Apple готовит устройства, которых у нее еще никогда не было. Их уже нашли в macOS

Кирилл Пироженко

Apple годами дразнит игроков намеками на собственный геймпад, но дальше слухов дело так и не заходило. И вот в коде macOS 26.7 всплыли сразу два неизвестных контроллера, которые сама система опознает как фирменное железо Apple. Находку сделал энтузиаст, копавшийся в служебных файлах системы, и выглядит она куда серьезнее прошлых догадок. А пока фанаты гадают, дадут ли наконец поиграть на технике Apple с нормальным геймпадом, ловите приятную новость из соседней области: в России снова заработало пополнение Apple ID с номера МТС, так что закинуть денег на игры и подписки стало проще.

Рендеры возможных контроллеров Apple. Фото.

Рендеры возможных контроллеров Apple

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Что нашлось в коде macOS 26.7

Первым на след вышел портал MacRumors, который методично разбирает первый релиз-кандидат macOS 26.7. Этот кандидат вышел в середине августа и оказался настоящей шкатулкой с сюрпризами: в нем нашлись упоминания целой россыпи еще не представленных устройств, от новых iPhone и Mac до домашних аксессуаров. Мы про это уже писали: в бете обнаружили больше 20 неанонсированных устройств Apple, и это был только первый заход. Удалось вытащить на свет детали, которые все проглядели.

Что нашлось в коде macOS 26.7. Такую иконку может получить контроллер Apple. Фото.

Такую иконку может получить контроллер Apple

Среди файлов обнаружились профили GameController для двух железок с внутренними именами T6502 и T1057. По мнению исследователя, это как раз могут быть игровые контроллеры Apple, которые сейчас находятся в разработке. У обоих устройств прописан стандартный набор органов управления: крестовина, два стика, курковые и бамперные кнопки, кнопки Home и Menu, а также аналоговые триггеры. Иными словами, это полноценные геймпады, а не какая-то экзотика с двумя кнопками. Отдельно радует, что в коде для каждого устройства лежит свой аппаратный плагин, а такое обычно делают под реальное железо, а не под пустую заглушку.

Заглушки в системном коде выглядят иначе. Они обычно универсальны и не привязаны к конкретной модели. Здесь же все указывает на два разных физических устройства с собственными характеристиками. Именно это и заставляет отнестись к находке серьезно, а не отмахнуться от нее как от очередного слуха про мифический геймпад Apple.

Два геймпада, которые не похожи друг на друга

Самое любопытное, что контроллеры заметно отличаются друг от друга. У них разная конструкция вибромоторов, то есть отдача в руках будет ощущаться по-своему у каждой модели. Но главное различие спрятано в начинке. Устройство T1057 умеет работать с акселерометром и гироскопом, а значит понимает наклоны и повороты в пространстве, примерно как контроллеры Joy-Con у Nintendo Switch. А вот T6502 таких датчиков лишен и работает в классическом ключе. Похоже, Apple прощупывает сразу два разных сценария: простой геймпад и продвинутый с поддержкой движений.

Два геймпада, которые не похожи друг на друга. Joy-Con от Nintendo Switch. Таким может быть один из контроллеров Apple. Фото.

Joy-Con от Nintendo Switch. Таким может быть один из контроллеров Apple

Стоит сразу остудить пыл. Тот факт, что код нашелся в первом релиз-кандидате, еще ничего не гарантирует. Это может быть как намек на будущий контроллер, так и внутреннее тестовое железо, на котором Apple обкатывает поддержку геймпадов в системе. Компания часто держит в коде служебные устройства, которые никогда не доедут до прилавков. Более того, во втором релиз-кандидате macOS Tahoe 26.7 весь этот код уже убрали, а это тоже о многом говорит.

Так что радоваться рано, хотя дыма без огня обычно не бывает. К слову, тот же кандидат ссылался и на будущие смартфоны, а в России уже вовсю идет движуха: Горбушка принимает заказы на iPhone 18 Pro, так что свежие новинки Apple добираются до нас порой быстрее, чем компания вообще решается выпустить свой геймпад.

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Почему Apple столько лет тянет с геймпадом

История тут очень показательная. У Apple было море возможностей выпустить свой контроллер, но она каждый раз проходила мимо. Геймпад напрашивался вместе с любой из версий Apple TV, его ждали к запуску Apple Arcade, о нем мечтали перед выходом Vision Pro. Итог всегда был один: компания раз за разом делала ставку на поддержку сторонних контроллеров, а не на собственный.

Более того, попытки навязать свое решение заканчивались очень быстро. В 2015 году Apple обязала разработчиков игр для Apple TV поддерживать пульт Siri Remote в роли геймпада, но уже через пару месяцев тихо отказалась от этой затеи. Играть в динамичные проекты крохотным пультом было откровенно неудобно, и это стало понятно почти сразу.

Почему Apple столько лет тянет с геймпадом. Пульт Siri Remote. Его можно использовать в качестве геймпада. Фото.

Пульт Siri Remote. Его можно использовать в качестве геймпада

С Vision Pro вышло еще показательнее. Вместо своего контроллера Apple договорилась с Sony и прикрутила поддержку джойстиков PlayStation VR2 Sense. То есть компания много лет откровенно не хотела делать геймпад сама, предпочитая опираться на уже готовые решения от других производителей. На этом фоне слухи о двух устройствах в коде звучат почти сенсационно. И это при том, что Apple вовсю перекраивает свою линейку: недавно мы разбирали, какие 11 устройств снимут с продажи после презентации iPhone 18 Pro, а вот геймпада среди новинок как не было, так и нет.

Стоит ли ждать контроллер от Apple

Давайте начистоту. Производители консолей давно довели геймпады до ума, и у многих из нас уже лежит контроллер от Xbox, PlayStation или Nintendo. Придумать что-то революционное в плане эргономики почти нереально, тут все давно нащупано буквально до миллиметра. Так зачем Apple вообще лезть на этот забитый до отказа рынок?

Стоит ли ждать контроллер от Apple. Контроллер DualSense. Они поддерживаются всеми устройствами Apple на уровне системы. Фото.

Контроллер DualSense. Они поддерживаются всеми устройствами Apple на уровне системы

Ответ, как обычно у Apple, кроется в мелочах и в экосистеме. Если компания действительно делает контроллер, выделить его среди конкурентов могли бы фирменные фишки. Например, поддержка Find My, чтобы геймпад не терялся где-то между диваном и креслом, а находился в пару касаний. Или мгновенное подключение сразу ко всем вашим устройствам без танцев с бубном, ровно так, как это уже работает у AirPods. Вот это была бы та самая причина доплатить за фирменное железо вместо универсального контроллера с полки магазина.

Пока же все находки живут в диффах на GitHub, а не на прилавках. Apple умеет годами вынашивать идеи и хоронить их без единого слова, поэтому прошлые слухи о геймпаде ничем и не заканчивались. Но два разных устройства с отдельными плагинами в коде это уже не пустой шум, а куда более весомый сигнал. Будем следить за следующими бетами и релиз-кандидатами: если контроллеры всплывут снова, разговор станет заметно предметнее. А если у вас есть вопросы или свои догадки, что там задумала Apple, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда рады обсудить свежие слухи и помочь разобраться в деталях.

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