Яндекс Пэй поднял ставку по накопительному счёту. А я сравнил, где сейчас выгоднее держать деньги

Накопительный счёт давно стал для многих чем-то вроде копилки. Деньги лежат, проценты капают каждый день, а снять их можно в любую минуту без потери дохода. Поэтому за ставкой обычно никто особенно не следит: открыл счёт в своём банке и забыл. Но 18 октября Яндекс Банк поднял базовую ставку до 13% годовых, причём для всех и без всяких условий. А это почти вдвое больше, чем платит по базовой ставке Сбер. Мне стало интересно, насколько вообще отличаются условия у крупных банков, и я сравнил накопительные счета пяти из них. Разница вышла такой, что молча держать деньги там, где они лежат по привычке, мне теперь жалко.



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Высокий процент почти везде действует только первые месяцы

Первое, что бросается в глаза на сайтах банков, — это крупные цифры вроде 14 или 15% годовых. Но почти всегда это приветственная ставка. Её дают только тем, у кого раньше не было накопительного счёта в этом банке, и только на первые два-три месяца. Вот сколько обещают новичкам:

Альфа-Банк — 15% на три месяца, если проценты начисляются на минимальный остаток.

Яндекс Банк — 15% на первые 62 дня.

Газпромбанк — 14% на два месяца.

Сбер — 12,5% на два месяца.

Т-Банк — приветственной ставки нет совсем.

Звучит заманчиво, но к третьему месяцу всё это заканчивается. Поэтому выбирать банк по приветственной ставке я бы не стал, ведь деньги на накопительном счёте обычно лежат не два месяца, а годами. Гораздо важнее, что останется после промо, и вот тут начинается самое интересное.

Без подписок и трат больше всех теперь платит Яндекс

Если не хочется ничего выполнять, а нужно просто положить деньги и получать проценты, выбор совсем небольшой. С 18 октября Яндекс Банк платит 13% годовых всем клиентам, без подписки Плюс и без обязательных покупок. Проценты начисляются и прибавляются к сумме каждый день, а положить можно до 10 млн рублей. До этого 13% получали только те, у кого был Плюс и кто каждый день платил картой. Видимо, так банк возвращает доверие после недавнего сбоя Яндекс Пэй.

Следом идёт Газпромбанк. У него тоже нет никаких условий: 12,75%, если проценты считаются на минимальный остаток за месяц, и 11,75% на ежедневный. Разница между этими вариантами важна. Минимальный остаток выгоден, если вы только копите и ничего не снимаете. А если деньги время от времени уходят на покупки, ежедневный остаток надёжнее, ведь при нём доход не обнулится из-за одной крупной траты.

А вот у остальных банков базовая ставка заметно скромнее. Сбер без всяких надбавок платит 6,5%, Т-Банк без подписки — 6%, Альфа-Банк при тратах меньше 20 тысяч рублей в месяц — 9–10%. Если положить 500 тысяч рублей на год, то при 13% вы получите около 65 тысяч рублей, а при 6,5% — около 32,5 тысячи. То есть разница больше 30 тысяч только из-за того, в каком приложении лежат деньги.

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В Сбере и Альфе за высокий процент придётся тратить

У Сбера и Альфа-Банка ставки после промо тоже могут быть высокими, но их нужно заработать. Сбер добавляет к базовым 6,5% сразу несколько надбавок:

+3,5% за покупки по любым картам Сбера;

+1,5% за покупки от 5000 рублей в Самокате, Купере или Мегамаркете;

+1% за подписку СберПрайм или СберПрайм+.

Если собрать всё, получится те же 12,5%. Но для этого нужно платить картами Сбера, заказывать продукты у его партнёров и держать подписку. Если вы и так живёте в экосистеме Сбера, это несложно. Если нет, подстраиваться ради процента не очень удобно.

У Альфа-Банка схема проще и завязана только на траты по карте. При тратах от 20 тысяч рублей в месяц ставка после промо составит 12% на минимальный остаток или 12,5% на ежедневный, а от 100 тысяч — 12,5% в обоих случаях. Если же тратить меньше 20 тысяч, ставка падает до 9–10%. Так что Альфа выгодна в первую очередь тем, у кого она и так основной банк для зарплаты и покупок.

Т-Банк продаёт ставку вместе с подпиской

С Т-Банком история особая. Базовая ставка у него всего 6% годовых, а чтобы получить больше, нужна платная подписка. С Pro ставка вырастает до 8%, с Premium — до 9%. Подписка Pro первый месяц бесплатная, а потом стоит 299 рублей в месяц, Premium — 2990 рублей или бесплатно при выполнении условий.

Тут стоит посчитать, окупится ли подписка. Если брать её только ради ставки, то лишние 2% покроют 299 рублей в месяц лишь при сумме на счёте больше 180 тысяч рублей. С меньшей суммой вы просто отдадите банку больше, чем получите сверху. Другое дело, если Pro вам и так нужна ради кешбэка и бесплатных переводов. Тогда прибавка к ставке становится приятным бонусом.

Ставку по накопительному счёту банк может поменять в любой день

Есть ещё одна вещь, о которой стоит помнить. В отличие от вклада, ставка по накопительному счёту не фиксируется, и банк может поменять её когда угодно. Яндекс в этом смысле хорошо показал, как это работает в обе стороны. После сбоя в его сервисах банк на неделю, с 11 по 17 октября, поднял ставку до 20% для всех, у кого уже был открыт Сейв, а потом оставил базовые 13%. О том, что ещё Яндекс раздаёт в качестве компенсации за сбой, мы уже рассказывали.

Поэтому перед тем как переводить деньги, полезно держать в голове три вещи:

ставки по таким счетам во многом зависят от ключевой ставки ЦБ, а она сейчас 14%;

ближайшее заседание ЦБ пройдёт 23 октября, и аналитики в основном ждут, что ставку сохранят;

деньги на любом из этих счетов застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке.

Так что если ЦБ ничего не поменяет, резких изменений по накопительным счетам в ближайшие недели ждать не стоит.

Мой вывод простой. Если не хочется ничего выполнять, сейчас выгоднее всего Яндекс Банк, а за ним Газпромбанк. Если вы и так тратите много с карты Сбера или Альфы, можно остаться у них и выбить ставку надбавками. А вот держать деньги на базовых 6–6,5% только потому, что так сложилось, сейчас, честно говоря, просто невыгодно. Где лежат ваши накопления и сравнивали ли вы ставки? Расскажите в нашем Telegram-чате.