AirPods 5 или AirPods Pro 3: какие наушники Apple выбрать в 2026 году

Выбрать между AirPods 5 и AirPods Pro 3 в этом году сложнее, чем раньше. Apple наконец добавила шумоподавление в самые доступные AirPods, и на бумаге разница между моделями заметно сократилась, а с ценами при заказе из-за рубежа и вовсе получилась неожиданная картина. Но у этого выбора есть параметр, которого нет в характеристиках, и именно он в итоге решает, с какими наушниками вам будет комфортно. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле, какие фишки есть только у старшей, и расскажу, что выбрал сам. А если вы сомневаетесь между новинкой и прошлым поколением, мы уже отдельно сравнили AirPods 5 с четверкой.



Отличия AirPods в одной таблице

Формально у обеих моделей теперь есть активное шумоподавление, так что по списку функций они сблизились. Но работает оно по-разному. У пятерки шумодав рассчитан на открытую посадку, а у Pro 3 опирается на амбушюры, которые плотно закрывают слуховой проход. Плюс AirPods 5 продаются в двух версиях, и отличаются они не только ценой. Поэтому я свел все в одну таблицу и разделил AirPods 5 на две колонки: с обычным кейсом и с беспроводным, который заряжается по Qi.

Параметр AirPods 5 AirPods 5 с беспроводным кейсом AirPods Pro 3 Посадка Вкладыши без амбушюр Вкладыши без амбушюр Внутриканальные, амбушюры из силикона с пенным наполнителем, пять размеров Шумоподавление Активное, для открытой посадки Активное, для открытой посадки Активное плюс пассивное, до трех раз эффективнее Датчик ношения Оптический Оптический Датчик контакта с кожей Управление Датчик нажатия Датчик нажатия и свайп громкости Сенсорное, со свайпом громкости Функции для слуха Нет Нет Проверка слуха, слуховой аппарат, защита слуха, усиление речи, снижение громких звуков Пульс на тренировках Нет Нет Есть Работа на одном заряде с шумодавом До 4 часов До 5 часов До 8 часов С учетом кейса До 20 часов До 22 часов До 24 часов Зарядка кейса USB-C USB-C, Qi, зарядка Apple Watch USB-C, Qi, зарядка Apple Watch, MagSafe Поиск кейса Без динамика Динамик для «Локатора» Динамик и чип UWB второго поколения для точного поиска Ширина кейса 50,1 мм 50,1 мм 62,2 мм, есть петля для ремешка Цена в США 129 долларов 149 долларов 249 долларов Цена в России при заказе из-за границы 16 170 рублей 18 400 рублей 18 300 рублей

По таблице видно, что базовые AirPods 5 урезаны даже относительно своей же старшей версии. За 20 долларов сверху, или 2 230 рублей при заказе из-за рубежа, вы получаете лишний час работы с шумодавом, свайп громкости на ножках, беспроводную зарядку и динамик в кейсе, который помогает найти его через «Локатор». Если берете пятерку, я бы доплатил за версию с беспроводным кейсом. А вот с рублевыми ценами получилось интересно. При заказе из-за рубежа AirPods Pro 3 стоят 18 300 рублей, то есть даже на 100 рублей дешевле AirPods 5 с беспроводным кейсом. Цены при таком заказе меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

Посадка важнее любых характеристик

AirPods очень личный продукт. У одних они сидят как влитые, у других выпадают при первом резком повороте головы. AirPods 5 лежат в ушной раковине и не заходят в слуховой канал, AirPods Pro 3 вставляются глубже и держатся за счет амбушюр. Если вам не подходит ни один из вариантов, посмотрите в сторону клипс. Например, есть интересная альтернатива от Huawei, которая держится на краю уха и не зависит от формы ушного канала.

В комплекте с AirPods Pro 3 идут амбушюры пяти размеров из силикона с пенным наполнителем. Подобрать подходящие получится у многих, но только если форма уха в принципе дружит с затычками. Главред 9to5Mac Чанс Миллер, например, пишет, что Pro для него удобнее обычных AirPods и сидят надежнее, так что он меньше переживает за то, что наушник выпадет. У меня ровно обратная история, о ней расскажу в конце.

У AirPods 5 свои сильные стороны. Нет ощущения давления в ушах, которое многие не любят в затычках, без шумодава окружение слышно естественно, а сами наушники проще быстро вставить и достать. Управление тоже разное. У пятерки на ножке датчик нажатия, у Pro 3 сенсорная панель со свайпом громкости. Свайп есть и у AirPods 5, но только в версии с беспроводным кейсом.

Если сомневаетесь, какая посадка подойдет именно вам, лучше всего примерить обе модели в магазине. А если такой возможности нет, спросите владельцев в нашем чате в Telegram или МАКС, там расскажут, как наушники ведут себя в жизни.

Шумоподавление и звук: где прошки уходит в отрыв

Главная новость AirPods 5 в том, что активное шумоподавление появилось в модели за 129 долларов. Шаг приятный, но чудес ждать не стоит. Вкладыши не создают физического барьера, и часть звуков все равно проходит мимо наушника. Активный шумодав вообще лучше всего справляется с ровным гулом вроде кондиционера или двигателя, а голоса и резкие звуки в открытой посадке будут пробиваться заметнее.

У AirPods Pro 3 шумоизоляция двойная. Амбушюры сами отсекают часть звуков, а поверх работает активное шумоподавление. По данным Apple, в итоге оно до трех раз эффективнее, чем у AirPods 5. В метро, самолете или шумном офисе это разница между «стало потише» и «наконец-то тишина».

Плотная посадка влияет и на звук. Когда наушник закрывает слуховой проход, басы не утекают наружу и музыка звучит насыщеннее. Пользователи, кому удалось послушать обе модели, отметили, что AirPods 5 звучат не так глубоко и насыщенно. Для подкастов и роликов на YouTube это не критично, а вот если вы много слушаете музыку, разницу точно заметите.

Звук и шумодав у AirPods со временем меняются и с обновлениями прошивки. Следить за такими изменениями удобно в наших каналах в Telegram и МАКС, там мы рассказываем о новых прошивках и функциях, которые приходят в наушники вместе с iOS.

Что есть только у AirPods Pro 3

Помимо шумоподавления у старшей модели есть несколько функций, которых у пятерки нет вовсе. Первая из них: измерение пульса во время тренировок. Если вы носите Apple Watch, наушники работают в паре с часами, и система сама выбирает более надежный источник данных. Например, при работе с гантелями часы могут неудобно съехать на запястье, и тогда пульс берется с AirPods. А в iOS 27 Apple перенесла GymKit на iPhone, так что тренироваться с метриками как на Apple Watch теперь можно и без часов, только с iPhone и наушниками. У меня Apple Watch Series 10, поэтому пульс в AirPods для меня скорее приятный бонус, чем повод доплатить.

Второе важное отличие связано со здоровьем слуха. AirPods Pro 3 умеют проводить пятиминутную проверку слуха, по ее результатам работать как слуховой аппарат клинического уровня, защищать от громкого шума вокруг, усиливать речь собеседника и приглушать резкие громкие звуки. Часть этих функций Apple включает не во всех странах, так что если покупаете наушники ради них, заранее проверьте, работают ли они в вашем регионе.

Дальше автономность. С включенным шумодавом Pro 3 работают до 8 часов на одном заряде, а AirPods 5 только 4-5 часов в зависимости от версии. Для перелетов и длинных поездок это самый ощутимый плюс старшей модели. Кейс у Pro 3 тоже умнее: заряжается от MagSafe, а чип UWB позволяет найти его с точностью до направления на совместимом iPhone.

Обратная сторона в размере. Кейс AirPods Pro 3 почти на сантиметр шире, чем у пятерки, зато у него есть петля для ремешка. Если берете Pro 3, заодно подумайте о чехле для кейса и запасных амбушюрах, они со временем изнашиваются. Такие мелочи выгоднее заказывать на AliExpress, удачные находки мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Почему я выбрал AirPods 5, хотя Pro 3 лучше

Я ношу AirPods Pro с 2020 года и за все это время так и не нашел для них удобную посадку. Проблема все та же: они постоянно выпадают из ушей. Поэтому в этот раз я решил взять вкладыши AirPods 5. Подробно о том, почему я меняю AirPods Pro на пятерку, я рассказал в отдельном материале.

В этом и есть ответ на вопрос, какие наушники выбрать. Pro 3 объективно сильнее почти во всем, но все их преимущества теряют смысл, если наушник приходится ловить на ходу. Поэтому смотреть стоит в первую очередь на то, как AirPods сидят в ваших ушах.

Если у вас затычки выпадают из ушей, берите AirPods 5. Шумодав здесь слабее, чем у Pro 3, зато наушники остаются на месте и их не приходится постоянно поправлять. Самый доступный вариант, AirPods 5 с обычным кейсом, при заказе из-за рубежа стоит 16 170 рублей. Он подойдет, если вам не нужна беспроводная зарядка и хватает 4 часов работы с шумодавом.

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Если хочется больше удобства, я бы смотрел на AirPods 5 с беспроводным кейсом за 18 400 рублей. Кейс заряжается по Qi и от зарядки Apple Watch, наушники работают на час дольше, а на ножках появляется свайп громкости. Плюс в кейсе есть динамик, так что найти его через «Локатор» будет проще. Для ежедневного использования это самый сбалансированный вариант среди вкладышей Apple.

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Если же с посадкой вопросов и проблем нет, выбор очевиден. При заказе из-за рубежа флагманские AirPods Pro 3 стоят 18 300 рублей, то есть даже дешевле пятерки с беспроводным кейсом. Это модель с лучшим звуком среди компактных наушников Apple за счет сочетания активной и пассивной шумоизоляции. Плюс пульс, функции для слуха и почти вдвое большая автономность.

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Если сомневаетесь, отталкивайтесь не от цены, а от своих ушей. Тем более что в рублях разница между моделями почти исчезла. Самые продвинутые наушники не принесут радости, если постоянно думаешь о том, как бы они не упали на асфальт.