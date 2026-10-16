МТС начала брать деньги за 5G, который работает хуже бесплатного 4G

Если вы абонент МТС и на днях увидели в приложении новый баннер про 5G, не спешите жать красную кнопку. Еще месяц назад оператор уверял, что за пятое поколение связи доплачивать не нужно. Теперь доступ к нему внезапно превратился в отдельную услугу с ежемесячной абонентской платой. Цифры на карточках выглядят солидно, но самая громкая из обещанных скоростей достается вам вообще без денег, и щедрость оператора тут ни при чем. Ниже разберем, чем отличаются две новые опции, где этот 5G реально ловит и за что именно МТС предлагает платить.



Две опции, между которыми сто рублей разницы

В разделе вопросов на сайте МТС теперь висит короткая фраза: с 15 октября 2026 года для доступа к 5G нужно подключить услугу. Для сравнения, при запуске сети в сентябре оператор в собственном медиа писал, что дополнительной платы за подключение и использование 5G нет. Прошел месяц, и бесплатный период закончился.

Услуг две, и оформлены они почти одинаково. Я свел все, что МТС пишет в карточках, в одну таблицу:

Параметр УЖЕ 5G УЖЕ 5G+ Цена 199 рублей в месяц 299 рублей в месяц Интернет 50 ГБ к тарифу Безлимит Обещанная скорость До 1,5 Гбит/с До 1,5 Гбит/с Приоритет в сети 4G Есть Есть Супер 5G в пилотных зонах Бесплатно Бесплатно

Если убрать красивые формулировки, вся разница сводится к трафику: сто рублей разницы отделяют 50 ГБ от безлимита. Остальные пункты совпадают слово в слово. И один из них меня, честно говоря, позабавил. Вы оплачиваете опцию с 5G в названии, а среди ее преимуществ числится приоритет в сети 4G. То есть оператор сам подстраховывается на случай, если пятого поколения рядом не окажется.

Еще одна деталь из того же раздела вопросов: обычный 5G, по словам МТС, работает там, где есть LTE, со скоростью до 300 Мбит/с. А цифра 1,5 Гбит/с с карточек относится к отдельной сети Супер 5G. К ней мы еще вернемся. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите видеть, как остальные операторы ответят на ход МТС: что-то подсказывает, что ждать недолго.

МТС ТОП за 2000 рублей и 5G в довесок

Есть категория абонентов, которых нововведение почти не задело. На странице 5G оператор пишет, что тариф МТС ТОП от 2000 рублей в месяц включает УЖЕ 5G без доплат. Рассчитан он на тех, кто не хочет считать минуты и гигабайты.

Вот что входит в ТОП по данным самой МТС:

безлимитный интернет на максимальной скорости и 4G-ускорение;

приоритет на сети, чтобы интернет не проседал при высокой нагрузке;

безлимитные звонки на номера МТС и 2000 минут на других операторов России;

10 000 SMS на номера России;

5 ГБ интернета и 50 минут в роуминге на 14 дней в месяц;

КИОН, КИОН Музыка и КИОН Строки;

Защитник+ с блокировкой спама, предупреждением о мошенниках и страховкой до 1,5 млн рублей;

Секретарь+ с записью и расшифровкой разговоров;

премиальная поддержка 24/7 без ботов и оплата App Store по номеру телефона.

А теперь забавная деталь. На странице самого тарифа про 5G нет ни слова, зато 4G-ускорение и приоритет на сети расписаны подробно. О том, что ТОП дает 5G без доплат, МТС сообщает только в разделе про новые опции. Логика понятна: абоненту на обычном тарифе показывают, что можно платить 199 или 299 рублей сверху, а можно сразу перейти на дорогой пакет, где все уже включено.

Гигабит живет в 46 точках на всю страну

Теперь о том, где этот 5G вообще есть. Мы уже сверяли карты покрытия 5G у всех операторов, и у МТС на ней два слоя. Обычный 5G на частоте 2,1 ГГц (n1) оператор включил в 16 городах, от Москвы и Петербурга до Ухты и Великих Лук. Причем не по всему городу, а отдельными зонами, начиная с центра и мест, где собирается много людей.

Супер 5G на частоте 4,9 ГГц (n79) устроен иначе. Это 46 бывших тестовых площадок: 23 в Москве, 20 в Петербурге и Кронштадте и по одной в Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Одна зона на город-миллионник. Отсюда, кстати, и слово «бесплатно» на карточках.

У МТС есть разрешение только на пилотные зоны в этом диапазоне, и выдано оно без взимания платы с абонентов. Действует до 1 августа 2027 года. Брать деньги за Супер 5G оператор попросту не имеет права. Поэтому самая эффектная цифра в рекламе, те самые 1,5 Гбит/с, описывает сеть, за которую вам и так не выставят счет. Еще и смартфон нужен с поддержкой n79, а таких в России около 3% от всех смартфонов.

Даже карта не гарантирует сигнал. В сентябре журналисты прошлись с замерами по Москве: на Красной площади, которую МТС отмечает как зону сверхбыстрого интернета, телефон переключался на 4G, на Лубянской площади была только 4G, а в метро 5G не нашлось вовсе. Не можете поймать 5G у себя во дворе, хотя карта уверяет в обратном? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, сравним, у кого как.

Обычный 5G нередко уступает старому LTE

Недавно мы разбирали свежие замеры и выясняли, у какого оператора самый быстрый 5G. МТС там всех обошла: 1,16 Гбит/с в Москве и 1,49 Гбит/с в Уфе. Только это максимальные значения, и получены они в зонах Супер 5G. То есть в той самой бесплатной сети на n79.

С обычным 5G картина совсем другая. Сама МТС обещает в нем до 300 Мбит/с, и это потолок, а не типичная скорость. Эксперты от 5G на частотах LTE ждут примерно 200-300 Мбит/с в пике. Чудес не будет: сеть развернута на тех же 2,1 ГГц, которые раньше отдавали под четвертое поколение.

Сентябрьские замеры в Москве это подтверждают. У Киевского вокзала 5G МТС показал 57 Мбит/с, в районе Спортивной и МЦК «Лужники» от 11 до 57 Мбит/с, а на Садовом кольце у проспекта Сахарова меньше 10 Мбит/с. На Комсомольской площади LTE МегаФона выдал 144 Мбит/с, почти вдвое больше, чем 5G у Т2 в той же точке. Достойные цифры у МТС нашлись лишь в паре мест: 284 Мбит/с на Никольской и 210 Мбит/с на Воробьевых горах.

Я решил проверить это сам у себя в Новосибирске. Встал в одной точке, замерил скорость в 5G, а через четыре минуты переключился на 4G и повторил тест. Результат вышел ровно противоположным тому, что обещает реклама.

В 5G входящая скорость составила 127,61 Мбит/с, а в 4G уже 156,56 Мбит/с. Старая сеть оказалась быстрее почти на 30 Мбит/с. Пятое поколение отыгралось только на отдаче (39,24 против 24,54 Мбит/с) и задержке, но 42 мс против 46 мс на глаз вы не заметите. При этом оба замера получили одинаковую оценку «отличный интернет». Платить отдельно за значок, который в моем случае еще и тормозит загрузку, я точно не готов.

Аналитики рынка связи объясняют это просто: в России под 5G по сути модернизировали сети LTE, и скорость упирается в число абонентов на базовой станции. А некоторые и вовсе называют запуск 5G для частных пользователей маркетинговым ходом. Тут сложно спорить. Значок в статус-баре поменялся, а нагрузка на вышку осталась прежней.

Почему я бы не отдал за этот 5G ни рубля

Сначала про владельцев айфонов, их среди наших читателей большинство. Мы проверили, какие айфоны поддерживают 5G в России, и ответ пока грустный. Apple не включает 5G для российских операторов, сама МТС в FAQ пишет, что на iPhone это невозможно из-за ограничений компании. Надпись «MTS 5G» в статус-баре, которую оператор показывает с сентября, обычное переименование сети. Под ней работает LTE. А обходной способ через CarrierSIM Apple закрыла в iOS 27.2.

С Android ситуация лучше, но ненамного. Посчитайте сами. За 199 рублей вы получаете 5G, который в большинстве точек едет со скоростью LTE, а то и медленнее. Вдобавок приоритет в той же 4G и бесплатную сеть Супер 5G, которую МТС и без того не вправе тарифицировать. Остается пакет 50 ГБ, и вот он, пожалуй, единственное, за что здесь в действительности берут деньги. Только при таком раскладе это покупка гигабайтов, а не нового поколения связи.

Так что платить сейчас незачем, если вы не живете и не работаете буквально в одной из пилотных зон со смартфоном на n79. Если вы уже сидите на ТОП, просто пользуйтесь: 5G там идет в комплекте. Всем остальным разумнее подождать, пока сеть на 4,9 ГГц выйдет из пилота и операторам придется конкурировать скоростью, а не надписью в углу экрана. А освободившиеся 199 рублей лучше потратить на что-то осязаемое, например на кабель или чехол: такие находки мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Пользы от них сейчас точно больше, чем от платного значка 5G.