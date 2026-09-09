Представлены Apple Watch Series 12. Дизайн не тронули, зато начинку круто встряхнули

Apple представила Apple Watch Series 12 на презентации «Surprise and Shine», и теперь можно наконец забыть про утечки и посмотреть, что из них сбылось. Внешне часы почти не изменились, зато внутри Apple серьёзно переделала систему отслеживания здоровья и анонсировала инструменты для распознавания звуков и работы с текстом разговоров. А на той же презентации компания показала и новые iPhone, хотя ещё за сутки до мероприятия в базе Apple обнаружили лишний, седьмой идентификатор iPhone, которого не было ни в одной утечке.



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Главное в новых часах — не дизайн и даже не скорость. Новые Apple Watch Series 12 намного чаще измеряют пульс, следят за восстановлением организма и получили совершенно новый набор возможностей Audio Intelligence. Разбираемся, что именно изменилось и есть ли теперь смысл менять старые Apple Watch.

Что нового в Apple Watch Series 12

До презентации мы подробно разбирали, чего ждать от новых Apple Watch, но Apple в итоге расставила акценты немного иначе. Главной новинкой Series 12 стала полностью переработанная система отслеживания здоровья.

Сам корпус остался узнаваемым. Никакой революции с формой часов, кнопками или креплением ремешков Apple устраивать не стала. Зато изменилось то, сколько информации часы собирают о владельце в течение дня. Apple Watch Series 12 теперь измеряют пульс в фоне каждые пять секунд. Apple заявляет, что это в 60 раз чаще по сравнению с предыдущей системой фонового мониторинга. То есть речь уже не о нескольких отдельных точках на графике за день, а о гораздо более подробной картине работы сердца.

Одновременно часы начали значительно активнее следить за вариабельностью сердечного ритма, или HRV. Этот показатель теперь определяется каждые пять минут. В результате Series 12 получают намного больше данных, на основе которых можно оценивать не только нагрузку, но и восстановление организма.

Ремешок для Series 12

Apple Watch Series 12 лучше следят за сердцем

Это как раз тот случай, когда сухая цифра «раз в пять секунд» действительно имеет значение. Чем меньше промежутки между измерениями, тем меньше вероятность пропустить кратковременное изменение пульса и тем подробнее получается график за день.

Мы ещё до презентации писали, что новые Apple Watch будут знать о вашем здоровье больше вас самих. Теперь понятно, откуда взялся этот акцент.

Пульс снимается каждые пять секунд, а HRV — каждые пять минут. Последний показатель особенно интересен спортсменам и тем, кто следит за восстановлением. Вариабельность сердечного ритма меняется в зависимости от усталости, стресса, сна и нагрузки, поэтому одна цифра сама по себе мало о чём говорит, но в динамике она даёт часам намного больше информации о состоянии организма.

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Что такое Readiness в Apple Watch

Находку в коде watchOS 27 подтвердили. В Apple Watch Series 12 появилась функция Readiness, то есть оценка готовности организма к нагрузке. Мы уже рассказывали, что в watchOS 27 нашли будущие функции Apple Watch, и Readiness оказалась одной из тех утечек, которые действительно дошли до релиза.

Readiness анализирует активность, основные показатели организма и сон, а затем помогает понять, насколько вы готовы к очередной нагрузке. То есть вместо нескольких отдельных графиков владелец получает более понятный итог по своему текущему состоянию. Если вы хорошо спали, нормально восстановились и показатели организма не выбиваются из привычного диапазона, можно тренироваться интенсивнее. Если ночь была плохой, нагрузка высокой, а метрики просели, часы это тоже увидят.

Для Apple это важное изменение. До сих пор Watch отлично умели собирать огромное количество данных, но пользователю нередко приходилось самому понимать, что со всем этим делать. Readiness пытается превратить набор показателей в понятный ответ на вопрос: насколько организм сегодня вообще готов напрягаться.

Apple Watch научились запоминать то, что вы только что услышали

А вот этого от Series 12 ждали куда меньше. Новые часы получили набор функций Audio Intelligence, который использует микрофоны Apple Watch не только для звонков и Siri. Первая возможность — распознавание окружающих звуков. Часы могут определять важные звуковые события и помогать владельцу не пропустить происходящее вокруг.

Live Rewind создаёт расшифровку последних 15 секунд речи по двойному нажатию Digital Crown. Она не воспроизводит аудиозапись. Apple обещает бета-версию к концу 2026 года — на старте продаж рассчитывать на неё не стоит.

Функцию потребуется включить по желанию пользователя. По описанию Apple, Audio Intelligence не создаёт и не хранит аудиозаписи: исходный звук удаляется после обработки. Расшифровки и краткие итоги синхронизируются через iCloud со сквозным шифрованием.

Siri теперь делает краткие пересказы встреч

Siri Recap будет создавать краткие текстовые итоги разговоров. Бета также ожидается к концу 2026 года. Сама Siri AI запускается на английском, поэтому доступность функций необходимо проверять для языка и региона устройства.

Это уже немного другая концепция Apple Watch. Раньше часы в основном собирали информацию о вашем теле: движение, сон, пульс, тренировки. Теперь они начинают работать ещё и с контекстом происходящего вокруг. Заодно Apple добавила новый циферблат Siri Modular, который должен стать своеобразным центром для новых интеллектуальных возможностей часов.

Дизайн Apple Watch Series 12 почти не изменился

Если вы надеялись узнать владельца Series 12 по часам через всю комнату, не получится. Apple сохранила знакомый дизайн предыдущего поколения. Главное обновление сосредоточено внутри корпуса и в watchOS 27. В этом есть определённая логика. Форму корпуса Apple серьёзно меняла сравнительно недавно, поэтому ломать совместимость с привычными ремешками только ради нового внешнего вида особого смысла нет.

Настоящий исторический редизайн часов Apple, о котором ходит много слухов, пока придётся подождать.

Так что снаружи Series 12 остаются привычными Apple Watch, а основные причины покупать их в этом году находятся в меню «Здоровье», Siri и новой системе мониторинга.

Сколько стоят Apple Watch Series 12

А вот здесь произошёл приятный сюрприз. Перед презентацией на фоне подорожания другой техники Apple вполне логично ожидалось повышение цен. Мы даже отдельно разбирали, насколько могли подорожать часы Apple.

Но базовую цену компания сохранила. Apple Watch Series 12 стоят от 399 долларов. То есть стартовая стоимость осталась на уровне предыдущего поколения. Это делает обновление куда интереснее, чем казалось по утечкам. Вместо сценария «старый дизайн плюс новые датчики за дополнительные 50–100 долларов» Apple оставила прежний порог входа.

В России официальных продаж Apple по-прежнему нет, поэтому рублёвые цены будут зависеть от параллельного импорта, курса валют и аппетитов конкретных магазинов. Первые партии традиционно окажутся заметно дороже, а затем стоимость начнёт снижаться.

Apple Watch Series 12 против Series 11: что изменилось

После презентации сравнение выглядит совсем не так, как предполагали утечки. Главные изменения связаны с частотой измерений и новыми интеллектуальными функциями.

Параметр Series 11 Series 12 Фоновое измерение пульса Периодические замеры Каждые 5 секунд в течение дня Измерение HRV Прежняя система измерений Каждые 5 минут Readiness Нет Есть, учитывает активность, показатели организма и сон Audio Intelligence Нет Есть Распознавание окружающих звуков Нет новой системы Audio Intelligence Есть Live Rewind Нет Расшифровка последних 15 секунд речи; бета к концу 2026 года Siri Recaps Нет Краткие итоги разговоров; бета к концу 2026 года Циферблат Siri Modular Нет Есть Дизайн Привычный корпус Apple Watch Без радикальных изменений ОС watchOS 26 при запуске watchOS 27 Цена в США От 399 долларов на старте От 399 долларов

Обратите внимание, чего в таблице больше нет. Перед презентацией утечки указывали на возможные 128 ГБ памяти, новую систему сенсоров и другие изменения. Apple во время анонса Series 12 сделала акцент совсем на других возможностях, поэтому выдавать прежние находки в бета-версии watchOS за подтверждённые характеристики новых часов уже неправильно.

Стоит ли ждать выхода Apple Watch Series 12

В сухом остатке Apple Watch Series 12 получились намного интереснее, чем казались по предварительным утечкам. Внешне перед нами почти те же часы, зато пульс теперь измеряется каждые пять секунд, появился показатель Readiness, а Audio Intelligence включает распознавание звуков и анонсированные текстовые инструменты. Live Rewind и Siri Recap появятся в бета-версии к концу 2026 года.

Для владельцев Series 10 и Series 11 вопрос обновления всё равно остаётся спорным: если нынешних возможностей здоровья хватает, менять часы только ради нового поколения необязательно. А вот после более старых Series разница уже будет заметнее. И главное — Apple не подняла базовую цену.

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Источник: Описание Apple.