Apple готовит устройства, которых у нее еще никогда не было. Их уже нашли в macOS

Apple годами дразнит игроков намеками на собственный геймпад, но дальше слухов дело так и не заходило. И вот в коде macOS 26.7 всплыли сразу два неизвестных контроллера, которые сама система опознает как фирменное железо Apple. Находку сделал энтузиаст, копавшийся в служебных файлах системы, и выглядит она куда серьезнее прошлых догадок. А пока фанаты гадают, дадут ли наконец поиграть на технике Apple с нормальным геймпадом, ловите приятную новость из соседней области: в России снова заработало пополнение Apple ID с номера МТС, так что закинуть денег на игры и подписки стало проще.



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Что нашлось в коде macOS 26.7

Первым на след вышел портал MacRumors, который методично разбирает первый релиз-кандидат macOS 26.7. Этот кандидат вышел в середине августа и оказался настоящей шкатулкой с сюрпризами: в нем нашлись упоминания целой россыпи еще не представленных устройств, от новых iPhone и Mac до домашних аксессуаров. Мы про это уже писали: в бете обнаружили больше 20 неанонсированных устройств Apple, и это был только первый заход. Удалось вытащить на свет детали, которые все проглядели.

Среди файлов обнаружились профили GameController для двух железок с внутренними именами T6502 и T1057. По мнению исследователя, это как раз могут быть игровые контроллеры Apple, которые сейчас находятся в разработке. У обоих устройств прописан стандартный набор органов управления: крестовина, два стика, курковые и бамперные кнопки, кнопки Home и Menu, а также аналоговые триггеры. Иными словами, это полноценные геймпады, а не какая-то экзотика с двумя кнопками. Отдельно радует, что в коде для каждого устройства лежит свой аппаратный плагин, а такое обычно делают под реальное железо, а не под пустую заглушку.

Заглушки в системном коде выглядят иначе. Они обычно универсальны и не привязаны к конкретной модели. Здесь же все указывает на два разных физических устройства с собственными характеристиками. Именно это и заставляет отнестись к находке серьезно, а не отмахнуться от нее как от очередного слуха про мифический геймпад Apple.

Два геймпада, которые не похожи друг на друга

Самое любопытное, что контроллеры заметно отличаются друг от друга. У них разная конструкция вибромоторов, то есть отдача в руках будет ощущаться по-своему у каждой модели. Но главное различие спрятано в начинке. Устройство T1057 умеет работать с акселерометром и гироскопом, а значит понимает наклоны и повороты в пространстве, примерно как контроллеры Joy-Con у Nintendo Switch. А вот T6502 таких датчиков лишен и работает в классическом ключе. Похоже, Apple прощупывает сразу два разных сценария: простой геймпад и продвинутый с поддержкой движений.

Стоит сразу остудить пыл. Тот факт, что код нашелся в первом релиз-кандидате, еще ничего не гарантирует. Это может быть как намек на будущий контроллер, так и внутреннее тестовое железо, на котором Apple обкатывает поддержку геймпадов в системе. Компания часто держит в коде служебные устройства, которые никогда не доедут до прилавков. Более того, во втором релиз-кандидате macOS Tahoe 26.7 весь этот код уже убрали, а это тоже о многом говорит.

Так что радоваться рано, хотя дыма без огня обычно не бывает. К слову, тот же кандидат ссылался и на будущие смартфоны, а в России уже вовсю идет движуха: Горбушка принимает заказы на iPhone 18 Pro, так что свежие новинки Apple добираются до нас порой быстрее, чем компания вообще решается выпустить свой геймпад.

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Почему Apple столько лет тянет с геймпадом

История тут очень показательная. У Apple было море возможностей выпустить свой контроллер, но она каждый раз проходила мимо. Геймпад напрашивался вместе с любой из версий Apple TV, его ждали к запуску Apple Arcade, о нем мечтали перед выходом Vision Pro. Итог всегда был один: компания раз за разом делала ставку на поддержку сторонних контроллеров, а не на собственный.

Более того, попытки навязать свое решение заканчивались очень быстро. В 2015 году Apple обязала разработчиков игр для Apple TV поддерживать пульт Siri Remote в роли геймпада, но уже через пару месяцев тихо отказалась от этой затеи. Играть в динамичные проекты крохотным пультом было откровенно неудобно, и это стало понятно почти сразу.

С Vision Pro вышло еще показательнее. Вместо своего контроллера Apple договорилась с Sony и прикрутила поддержку джойстиков PlayStation VR2 Sense. То есть компания много лет откровенно не хотела делать геймпад сама, предпочитая опираться на уже готовые решения от других производителей. На этом фоне слухи о двух устройствах в коде звучат почти сенсационно. И это при том, что Apple вовсю перекраивает свою линейку: недавно мы разбирали, какие 11 устройств снимут с продажи после презентации iPhone 18 Pro, а вот геймпада среди новинок как не было, так и нет.

Стоит ли ждать контроллер от Apple

Давайте начистоту. Производители консолей давно довели геймпады до ума, и у многих из нас уже лежит контроллер от Xbox, PlayStation или Nintendo. Придумать что-то революционное в плане эргономики почти нереально, тут все давно нащупано буквально до миллиметра. Так зачем Apple вообще лезть на этот забитый до отказа рынок?

Ответ, как обычно у Apple, кроется в мелочах и в экосистеме. Если компания действительно делает контроллер, выделить его среди конкурентов могли бы фирменные фишки. Например, поддержка Find My, чтобы геймпад не терялся где-то между диваном и креслом, а находился в пару касаний. Или мгновенное подключение сразу ко всем вашим устройствам без танцев с бубном, ровно так, как это уже работает у AirPods. Вот это была бы та самая причина доплатить за фирменное железо вместо универсального контроллера с полки магазина.

Пока же все находки живут в диффах на GitHub, а не на прилавках. Apple умеет годами вынашивать идеи и хоронить их без единого слова, поэтому прошлые слухи о геймпаде ничем и не заканчивались. Но два разных устройства с отдельными плагинами в коде это уже не пустой шум, а куда более весомый сигнал. Будем следить за следующими бетами и релиз-кандидатами: если контроллеры всплывут снова, разговор станет заметно предметнее. А если у вас есть вопросы или свои догадки, что там задумала Apple, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда рады обсудить свежие слухи и помочь разобраться в деталях.