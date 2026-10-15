10 гаджетов, которые я собираюсь купить. Вам они тоже понравятся

Корзина на AliExpress у меня давно превратилась в список желаний. Весь год туда падает все, что зацепило взгляд, а покупать я не тороплюсь. До ближайшей большой распродажи осталось меньше месяца, и я наконец навел там порядок. Остались десять вещей. Одна из них стоит почти вдвое дороже всех остальных вместе взятых, а другую я беру взамен сломавшейся, без которой дома стало неудобно. Ниже расскажу, что именно осталось в корзине, зачем мне каждая вещь и сколько она стоит прямо сейчас.

Принтер, который подписывает тетради за меня

У меня уже был принтер этикеток, модель попроще. Он отработал свое и сломался, и только тогда я понял, насколько привык к нему. Сыну в школу постоянно нужно что-то подписать: тетради, обложки, пеналы, ручки, линейки. Выводить имя и класс от руки на каждой вещи — то еще удовольствие, особенно в конце августа, когда канцелярии набирается целый пакет. С принтером это занимает пару минут: набрал текст в приложении, нажал печать, наклеил.

Взамен старого я выбрал Niimbot B1. Это термопринтер, так что картриджи и краска ему не нужны вообще: печать идет прямо на специальную ленту с наклейками. Управляется он со смартфона по Bluetooth, а заряжается через USB-C. В комплекте сразу лежит рулон этикеток 50 на 30 мм на 230 штук, этого надолго хватит на тетради и подписи для канцелярии. Отдельно ленту можно докупить и других размеров и цветов, вариантов комплектации на странице десятки.

Цена: 1910 рублей (с купоном)

Купить принтер этикеток Niimbot B1

Кстати, детской канцелярией применение не ограничивается. Те же наклейки отлично подходят для банок со специями, коробок в кладовке и проводов под столом, когда уже не помнишь, какой кабель от чего.

Удлинитель-кубик для тесного стола

Розетки на моем рабочем столе вечно заняты, а блоки питания от айфона, часов и наушников расползаются по полу. Поэтому в корзину отправился настольный удлинитель ORICO в форме кубика. Он стоит прямо на столе, а не валяется под ним, и до портов не нужно тянуться.

Внутри две обычные розетки с европейской вилкой, два USB-A и два USB-C. Через USB-C удлинитель выдает до 20 Вт, а этого хватает, чтобы быстро заряжать iPhone без отдельного адаптера. Длина кабеля полтора метра, расцветок несколько, я взял белый.

Цена: 1130 рублей (с купоном)

Купить удлинитель ORICO

Учтите, что 20 Вт делятся на все порты. MacBook от него не зарядишь, да он для этого и не задумывался. А вот если хочется что-то помощнее для ноутбука, GaN-зарядки на 65 и 100 Вт мы время от времени выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Подставка, которая удержит и iPad

Раз уж наводить порядок на столе, то до конца. Айфон во время работы у меня лежит плашмя, и чтобы глянуть уведомление, его приходится брать в руки. Подставка ORICO решает это за копейки.

Корпус из алюминиевого сплава, а места, где лежит телефон, покрыты силиконом, так что корпус айфона не поцарапается. Основание вращается на 360 градусов, а сама стойка складывается на двух шарнирах. По данным производителя, подставка выдерживает до 800 граммов. С таким запасом на нее можно поставить и iPad mini, и даже iPad Air.

Цена: 900 рублей

Купить подставку ORICO

Это самая дешевая позиция во всем списке. Брать ее в одиночку ради скидки смысла мало, а вот в одном заказе с удлинителем от того же магазина — вполне.

Тишина в самолете меньше чем за две тысячи

Полноразмерные наушники с активным шумоподавлением обычно стоят как хороший смартфон, и поэтому я долго обходил их стороной. Baseus BH1 NC попали в корзину как раз из-за цены: с купоном магазина они обходятся меньше чем в две тысячи рублей.

Шумоподавление здесь активное, а настраивать наушники можно через фирменное приложение. Корпус из металла и пластика, амбушюры мягкие и закрывают ухо целиком. Я выбрал светлую расцветку White, она смотрится заметно дороже своей цены.

Цена: 1860 рублей (с купоном)

Купить наушники Baseus BH1 NC

Чуда за эти деньги ждать не стоит, AirPods Max они не заменят. Но для самолета, офиса или прогулки по шумной улице такой вариант выглядит разумнее, чем переплачивать в разы.

Недорогие наушники на каждый день

Новые TWS-наушники я планирую слушать в основном с iPhone 17, и логичный вопрос тут — почему не AirPods. Ответ простой: цена, а еще то, что у меня есть и Android. Поэтому в корзину попали QCY Melobuds N65. QCY давно делает недорогие наушники, но эта модель у них неожиданно серьезная по начинке.

Главное здесь — поддержка кодека LDAC и сертификат Hi-Res Audio Wireless. На Android это заметно лучше привычного AAC, а Bluetooth 6.0 держит соединение стабильнее старых версий. Есть защита от влаги и приложение, где настраивается звук и управление.

Цена: 2560 рублей

Купить наушники QCY Melobuds N65

Тут честно: айфон LDAC не поддерживает, так что с iPhone 17 наушники будут работать по AAC, и главный их козырь останется за бортом. Хуже от этого они не станут, а LDAC пригодится на Android-смартфоне, к которому мы еще вернемся в конце списка.

Геймпад из девяностых с современными стиками

Каждый раз, когда я вижу дизайн контроллера от SNES, хочется достать что-нибудь из детства и пройти заново. 8BitDo SN30 Pro выглядит ровно так, но внутри это вполне современный беспроводной геймпад.

Я выбрал версию G Classic (Hall). В ней стики работают на датчиках Холла, а значит, со временем не начнут дрифтить, как это бывает у обычных контроллеров. Геймпад подключается по Bluetooth к Nintendo Switch, компьютеру, Steam, Android и iPhone. Он компактный, так что в рюкзак поместится без проблем.

Цена: 3210 рублей

Купить геймпад 8BitDo SN30 Pro

Если играете в основном в ретро и платформеры, такой формы хватит с головой. Для современных шутеров с долгими сессиями я бы все-таки взял что-то побольше, с полноценными рукоятками.

Раскладушка с играми из детства

Летом мы собирали ретро-консоли для игр с Dendy и Sega, и после той подборки одна такая все-таки засела у меня в голове. Это Anbernic RG SP, раскладушка в духе Game Boy Advance SP.

Работает консоль на Linux, есть Wi-Fi. Я взял комплектацию 16 ГБ без игр в расцветке Platinum под металл, а образы загружу сам: так проще контролировать, что на ней стоит. Есть версии на 64 и 128 ГБ, плюс несколько ярких цветов, в том числе розовый. В коробке лежат кабель для зарядки, защитная пленка на экран и инструкция.

Цена: 5320 рублей

Купить консоль Anbernic RG SP

С Linux-консолями первая настройка иногда превращается в квест: то образ не видит, то эмулятор не тот. Если застрянете, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там есть люди, которые с ретро-железом на ты.

Колонка, на которой можно рисовать

Эта вещь не про необходимость, а про настроение. Divoom Timebox Evo — Bluetooth-колонка, у которой вместо передней решетки светодиодный экран. На нем показываются часы, будильник, уведомления с телефона и пиксельные картинки.

Картинки можно рисовать самому в приложении или брать из огромной библиотеки других пользователей. Колонка небольшая и квадратная, на полке или рабочем столе смотрится как декор, а не как очередной гаджет. Звук моно, один канал, для громкой вечеринки это не вариант, а для музыки фоном самое то.

Цена: 2920 рублей (с купоном)

Купить колонку Divoom Timebox Evo

Учтите, что защиты от воды здесь нет, так что в ванную или на дачу под дождь колонку лучше не брать. Это домашняя игрушка, и в этой роли она мне и нужна.

Второй экран, который помещается в рюкзак

Поиграть в PlayStation почему-то хочется именно тогда, когда телевизор уже кем-то занят. Портативный монитор Uperfect на 14,5 дюйма решает это без лишнего веса: консоль подключается к нему, а телевизор остается свободным. В рюкзаке монитор занимает места примерно как тонкий ноутбук.

Разрешение здесь 4K при диагонали 14,5, так что текст выглядит четко, без видимых пикселей. Производитель обещает яркость 500 нит, контраст 1500:1, поддержку HDR и 110% охвата sRGB. Встроены динамики, а монитор можно поставить вертикально, если работаете с длинными документами или кодом.

Вторая задача — работа. Когда PlayStation отдыхает, монитор будет подключаться к MacBook как второй экран: держать мессенджеры и почту сбоку куда удобнее, чем бесконечно переключать окна на одном дисплее.

Цена: 9870 рублей

Купить монитор Uperfect 14,5″

При заказе выберите тип вилки: европейская подойдет для России. Консоль подключается по HDMI, а у портативных мониторов это обычно mini-HDMI, так что проверьте, есть ли нужный кабель в комплекте. И еще проверьте, умеет ли ваш ноутбук выводить изображение по USB-C. С MacBook проблем не будет, а вот у бюджетных ноутбуков на Windows такой порт есть не всегда.

Самая дорогая позиция в корзине

Недавно я собирал Android-смартфоны вместо iPhone 18 Pro Max, а теперь и сам присматриваюсь к флагману на Android. Не вместо айфона, а в качестве резервного смартфона: мой старый POCO уже доживает последние дни. Это OnePlus 15, и стоит он почти вдвое дороже всех остальных покупок из списка вместе взятых.

Цифры у него серьезные. Экран AMOLED на 6,78 дюйма с разрешением 2772 на 1272 точки, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 7300 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC. Я присматриваюсь к версии на 12 и 256 ГБ в черном цвете, но есть комплектации до 16 ГБ и 1 ТБ.

Резервный смартфон должен быть всегда готов к работе, а с POCO это уже не так. Менять его на очередной бюджетник не хочется, поэтому выбор пал на флагман. С батареей на 7300 мАч и флагманским процессором OnePlus должен прожить в ящике стола и в рюкзаке несколько лет, а заодно на нем раскроются те самые QCY с LDAC.

Цена: 53 930 рублей (с купоном)

Купить смартфон OnePlus 15

Здесь есть две оговорки. Это китайская версия, а значит, прошивка рассчитана на внутренний рынок, и Google-сервисы с русским языком, скорее всего, придется доводить до ума самостоятельно. Плюс AliExpress прямо на странице предупреждает о пошлине примерно в 5640 рублей, ее тоже закладывайте в бюджет.

Ради него распродажу и стоит дождаться. На мелочах вроде подставки за 900 рублей скидка экономит сотню, а здесь даже несколько процентов дают сумму, на которую можно взять половину этого списка. Хотите узнать, во сколько в итоге обойдется вся корзина на 11.11 и что подешевеет сильнее остального? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда я принесу свежие цены, как только распродажа стартует.

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