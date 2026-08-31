Как пользоваться Лукойлом на iPhone без приложения из App Store

Утром 29 августа автовладельцы с iPhone обнаружили неприятный сюрприз: приложение «АЗС Лукойл» пропало из App Store, а вместе с ним из магазина исчезла и программа сети заправок Teboil, которая тоже принадлежит компании. Скачать сервис теперь не выходит ни через поиск, ни по прямой ссылке, ни даже через историю покупок, а причину удаления ни Apple, ни сам Лукойл не объясняют. Если у вас программа уже стоит на телефоне, ее лучше не трогать и заодно отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений, иначе iOS сама сотрет ее ради свободного места. Но что делать тем, у кого приложения не было или оно уже улетело с устройства? Разбираемся по порядку, а заодно напомню, что удаленные приложения можно вернуть через iMazing.



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Как войти в веб-версию Лукойл через браузер

Самый быстрый способ вернуть доступ к бонусам — открыть личный кабинет в браузере. Правда, работает он только для тех, у кого уже есть карта Лукойл. Если карты нет, этот вариант пока пропускаем и переходим к следующему разделу. А тем, кто хочет заранее понять, почему я не уйду с iPhone на Android даже в такой ситуации, я недавно рассказывал подробно.

Порядок действий для входа выглядит так:

Открываем браузер на iPhone и переходим по ссылке https://customer.licard.ru Нажимаем на три горизонтальные полоски в левом верхнем углу экрана Выбираем пункт авторизации и вводим свой номер телефона Подтверждаем вход по коду из СМС и попадаем в личный кабинет

После входа вам открываются все привычные функции: баланс баллов, история операций, актуальные акции и возможность списать бонусы по QR-коду прямо на кассе АЗС. По сути веб-версия почти не уступает приложению, а с учетом ситуации в App Store становится основным рабочим инструментом.

Единственный нюанс — каждый раз заходить через браузер и заново открывать сайт не очень удобно. К счастью, эту проблему легко решить, добавив ярлык сайта прямо на рабочий стол айфона. Об этом расскажу в конце. Хотите первыми узнавать про такие ситуации с App Store? Подписывайтесь на наши каналы в канал в Telegram и канал в МАКС.

Что делать, если карты Лукойл у вас еще нет

Тут ситуация чуть менее приятная. Раньше карту можно было выпустить прямо в мобильном приложении за пару минут, но теперь приложения в App Store нет, поэтому этот вариант отпадает. Остается один рабочий путь — получить пластиковую карту на заправке Лукойл. Пока российские сервисы под давлением, стоит присмотреться и к тому, какие российские приложения скачать сейчас, пока они еще доступны.

Когда пластиковая карта окажется у вас на руках, ее нужно зарегистрировать и привязать к номеру телефона. Делается это все на том же сайте:

Открываем браузер и переходим по ссылке https://customer.licard.ru Нажимаем на три горизонтальные полоски в верхнем левом углу экрана Выбираем пункт «Зарегистрировать карту» Вводим данные карты вместе с ее номером Привязываем карту к своему номеру телефона и подтверждаем регистрацию

После этого ваш личный кабинет полностью готов к работе. Баллы будут начисляться, акции — отображаться, а списать бонусы можно будет по тому же QR-коду. Получается чуть больше телодвижений, чем раньше, но по итогу вы приходите к тому же результату, просто в обход App Store.

Как добавить сайт Лукойл на рабочий стол iPhone

Чтобы не открывать браузер и не набирать адрес каждый раз, сайт удобно вынести на рабочий стол в виде иконки. Внешне ярлык почти не отличается от обычного приложения, а открывается ровно так же — одним касанием. Заодно это самый близкий к приложению способ пользоваться сервисом, пока его нет в магазине.

Настраивается все буквально за минуту:

Открываем сайт https://customer.licard.ru в браузере Safari или любом другом Нажимаем на кнопку «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх внизу экрана Пролистываем меню и выбираем пункт «На экран Домой» При желании меняем название ярлыка на понятное, например «Лукойл» Нажимаем «Добавить», и иконка появляется на рабочем столе

Теперь личный кабинет Лукойл открывается в одно касание, почти как настоящее приложение. Такой ярлык не занимает лишнюю память, его не сможет удалить система при очистке, и он не пропадет, даже если Apple продолжит вычищать российские сервисы из App Store. Это и есть самое надежное решение на сегодня: приложение может вернуться или не вернуться, а рабочий доступ к бонусам у вас останется в любом случае.

Почему приложение Лукойл убрали из App Store

История с Лукойлом продолжает историю целого списка российских сервисов, которые Apple вычищает из магазина без внятных объяснений. За последние месяцы под раздачу попали приложения холдинга VK, мессенджер МАКС, банковские программы под санкциями. Так что если вы следите за темой, то какие приложения Apple удалит следующими — вопрос, который волнует уже многих владельцев iPhone в России.

Официальная позиция компании простая: приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» временно недоступны для скачивания. Что именно значит слово «временно» и вернутся ли программы обратно, никто не уточняет. На практике это означает, что копить и списывать баллы, следить за акциями и ценами на топливо прямо со смартфона стало сложнее. Но не невозможно — у Лукойла есть полноценная веб-версия личного кабинета, и она закрывает почти все те же задачи, что и приложение.

Даже если Apple вернет приложения в магазин через неделю, полагаться только на них рискованно. Ситуация с российскими сервисами в App Store слишком нестабильная, и лучше заранее знать запасной путь. Именно про него и пойдет речь дальше. Не смогли разобраться с настройками или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в чат в Telegram или наш чат в МАКС, там вам обязательно подскажут.