Заработает ли цифровой рубль на iPhone с 1 сентября

Кирилл Пироженко

С 1 сентября 2026 года в России стартует массовое внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты вдобавок к наличным и безналичным деньгам. Открывать кошельки и проводить платежи готовы все крупнейшие банки страны, а принимать оплату пообещали Ozon, МТС, «Магнит» и другие ретейлеры. Вокруг айфонов при этом поднялась паника: мол, владельцы iPhone к новой валюте прямо в день запуска подключиться не смогут. Недавно мы подробно разбирали, что такое цифровой рубль и зачем он вообще нужен, а теперь давайте спокойно разберемся, у кого из владельцев айфонов действительно будут проблемы, а у кого нет.

Разбираемся с будущим цифрового рубля на айфоне. Фото.

Разбираемся с будущим цифрового рубля на айфоне

Цифровой рубль запускают 1 сентября

Если коротко, цифровой рубль — это не криптовалюта и не какое-то отдельное приложение, а еще одна форма привычных денег, которую выпускает и хранит Центробанк. Открывать счета в цифровых рублях и проводить с ними операции готовы все 12 системно значимых банков: «Сбер», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-банк» и остальные из списка ЦБ. Оплату новой валютой пообещали принимать Ozon, МТС, «Магнит» и другие крупные компании. То есть сама инфраструктура к первому сентября готова, и с телефона цифровыми рублями в теории можно платить.

Вопрос в том, дойдет ли эта возможность до конкретного приложения на конкретном айфоне. Именно здесь и начались разночтения, которые по духу напоминают знакомую многим ситуацию, когда приложения, удаленные из App Store, вдруг перестают ставиться на iPhone. Только теперь речь не про отдельную программу, а про целый способ расчетов.

Тему цифрового рубля мы ведем с самого начала и разбираем все подводные камни по мере их появления. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить, как ситуация будет меняться по каждому банку.

Почему у части банков вышла заминка

Тревогу первыми забили «Ведомости». По данным газеты, часть банков пока не может загрузить в App Store обновления с поддержкой цифрового рубля. Дело в самих сборках приложений: в коде новых версий есть маркеры, которые указывают на связь с государственной инфраструктурой России. Apple видит эти метки при проверке и отклоняет публикацию, ссылаясь на санкции. Так что полностью готовое банковское приложение может просто не пройти модерацию в магазине.

Почему у части банков вышла заминка. Банки просто не могут разместить новые приложения в App Store. Фото.

Банки просто не могут разместить новые приложения в App Store

На Android такой проблемы нет в принципе. Там приложение можно поставить хоть из фирменного магазина, хоть отдельным файлом в обход любой модерации, и долгие годы именно это считалось главным преимуществом Android над iPhone. В закрытой экосистеме Apple обойти запрет магазина нельзя: нет обновления в App Store — нет и функции на телефоне. Ровно с этой стеной сейчас и столкнулись некоторые банки.

Именно из этой истории и родился громкий вывод, что цифрового рубля на айфонах не будет вовсе. Звучит логично, но, как выяснилось, к реальному положению дел это относится не полностью. Разные банки идут к запуску с разной скоростью, и валить их в одну кучу неправильно.

Но не все айфоны остались без цифрового рубля

А теперь важный нюанс, который многие пропустили. Ситуация с App Store бьет далеко не по всем банкам сразу, и это уже другая точка зрения на всю историю. По имеющимся данным, в приложении «Т-Банка» цифровой рубль уже добавили, и с 1 сентября соответствующая страница должна заработать как на iPhone, так и на Android. То есть клиенты этого банка попадают в новую валюту с айфона в день запуска, без всяких костылей.

Но не все айфоны остались без цифрового рубля. Мы уже видели интерфейс цифрового рубля в Т-Банке. Изображение: AppBank.. Фото.

Мы уже видели интерфейс цифрового рубля в Т-Банке. Изображение: AppBank.

У «Сбера» ситуация действительно сложнее из-за тех самых проблем с публикацией и обновлением приложения в App Store. Но и здесь речь не про «никогда», а про «немного позже»: цифровой рубль на iPhone у сберовских клиентов, скорее всего, тоже появится, просто с задержкой. «Альфа-банк» должен выпустить обновление с поддержкой цифрового рубля уже в скором времени. Так что тезис «на айфонах цифрового рубля вообще не будет» выглядит явно преждевременным.

Проще говоря, все упирается в конкретный банк и то, как быстро он разрулит вопрос с App Store. У кого-то функция стартует сразу, у кого-то подъедет чуть позже. Кстати, следить за тем, у какого банка что уже работает на iPhone, удобнее всем вместе. Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там читатели быстро подскажут, где уже все завелось. Заодно вспомним, как в свое время банк пропал из Wildberries на айфоне — тогда решение тоже нашлось не сразу.

Что делать владельцам iPhone

Итог получается спокойнее, чем рисуют заголовки. Если у вас «Т-Банк», с большой вероятностью цифровой рубль будет доступен с айфона прямо с 1 сентября. Если «Сбер» или другой банк с заминкой в App Store, придется немного подождать обновления или воспользоваться обходным вариантом. И самый очевидный из них — веб-версии банковских сервисов. Открыть цифровой кошелек и провести операцию можно через браузер, без установки приложения из App Store, а значит, и без блокирующих маркеров в коде. Второй запасной путь — помощь в отделении банка, где доступ настроят прямо на месте.

Что делать владельцам iPhone. Пользоваться цифровым рублем на айфоне получится, но, возможно, что не сразу. Фото.

Пользоваться цифровым рублем на айфоне получится, но, возможно, что не сразу

Так что паниковать и заранее хоронить цифровой рубль на iPhone точно не стоит. Да, у части банков публикация обновлений буксует из-за санкций и жесткой модерации Apple, и это реальная проблема. Но параллельно другие банки спокойно выкатывают поддержку, и уже в день запуска у многих владельцев айфонов новая валюта окажется под рукой. Скорее всего, в ближайшие недели список поддерживаемых банков будет только расти.

Пока суть да дело, деньги под рукой держать все равно надо, и иногда для этого хватает обычного повербанка и пары аксессуаров. Кстати, самые выгодные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС — загляните, если любите брать полезные мелочи по адекватной цене.

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