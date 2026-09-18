Новый циферблат в watchOS 27: какие Apple Watch поддерживают и как настроить

Кирилл Пироженко

Если вы уже поставили watchOS 27, но новый циферблат в списке так и не нашли, дело не в баге. Siri Modular не появляется в галерее просто так — он завязан на умного ассистента, и пока не выполните одно условие, его там не будет. Ниже разберу, что это за циферблат, на каких Apple Watch он работает и как довести его до готового вида. Заодно скажу, чем версия для Ultra отличается от обычной и что Apple потихоньку убрала из системы вместе с обновлением.

Новый циферблат Siri Modular в Apple Watch Ultra

Новый циферблат Siri Modular в Apple Watch Ultra

Что за циферблат Siri Modular и на каких часах он работает

watchOS 27 принес всего один новый циферблат, и это Siri Modular. Ставится он и на обычные Apple Watch Series, и на Apple Watch Ultra, так что владельцам обеих линеек можно не гадать, достанется ли новинка именно им. Разница между двумя версиями есть, но касается она деталей настройки, а не основной картинки.

Базовая раскладка у Series и Ultra одинаковая. Сверху по центру расположен линейный виджет в одну строку. Под ним по центру идет время. Ниже — широкий виджет с подсказками Siri, ради которого циферблат и получил свое название. А в самом низу выстроен ряд из трех круглых кнопок или виджетов, которые выглядят как мелкие блоки на циферблате, куда выводятся погода, пульс, календарь, активность и прочие данные. Здесь их сразу четыре штуки плюс широкий блок Siri, так что на экран помещается солидный набор.

Цифрблат Siri Modular с настроенными виджетами

Цифрблат Siri Modular с настроенными виджетами

Виджет подсказок Siri в центре — это как раз ядро всего циферблата. Он подставляет то, что ассистент считает полезным прямо сейчас: следующее событие, напоминание, таймер или подходящее действие. Именно из-за него циферблат и держится на новой Siri, а не просто соседствует с ней. Получается плотная модульная сетка, куда влезает приличный объем информации на один взгляд, и при этом экран не выглядит перегруженным.

У Apple Watch Ultra к этому набору добавляется настройка безеля — как и на других циферблатах, которые Apple делает эксклюзивами для старшей модели. Про остальные различия расскажу ниже, а пока держите в голове, что на Ultra вариантов кастомизации будет чуть больше. Про заметные новинки watchOS 27 мы пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, если хотите не пропускать такие мелочи.

Как включить и настроить Siri Modular

Прежде всего один момент, без которого дальше нет смысла двигаться. Siri Modular не появится в галерее циферблатов, пока вы не включите новую Siri. Циферблат напрямую завязан на умного ассистента, и это обязательное условие, а не рекомендация. Как включить новую Siri AI мы уже подробно показывали в отдельной инструкции — сделайте это первым делом, иначе нужного пункта в списке просто не будет.

Дальше все привычно. Порядок настройки такой:

  1. Обновите iPhone до iOS 27, а Apple Watch до watchOS 27.
  2. Включите новую Siri AI по инструкции выше, без этого циферблат не появится.
  3. Откройте приложение Watch на iPhone.
  4. Перейдите на вкладку «Циферблаты».
    5. Циферблат Siri Modular в приложении Watch

    Циферблат Siri Modular в приложении Watch

  5. Пролистайте до Siri Modular и перейдите к его настройке.
  6. Выберите один из трех вариантов высоты часов.
  7. Настройте виджеты: верхний линейный и три круглых внизу.
  8. Задайте шрифт и цвет циферблата.
  9. На Apple Watch Ultra при желании добавьте оформление безеля.

Пара слов про три стиля, между которыми вы выбираете на шестом шаге. Первый дает самые крупные часы и три круглых виджета под ними. Второй — компактные часы, широкий виджет подсказок Siri и те же три круглых кнопки-виджета. Третий — часы средней высоты и один широкий виджет. Верхний линейный виджет при этом доступен во всех трех режимах, так что информации сверху вы не лишитесь ни в одном варианте.

Три стиля нового циферблата

Три стиля нового циферблата

Один нюанс отдельно. Секунды не показываются ни в одном из режимов. Если вы привыкли поглядывать на бегущие секунды, к Siri Modular придется привыкать заново. Не нашли нужный пункт настроек или что-то ведет себя странно? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Чем версия для Ultra отличается от обычной

На Apple Watch Ultra у Siri Modular заметно больше пространства для тонкой настройки. Главное отличие — те самые варианты безеля, о которых я говорил выше. Работают они так же, как на других эксклюзивных циферблатах Ultra, и дают дополнительный способ подогнать вид под себя.

Выбор безеля в Apple Watch Ultra

Выбор безеля в Apple Watch Ultra

Второе различие — шрифты. Менять шрифт часов можно на обеих версиях, но наборы разные. На Series доступны три варианта: Modern, Classic и Rounded. На Ultra к ним добавляется фирменный шрифт Ultra, которого на обычных моделях не найти. Мелочь, но приятная, если хочется, чтобы циферблат выглядел иначе, чем у всех.

Шрифты циферблата Siri Modular

Шрифты циферблата Siri Modular

Цвет циферблата настраивается одинаково на обеих линейках. Здесь Apple подсыпала свежих вариантов — например, Dark Bronze и Radiant Gold, плюс несколько других новых оттенков. Цвета работают со всеми тремя стилями высоты часов, так что подобрать сочетание под свой ремешок реально за минуту. Так что даже без безеля и лишнего шрифта на Series можно собрать вполне индивидуальный вид. Если под новый циферблат захочется свежий ремешок или чехол, недорогие находки мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли обновляться ради одного циферблата

Скажу честно: ради одного нового циферблата гнаться за обновлением я бы не спешил. Siri Modular — приятное дополнение, но не тот повод, из-за которого стоит все бросать. Тем более что watchOS 27 не только добавляет, но и забирает. Мы уже разбирали, какие функции пропадут после обновления, и для кого-то эти потери окажутся весомее любого нового циферблата.

Кому Siri Modular действительно зайдет — тем, кто активно пользуется подсказками Siri и уже включил умного ассистента. Владельцам Ultra повезло чуть больше: безель, отдельный шрифт и те же новые цвета дают больше свободы в оформлении. Остальным можно спокойно осмотреться и решить, нужен ли переход прямо сейчас или лучше подождать. Почитайте отзывы, взвесьте все за и против и тогда решите. watchOS откатить назад нельзя в отличие от iOS.

Apple WatchwatchOS 27Советы по работе с Apple
Новости по теме: watchOS 27
Apple выпустила watchOS 27: что нового и какие Apple Watch получат обновление. Фото.
Apple выпустила watchOS 27: что нового и какие Apple Watch получат обновление
Apple случайно засветила главные фишки новых Apple Watch до презентации. Их нашли в watchOS 27. Фото.
Apple случайно засветила главные фишки новых Apple Watch до презентации. Их нашли в watchOS 27
3 функции, которые пропадут с Apple Watch в watchOS 27. Подумайте, прежде чем обновляться. Фото.
3 функции, которые пропадут с Apple Watch в watchOS 27. Подумайте, прежде чем обновляться