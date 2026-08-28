Заработает ли цифровой рубль на iPhone с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России стартует массовое внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты вдобавок к наличным и безналичным деньгам. Открывать кошельки и проводить платежи готовы все крупнейшие банки страны, а принимать оплату пообещали Ozon, МТС, «Магнит» и другие ретейлеры. Вокруг айфонов при этом поднялась паника: мол, владельцы iPhone к новой валюте прямо в день запуска подключиться не смогут. Недавно мы подробно разбирали, что такое цифровой рубль и зачем он вообще нужен, а теперь давайте спокойно разберемся, у кого из владельцев айфонов действительно будут проблемы, а у кого нет.



Цифровой рубль запускают 1 сентября

Если коротко, цифровой рубль — это не криптовалюта и не какое-то отдельное приложение, а еще одна форма привычных денег, которую выпускает и хранит Центробанк. Открывать счета в цифровых рублях и проводить с ними операции готовы все 12 системно значимых банков: «Сбер», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-банк» и остальные из списка ЦБ. Оплату новой валютой пообещали принимать Ozon, МТС, «Магнит» и другие крупные компании. То есть сама инфраструктура к первому сентября готова, и с телефона цифровыми рублями в теории можно платить.

Вопрос в том, дойдет ли эта возможность до конкретного приложения на конкретном айфоне. Именно здесь и начались разночтения, которые по духу напоминают знакомую многим ситуацию, когда приложения, удаленные из App Store, вдруг перестают ставиться на iPhone. Только теперь речь не про отдельную программу, а про целый способ расчетов.

Тему цифрового рубля мы ведем с самого начала и разбираем все подводные камни по мере их появления. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить, как ситуация будет меняться по каждому банку.

Почему у части банков вышла заминка

Тревогу первыми забили «Ведомости». По данным газеты, часть банков пока не может загрузить в App Store обновления с поддержкой цифрового рубля. Дело в самих сборках приложений: в коде новых версий есть маркеры, которые указывают на связь с государственной инфраструктурой России. Apple видит эти метки при проверке и отклоняет публикацию, ссылаясь на санкции. Так что полностью готовое банковское приложение может просто не пройти модерацию в магазине.

На Android такой проблемы нет в принципе. Там приложение можно поставить хоть из фирменного магазина, хоть отдельным файлом в обход любой модерации, и долгие годы именно это считалось главным преимуществом Android над iPhone. В закрытой экосистеме Apple обойти запрет магазина нельзя: нет обновления в App Store — нет и функции на телефоне. Ровно с этой стеной сейчас и столкнулись некоторые банки.

Именно из этой истории и родился громкий вывод, что цифрового рубля на айфонах не будет вовсе. Звучит логично, но, как выяснилось, к реальному положению дел это относится не полностью. Разные банки идут к запуску с разной скоростью, и валить их в одну кучу неправильно.

Но не все айфоны остались без цифрового рубля

А теперь важный нюанс, который многие пропустили. Ситуация с App Store бьет далеко не по всем банкам сразу, и это уже другая точка зрения на всю историю. По имеющимся данным, в приложении «Т-Банка» цифровой рубль уже добавили, и с 1 сентября соответствующая страница должна заработать как на iPhone, так и на Android. То есть клиенты этого банка попадают в новую валюту с айфона в день запуска, без всяких костылей.

У «Сбера» ситуация действительно сложнее из-за тех самых проблем с публикацией и обновлением приложения в App Store. Но и здесь речь не про «никогда», а про «немного позже»: цифровой рубль на iPhone у сберовских клиентов, скорее всего, тоже появится, просто с задержкой. «Альфа-банк» должен выпустить обновление с поддержкой цифрового рубля уже в скором времени. Так что тезис «на айфонах цифрового рубля вообще не будет» выглядит явно преждевременным.

Проще говоря, все упирается в конкретный банк и то, как быстро он разрулит вопрос с App Store. У кого-то функция стартует сразу, у кого-то подъедет чуть позже. Кстати, следить за тем, у какого банка что уже работает на iPhone, удобнее всем вместе. Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там читатели быстро подскажут, где уже все завелось. Заодно вспомним, как в свое время банк пропал из Wildberries на айфоне — тогда решение тоже нашлось не сразу.

Что делать владельцам iPhone

Итог получается спокойнее, чем рисуют заголовки. Если у вас «Т-Банк», с большой вероятностью цифровой рубль будет доступен с айфона прямо с 1 сентября. Если «Сбер» или другой банк с заминкой в App Store, придется немного подождать обновления или воспользоваться обходным вариантом. И самый очевидный из них — веб-версии банковских сервисов. Открыть цифровой кошелек и провести операцию можно через браузер, без установки приложения из App Store, а значит, и без блокирующих маркеров в коде. Второй запасной путь — помощь в отделении банка, где доступ настроят прямо на месте.

Так что паниковать и заранее хоронить цифровой рубль на iPhone точно не стоит. Да, у части банков публикация обновлений буксует из-за санкций и жесткой модерации Apple, и это реальная проблема. Но параллельно другие банки спокойно выкатывают поддержку, и уже в день запуска у многих владельцев айфонов новая валюта окажется под рукой. Скорее всего, в ближайшие недели список поддерживаемых банков будет только расти.

Пока суть да дело, деньги под рукой держать все равно надо, и иногда для этого хватает обычного повербанка и пары аксессуаров. Кстати, самые выгодные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС — загляните, если любите брать полезные мелочи по адекватной цене.