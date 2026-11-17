До 1 декабря осталось две недели, и покупка айфона перед Новым годом легко превращается в гонку с календарем. Повод для спешки выглядит серьезно: новые требования «Честного знака» к продаже электроники. Но между обязательной маркировкой и обязательным подорожанием есть разница. Особенно когда речь идет о прибавке в десятки процентов к цене iPhone.



1 декабря заканчивается отсрочка для старых запасов

Да, с 1 декабря 2026 года требования к обороту электроники в России становятся строже. Но говорить, что «Честный знак» для смартфонов впервые вводят именно в этот день, неправильно. Обязательная маркировка новых поставок началась еще 1 мая. Основание — постановление Правительства РФ № 1954 от 28 ноября 2025 года. Сроки установлены пунктами 3 и 6 постановления: это уже принятые требования, а не предложение или законопроект. Декабрьская дата закрывает переходный период для товаров, которые произвели или ввезли раньше.

Декабрьское ограничение касается прежде всего того, что осталось на складах: нужна маркировка товарных остатков. Электронику из перечня, произведенную или ввезенную в Россию по 30 апреля 2026 года включительно, разрешили продавать без кода до 30 ноября включительно. До этой же даты продавцы могут промаркировать оставшийся товар. С 1 декабря такие немаркированные остатки уже нельзя пускать в оборот. Оставить коробку на складе, а после праздников продать ее по старым правилам не получится.

При этом календарь внедрения состоит из нескольких этапов:

1 марта 2026 года началась обязательная регистрация участников оборота в системе;

с 1 мая производители и импортеры маркируют продукцию и передают сведения о ее вводе в оборот;

с 1 декабря участники передают сведения об обороте каждой единицы товара через электронный документооборот;

с 1 марта 2027 года становится обязательной передача сведений о выводе из оборота, в том числе при розничной продаже через кассу.

Последние два пункта легко перепутать. Декабрьский учет движения товара между участниками и мартовская передача информации о продаже покупателю — разные обязанности. Сроки отдельно разъясняет оператор системы маркировки. Поэтому формулировка «с декабря на кассе все будет по-новому» без уточнений мало что объясняет.

Уже купленный айфон не нужно нести в магазин ради наклейки. Эти требования регулируют работу участников товарного оборота. Они не обязывают владельца регистрировать свой телефон в «Честном знаке» и не вводят блокировку устройства из-за отсутствия маркировки на старой коробке.

Под правила попадает категория товара, а не вся техника Apple

Для iPhone ответ понятный: смартфоны прямо указаны в перечне. MacBook относится к портативным компьютерам, которые там тоже есть. С iPad нужно смотреть классификацию конкретного товара: перечень включает портативные вычислительные машины с кодом ТН ВЭД 8471 30 000 0. Кстати, при выборе планшета сам по себе код маркировки не заменяет сравнение моделей. Мы отдельно объясняли, какой iPad подойдет именно вам.

Главное здесь — точный перечень продукции. В постановлении нет требования промаркировать вообще все, что работает от розетки или подключается к айфону. Для определения товара учитываются коды ТН ВЭД ЕАЭС, ОКПД 2 и полное наименование категории. Это отдельно подчеркивает и официальная справка «Честного знака».

Поэтому переносить правила для смартфонов на AirPods, а для MacBook — на любой настольный Mac нельзя. У наушников и компьютера другая товарная категория. Для Apple Watch также нужна отдельная проверка классификации конкретного устройства: одного названия «умные часы» недостаточно, чтобы объявить их участниками того же этапа маркировки. Наличие Bluetooth или сотового модуля само по себе этот вопрос не решает.

Data Matrix на коробке нужен для учета товара в системе. Этот код не означает, что Apple снова официально обслуживает устройство в России. Условия гарантии и то, кто будет принимать претензию при поломке, по-прежнему нужно выяснять у продавца. Наклейка на коробке не отвечает на вопрос, куда нести сломанный айфон.

Изменения в правилах продажи техники обсуждаем в наших каналах в Telegram и МАКС. Там удобно сверять новости, когда очередную дату начинают трактовать слишком широко.

У серых продавцов своя история с расходами

Сам код «Честного знака» не стоит ни тысячу рублей, ни несколько процентов от цены телефона. По тарифу оператора системы маркировки, генерация одного кода обходится в 50 копеек без НДС. Уже по этой цифре понятно: объяснить рост стоимости дорогого смартфона на десятки тысяч рублей одной покупкой кода не выйдет.

Но сводить все расходы магазина к печати маленького квадратика тоже неверно. Нужно наладить электронный документооборот, связать учетную программу с системой маркировки, организовать работу с этикетками. Сотрудники должны правильно принимать и передавать товар. Если в документах ошибка, ее придется исправлять. На все это нужны время и деньги, причем стоимость подготовки у разных компаний различается.

Здесь нужно разделить легальный параллельный импорт и серые поставки. Параллельный импорт — ввоз оригинальной техники без согласия правообладателя в рамках разрешенного механизма. Он не отменяет таможенное оформление и обязательную маркировку. Поэтому у поставщиков, работающих легально, расходы на соблюдение новых требований будут намного выше.

С серой техникой, которую ввозят и продают вне установленного порядка, логика другая. Если продавец и дальше не оформляет маркировку, прямых расходов на нее у него не возникает, как и сопутствующих. Поэтому ждать обязательного повышения цен именно из-за «Честного знака» в таком магазине оснований нет. Это вывод о расходах, а не предусмотренное законом исключение: обязанности по маркировке не исчезают из-за того, что продавец их игнорирует.

Гарантировать, что серые айфоны вообще не подорожают, все равно нельзя. Усиление контроля может осложнить поставки и сократить предложение. Если продавец решит перейти на легальное оформление, изменятся и его затраты. Но объяснять любую прибавку к цене тем, что с 1 декабря каждый магазин обязан потратить на маркировку десятки тысяч рублей на один айфон, неправильно.

Отсюда возможны разные последствия для цен. Продавец, который уже подготовил учет и получает промаркированную технику, встречает декабрь с одной нагрузкой. Магазин с немаркированными остатками и неналаженным учетом — с другой. Во втором случае возможны задержки с продажей отдельных партий. Если доступных предложений временно станет меньше, цены могут пойти вверх. Это возможный сценарий рынка, а не установленная постановлением наценка.

Меня в таких прогнозах смущает именно точность обещаний. Откуда берутся гарантированные 20 или 40 процентов, если расходы конкретных продавцов неизвестны? В правилах маркировки такого повышения нет. Без расчетов по закупке и обслуживанию партии это прогноз, который нельзя выдавать за неизбежный результат.

Для iPhone и MacBook имеет смысл сравнивать стоимость одинаковой комплектации у нескольких продавцов. Цены AirPods и Apple Watch нельзя прогнозировать по требованиям, применимым к смартфонам и ноутбукам. Магазин может пересмотреть весь прайс по собственным причинам, но это еще не доказывает, что закон потребовал одинаково поднять цены на каждый товар.

Покупку до декабря стоит оправдать ценой, а не датой

Если вы уже выбрали айфон, нашли подходящий магазин и укладываетесь в бюджет, покупка в ноябре вполне разумна. Перед оплатой полезнее сравнить цены у разных продавцов, чем пытаться успеть до полуночи 30 ноября. Разница между предложениями сегодня может оказаться важнее неизвестной декабрьской прибавки.

Перед оплатой я бы проверил несколько вещей:

Сравните одну модель с одинаковой памятью и региональной версией. Уточните итоговую сумму с доставкой. Узнайте, кто указан продавцом в чеке и куда обращаться при неисправности. Если магазин объясняет спешку маркировкой, попросите уточнить, что изменится именно для выбранной модели и партии. При покупке после 1 декабря уточните наличие обязательной маркировки, если устройство входит в перечень. Обещание оформить ее когда-нибудь потом должно насторожить.

Покупать на всякий случай планшет или наушники, которые пока не нужны, смысла мало. Из правил «Честного знака» не следует, что после 1 декабря вся техника Apple станет дороже на одинаковый процент. Брать кредит ради попытки избежать неподтвержденного подорожания я бы тоже не стал: проценты по нему вполне реальные.

Если магазин уже сообщил вам о новых условиях покупки, их можно обсудить в наших чатах в Telegram и МАКС. Полезнее всего конкретная модель, цена и объяснение продавца, а не просто обещание, что завтра все станет дороже.

А если действующий айфон вас устраивает, иногда достаточно заменить потрепанный чехол или кабель. За такими небольшими покупками можно заглянуть в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Переход на обязательный учет может повлиять на ассортимент и расходы торговли. Насколько это отразится на вашем следующем iPhone, покажут реальные предложения магазинов. Для покупки сейчас нужен хороший ценник на нужное устройство. Одной даты в календаре для этого недостаточно.