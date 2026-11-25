Перевести деньги родителям, скинуться с коллегами на подарок начальнику или вернуть другу долг за посиделки в ресторане сегодня можно буквально за несколько секунд. Достаточно открыть банковское приложение на Айфоне и знать номер телефона получателя. Однако уже в следующем году привычные переводы между физическими лицами окажутся под более пристальным вниманием налоговой. 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые предусматривают новый механизм обмена информацией между Центробанком и ФНС.



Центробанк будет искать признаки дохода в переводах

Для начала стоит понимать, что информация о наличии у вас банковских счетов и сейчас не является секретом для налоговой. Банки сообщают ФНС об их открытии и закрытии, а при наличии предусмотренных законом оснований налоговики могут запрашивать выписки по операциям. Однако принятые Госдумой поправки предусматривают еще один механизм получения информации, в котором непосредственное участие будет принимать Центробанк.

Как сообщает Интерфакс, Банк России будет передавать налоговой сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Причем анализ будет проводиться автоматически. После получения такой информации ФНС сможет запрашивать у банков выписки по счетам заинтересовавших ее граждан. Таким образом, налоговая получит дополнительный инструмент для выявления незадекларированных доходов, которые поступают на обычные банковские карты.

Новый механизм предусматривает вступление в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на операции, совершенные начиная с этой даты. Переводы за 2026 год в рамках новых правил анализировать не планируют. При этом конкретные критерии отбора операций, формат и периодичность передачи сведений Центробанком налоговой еще предстоит согласовать. То есть пока никто не может точно сказать, сколько переводов, от какого количества людей и за какой промежуток времени должны поступить на вашу карту, чтобы заинтересовать ЦБ. Однако об одном из предполагаемых критериев Минфин уже рассказал. Когда появятся утвержденные критерии, разберем их в каналах AppleInsider.ru в Telegram и МАКС.

Минфин предложил порог в 2,4 миллиона рублей за год

Еще до принятия поправок в третьем чтении Минфин раскрыл некоторые подробности будущего контроля за банковскими операциями россиян. Одним из основных критериев для передачи информации налоговой должно стать превышение годового порога рисковых операций в размере 2,4 миллиона рублей. Эта сумма выбрана не случайно. Именно столько сегодня максимально может заработать за календарный год человек, зарегистрированный в качестве самозанятого.

Однако здесь есть один очень важный нюанс. Речь идет не обо всех поступлениях на ваши банковские карты, а именно о тех операциях, которые будут иметь признаки получения дохода и которые система посчитает рисковыми. Поэтому воспринимать 2,4 миллиона рублей как универсальный лимит на входящие переводы не стоит. Например, если вы переводите собственные накопления из одного банка в другой, то от этого у вас не появляется новый доход. То же самое касается возврата ранее выданного беспроцентного займа.

Кроме того, указанная сумма не означает, что с меньших доходов можно не платить налоги. Если вы заработали за год 500 тысяч рублей, оказывая какие-либо услуги частным лицам, обязанность по уплате налога никуда не исчезает. Просто новые правила касаются механизма выявления таких доходов. Сам порядок налогообложения денежных поступлений из-за этих поправок не меняется. Не стоит воспринимать обозначенный Минфином порог и как гарантию отсутствия вопросов со стороны ФНС, ведь окончательные критерии проверки переводов еще не утверждены.

Семейные переводы и сборы на подарки остаются без НДФЛ

Пожалуй, больше всего вопросов новые правила вызывают у тех, кто регулярно получает деньги от других людей, но при этом не занимается никакой предпринимательской деятельностью. Например, родители каждый месяц переводят деньги ребенку, который учится в другом городе. Или муж отправляет жене часть зарплаты на повседневные расходы. Формально такие поступления тоже являются регулярными, однако это совершенно не означает, что с них необходимо платить налог.

В Минфине отдельно уточнили, что семейные переводы, даже если они совершаются часто, не должны попасть под новый механизм налогового контроля. Аналогичный подход предусмотрен и для других бытовых ситуаций, не связанных с предпринимательством. Более того, денежные подарки между физическими лицами освобождены от НДФЛ независимо от того, являются ли отправитель и получатель денег родственниками.

Вот несколько распространенных ситуаций, в которых поступление денег на банковскую карту само по себе не создает обязанности по уплате налога:

родители регулярно отправляют деньги ребенку на проживание и учебу;

друзья возвращают вам свою часть денег за общий ужин в ресторане;

коллеги переводят деньги на покупку подарка имениннику;

знакомый возвращает ранее взятые у вас в долг деньги без процентов;

вы получаете денежный подарок на день рождения или свадьбу;

вы перемещаете собственные накопления между счетами в разных банках.

Особенно интересна в данном случае ситуация со сбором денег. Представьте, что вы занимаетесь организацией выпускного в школе или покупаете подарки детям к Новому году. За несколько дней на вашу карту могут поступить десятки переводов от совершенно разных людей. Причем зачастую на одинаковые суммы. С точки зрения внешних признаков такая активность может напоминать прием оплаты за товары или услуги. Однако фактически вы не зарабатываете на этих операциях, а лишь собираете средства для общей покупки. ФНС и сейчас прямо указывает, что подобные поступления не облагаются НДФЛ. На всякий случай я бы рекомендовал сохранять переписку об организации сборов и чеки за приобретенные товары, чтобы при необходимости можно было подтвердить назначение полученных денег. Если вы еще выбираете подарки к Новому году, идеи можно подсмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Оплата от клиентов считается доходом и на личной карте

Совсем другое дело, если вы используете обычную банковскую карту для получения денег от клиентов. Допустим, вы ремонтируете смартфоны, проводите индивидуальные занятия по английскому языку, занимаетесь фотографией или делаете маникюр на дому. Клиенты оплачивают вашу работу переводами по номеру телефона, а полученные деньги вы сразу можете потратить на любые личные нужды. Именно такие поступления, если они имеют признаки незадекларированного дохода, прежде всего и интересуют налоговую.

Причем совершенно неважно, каким способом клиент отправил вам деньги: по номеру карты, через Систему быстрых платежей или с помощью внутреннего перевода в банковском приложении. Если деньги получены в качестве вознаграждения за работу, то они являются доходом. И даже если попросить клиента написать в комментарии к переводу «подарок», это не изменит реального назначения платежа. Обязанность платить налог с таких поступлений существует уже сейчас, просто в следующем году у ФНС появится дополнительный способ выявления незадекларированных заработков.

Если вы регулярно получаете оплату от клиентов, одним из наиболее простых способов легализовать такие доходы при соблюдении установленных законом условий остается оформление самозанятости. Сделать это можно прямо с Айфона, воспользовавшись приложением «Мой налог» или его веб-версией. С доходов от физических лиц самозанятые платят 4%, а от компаний и индивидуальных предпринимателей — 6%. При этом оформлять чеки на деньги, которые вам подарили родственники или вернули друзья, не требуется. Такие поступления не относятся к профессиональному доходу. Если выдаете чеки с Айфона, поделитесь опытом в наших чатах в Telegram и МАКС.

Так что полностью отказываться от банковских переводов и переходить на наличные из-за принятых Госдумой поправок смысла нет. Для большинства бытовых операций ничего принципиально не меняется. А вот тем, кто регулярно получает оплату за свою работу и не декларирует доходы, действительно стоит внимательнее отнестись к новым правилам. Насколько эффективно Центробанк сможет отличать обычные переводы между людьми от оплаты товаров и услуг, станет понятно после утверждения конкретных критериев проверки.