Самое дорогое, что я купил на распродаже 11.11, и не прогадал

Обычно я заказываю на AliExpress кабели и чехлы за пару тысяч и вообще не переживаю, дойдёт посылка или нет: потеряется — закажу новую. С дорогими вещами у меня так никогда не получалось, их я всю жизнь покупал в обычных магазинах и считал, что переплачиваю за спокойствие. А перед 11.11 открыл свою корзину и нашёл в ней кучу такого, на что давно пускал слюни. Как всё это там оказалось, понятно каждому: скидки. Ради них я и пошел на риск и не пожалел. Поэтому теперь у меня есть много вещей, которые в России я купил бы гораздо дороже.



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ORICO Mini SSD: диск на магните, чтобы iPhone не кончался посреди съёмки

Это самая дешёвая вещь в этой корзине, но даже она стоит около 18 тысяч, и это больше, чем я обычно оставляю на AliExpress за несколько месяцев. ORICO Mini SSD представляет собой тонкий металлический SSD-диск размером с банковскую карту, который прилипает к спине iPhone как MagSafe-аксессуар и подключается коротким встроенным кабелем Type-C. А нужен он для того, чтобы видео в 4K ProRes писалось сразу на внешний носитель, минуя память самого телефона. Ведь ProRes — кто пробовал, тот знает — место съедает как Робин-Бобин Барабек.

На моём iPhone диск подхватился сразу, без всяких настроек, и ProRes в 4K на 120 кадрах он тянет будь здоров. Долго я так, правда, не снимал, потому что при длинной записи коробочка заметно греется. Но магнит держит уверенно, так что снимать с рук одной рукой можно спокойно и ничего не отваливается. Единственное, я бы хотел, чтобы кабель был Г-образный, а не прямой.

На коробке нарисованы 2000 МБ/с, но это потолок. При обычном копировании файлов на компьютер выходит около 219 МБ/с, а по мере заполнения диска запись ещё и проседает. Хотя для видео с телефона этого вполне себе хватает, но чудес ждать не стоит. Объёмы есть на 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, и я бы брал побольше, раз уж решились. Упаковали мне его, кстати, в один слой пупырки, и коробка приехала мятой, что для вещи за такие деньги, на мой взгляд, несолидно. Но главное, что ничего не сломалось.

Цена: 17 850 ₽ с купоном

Купить SSD

Sony WH-1000XM6 вместо AirPods Max

Полноразмерные наушники мне хотелось давно, но AirPods Max я так и не купил, а вот Sony WH-1000XM6 к 11.11 всё-таки заказал. Это большие беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Надеваешь их в метро, включаешь музыку, и вагон куда-то пропадает. Они складываются и убираются в чехол, а в комплекте лежат ещё кабель USB-C и аудиокабель, если захочется слушать по проводу.

Главный страх насчет этих ушей у меня был один: оригинал или нет. Но всё оказалось в порядке: уши пришли новые, целые и оригинальные. Да и звучат отлично, так что вопросов у меня к ним нет. Но с iPhone есть нюанс, о котором надо знать заранее. LDAC, за который эти наушники так любят на Android, айфону недоступен, поэтому работают они по AAC. Ну и ладно, мне на слух хватает и так.

Зато две вещи я оценил сразу. Их можно подключить одновременно к двум устройствам (у меня это iPhone и Mac), и переподключать руками каждый раз не нужно. А три минуты быстрой зарядки дают около трёх часов музыки, так что даже если забыл зарядить с вечера, на дорогу хватит. Цветов два: чёрный и серебристый.

Цена: 22 450 ₽ с купоном

Купить наушники Sony

Insta360 Flow 2 Pro: стабилизатор, который сам за мной поворачивается

Insta360 Flow 2 Pro — это держалка для телефона с моторчиками по трём осям. Она гасит дрожание рук, а ещё умеет сама поворачиваться за тем, кого снимает. Ставишь её с iPhone на стол, ходишь по комнате, а камера ведёт тебя следом и из кадра не выпускает. Складывается она до размеров кармана, а в рукоятке спрятан штатив, так что на столе стоит без всяких подставок.

Pro-модель я брал ради DockKit. Это поддержка Apple, благодаря которой слежение работает прямо в стандартной камере iPhone и ещё в двух сотнях приложений, тех же FaceTime и Zoom. То есть на созвоне можно спокойно ходить по комнате, а гимбал будет держать вас в центре. На Android, кстати, этого нет, как нет там и слежения с зумом и нескольких человек в кадре, так что это прежде всего игрушка для айфона. Из приятных мелочей есть ещё зеркальце для селфи, телесуфлёр и кольцевая подсветка.

Только с вариантами будьте внимательны. В одном лоте продают и обычный Flow 2, и Pro, а это разные устройства: Pro отмечен жёлтой рамкой, обычный синей. Перепутать легко, а возвращать гимбал в Китай удовольствие так себе. Мой же приехал целым, в нескольких слоях пупырки, и при первом включении сразу попросил обновиться, а если обновление не идёт, помогает VPN.

Цена: 23 300 ₽

Купить стабилизатор

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CAFOVO E120: кофемашина, которая варит кофе лучше, чем в кофейне

Здесь я рисковал не столько деньгами, сколько нервами, потому что везти из Китая десять килограммов нержавейки с бойлерами внутри — это вам не чехол. CAFOVO E120 — полуавтоматическая рожковая кофемашина, и главное в ней то, что почти всё настраивается руками. Температуру воды можно выставить от 88 до 96 градусов, время пролива от 20 до 40 секунд, а предсмачивание до четырёх секунд. На передней панели стоит манометр, поэтому видно, какое давление сейчас, а сверху есть площадка, на которой греются чашки.

Бойлеров сразу три: один для кофе и два для пара, поэтому эспрессо и молоко делаются одновременно, а не по очереди. Воду можно заливать в бак на 1,8 литра или подключить машину к водопроводу сзади. Холдер на 58 мм тяжёлый и приятный в руке, правда, не бездонный, а жаль. А мощность у неё 2750 Вт, так что розетку под неё стоит выбрать заранее.

Цена: 26 050 ₽

Купить кофемашину

WANBO Vali 1 Pro: кино на потолке без приставки

WANBO Vali 1 Pro хорошо подходит для комнаты, где телевизора нет и вешать его некуда. Внутри уже стоит Google TV с официальным Netflix, так что фильмы и YouTube запускаются сразу, без отдельной приставки. Подставка поворачивается на 200 градусов, поэтому картинку можно направить хоть на стену, хоть в потолок. Фокус, трапецию и подгонку под экран он делает сам, а если на пути что-то стоит, обходит препятствие.

Яркость у него 900 ANSI люмен, и это картинка для затемнённой комнаты, тут без иллюзий. Зато в темноте на потолке смотреть очень приятно, и глаза устают заметно меньше, чем от телевизора. При этом он тихий, заявлено 28 дБ, и во время фильма его действительно не слышно. Разрешение Full HD с HDR10, для приставки есть HDMI 2.1, а динамик на 12 Вт с Dolby Audio для спальни вполне себе.

Весит он 2,8 кг и работает только от розетки, потому что батареи нет, так что таскать его по даче так себе идея. Зато снизу есть отверстие под штатив, если захочется поставить проектор повыше.

Цена: 26 650 ₽

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Dreame L40 Ultra: робот, к которому почти не надо подходить

Это первая вещь в списке, которую я брал не у неизвестного продавца, а в официальном магазине Dreame, и это, честно, немного успокаивало. Dreame L40 Ultra пылесосит и моет пол двумя вращающимися насадками. Станция за ним сама вытряхивает мусор в мешок, которого хватает до 100 дней, моет и сушит тряпки и доливает в робота воду. Нажал кнопку в приложении, ушёл по делам, а он убрался и вернулся на базу.

Сила всасывания 13 000 Па, на коврах швабры поднимаются на 10,5 мм, а одна насадка выдвигается к краю, чтобы протирать вдоль стен. Вдоль стены он и правда протирает вплотную, зато в некоторые места заезжать побаивается. С коврами у меня вышло по-разному: один он почистил хорошо, а по второму будто и не проезжал, так что пройтись пришлось самому. В приложении есть карта, расписание, история уборок и даже камера в реальном времени (можно подсмотреть, где он застрял).

Коробке в дороге досталось, но из повреждений у меня только потёртый бак для грязной воды. Вилка, кстати, подходит к нашим розеткам без переходника. Главное, что поддерживать чистоту каждый день у него получается отлично, а вот генеральную уборку я бы ему одному не доверил.

Цена: 33 000 ₽

Купить робот-пылесос

Dreame H15 Pro Heat: моющий пылесос с горячей водой для кухни

Робот — это хорошо, но пролитый сок или брызги масла у плиты не будут ждать расписания, поэтому в пару к нему я взял Dreame H15 Pro Heat. Это вертикальный пылесос на аккумуляторе, который за один проход и всасывает мусор, и моет пол. Причём моет он водой на 85 градусов, поэтому масляные пятна на кухне убирает без лишнего трения.

Сила всасывания 22 000 Па, щётка крутится на 480 оборотах, сама отжимает грязную воду и срезает намотавшиеся волосы. После уборки он ставится на базу, промывает ролик и сушит его. Ручка откидывается на 180 градусов, так что под мебель он залезает почти лёжа. Говорит по-русски, а к приложению на iPhone подключился проще, чем любой другой мой гаджет.

Заявленные 72 минуты работы — это тихий режим, а с горячей водой он работает около 20 минут и успевает примерно 150 квадратных метров. Для кухни и коридора этого с запасом. Из мелочей: когда он работает, голосового помощника почти не слышно, а после самоочистки под валиком у меня всё равно остаётся немного мусора, так что заглядывать туда приходится.

Цена: 33 650 ₽

Купить пылесос Dreame

OnePlus Pad 4: 13 дюймов для тех, кому iPad Pro не по карману

Большой планшет мне хотелось давно, но на 13-дюймовый iPad Pro я каждый раз смотрю и закрываю вкладку. Поэтому к 11.11 я рискнул и взял OnePlus Pad 4. Это Android-планшет с экраном 13,2 дюйма в разрешении 3,4K и частотой до 144 Гц, яркостью 1000 нит и поддержкой Dolby Vision.

Самое неожиданное в нём — звук. Динамиков восемь, и при просмотре видео кажется, будто рядом поставили колонку. При этом сам планшет тоньше 6 мм и весит 672 грамма. Внутри стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной. Батареи на 13 380 мА*ч у меня хватает на сутки и больше, даже если почти не выпускать его из рук. Зарядка у него на 80 Вт, и блок, что приятно, лежит в коробке.

С техникой Apple он, кстати, дружит: файлы и уведомления можно перекидывать с iPhone и Mac. Стилус поддерживается, мне его положили в подарок. Активируется он просто: примагничиваешь к верхней грани, и он сам привязывается. Версия глобальная, с Google Play и годом официальной гарантии. Сверху я доплатил около четырёх тысяч пошлины, так что закладывайте их в бюджет сразу.

Цена: 40 550 ₽ с купоном

Купить OnePlus Pad 4

Steam Deck OLED: вся библиотека Steam в рюкзаке

Steam Deck OLED в России официально не продают, поэтому AliExpress тут просто самый простой способ его получить. Это карманный компьютер в форме геймпада: вошёл в свой аккаунт Steam, и вся библиотека уже на нём, играй хоть на диване, хоть в поезде. Версия глобальная, русский язык на месте.

Экран 7,4 дюйма OLED с HDR, частотой до 90 Гц и сенсором, и, на мой взгляд, именно ради него стоит брать эту версию. Памяти 16 ГБ оперативной и 512 ГБ на SSD, плюс слот для microSD, так что под игры место найдётся. Под пальцами полный набор: стики, крестовина, триггеры, два трекпада и четыре кнопки сзади, которые настраиваются под себя. Батарея на 50 Вт·ч даёт до 12 часов, но это при скромных настройках, в тяжёлых играх выйдет меньше. А если захочется большого экрана, через USB-C его можно подключить к телевизору.

С доставкой же вышла история: коробку мне вскрыли, и, видимо, проверяли, работает ли он. На экране остались отпечатки, а выключить его забыли, так что приехал он разряженным в ноль. Ничего страшного: я зарядил его блоком на 45 Вт из комплекта, там же лежит и чехол. Но когда платишь около 66 тысяч, хочется, чтобы коробку первым открывал всё-таки ты.

Цена: 66 100 ₽ с купоном

Купить Steam Deck

Anycubic Kobra 3 Max Combo: самая дорогая посылка в моей жизни

И вот она, вещь, ради которой я вообще сел писать эту подборку. Anycubic Kobra 3 Max Combo — большой 3D-принтер с областью печати 420 на 420 на 500 мм. Это 88 литров, больше двух ручных чемоданов, так что печатать на нём можно не брелоки, а шлемы и фигуры почти полметра высотой. В комплекте идёт блок ACE Pro с катушками, который даёт печать в четыре цвета, а если поставить два таких блока, то и в восемь.

Самое приятное — сколько он делает сам. Стол выравнивается автоматически, поэтому первый слой руками настраивать не нужно. Когда пластик кончается, ACE Pro сам подхватывает новую катушку, а если нить запуталась, замечает и это. Встроенный ИИ следит за печатью и останавливает её, если модель поплыла в «спагетти», так что пластик зря не уходит. Собирается принтер просто, хотя день на калибровку и подбор параметров у меня всё-таки ушёл. Максимальная скорость у него 600 мм/с, рекомендуемая 300, и тестовый кораблик Benchy он печатает за 18 минут.

Камеры в комплекте нет, но к нему подключается веб-камера Logitech. Едет же всё это долго и двумя посылками, отдельно принтер и отдельно ACE Pro, так что не пугайтесь, когда придёт только половина. А к цене около 83 тысяч добавьте ещё около 11 тысяч пошлины, вот это и будет реальная сумма, за которую страшно. Печатает он при этом качественно, и это тот случай, когда страх себя оправдал.

Находки подешевле и без пошлины я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, на какую самую дорогую покупку на AliExpress решились вы и чем всё закончилось.

Цена: 83 050 ₽ с купоном

Купить 3D-принтер

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