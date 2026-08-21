Google убивает главное преимущество Android над iPhone

Google решила, что свободы на Android стало слишком много. С сентября установить приложение не из Google Play будет заметно сложнее: сначала включаем режим разработчика, потом ждем сутки, и только после этого система разрешит поставить APK. И пока мы разбирались с перспективами RuStore на iPhone, выяснилось, что теперь несладко придется и владельцам Android, а в России особенно.



Теперь APK так просто не поставить

Суть новых правил такая. Google запускает обязательную верификацию разработчиков. Каждый, кто выпускает приложения под Android, должен подтвердить свою личность в системе Google, и без этого его программы не установятся на сертифицированные устройства. Раньше это касалось только Google Play, теперь вообще всех способов установки, включая сторонние магазины и обычные APK-файлы с сайтов.

Для приложений от непроверенных разработчиков придумали отдельный путь, который Google называет продвинутым. Выглядит он специально утомительно. Сначала нужно вручную включить режим разработчика в настройках. Потом подтвердить, что вас никто не заставляет менять эти настройки прямо сейчас (это защита от мошенников, которые по телефону уговаривают жертву что-то поставить). Дальше перезагрузка телефона, 24 часа ожидания, а в конце еще проверка по отпечатку или пин-коду. И только после всего этого можно нажать «Установить».

Один раз прошел и дальше APK ставятся уже без плясок, а на новом телефоне настройка перенесется автоматически. Но первый заход будет долгим. Массовый запуск продвинутого способа это август, а жесткое применение стартует 30 сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. До остального мира правила доберутся в 2027 году. Хотите не пропустить, когда это дойдет до нас? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, там про все такие изменения рассказываем сразу.

Сторонние магазины есть, а толку немного

Тут начинается самое интересное. Сами сторонние магазины приложений теперь можно будет скачать в Google Play. Но это ловушка. Магазин вы поставите, а вот приложения внутри него все равно упрутся в ту же верификацию. Если разработчик не прошел проверку самой Google, его программа не установится ни через магазин, ни через прямой APK. Получается, дверь как бы открыта, но за ней стена.

Google объясняет все заботой о безопасности. Логика простая: если у каждого приложения есть подтвержденный автор, мошеннику сложнее клепать поддельные банковские приложения и заново распространять зловреды после блокировки. Сравнение приводят с проверкой паспорта в аэропорту, смотрят, кто ты, а не что у тебя в чемодане.

Звучит разумно, но есть нюанс. Возможность ставить что угодно и откуда угодно всегда была главным преимуществом Android перед айфоном. Именно этим система и подкупала. И вот теперь Google своими руками потихоньку это преимущество отрезает. Эльдар Муртазин называет происходящее первым шагом по закручиванию гаек и считает, что дальше будет только строже. С учетом того, как Google обычно доводит подобные затеи до конца, спорить с ним сложно.

Это первый шаг по закручиванию гаек на Android, дальше будет больше, и в России стоит начинать думать как жить на веб-версиях приложений, плюс создавать срочно свои устройства на той же «Авроре» для массового рынка. Осталось года два на то, чтобы гром не глянул для нас.

Почему России достанется сильнее всех

А вот здесь для нас все совсем невесело. Дело в том, что верификацию Google не пройти разработчикам из стран под санкциями США. Россия, Иран, Куба и Северная Корея в этот список попадают. То есть российские разработчики физически не смогут подтвердить личность в системе Google, как бы им этого ни хотелось.

Что это значит на практике. Приложения из RuStore, не прошедшие проверку, с 2027 года не установятся на большинстве Android-смартфонов без режима разработчика. К тому же и сам RuStore в Google Play не появится в принципе, VK под санкциями, а значит и путь в официальный магазин для него закрыт.

Мы это уже проходили с айфонами. Из App Store убрали МАКС, затем приложения VK, и люди привыкли открывать сервисы через браузер. Если что, у нас есть инструкция по установке из RuStore для тех, кто на iPhone. А если у вас Android и вы уже не понимаете, что теперь со всем этим делать, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что в итоге делать владельцам Android

Вариантов, если честно, немного. Первый привыкать к вебу. Многие сервисы уже давно живут в браузере, и это не всегда хуже приложения. Тут полезно понимать разницу: есть просто сайт, а есть веб-приложение, которое ставится на экран и работает почти как обычная программа. Мы разбирали, что происходит внутри веб-приложения и чем веб-версия отличается от приложения, почитайте, если хотите заранее во всем разобраться.

Второй вариант смотреть в сторону Huawei. Их смартфоны давно живут без сервисов Google, а значит и под правила про сертифицированные устройства не подпадают. На такой телефон можно ставить любые APK без всякого суточного карантина. Не самый очевидный ход для человека с привычкой к Google, но для России это вполне реальный запасной аэродром. Кстати, если присматриваете новый гаджет и любите скидки, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно выкладываем выгодные находки.

И вот что забавно. Долгие годы именно закрытость ругали в айфоне, а Android хвалили за свободу. Теперь Google идет ровно тем же путем, только медленно и с оговорками про безопасность. По сути владельцы iPhone уже привыкли к жизни на веб-приложениях, их к этому приучили раньше. Так что когда история с ограничениями раскрутится на Android, айфонщики встретят ее спокойно, они это уже пережили. А вот Android-пользователям придется догонять на ходу.