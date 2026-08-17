ВБ Банк пропал из Wildberries на айфоне. В чем причина и как вернуть

Кирилл Пироженко

Если вы открыли приложение Wildberries и не нашли привычный раздел с банком, вам не показалось. После недавнего обновления ВБ Банк из приложения исчез, а на его месте появился урезанный ВБ Кошелек, в котором половина полезных функций просто перестала работать. Мы уже подробно разбирали, что сделать с приложением Wildberries заранее, а теперь стало понятно, к чему все шло.

ВБ Банк быстренько переделали в ВБ Кошелек. Фото.

ВБ Банк быстренько переделали в ВБ Кошелек

Что теперь показывает Wildberries вместо банка

Раньше в приложении был полноценный раздел с банковскими функциями. Можно было посмотреть данные карты, открыть вклад, проверить уже открытые счета, скачать тарифы и документы. Теперь вместо всего этого у вас ВБ Кошелек с сильно обрезанными возможностями.

Что осталось: баланс кошелька видно, покупки на маркетплейсе оплачиваются, деньги можно перевести. Но переводы теперь работают только по номеру телефона. Реквизиты карты вы больше не увидите, потому что раздел с данными карты просто пропал.

Что теперь показывает Wildberries вместо банка. Даже сам ВБ советует для доступа к банковским функциям воспользоваться веб-версией. Фото.

Даже сам ВБ советует для доступа к банковским функциям воспользоваться веб-версией

Вклады тоже отрезали. Открыть новый вклад через приложение нельзя, и даже посмотреть уже оформленный не получится. Тарифы и документы по банковскому счету перестали загружаться. По сути от банка в приложении осталась только платежная оболочка, а все, что связано с полноценным банковским обслуживанием, вынесли за пределы Wildberries.

Разница между кошельком и банком тут принципиальная. Кошелек — это внутренний платежный инструмент маркетплейса, привязанный к вашему номеру телефона. Банк — это отдельное юридическое лицо с лицензией, счетами и вкладами. Именно вторую часть и пришлось убирать из приложения, оставив пользователям голую платежку для оплаты заказов. Если раньше вы держали Wildberries в качестве запасного банка под рукой, теперь эта схема работает иначе.

Кстати, если вы вообще присматриваетесь к тому, где выгоднее закупаться, у нас есть отдельный разбор про то, как ваш товар с Wildberries продают на AliExpress и где то же самое стоит дешевле. Иногда разница в цене удивляет. Кстати, самые крутые предложения с AliExpress можно найти в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Почему его убрали именно сейчас

Все дело в санкциях. ВБ Банк ранее попал под санкции Евросоюза, а Apple такие вещи отслеживает и может удалить приложение из App Store целиком, если внутри работает подсанкционный сервис. Проще говоря, компания рискует потерять не только банк, но и все приложение Wildberries сразу.

Чтобы этого не произошло, банковскую часть аккуратно вырезали и заменили кошельком, который формально к банку под санкциями уже не привязан. Это классический ход последнего времени: сервис не закрывают, а прячут его функции подальше, лишь бы сохранить приложение в App Store. Точно так же поступают и другие компании.

История не новая. Похожая судьба уже настигала другие сервисы, и мы разбирали, что делать, когда Яндекс Пэй удалили из App Store и владельцам iPhone пришлось искать обходные пути. Схема везде примерно одинаковая, меняются только названия.

Как вернуть ВБ Банк через веб-версию на айфоне

Хорошая новость в том, что банк никуда не делся. Просто теперь пользоваться им нужно через веб-версию по адресу online.wb-bank.ru. Открывать сайт каждый раз через браузер неудобно, поэтому его можно превратить в почти полноценное приложение и вынести иконку на рабочий стол айфона. Делается это через стандартные функции Safari, никаких сторонних программ не нужно:

Как вернуть ВБ Банк через веб-версию на айфоне. Добавьте ВБ Банк на рабочий стол. Фото.

Добавьте ВБ Банк на рабочий стол

  1. Откройте Safari или любой другой браузер с поддержкой добавления PWA на рабочий стол.
  2. Перейдите на сайт online.wb-bank.ru и дождитесь полной загрузки страницы.
  3. Нажмите кнопку «Поделиться» внизу экрана. Это квадрат со стрелкой вверх.
  4. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой».
  5. При желании измените название и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.
  6. Иконка появится на рабочем столе и будет открываться как обычное приложение.

Теперь у вас на экране есть отдельная иконка банка, а веб-версия открывается в полноэкранном режиме без адресной строки. Внешне почти неотличимо от настоящего приложения, и все банковские функции при этом на месте. Именно через веб-версию сейчас доступны вклады, реквизиты счета и документы, которые пропали из основного приложения. Сайт не удалят из App Store по очевидной причине: это просто веб-страница, а не отдельная программа под санкциями.

Как вернуть ВБ Банк через веб-версию на айфоне. Останется только авторизоваться и получить доступ к вашим деньгам. Фото.

Останется только авторизоваться и получить доступ к вашим деньгам

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Что все это значит для покупателей

Если вы просто оплачиваете заказы кошельком и переводите деньги по номеру телефона, для вас почти ничего не изменилось. Основной сценарий оплаты покупок работает как прежде, баланс на месте, кешбэк тоже никуда не пропал.

А вот если вы держали в ВБ Банке вклад или пользовались банком как полноценным финансовым сервисом, придется перестроиться. Все операции со счетом, вкладами и документами теперь только через веб-версию. Не самый удобный вариант, но рабочий, и это все же лучше, чем полное исчезновение банка с концами.

Отдельно стоит держать в голове, что подобные ограничения будут появляться и дальше. Санкционное давление на маркетплейсы усиливается, и правила игры для зарубежных заказов тоже меняются. Мы уже разбирали, что будет с заказами из-за границы с 2027 года, когда вступит в силу новая пошлина на покупки через интернет. Так что держать руку на пульсе сейчас точно не помешает.

Не смогли разобраться с веб-версией или что-то пошло не так при добавлении иконки? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут решить проблему.

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