Новый циферблат в watchOS 27: какие Apple Watch поддерживают и как настроить

Если вы уже поставили watchOS 27, но новый циферблат в списке так и не нашли, дело не в баге. Siri Modular не появляется в галерее просто так — он завязан на умного ассистента, и пока не выполните одно условие, его там не будет. Ниже разберу, что это за циферблат, на каких Apple Watch он работает и как довести его до готового вида. Заодно скажу, чем версия для Ultra отличается от обычной и что Apple потихоньку убрала из системы вместе с обновлением.



Что за циферблат Siri Modular и на каких часах он работает

watchOS 27 принес всего один новый циферблат, и это Siri Modular. Ставится он и на обычные Apple Watch Series, и на Apple Watch Ultra, так что владельцам обеих линеек можно не гадать, достанется ли новинка именно им. Разница между двумя версиями есть, но касается она деталей настройки, а не основной картинки.

Базовая раскладка у Series и Ultra одинаковая. Сверху по центру расположен линейный виджет в одну строку. Под ним по центру идет время. Ниже — широкий виджет с подсказками Siri, ради которого циферблат и получил свое название. А в самом низу выстроен ряд из трех круглых кнопок или виджетов, которые выглядят как мелкие блоки на циферблате, куда выводятся погода, пульс, календарь, активность и прочие данные. Здесь их сразу четыре штуки плюс широкий блок Siri, так что на экран помещается солидный набор.

Виджет подсказок Siri в центре — это как раз ядро всего циферблата. Он подставляет то, что ассистент считает полезным прямо сейчас: следующее событие, напоминание, таймер или подходящее действие. Именно из-за него циферблат и держится на новой Siri, а не просто соседствует с ней. Получается плотная модульная сетка, куда влезает приличный объем информации на один взгляд, и при этом экран не выглядит перегруженным.

У Apple Watch Ultra к этому набору добавляется настройка безеля — как и на других циферблатах, которые Apple делает эксклюзивами для старшей модели. Про остальные различия расскажу ниже, а пока держите в голове, что на Ultra вариантов кастомизации будет чуть больше. Про заметные новинки watchOS 27 мы пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, если хотите не пропускать такие мелочи.

Как включить и настроить Siri Modular

Прежде всего один момент, без которого дальше нет смысла двигаться. Siri Modular не появится в галерее циферблатов, пока вы не включите новую Siri. Циферблат напрямую завязан на умного ассистента, и это обязательное условие, а не рекомендация. Как включить новую Siri AI мы уже подробно показывали в отдельной инструкции — сделайте это первым делом, иначе нужного пункта в списке просто не будет.

Дальше все привычно. Порядок настройки такой:

Обновите iPhone до iOS 27, а Apple Watch до watchOS 27. Включите новую Siri AI по инструкции выше, без этого циферблат не появится. Откройте приложение Watch на iPhone. Перейдите на вкладку «Циферблаты». Пролистайте до Siri Modular и перейдите к его настройке. Выберите один из трех вариантов высоты часов. Настройте виджеты: верхний линейный и три круглых внизу. Задайте шрифт и цвет циферблата. На Apple Watch Ultra при желании добавьте оформление безеля.

Пара слов про три стиля, между которыми вы выбираете на шестом шаге. Первый дает самые крупные часы и три круглых виджета под ними. Второй — компактные часы, широкий виджет подсказок Siri и те же три круглых кнопки-виджета. Третий — часы средней высоты и один широкий виджет. Верхний линейный виджет при этом доступен во всех трех режимах, так что информации сверху вы не лишитесь ни в одном варианте.

Один нюанс отдельно. Секунды не показываются ни в одном из режимов. Если вы привыкли поглядывать на бегущие секунды, к Siri Modular придется привыкать заново. Не нашли нужный пункт настроек или что-то ведет себя странно? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Чем версия для Ultra отличается от обычной

На Apple Watch Ultra у Siri Modular заметно больше пространства для тонкой настройки. Главное отличие — те самые варианты безеля, о которых я говорил выше. Работают они так же, как на других эксклюзивных циферблатах Ultra, и дают дополнительный способ подогнать вид под себя.

Второе различие — шрифты. Менять шрифт часов можно на обеих версиях, но наборы разные. На Series доступны три варианта: Modern, Classic и Rounded. На Ultra к ним добавляется фирменный шрифт Ultra, которого на обычных моделях не найти. Мелочь, но приятная, если хочется, чтобы циферблат выглядел иначе, чем у всех.

Цвет циферблата настраивается одинаково на обеих линейках. Здесь Apple подсыпала свежих вариантов — например, Dark Bronze и Radiant Gold, плюс несколько других новых оттенков. Цвета работают со всеми тремя стилями высоты часов, так что подобрать сочетание под свой ремешок реально за минуту. Так что даже без безеля и лишнего шрифта на Series можно собрать вполне индивидуальный вид. Если под новый циферблат захочется свежий ремешок или чехол, недорогие находки мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли обновляться ради одного циферблата

Скажу честно: ради одного нового циферблата гнаться за обновлением я бы не спешил. Siri Modular — приятное дополнение, но не тот повод, из-за которого стоит все бросать. Тем более что watchOS 27 не только добавляет, но и забирает. Мы уже разбирали, какие функции пропадут после обновления, и для кого-то эти потери окажутся весомее любого нового циферблата.

Кому Siri Modular действительно зайдет — тем, кто активно пользуется подсказками Siri и уже включил умного ассистента. Владельцам Ultra повезло чуть больше: безель, отдельный шрифт и те же новые цвета дают больше свободы в оформлении. Остальным можно спокойно осмотреться и решить, нужен ли переход прямо сейчас или лучше подождать. Почитайте отзывы, взвесьте все за и против и тогда решите. watchOS откатить назад нельзя в отличие от iOS.