которые реально дают гарантию и прописывают ее в чеке или договоре. Если с экраном или шарниром что-то пойдет не так, аппарат должны без споров поменять на новый, а не отправлять вас искать сервис.

«Мировая гарантия Apple» на сером Duo в России мало что значит: официальных сервисных центров у нас нет, и за ремонтом придется ехать за границу. Спросите продавца прямо, что он сделает, если через неделю на сгибе появится полоска. Хороший знак, когда в отзывах уже есть истории, где кому-то без вопросов поменяли технику.

Проверяйте коробку на месте: пленка, серийный номер на коробке и в настройках, активация при вас. Если продавец предлагает «новый, но без коробки» или просит предоплату до встречи, лучше пройти мимо. Если сомневаетесь в конкретном объявлении, скиньте его в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, стоит ли ехать на встречу.

Один продавец, кстати, кладет к Duo на 512 ГБ чехол и стекло в подарок. Если вам так не повезет, недорогие чехлы под новые айфоны мы часто выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Для складного смартфона за 200 тысяч экономить на защите точно не стоит.

Куда делся ажиотаж

Официальных объяснений тут нет, но картина складывается понятная. Первые партии Duo в Россию везли под тех, кто готов отдать любые деньги, лишь бы получить смартфон первым. Эти люди его уже купили. Дальше перекупщики привезли следующие партии из ОАЭ и Гонконга, и на Авито вдруг появились десятки одинаковых объявлений. Конкуренция сделала свое дело быстрее, чем кто-либо ожидал.

Добавьте к этому неудачную первую неделю самого смартфона. За это время вокруг Duo успели обсудить трещины на сгибе экрана, дорогой ремонт и то, что внутренний дисплей продавливается пальцем. Часть покупателей после такого решила подождать, а лишние аппараты продавцам приходится отдавать дешевле. Но это моя догадка, никто из магазинов причины снижения не называл.

Будут ли цены падать дальше? Запас еще есть: до американских 163 тысяч рублей сейчас около 47 тысяч. Но американский Apple Store по-прежнему обещает новые заказы только к концу января. Если серым поставщикам станет не у кого закупаться, ценники в России вполне могут поползти обратно вверх.

Кому брать на Авито, а кому подождать

Если складной айфон нужен вам в ближайшие дни, лучший момент уже наступил. 209-220 тысяч за новый Duo на 256 ГБ это цена, которую неделю назад никто не предлагал даже за предзаказ, а версия на 512 ГБ местами стоит столько же. Берите на Авито у продавца с длинной историей отзывов, проверяйте коробку при вас и не соглашайтесь на «активацию 5G» за доплату.

Маркетплейсы пока оставьте тем, кому важна возможность вернуть деньги через площадку и кто готов за это доплатить. С пошлиной Ozon выходит дороже Авито на 30 тысяч, а Яндекс Маркет почти на 80. Ну а тем, кто не торопится, имеет смысл понаблюдать за ценами еще пару недель: рынок явно не нашел дно.