Реальная замена App Store в России: откуда я скачиваю приложения на iPhone

Попробуйте найти в российском App Store приложение своего банка, ВКонтакте или свежую версию МАКС. В лучшем случае попадется что-то под чужим названием, в худшем не найдется вообще ничего. Я долго жил с этим набором костылей, пока не перенес установку всех нужных программ в новое место, и теперь почти не открываю фирменный магазин Apple. Про то, как ставить приложения без App Store, мы уже подробно писали. Здесь расскажу, как это выглядит на моем айфоне в обычной жизни: что пришлось поменять в настройках, во что это обходится и сколько времени уходит на установку привычной программы.



Как я ставлю любые приложения на айфон

Выход нашелся в стороннем магазине приложений DIYORDE Store. Название сервиса и название его программы отличаются: на рабочем столе у вас появится иконка DDE Store, так что не удивляйтесь. Внутри собран каталог того, чего в российском App Store нет: банки, ВКонтакте, МАКС и еще десятки программ. Все, что я оттуда ставил, запускается и нормально работает.

Магазин работает по подписке. Тарифов три, и отличаются они только сроком. Но от срока сильно зависит, сколько вы в итоге платите за каждый месяц, поэтому свел все в одну табличку. Цена указана в долларах, но списывается в рублях по текущему курсу, и оплата спокойно проходит с рублевых карт.

Срок подписки Цена Выходит в месяц 1 месяц $9,90 $9,90 3 месяца $19,90 около $6,60 6 месяцев $29,90 около $5

Разница почти двукратная. Я сначала взял месяц на пробу, а когда понял, что пользуюсь магазином постоянно, перешел на полгода. Если сомневаетесь, логика та же: месяц для знакомства, дальше длинный тариф. Еще один приятный момент. По словам разработчиков, приложения, установленные до окончания подписки, продолжают работать и после ее окончания до года. Цены актуальны на момент публикации, перед оплатой лучше сверить их на сайте.

За тем, что еще пропадает из магазина Apple и что туда возвращается, мы следим постоянно. Свежие новости выходят в нашем Telegram-канале и канале в МАКС, так что очередную волну удалений вы точно не пропустите.

Что включить на айфоне, чтобы устанавливать любые приложения

Перед установкой DIYORDE Store нужно подготовить сам iPhone. По умолчанию система не дает ставить программы мимо App Store, и снимает этот запрет режим разработчика. Включается он так:

Откройте «Настройки» и зайдите в «Конфиденциальность и безопасность». Прокрутите страницу до блока «Безопасность» и найдите «Режим разработчика». Включите переключатель. Согласитесь на перезагрузку, а когда iPhone включится, подтвердите активацию режима.

Перед включением iOS покажет предупреждение, что защита устройства станет слабее. Звучит тревожно, но в повседневной работе айфона я разницы не заметил. Если передумаете, режим выключается тем же переключателем за пару секунд. Если же режима разработчика у вас на айфоне вообще нет, то поможет наша инструкция, как сделать его видимым.

Как я поставил DIYORDE Store

Оплатить и установить DIYORDE Store можно непосредственно с айфона. Для этого вам не понадобится компьютер, а весь процесс занимает от силы несколько минут:

Откройте diyorde.com в Safari и нажмите «Начать». Выберите срок подписки. Впишите имя и почту. Туда придет чек и данные заказа. В способах оплаты выберите «Карты РФ (RUB)» или «СБП (RUB)». Нажмите «Оплатить» и завершите платеж. На странице «Вход на этом iPhone» нажмите «Установить профиль», затем «Продолжить» и «Разрешить». Зайдите в «Настройки», тапните по строке «Профиль загружен» в самом верху и нажмите «Установить». Вернитесь на сайт и на экране «Установите приложение DIYORDE» нажмите «Установить».

Через минуту на рабочем столе появится иконка DDE Store. Если банк по какой-то причине отклонил карту, попробуйте СБП, у меня через него платеж прошел с первого раза. А если застряли на профиле или что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Ставим ВКонтакте через DDE Store

Дальше самое приятное. Магазин установлен, и программы из него ставятся как из App Store, без профилей и лишних подтверждений. Покажу на ВКонтакте, потому что именно его мне не хватало больше всего. Веб-версия в Safari вроде бы есть, но с как-то все равно все было не то.

Запустите DDE Store с рабочего стола. Откройте вкладку «Поиск» и введите «ВКонтакте» или VK. Выберите приложение в результатах и нажмите «Установить». Подтвердите установку во всплывающем окне. Дождитесь, пока иконка загрузится, откройте ВКонтакте и войдите в свой аккаунт.

У меня вся процедура заняла пару минут, и большая часть ушла на загрузку. Вход обычный: по номеру телефона с кодом или через VK ID. После авторизации подтянулись диалоги, лента, музыка и сохраненные видео. Уведомления приходят, звонки проходят. Отличий от версии, которая когда-то стояла у меня из App Store, я не нашел. Остальное ставится точно так же. Сбербанк, ВТБ, МАКС и прочие программы ищутся через ту же вкладку и устанавливаются в те же пять шагов. Когда выходит новая версия, ее можно поставить оттуда же, возвращаться за обновлениями в App Store не нужно.

Почему я больше не завишу от App Store

Главное, что поменялось, это спокойствие. Раньше каждая новость об удалении очередного банка означала вечер поисков: под каким названием он теперь спрятался и как долго там продержится. Сейчас мне все равно. Все нужное лежит в одном месте, ставится за пару минут и не пропадает, когда Apple в очередной раз чистит российский раздел.

Приятный бонус нашелся там, где я его не ждал. В DIYORDE Store есть игры, которые из российского App Store просто так не достать, например Red Dead Redemption или GTA Vice City. Раньше ради них пришлось бы создавать зарубежный Apple ID, менять регион и искать способ оплаты. Здесь они ставятся из той же вкладки «Поиск» и в те же пять шагов, что и ВКонтакте, без смены региона и прочих танцев с бубнами.

При этом App Store никуда не делся. Зарубежные сервисы и программы самой Apple я по-прежнему качаю оттуда. DDE Store закрывает ровно ту дыру, которая образовалась после массовых удалений российских приложений, и не пытается заменить собой все остальное.

Минусы тоже есть, и о них лучше знать заранее. Магазин платный, и за год набегает заметная сумма. Режим разработчика придется держать включенным. Ну и это сторонний сервис, поэтому ставить через него я советую знакомые программы, а не все подряд. Для банков, ВКонтакте и МАКС это на сегодня самый удобный вариант из тех, что я пробовал.

Раз уж айфон снова стал полноценным рабочим инструментом, можно навести порядок и вокруг него: взять нормальную зарядку, запасной кабель или новый чехол. Недорогие аксессуары, которые не стыдно купить, мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.