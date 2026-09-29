AirPods 5 или AirPods Pro 3: какие наушники Apple выбрать в 2026 году
Выбрать между AirPods 5 и AirPods Pro 3 в этом году сложнее, чем раньше. Apple наконец добавила шумоподавление в самые доступные AirPods, и на бумаге разница между моделями заметно сократилась, а с ценами при заказе из-за рубежа и вовсе получилась неожиданная картина. Но у этого выбора есть параметр, которого нет в характеристиках, и именно он в итоге решает, с какими наушниками вам будет комфортно. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле, какие фишки есть только у старшей, и расскажу, что выбрал сам. А если вы сомневаетесь между новинкой и прошлым поколением, мы уже отдельно сравнили AirPods 5 с четверкой.
Отличия AirPods в одной таблице
Формально у обеих моделей теперь есть активное шумоподавление, так что по списку функций они сблизились. Но работает оно по-разному. У пятерки шумодав рассчитан на открытую посадку, а у Pro 3 опирается на амбушюры, которые плотно закрывают слуховой проход. Плюс AirPods 5 продаются в двух версиях, и отличаются они не только ценой. Поэтому я свел все в одну таблицу и разделил AirPods 5 на две колонки: с обычным кейсом и с беспроводным, который заряжается по Qi.
|Параметр
|AirPods 5
|AirPods 5 с беспроводным кейсом
|AirPods Pro 3
|Посадка
|Вкладыши без амбушюр
|Вкладыши без амбушюр
|Внутриканальные, амбушюры из силикона с пенным наполнителем, пять размеров
|Шумоподавление
|Активное, для открытой посадки
|Активное, для открытой посадки
|Активное плюс пассивное, до трех раз эффективнее
|Датчик ношения
|Оптический
|Оптический
|Датчик контакта с кожей
|Управление
|Датчик нажатия
|Датчик нажатия и свайп громкости
|Сенсорное, со свайпом громкости
|Функции для слуха
|Нет
|Нет
|Проверка слуха, слуховой аппарат, защита слуха, усиление речи, снижение громких звуков
|Пульс на тренировках
|Нет
|Нет
|Есть
|Работа на одном заряде с шумодавом
|До 4 часов
|До 5 часов
|До 8 часов
|С учетом кейса
|До 20 часов
|До 22 часов
|До 24 часов
|Зарядка кейса
|USB-C
|USB-C, Qi, зарядка Apple Watch
|USB-C, Qi, зарядка Apple Watch, MagSafe
|Поиск кейса
|Без динамика
|Динамик для «Локатора»
|Динамик и чип UWB второго поколения для точного поиска
|Ширина кейса
|50,1 мм
|50,1 мм
|62,2 мм, есть петля для ремешка
|Цена в США
|129 долларов
|149 долларов
|249 долларов
|Цена в России при заказе из-за границы
|16 170 рублей
|18 400 рублей
|18 300 рублей
По таблице видно, что базовые AirPods 5 урезаны даже относительно своей же старшей версии. За 20 долларов сверху, или 2 230 рублей при заказе из-за рубежа, вы получаете лишний час работы с шумодавом, свайп громкости на ножках, беспроводную зарядку и динамик в кейсе, который помогает найти его через «Локатор». Если берете пятерку, я бы доплатил за версию с беспроводным кейсом. А вот с рублевыми ценами получилось интересно. При заказе из-за рубежа AirPods Pro 3 стоят 18 300 рублей, то есть даже на 100 рублей дешевле AirPods 5 с беспроводным кейсом. Цены при таком заказе меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.
Посадка важнее любых характеристик
AirPods очень личный продукт. У одних они сидят как влитые, у других выпадают при первом резком повороте головы. AirPods 5 лежат в ушной раковине и не заходят в слуховой канал, AirPods Pro 3 вставляются глубже и держатся за счет амбушюр. Если вам не подходит ни один из вариантов, посмотрите в сторону клипс. Например, есть интересная альтернатива от Huawei, которая держится на краю уха и не зависит от формы ушного канала.
В комплекте с AirPods Pro 3 идут амбушюры пяти размеров из силикона с пенным наполнителем. Подобрать подходящие получится у многих, но только если форма уха в принципе дружит с затычками. Главред 9to5Mac Чанс Миллер, например, пишет, что Pro для него удобнее обычных AirPods и сидят надежнее, так что он меньше переживает за то, что наушник выпадет. У меня ровно обратная история, о ней расскажу в конце.
У AirPods 5 свои сильные стороны. Нет ощущения давления в ушах, которое многие не любят в затычках, без шумодава окружение слышно естественно, а сами наушники проще быстро вставить и достать. Управление тоже разное. У пятерки на ножке датчик нажатия, у Pro 3 сенсорная панель со свайпом громкости. Свайп есть и у AirPods 5, но только в версии с беспроводным кейсом.
Если сомневаетесь, какая посадка подойдет именно вам, лучше всего примерить обе модели в магазине. А если такой возможности нет, спросите владельцев в нашем чате в Telegram или МАКС, там расскажут, как наушники ведут себя в жизни.
Шумоподавление и звук: где прошки уходит в отрыв
Главная новость AirPods 5 в том, что активное шумоподавление появилось в модели за 129 долларов. Шаг приятный, но чудес ждать не стоит. Вкладыши не создают физического барьера, и часть звуков все равно проходит мимо наушника. Активный шумодав вообще лучше всего справляется с ровным гулом вроде кондиционера или двигателя, а голоса и резкие звуки в открытой посадке будут пробиваться заметнее.
У AirPods Pro 3 шумоизоляция двойная. Амбушюры сами отсекают часть звуков, а поверх работает активное шумоподавление. По данным Apple, в итоге оно до трех раз эффективнее, чем у AirPods 5. В метро, самолете или шумном офисе это разница между «стало потише» и «наконец-то тишина».
Плотная посадка влияет и на звук. Когда наушник закрывает слуховой проход, басы не утекают наружу и музыка звучит насыщеннее. Пользователи, кому удалось послушать обе модели, отметили, что AirPods 5 звучат не так глубоко и насыщенно. Для подкастов и роликов на YouTube это не критично, а вот если вы много слушаете музыку, разницу точно заметите.
Звук и шумодав у AirPods со временем меняются и с обновлениями прошивки. Следить за такими изменениями удобно в наших каналах в Telegram и МАКС, там мы рассказываем о новых прошивках и функциях, которые приходят в наушники вместе с iOS.
Что есть только у AirPods Pro 3
Помимо шумоподавления у старшей модели есть несколько функций, которых у пятерки нет вовсе. Первая из них: измерение пульса во время тренировок. Если вы носите Apple Watch, наушники работают в паре с часами, и система сама выбирает более надежный источник данных. Например, при работе с гантелями часы могут неудобно съехать на запястье, и тогда пульс берется с AirPods. А в iOS 27 Apple перенесла GymKit на iPhone, так что тренироваться с метриками как на Apple Watch теперь можно и без часов, только с iPhone и наушниками. У меня Apple Watch Series 10, поэтому пульс в AirPods для меня скорее приятный бонус, чем повод доплатить.
Второе важное отличие связано со здоровьем слуха. AirPods Pro 3 умеют проводить пятиминутную проверку слуха, по ее результатам работать как слуховой аппарат клинического уровня, защищать от громкого шума вокруг, усиливать речь собеседника и приглушать резкие громкие звуки. Часть этих функций Apple включает не во всех странах, так что если покупаете наушники ради них, заранее проверьте, работают ли они в вашем регионе.
Дальше автономность. С включенным шумодавом Pro 3 работают до 8 часов на одном заряде, а AirPods 5 только 4-5 часов в зависимости от версии. Для перелетов и длинных поездок это самый ощутимый плюс старшей модели. Кейс у Pro 3 тоже умнее: заряжается от MagSafe, а чип UWB позволяет найти его с точностью до направления на совместимом iPhone.
Обратная сторона в размере. Кейс AirPods Pro 3 почти на сантиметр шире, чем у пятерки, зато у него есть петля для ремешка. Если берете Pro 3, заодно подумайте о чехле для кейса и запасных амбушюрах, они со временем изнашиваются. Такие мелочи выгоднее заказывать на AliExpress, удачные находки мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.
Почему я выбрал AirPods 5, хотя Pro 3 лучше
Я ношу AirPods Pro с 2020 года и за все это время так и не нашел для них удобную посадку. Проблема все та же: они постоянно выпадают из ушей. Поэтому в этот раз я решил взять вкладыши AirPods 5. Подробно о том, почему я меняю AirPods Pro на пятерку, я рассказал в отдельном материале.
В этом и есть ответ на вопрос, какие наушники выбрать. Pro 3 объективно сильнее почти во всем, но все их преимущества теряют смысл, если наушник приходится ловить на ходу. Поэтому смотреть стоит в первую очередь на то, как AirPods сидят в ваших ушах.
Если у вас затычки выпадают из ушей, берите AirPods 5. Шумодав здесь слабее, чем у Pro 3, зато наушники остаются на месте и их не приходится постоянно поправлять. Самый доступный вариант, AirPods 5 с обычным кейсом, при заказе из-за рубежа стоит 16 170 рублей. Он подойдет, если вам не нужна беспроводная зарядка и хватает 4 часов работы с шумодавом.
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Если хочется больше удобства, я бы смотрел на AirPods 5 с беспроводным кейсом за 18 400 рублей. Кейс заряжается по Qi и от зарядки Apple Watch, наушники работают на час дольше, а на ножках появляется свайп громкости. Плюс в кейсе есть динамик, так что найти его через «Локатор» будет проще. Для ежедневного использования это самый сбалансированный вариант среди вкладышей Apple.
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Если же с посадкой вопросов и проблем нет, выбор очевиден. При заказе из-за рубежа флагманские AirPods Pro 3 стоят 18 300 рублей, то есть даже дешевле пятерки с беспроводным кейсом. Это модель с лучшим звуком среди компактных наушников Apple за счет сочетания активной и пассивной шумоизоляции. Плюс пульс, функции для слуха и почти вдвое большая автономность.
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Если сомневаетесь, отталкивайтесь не от цены, а от своих ушей. Тем более что в рублях разница между моделями почти исчезла. Самые продвинутые наушники не принесут радости, если постоянно думаешь о том, как бы они не упали на асфальт.