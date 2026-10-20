Яндекс Пэй поднял ставку по накопительному счёту. А я сравнил, где сейчас выгоднее держать деньги
Накопительный счёт давно стал для многих чем-то вроде копилки. Деньги лежат, проценты капают каждый день, а снять их можно в любую минуту без потери дохода. Поэтому за ставкой обычно никто особенно не следит: открыл счёт в своём банке и забыл. Но 18 октября Яндекс Банк поднял базовую ставку до 13% годовых, причём для всех и без всяких условий. А это почти вдвое больше, чем платит по базовой ставке Сбер. Мне стало интересно, насколько вообще отличаются условия у крупных банков, и я сравнил накопительные счета пяти из них. Разница вышла такой, что молча держать деньги там, где они лежат по привычке, мне теперь жалко.
Высокий процент почти везде действует только первые месяцы
Первое, что бросается в глаза на сайтах банков, — это крупные цифры вроде 14 или 15% годовых. Но почти всегда это приветственная ставка. Её дают только тем, у кого раньше не было накопительного счёта в этом банке, и только на первые два-три месяца. Вот сколько обещают новичкам:
- Альфа-Банк — 15% на три месяца, если проценты начисляются на минимальный остаток.
- Яндекс Банк — 15% на первые 62 дня.
- Газпромбанк — 14% на два месяца.
- Сбер — 12,5% на два месяца.
- Т-Банк — приветственной ставки нет совсем.
Звучит заманчиво, но к третьему месяцу всё это заканчивается. Поэтому выбирать банк по приветственной ставке я бы не стал, ведь деньги на накопительном счёте обычно лежат не два месяца, а годами. Гораздо важнее, что останется после промо, и вот тут начинается самое интересное.
Без подписок и трат больше всех теперь платит Яндекс
Если не хочется ничего выполнять, а нужно просто положить деньги и получать проценты, выбор совсем небольшой. С 18 октября Яндекс Банк платит 13% годовых всем клиентам, без подписки Плюс и без обязательных покупок. Проценты начисляются и прибавляются к сумме каждый день, а положить можно до 10 млн рублей. До этого 13% получали только те, у кого был Плюс и кто каждый день платил картой. Видимо, так банк возвращает доверие после недавнего сбоя Яндекс Пэй.
Следом идёт Газпромбанк. У него тоже нет никаких условий: 12,75%, если проценты считаются на минимальный остаток за месяц, и 11,75% на ежедневный. Разница между этими вариантами важна. Минимальный остаток выгоден, если вы только копите и ничего не снимаете. А если деньги время от времени уходят на покупки, ежедневный остаток надёжнее, ведь при нём доход не обнулится из-за одной крупной траты.
А вот у остальных банков базовая ставка заметно скромнее. Сбер без всяких надбавок платит 6,5%, Т-Банк без подписки — 6%, Альфа-Банк при тратах меньше 20 тысяч рублей в месяц — 9–10%. Если положить 500 тысяч рублей на год, то при 13% вы получите около 65 тысяч рублей, а при 6,5% — около 32,5 тысячи. То есть разница больше 30 тысяч только из-за того, в каком приложении лежат деньги.
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В Сбере и Альфе за высокий процент придётся тратить
У Сбера и Альфа-Банка ставки после промо тоже могут быть высокими, но их нужно заработать. Сбер добавляет к базовым 6,5% сразу несколько надбавок:
- +3,5% за покупки по любым картам Сбера;
- +1,5% за покупки от 5000 рублей в Самокате, Купере или Мегамаркете;
- +1% за подписку СберПрайм или СберПрайм+.
Если собрать всё, получится те же 12,5%. Но для этого нужно платить картами Сбера, заказывать продукты у его партнёров и держать подписку. Если вы и так живёте в экосистеме Сбера, это несложно. Если нет, подстраиваться ради процента не очень удобно.
У Альфа-Банка схема проще и завязана только на траты по карте. При тратах от 20 тысяч рублей в месяц ставка после промо составит 12% на минимальный остаток или 12,5% на ежедневный, а от 100 тысяч — 12,5% в обоих случаях. Если же тратить меньше 20 тысяч, ставка падает до 9–10%. Так что Альфа выгодна в первую очередь тем, у кого она и так основной банк для зарплаты и покупок.
Т-Банк продаёт ставку вместе с подпиской
С Т-Банком история особая. Базовая ставка у него всего 6% годовых, а чтобы получить больше, нужна платная подписка. С Pro ставка вырастает до 8%, с Premium — до 9%. Подписка Pro первый месяц бесплатная, а потом стоит 299 рублей в месяц, Premium — 2990 рублей или бесплатно при выполнении условий.
Тут стоит посчитать, окупится ли подписка. Если брать её только ради ставки, то лишние 2% покроют 299 рублей в месяц лишь при сумме на счёте больше 180 тысяч рублей. С меньшей суммой вы просто отдадите банку больше, чем получите сверху. Другое дело, если Pro вам и так нужна ради кешбэка и бесплатных переводов. Тогда прибавка к ставке становится приятным бонусом.
Ставку по накопительному счёту банк может поменять в любой день
Есть ещё одна вещь, о которой стоит помнить. В отличие от вклада, ставка по накопительному счёту не фиксируется, и банк может поменять её когда угодно. Яндекс в этом смысле хорошо показал, как это работает в обе стороны. После сбоя в его сервисах банк на неделю, с 11 по 17 октября, поднял ставку до 20% для всех, у кого уже был открыт Сейв, а потом оставил базовые 13%. О том, что ещё Яндекс раздаёт в качестве компенсации за сбой, мы уже рассказывали.
Поэтому перед тем как переводить деньги, полезно держать в голове три вещи:
- ставки по таким счетам во многом зависят от ключевой ставки ЦБ, а она сейчас 14%;
- ближайшее заседание ЦБ пройдёт 23 октября, и аналитики в основном ждут, что ставку сохранят;
- деньги на любом из этих счетов застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке.
Так что если ЦБ ничего не поменяет, резких изменений по накопительным счетам в ближайшие недели ждать не стоит.
Мой вывод простой. Если не хочется ничего выполнять, сейчас выгоднее всего Яндекс Банк, а за ним Газпромбанк. Если вы и так тратите много с карты Сбера или Альфы, можно остаться у них и выбить ставку надбавками. А вот держать деньги на базовых 6–6,5% только потому, что так сложилось, сейчас, честно говоря, просто невыгодно. Где лежат ваши накопления и сравнивали ли вы ставки? Расскажите в нашем Telegram-чате.