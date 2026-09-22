Новые Apple Watch сами перезагружаются. В чем причина и что делать?

Купили новые Apple Watch Ultra 4 или Series 12 и заметили, что часы вдруг показывают логотип Apple и сами уходят в перезагрузку? Вы такие не одни. Первые владельцы жалуются на это с самого старта продаж, и по всему выходит, что дело не в одном бракованном экземпляре, а в чем-то более глубоком. Ниже разберемся, что именно сбоит в часах, почему сброс до заводских и даже замена устройства не всегда помогают, и что реально можно сделать прямо сейчас, пока Apple хранит молчание.



Что происходит с новыми Apple Watch

Если вы только присматриваетесь к новинке или уже думаете, стоит ли менять Series 11 на свежую модель, эту историю лучше знать заранее. С момента старта продаж в минувшую пятницу на форумах MacRumors, в Reddit и на форуме поддержки Apple копятся однотипные жалобы. Часы посреди работы гаснут, показывают логотип Apple и перезагружаются.

Перезагрузка ловится в самых обычных сценариях. Люди пишут, что часы уходят в ребут во время разговора с новым Siri AI, при редактировании циферблата, открытии Карт или App Store, во время звонка и записи тренировки. Часть владельцев словила перезагрузку вообще на ровном месте, когда часы просто лежали рядом или висели на запястье без единого действия. То есть закономерности, которую можно было бы легко обойти, тут нет.

На данный момент в одной только теме на MacRumors о случайных ребутах отписались около 30 человек. С учетом Reddit и обсуждений в поддержке Apple масштаб выглядит уже приличным. И это при том, что часы поступили в продажу совсем недавно, так что реальных случаев наверняка больше, просто не все идут писать на форумы. Отдельные пользователи заодно жалуются, что во время таких сбоев корпус ощутимо греется.

При чем тут нейродвижок Apple

Самое интересное в этой истории — диагностические логи. Как минимум четверо владельцев выложили так называемые panic-логи, и во всех случаях картина одна и та же. Сбой упирается в Apple Neural Engine, тот самый нейродвижок, который отвечает в часах за задачи машинного обучения.

Механика примерно такая. Нейронный движок зависает где-то на две секунды, после чего встроенный сторож прошивки (watchdog) видит, что подсистема не отвечает, и принудительно перезапускает часы через kernel panic. Отсюда и резкий логотип Apple вместо привычного экрана. Пользователю кажется, что часы упали на ровном месте, а под капотом сработала защита от зависшего компонента.

Именно этот блок в новых часах отвечает за львиную долю умных функций: обработку запросов к Siri AI, распознавание жестов, работу с картами и подсказками. Поэтому и список действий, на которых часы срываются в перезагрузку, такой широкий. Как только система обращается к нейродвижку, растет и шанс поймать сбой. Это косвенно подтверждает, что проблема не случайная, а завязана на конкретную подсистему.

Что важно, проблема не привязана к одной сборке. Ее ловят и на исходной watchOS 27.0, и на обновлении первого дня, которое часы скачивают прямо во время настройки. Некоторым не помог даже полный сброс с настройкой как новых часов, а один владелец Series 12 получил тот же самый нейро-паник на замененном по гарантии устройстве. Это уже намекает, что корень не в железе, а в софте.

Любопытно и то, что схожие жалобы на случайные перезагрузки до этого шли по iPhone 18 Pro, и там тоже фигурировал Neural Engine. Похоже, у нового поколения чипов есть общая болячка, которую Apple предстоит вылечить. Чтобы не пропустить свежие подробности, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — как только появится официальная реакция или патч, мы сразу об этом расскажем.

Как с этим бороться прямо сейчас

Стопроцентного решения пока нет, и это стоит принять сразу. Раз причина в софте, закрыть вопрос сможет только апдейт от Apple. Но пара вещей все же способна снизить частоту перезагрузок или хотя бы облегчить жизнь до выхода заплатки.

Первое — принудительная перезагрузка. Зажмите боковую кнопку и колесико Digital Crown одновременно и держите, пока не появится логотип Apple. Части владельцев это помогло: после ручного ребута часы какое-то время вели себя заметно спокойнее. Гарантий никаких, но попробовать точно стоит, лишним не будет.

Второе — по возможности обходите стороной сценарии, на которых часы падают чаще всего. Судя по логам, это обращения к Siri AI и возня с циферблатами. Если хочется поиграть с внешним видом часов без лишних рисков, сначала гляньте, как устроен новый циферблат watchOS 27 и какие модели его поддерживают, а сам процесс настройки отложите до стабильного обновления.

Третье — включите отправку диагностики. Зайдите в приложение Watch на iPhone или в настройки самих часов, найдите раздел с аналитикой и разрешите отправку данных в Apple. Так инженеры быстрее соберут те самые panic-логи и докопаются до причины. И четвертое — держите watchOS обновленной, вдруг Apple выкатит тихий фикс вообще без анонса.

Если ничего из этого не спасает и часы перезагружаются по несколько раз в день, есть смысл написать в поддержку Apple напрямую или подумать о замене, хотя и она, как мы уже выяснили, не панацея. Не смогли разобраться с настройками или уперлись в новый баг? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут не наломать дров.

Остается ждать обновления

Итог такой: новые Apple Watch Ultra 4 и Series 12 действительно перезагружаются сами по себе, причина кроется в связке нейродвижка и прошивки, и полноценно лечится это только обновлением watchOS. Официально Apple проблему пока не признала, но с учетом масштаба жалоб и наличия готовых panic-логов патч наверняка не за горами.

Хорошая новость в том, что это программная история, а не заводской брак. Часы не сломаны в железе, им нужна лишь заплатка. Так что паниковать и бежать сдавать устройство раньше времени точно не стоит — если перезагрузки редкие и не мешают, разумнее спокойно дождаться апдейта и жить дальше.

А пока ждете, можно потратить время с пользой и присмотреть что-нибудь для новых часов — ремешки, зарядки и прочие мелочи по адекватным ценам мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы». Ну а если вы уже поймали эти перезагрузки на своих Apple Watch, расскажите в комментариях, на каких действиях и как часто это случается.