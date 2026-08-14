Правда ли, что Apple удалит из App Store все приложения, которые не работают с VPN

За последние недели в сети снова разошлась волна пугающих заголовков. Мол, Apple вот-вот начнет вычищать из App Store все приложения, которые отказываются работать при включенном VPN, и российские сервисы первыми попадут под нож. Звучит вроде логично, особенно на фоне того, что в России перестали работать десятки VPN. Я решил разобраться, есть ли у Apple такое правило вообще, и заодно проверил на своем iPhone, как ведут себя приложения прямо сейчас.



Что на самом деле написано в правилах Apple

Сразу разочарую любителей громких заголовков. Я перечитал актуальные App Store Review Guidelines и не нашел там ни одного пункта, который требовал бы от приложения работать с включенным VPN. Такого правила нет. Есть требование поддерживать сети формата IPv6-only, а вот отдельной строчки про VPN не существует в природе.

Это важный момент. Если приложение спокойно работает через обычный Wi-Fi и мобильный интернет, но конфликтует с каким-то конкретным VPN-сервисом, само по себе это никакое не нарушение. Причина поломки может сидеть вообще на стороне VPN: фильтрация DNS, блокировка IP, кривая маршрутизация, геолокация выходного сервера. Весной я как раз подробно разбирал, какие приложения не работают с VPN, и там добрая половина проблем упиралась именно в это.

Так что заголовок вида «Apple запрещает приложениям не дружить с VPN» — это фактически выдумка. Ничего подобного в документах компании просто нет. Хотите больше таких разборов про Apple и российские сервисы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, а заодно и на Сундук Али-Бабы. Там мы собрали все лучшие товары с Алика, в том числе и айфоны.

Когда Apple действительно может убрать приложение

А вот теперь интересное. Отдельного запрета на несовместимость с VPN нет, но у Apple полно других рычагов, под которые такое поведение при желании можно подвести.

Первый — приложение обязано нормально работать. Если программа падает при запуске или откровенно не выполняет свою функцию, Apple имеет полное право ее убрать. Причем аргумент «вы же сами меня когда-то одобрили» не спасает. Компания постоянно перепроверяет уже опубликованные приложения и спокойно выкидывает то, что перестало работать как задумано.

Второй и более серьезный — Apple запрещает без нужды заставлять пользователя лезть в системные настройки и отключать функции безопасности. Прямо слова VPN в этом пункте нет, но VPN многие держат именно ради приватности и защиты. Поэтому если приложение видит VPN и в лоб требует его вырубить, хотя основной функции это ничем не мешает, разработчик уже ходит по тонкому льду.

Третий — описание в App Store должно совпадать с реальностью. Нельзя обещать одно, а на деле не пускать человека внутрь без танцев с бубном. Все это разворачивается на фоне того, что новые блокировки VPN в России продолжают закручивать гайки, и приложениям волей-неволей приходится подстраиваться. Не получилось разобраться с настройками VPN на своем айфоне? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Почему сейчас все снова заработало

Теперь самое любопытное, ради чего я вообще взялся за материал. Еще пару месяцев назад куча приложений при активном VPN просто не запускалась. Сегодня картина поменялась.

Я проверил лично. Самокат, Ozon и Wildberries работают одинаково спокойно и с VPN, и без него. Никаких блокировок, никаких заглушек на входе. Максимум, с чем я столкнулся — Мегафон вежливо попросил «Отключите виртуальную частную сеть (VPN), чтобы в приложении все работало хорошо». Но при этом само приложение открылось и функционировало нормально.

Похожая история с Госуслугами: там тоже предупредили, что при странном поведении стоит выключить VPN, но программа запустилась и спокойно работала. Про сообщение в духе «отключите VPN, чтобы пользоваться MAX» я, кстати, уже писал отдельно.

Вывод напрашивается сам. Разработчики явно что-то поняли и подкрутили параметры на своей стороне. Скорее всего, перестали жестко резать соединения с VPN-адресов и оставили только мягкое предупреждение. Особенно это заметно там, где раньше все ломалось наглухо. После того как Роскомнадзор усилил блокировку VPN и прокси, сервисам стало проще искать компромисс, чем терять аудиторию из-за упавшего входа.

Стоит ли переживать из-за таких страшилок

Короткий ответ — нет, паниковать рано. У Apple действительно есть право убрать из App Store практически любое приложение, хоть с причиной, хоть без нее. И прохождение модерации ничего не гарантирует навсегда, компания честно об этом предупреждает. Но конкретно за то, что приложение не подружилось с VPN, пока никого показательно не выгоняли.

Гораздо важнее другое. VPN для самой Apple — это легальная и штатная часть iOS. В системе есть отдельный механизм для VPN-приложений и даже режим для отдельных программ. Хотя тут же напомню, что не всякий VPN одинаково полезен: в МВД уже рассказывали, чем опасны бесплатные VPN, и это отдельный повод не хвататься за первый попавшийся сервис.

Итого. Массовых удалений из-за VPN нет и в ближайшее время не предвидится. Приложения, которые ломались весной, сейчас в большинстве своем чинятся сами — разработчики адаптируются заметно быстрее, чем расходятся страшилки. А если что-то у вас все же не открывается, чаще всего лечится сменой VPN-сервера или его отключением на пару минут, а не удалением программы.