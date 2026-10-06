5 Android-смартфонов, которые я бы лучше купил вместо iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max в этом году удовольствие не из дешёвых: за базовую версию на 256 ГБ в США просят 1299 долларов. При этом новинка вышла капризной, и владельцы уже жалуются на треск в динамике. Самое время посмотреть по сторонам. За те же деньги, а местами и заметно дешевле, на Android есть смартфоны, которые умеют то, чего от Apple пока не дождаться. Я выбрал пять вариантов на замену Айфону: от прямых конкурентов до складного аппарата и новинки, которая выйдет со дня на день.



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Google Pixel 11 Pro XL ближе всех к Айфону по ощущениям

Если искать на Android смартфон, максимально похожий на Айфон по духу, то это Pixel 11 Pro XL. Google и Apple давно подсматривают идеи друг у друга, и Pixel от этого только выиграл. Подход тот же: железо и систему делает одна компания.

Параметр Pixel 11 Pro XL Экран 6.8 дюйма, Super Actua, 1–120 Гц Процессор Google Tensor G6 Камера тройная, зум до 120x Аккумулятор 5115 мАч Зарядка беспроводная Qi2.2 с магнитами Обновления 7 лет

Главный аргумент за Pixel — это софт. Android здесь чистый, без лишних надстроек, а Gemini встроен в систему глубоко и не выглядит прикрученным сбоку. Камеры традиционно сильные: навёл, нажал, получил хороший кадр. Мощности не так много, поэтому на большой fps в играх не надейтесь.

Встроенные магниты работают по той же логике, что MagSafe, так что привычные аксессуары не пропадут. Из минусов отмечу нагрев: под солнцем при долгой съёмке корпус ощутимо тёплый. Правда, этим грешат почти все флагманы. В США Pixel стоит ровно столько же, сколько Pro Max.

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POCO F9 Ultra с огромной батареей и сабвуфером

А это вариант для тех, кто не готов отдавать за смартфон как за подержанную машину. POCO F9 Ultra заметно дешевле Айфона, но на бумаге обходит его почти по всем пунктам. Называть его бюджетным уже язык не поворачивается.

Параметр POCO F9 Ultra Экран 6.9 дюйма, AMOLED, 185 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Камера 200 + 50 + 50 Мп, зум 5x Аккумулятор 8050 мАч Зарядка 100 Вт по проводу, 50 Вт без провода Защита IP68

Здесь батарея решает почти всё. POCO обещает до двух суток работы, а полная зарядка занимает меньше часа. Владельцу Pro Max такие цифры и не снились. Звук настраивала Bose, на задней панели есть отдельный сабвуфер. Для смартфона это звучит как шутка, но только до первого фильма.

С экраном тоже спокойнее. Пока покупатели новых прошек играют в экранную лотерею и сдают смартфоны по кругу, тут за поставщиком матрицы никто не охотится. Так что POCO F9 Ultra вы вряд ли захотите вернуть. Из компромиссов: крупных обновлений Android обещают четыре, а к HyperOS после iOS придётся привыкать.

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Samsung Galaxy S26 Ultra для тех, кто любит всё настраивать

Galaxy S26 Ultra — cамый прямой соперник Pro Max по цене и статусу, только Samsung даёт за неё больше свободы. Корпус в этом году стал приятнее: грани скруглили, и они больше не впиваются в ладонь.

Параметр Galaxy S26 Ultra Экран 6.9 дюйма, AMOLED, 1–120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Камера 200 Мп, телевики 3x и 5x Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 60 Вт по проводу, 25 Вт без провода Обновления 7 лет

One UI позволяет перекроить под себя почти всё, от экрана блокировки до жестов. После такого на iOS начинаешь замечать, как мало там разрешено. Отдельная находка года — это Privacy Display. Включаете режим, и сосед в метро видит вместо вашей переписки тёмный экран. Плюс стилус S Pen прямо в корпусе, чего у Apple нет вообще. Galaxy AI идёт довеском: всеми функциями пользоваться не станешь, но пара полезных найдётся.

Слабые места тоже есть. Батарея на фоне китайских флагманов скромная, а зум с ИИ-обработкой иногда выдаёт странные кадры. И если вы много снимаете видео, Айфон всё ещё сильнее. Во всём остальном Galaxy ему как минимум не уступает.

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Xiaomi 18 Fold — складной смартфон, который уже продают

Если уж тратить на телефон большие деньги, хочется получить что-то принципиально другое. У Apple на этот случай есть iPhone Duo. У китайцев — Xiaomi 18 Fold, и он уже лежит на AliExpress, ждать ничего не нужно.

Параметр Xiaomi 18 Fold Внутренний экран 7.58 дюйма, AMOLED, 120 Гц Внешний экран 5.38 дюйма, 120 Гц Процессор Xiaomi XRING O3 Камера 200 + 50 + 50 Мп, перископ 3.5x Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 67 Вт по проводу, 50 Вт без провода

Скажу честно: стоит он сумасшедших денег. Официально Xiaomi 18 Fold продаётся только в Китае, так что сверху ляжет ещё и наценка продавца. Зато формат тот же, что у Duo: широкая «книжка», в сложенном виде обычный смартфон, в раскрытом почти планшет толщиной 5 мм. Два приложения рядом, документ без бесконечного зума, сериал на большом экране: ради этого такие смартфоны и берут.

И это добрая альтернатива Duo не только по форме. У складного Айфона нет семи функций, которые есть у Pro Max, и отдельного телевика тоже нет. Xiaomi на этом экономить не стала и поставила перископ с оптическим зумом. Батарея на 6000 мАч для складного аппарата вообще редкость. Одна оговорка: версия китайская. Перед заказом уточните у продавца прошивку и наличие сервисов Google.

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OnePlus 16, который выйдет в октябре 2026

Этот смартфон ещё не вышел, но ждать осталось всего ничего: презентация назначена на 12 октября. Сначала его покажут в Китае, глобальная версия подтянется позже. Если покупка не горит, есть смысл чуть подождать.

Параметр OnePlus 16 (предварительно) Экран плоский OLED, до 185 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Камера 200 + 50 + 50 Мп, перископ 3x Аккумулятор 9000 мАч Зарядка 100 Вт по проводу, 50 Вт без провода

Цифры в таблице собраны из тизеров компании и утечек, так что до презентации относитесь к ним как к предварительным. Коллеги с AndroidInsider.ru уже разобрали, что известно о батарее и камере OnePlus 16, и картина там понятная. Процессор следующего поколения, то есть свежее, чем у всех смартфонов выше. Батарея почти вдвое больше, чем у Galaxy S26 Ultra.

OnePlus всегда брала тем, что давала флагманское железо дешевле конкурентов. Цену пока не назвали, но до Айфона она вряд ли дотянется. Неясно только, когда выйдет глобальная версия. Китайскую на AliExpress обычно привозят в первые же недели после старта.

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А если после всего этого рука всё равно тянется к Pro Max, сначала разберитесь, в каких версиях стоит быстрая память, а в каких медленная. Переплатить за терабайт и получить накопитель похуже было бы обидно.

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