iOS 27.2 или 26.7.2. Я разобрался, какое обновление лучше ставить на Айфон

Зайдите в «Обновление ПО» на Айфоне, и система предложит одно из двух: iOS 27.2 или iOS 26.7.2. Вышли они в один день, но это два принципиально разных обновления. Первое прокачивает новую систему, второе бережно латает старую. Что поменялось в 27.2 и какие функции работают в России, мы уже подробно разобрали. Здесь объясню, чем версии отличаются и какую ставить именно вам.



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Что нового в iOS 27.2

Начнём с версии для тех, кто уже перешёл на iOS 27. Это первое крупное обновление после сентябрьского релиза. Номер 27.1 обычные Айфоны пропустили: эта ветка досталась складному iPhone Duo. Теперь все модели, от iPhone 11 до Duo, снова живут на одной версии. Главное из нововведений:

Siri AI помнит прошлые разговоры и заговорила ещё на пяти языках. Русского среди них нет, так что у нас это проходит мимо без переключения языка .

. В Сообщениях вернулись подсказки с действиями: добавить в Календарь, Напоминания или Заметки.

Телефон напомнит о годовщине собеседника, если дата есть в карточке контакта.

FaceTime снимает на две камеры сразу даже в групповых звонках, но только на iPhone 17 и новее.

В Apple TV появились семейные и детские профили.

Фото ставят невидимые метки на снимки, которые правила нейросеть.

Музыка сменила иконку, а красные акценты на синие.

Остальные изменения, а их почти три десятка, мы собрали в полном списке новинок iOS 27.2. Что исправили:

Safari больше не перезагружает вкладки, когда возвращаешься к нему из других приложений.

Адресная строка в Safari перестала прорисовываться с задержкой.

Приложения из App Store скачиваются без зависаний.

Пропал сбой при переносе виджетов на главном экране.

Закрыто больше 160 уязвимостей, в том числе цепочка, через которую взламывали даже iPhone 18 Pro.

А вот новое «Здоровье» в релиз так и не попало, его обещают до конца года. Так что ради него ждать не стоит.

Что изменилось в iOS 26.7.2

Эта версия для тех, кто остался на iOS 26 и пока не спешит переезжать. Новых функций здесь нет совсем. Привычный интерфейс, знакомые настройки, никаких сюрпризов после перезагрузки. Ставится обновление на iPhone 11 и новее.

Вся суть в безопасности. Apple перенесла сюда большую часть тех же заплаток, что и в 27.2. Самые важные из них:

ошибка в CoreMedia, через которую приложение могло включить камеру без разрешения;

уязвимость в Apple Intelligence, открывавшая удалённый доступ к личным данным;

сбой в функции «Скрыть e-mail», из-за которого мог засветиться настоящий адрес почты;

больше 30 дыр в WebKit, на котором работают Safari и браузеры внутри приложений;

около 15 исправлений в ядре системы.

Почему такой список нельзя откладывать, коллега объяснил в материале о том, зачем ставить iOS 27.2, даже если всё работает. Для iOS 26 логика та же.

Владельцам iPhone XS, XS Max и XR досталась своя iOS 18.7.11. В ней закрыли дыру в CoreGraphics, которую, по словам Apple, возможно, использовали в целевых атаках. Вот это обновление точно не стоит откладывать.

Ни одна версия не лучше другой

Сравнивать их в лоб бессмысленно. Это не выбор между хорошей и плохой прошивкой, а две параллельные дороги. iOS 27.2 развивает новую систему: функции, дизайн, правки свежих ошибок. iOS 26.7.2 держит старую в рабочем состоянии и ничего не меняет в привычках.

Поэтому правило простое: ориентируйтесь на свою текущую систему, а не на номер побольше. Сидите на iOS 27, качайте 27.2. Остались на iOS 26, ставьте 26.7.2. Перейти с 26.7.2 на iOS 27 можно в любой момент. А вот вернуться обратно сложнее: откат работает, только пока Apple подписывает старую версию.

Есть одна оговорка для iOS 27. Если у вас через CarrierSIM включены 5G и звонки по Wi-Fi, после 27.2 заново включить их не получится. Такие пользователи пока остаются на 27.0.1. Поспорить, стоит ли оно того, можно в нашем чате в Telegram.

Почему обновиться нужно в любом случае

Скучная строчка «исправления безопасности» обманчива. Как только Apple публикует список закрытых дыр, о них узнают и авторы вредоносного кода. Айфон без заплатки после этого становится лёгкой мишенью для злоумышленников. А банки уже собираются отклонять переводы с заражённых смартфонов, так что проблема вполне бытовая.

Есть и второй повод не тянуть. В Минцифры обсуждают лимит на зарубежный трафик, и под него, по данным Forbes, могут попасть в том числе обновления iOS и загрузки из App Store. Пока это лишь предложение, а не закон. Ни размера лимита, ни сроков нет. Но если ограничения на зарубежный трафик всё-таки введут, качать многогигабайтные прошивки станет сложнее. Спокойнее обновиться сейчас, пока всё работает как обычно.

Как правильно обновить Айфон

Сама установка займёт около получаса. Чтобы она прошла без сюрпризов, подготовьте телефон заранее:

Сделайте резервную копию в iCloud или на компьютере. Без неё при сбое откатиться будет не на что .

. Зарядите Айфон хотя бы до 50 % или сразу поставьте на зарядку. С низким зарядом установка просто не начнётся.

Освободите место. Прошивке нужно несколько гигабайт на распаковку, так что удалите старые видео и ненужные приложения.

Подключитесь к домашнему Wi-Fi, а не к LTE. Так быстрее, и мобильный трафик останется целым. Открытые сети в кафе для этого не годятся.

Если загрузка зависла, отключите VPN и попробуйте снова.

Дальше всё стандартно: откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». Не обновляйтесь вечером перед важным днём. Первые сутки Айфон может греться и быстрее садиться, пока система заново индексирует данные. Это нормально, просто дайте ему время. Если что-то пошло не так, пишите в наш чат в МАКС, разберёмся вместе.

Стоит ли переходить на iOS 27

Если вы до сих пор на iOS 26, сейчас самое время задуматься о переезде. Я давно считаю, что безопасный минимум для основного Айфона начинается именно с 27.2. Главные болячки первых сборок к этому моменту вылечили, а перед релизом вышло четыре беты и RC.

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Тянуть бесконечно тоже не выйдет. Apple полноценно поддерживает только актуальную ветку системы. Заплатки для iOS 26 рано или поздно закончатся, а следом начнут капризничать приложения.

Мой совет такой. Если Айфон нужен для работы каждый день и ошибки пугают, поставьте 26.7.2 и дождитесь iOS 27.3 в начале 2027 года. Обычно это самая отполированная версия цикла. Хочется новый дизайн и свежие функции? Тогда переходите на 27.2 уже сейчас, момент для этого вполне подходящий.