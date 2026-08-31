В России хотят закрыть лазейку, через которую работают VPN

Минцифры взялось за один из способов, которым VPN-сервисы до сих пор удерживались в российском интернете. Ведомство попросило хостинг-провайдеров, сервисы веб-защиты и CDN-компании вынести адреса разрешенных сайтов в отдельные группы, чтобы рядом с ними больше не могли прятаться запрещенные ресурсы. Недавно мы рассказывали про китайский ютуб без VPN, а сегодня история обратная: как государство собирается перекрыть кислород самим сервисам обхода и почему хостеры уже согласились помочь.



Что именно предложило Минцифры

Начнем с сути. В России есть так называемые «белые списки» — это перечень сайтов и сервисов, которые продолжают работать даже тогда, когда в стране ограничивают доступ к интернету. Туда попадают банки, госуслуги, важные государственные и социальные площадки. Логика понятная: даже при жестких ограничениях базовые вещи вроде оплаты и связи должны оставаться доступными. Кстати, если вы не знали, то Netflix и Spotify снова работают в России без VPN. Сами по себе такие списки скорее полезная штука: они страхуют критичные сервисы на случай сбоев и ограничений. Вопрос только в том, кто именно в них попадает.

Проблема в том, что списки составлены не идеально, и этим начали пользоваться. Минцифры предложило навести порядок и попросило хостинг-провайдеров, сервисы веб-защиты и CDN-компании выделить адреса согласованных ресурсов в отдельные подсети. Если совсем просто, разрешенные сайты хотят переселить в закрытый квартал, куда посторонним вход закрыт. Никаких новых блокировок для рядовых сайтов это не подразумевает, речь именно про уборку внутри уже существующего перечня. Об инициативе сообщает РБК.

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Откуда взялась лазейка с подсетями

Чтобы понять, где именно дыра, нужно немного про адреса. У каждого сайта в интернете есть свой числовой адрес, его называют IP-адрес — это что-то вроде номера дома. Адреса выдают не поштучно, а сразу диапазонами. Такой диапазон и есть подсеть, то есть целая улица с домами. И вот когда в «белый список» вносят не конкретный дом, а сразу целую улицу, получается любопытная вещь: любой, кто снимет тут жилье, автоматически оказывается среди разрешенных.

Разница между двумя подходами огромная. Одно дело внести в список один конкретный адрес — тогда за ним закреплен ровно один хозяин. И совсем другое открыть двери целому диапазону, где хозяева могут меняться хоть каждый день. Пока разрешение выдается оптом на всю подсеть, отследить, кто именно сейчас пользуется адресами, почти нереально.

Именно на этом и построена лазейка. VPN-сервис арендует сервер с адресом из разрешенного диапазона и спокойно продолжает работать даже при ограничениях, потому что формально он прописан на «правильной» улице. Никакого волшебства, просто удачное соседство за чужой счет. На фоне этой же темы не стихают разговоры и вокруг магазина приложений — мы разбирали, удалит ли Apple VPN-приложения из App Store и насколько это вообще реально.

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Провайдеры уже готовы закрыть дыру

Что интересно, крупные хостинг-провайдеры не стали спорить и сами предложили механизм. Они готовы изолировать инфраструктуру, то есть держать согласованные ресурсы в отдельной подсети, куда попадают только проверенные сайты. Если чужой сервис попробует пролезть на доверенный адрес, ничего у него не выйдет. Для пользователей это очередной сигнал: десятки VPN уже перестали работать в стране, и теперь под вопросом даже обходные схемы через аренду «правильных» адресов.

По сути, провайдеры превращают общий двор в закрытую территорию с пропусками. Раньше в разрешенный диапазон мог заехать кто угодно, а теперь только по согласованию. Похожим образом уже действуют многие площадки, которые хотят точно знать, кто и на каких адресах у них размещается. Та самая лазейка, через которую держались сервисы обхода, при таком подходе просто перестает существовать. Механизм не мгновенный, его еще нужно внедрить на стороне провайдеров, но принципиального сопротивления с их стороны нет.

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Что поменяется для обычных пользователей

Если коротко, для обычного человека, который просто читает новости, смотрит видео и переписывается в мессенджерах, ничего страшного не происходит. Банки, госуслуги и другие важные сервисы как работали, так и будут работать — ради них «белые списки» вообще и придумали. Речь идет не о том, чтобы что-то отключить у людей, а о том, чтобы навести порядок внутри самих списков и убрать оттуда то, чего там быть не должно.

А вот для VPN-сервисов это ощутимый удар. Один из рабочих способов оставаться на плаву закрывается, и восстановить его будет сложно. Отдельно подчеркну: мы не даем никаких советов по обходу ограничений, это запрещено законом. Наша задача другая — рассказать, что происходит, и объяснить человеческим языком, почему об этом вообще говорят и кого это касается.

Для нас как для читателей это скорее повод понимать, как устроена система, а не паниковать. Чем яснее мы представляем, по каким правилам работает интернет в стране, тем спокойнее относимся к очередным новостям про блокировки и списки. Пока это только просьба и предложенный механизм, а не готовый закон или норма. Но раз крупные провайдеры уже на стороне инициативы, скорее всего, изменения не за горами. Будем следить за тем, как история развивается дальше, и расскажем, если появятся конкретные сроки.