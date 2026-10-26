Банки начнут блокировать переводы денег со смартфонов из-за приложений, которые на них установлены

Перевести деньги с айфона сейчас дело пары секунд. Но с весны банк сможет сначала посмотреть на сам телефон, а уже потом решать, пропускать ли перевод. Новое правило придумали против мошенников, и на бумаге оно звучит разумно. Только у владельцев iPhone в России своя ситуация: банковские приложения у многих стоят не самым обычным способом, и как банки отнесутся к такому соседству, пока никто толком не объяснил. Ниже разберемся, что именно будут проверять, чем айфон отличается от Android в этой истории и что стоит сделать заранее, чтобы перевод в марте не отклонили.



Закон приняли летом, а что считать вирусом, пока не решили

Про новые правила 21 октября рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, его слова приводят Известия. Основа — федеральный закон 210-ФЗ, принятый 26 июня. С 1 марта 2027 года банки должны будут отказывать в переводе, если на устройстве клиента нашли вредоносную программу.

Проверка коснется не только мобильных приложений. Банки обязаны защищать и веб-версии своих сервисов, так что зайти в онлайн-банк через Safari и перевести деньги оттуда тоже не получится, если устройство признают опасным. Если угрозу найдут, банк отклонит операцию и предложит провести ее с безопасного устройства или прийти в отделение.

Есть важная оговорка. Для проверки прямо на телефоне нужно согласие самого клиента. Что будет, если его не дать, пока не уточняется. Вполне возможно, банки просто впишут это согласие в обновленный договор, который мало кто читает.

Заодно закон ограничил, сколько человек находится в базе ЦБ по подозрительным переводам. Первый раз туда попадают на год, повторно на три года. Чтобы не пропустить, как банки начнут все это внедрять, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: до марта новости точно будут.

Самое странное в этой истории то, что главного никто не объяснил. Как именно банк будет сканировать телефон, в ЦБ не уточняют. Официального списка опасных программ тоже нет.

Коллеги из AndroidInsider разобрали, что на Android вызовет вопросы почти наверняка. Это трояны под видом фото и документов, поддельные банковские приложения, программы удаленного доступа вроде AnyDesk, RustDesk и TeamViewer, root-права и модифицированные версии банковских приложений. Включенный VPN, по их оценке, сам по себе не повод отклонять перевод.

Логика понятна. Почти все свежие схемы мошенников так или иначе заканчиваются тем, что человек сам ставит программу, через которую злоумышленник видит его экран. Мы уже рассказывали историю, как человек показал экран iPhone «сотруднику банка» и за минуту лишился зарплаты. Вот такие случаи закон и пытается закрыть.

Айфон устроен иначе, чем Android

На Android приложение при определенных разрешениях может увидеть, что еще установлено на смартфоне. На iPhone так не получится. Каждая программа живет в своей песочнице и не видит, что лежит у соседей. Поэтому антивирусов в привычном смысле для iOS и нет: проверить систему целиком им просто не дадут.

Что тогда банковское приложение сможет проверить на айфоне? По тому, как устроена iOS, круг довольно узкий. Признаки джейлбрейка, идет ли прямо сейчас запись или трансляция экрана, не изменили ли само приложение. Ровно поэтому многие банки уже сейчас ругаются, если открыть их во время демонстрации экрана в мессенджере.

Получается, что для обычного айфона с актуальной iOS новое правило почти ничего не меняет. Тем, кто никогда не ставил джейлбрейк и не раздает доступ к экрану незнакомцам, бояться отказа в переводе вроде бы не из-за чего. Но есть одно «но», и касается оно как раз российских пользователей.

Самый спорный момент — банки не из App Store

Сбербанк и многие другие банки под санкциями давно пропали из App Store, и многие ставят их приложения в обход. Кто-то через iMazing, кто-то через Signum, кто-то ловит новые приложения с чужими названиями, которые банки выпускают в App Store. Мы отдельно разбирали, как установить удаленные приложения через Signum, и этим способом пользуются тысячи людей.

Тут уже моя догадка, официально этого никто не говорил. Если приложение переподписано чужим сертификатом, банк технически может это заметить и счесть такую установку подозрительной. Особенно это касается сборок, скачанных не с сайта самого банка, а с непонятных форумов. Будет ли банк отклонять переводы из таких копий, зависит от того, как он настроит проверку. Сейчас ответа нет ни у кого.

Поэтому ставьте только официальные сборки: из App Store, если банк вернулся туда под новым названием, или по инструкции на сайте самого банка. Обновлять их тоже лучше штатным способом, без сомнительных IPA-файлов. Если не уверены, откуда у вас приложение банка, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут, как это проверить.

Пять минут, которые лучше потратить заранее

До марта еще четыре месяца, но навести порядок на айфоне можно уже сегодня. Ничего сложного тут нет, а заодно вы закроете пару дыр, через которые мошенники и правда добираются до денег.

Порядок действий такой:

Обновите iOS: Настройки — Основные — Обновление ПО. Загляните в Настройки — Основные — VPN и управление устройством. Если там есть профиль, который вы не ставили сами или не помните откуда он, удалите его. Удалите приложения для удаленного доступа к экрану, которыми давно не пользуетесь. Проверьте, откуда стоят банковские приложения, и при необходимости переустановите их официальным способом. Если банк пришлет уведомление о новом согласии на проверку, прочитайте его, а не просто нажмите «Принять».

Есть и еще один вариант: держать банковские приложения на отдельном телефоне, где почти нет других программ. Звучит радикально, но старый айфон в ящике стола для этого вполне подойдет. Если нужно что-то недорогое для такого второго телефона, вроде свежей батареи или простого чехла, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли владельцам iPhone переживать из-за новых правил? Если айфон без джейлбрейка, а банки стоят официально, скорее всего, вы даже не заметите изменений. Вопросы остаются к приложениям, установленным в обход, и к тому, как каждый банк поймет слово «вредоносный». Ответ станет ясен ближе к марту, когда банки начнут присылать новые договоры.