10 вещей, которые я купил этой осенью: от трекера для кошелька до пускача

Бывает, что список покупок складывается не из желаний, а из мелких бытовых проколов. Где-то что-то забыл, уперся в заполненную память айфона, в очередной раз полез под стол за проводом. По отдельности это ерунда, но к осени таких мелочей у меня набралось на целую корзину, а тут как раз подоспели скидки на AliExpress. Часть заказов уже едет, одна вещь пока ждет своего часа, а одна покупка вообще не для меня. Ниже расскажу, что я взял, какую проблему закрывает каждая вещь и сколько она стоит сейчас. А если вам интереснее дешевые замены фирменным вещам, недавно мы собирали аналоги аксессуаров Apple втрое дешевле.



Трекер, который не дает потерять кошелек

За последний месяц я трижды возвращался за собственным кошельком: то в магазин, то в медцентр. Привычка оставлять его где попало появилась как-то незаметно, и силой воли победить ее у меня не вышло. Поэтому я заказал карточный трекер UGREEN. Он размером с банковскую карту и прячется в отделение кошелька, а работает через Локатор на iPhone, как AirTag. Сразу важная оговорка: трекер дружит только с iOS, владельцам Android он не подойдет. Теперь, если кошелек снова останется на кассе, айфон покажет, где именно его искать. Как такие трекеры ведут себя в деле, мы уже проверяли в обзоре UGREEN Smart Finder.

Цена: 2090 рублей (за 1 штуку)

Купить трекер UGREEN

Внешний диск, чтобы не забивать память айфона

Видео с айфона съедают память быстрее всего остального, а складывать все в облако мне не хочется. Поэтому я взял ORICO FlashPod для iPhone. Это крошечный SSD, который магнитом держится на задней крышке телефона и подключается коротким кабелем к разъему USB-C. Снял ролики, перекинул на диск, освободил место. Никаких компьютеров и подписок. Есть версии на 32 и 64 ГБ, но я сразу выбрал максимальные 128 ГБ, чтобы не упереться в лимит через месяц. Тот же диск можно воткнуть в MacBook и разобрать архив уже там. А если память на исходе прямо сейчас, посмотрите, как я освободил 3 ГБ на iPhone за минуту без всяких покупок.

Цена: 2340 рублей (с купоном за 128 ГБ)

Купить SSD ORICO FlashPod

Магнитная зарядка с вентилятором внутри

Тыкать кабелем в разъем айфона каждый вечер я не люблю, особенно в темноте. С магнитной площадкой все проще: поднес телефон, он прилип, зарядка пошла. Я выбрал UGREEN MagFlow Pro с Qi2.2, и купил ее даже не ради мощности. Главное тут встроенный вентилятор охлаждения. Беспроводная зарядка заметно греет телефон, а горячий iPhone сам сбрасывает скорость, чтобы поберечь аккумулятор. С обдувом этого должно быть меньше. iPhone 16 и 17 площадка заряжает мощностью до 25 Вт, модели с 12 по 15 до 15 Вт. Кабель USB-C встроен прямо в зарядку.

Цена: 2820 рублей (с купоном)

Купить зарядку UGREEN MagFlow Pro

Хаб, без которого MacBook для меня неполноценный

MacBook без хаба я уже не представляю. Через него подключаю флешки, мышь и остальную периферию, потому что портов у ноутбука на все это просто не хватает. В этот раз взял Anker PowerExpand 6-в-1. Портов тут шесть: HDMI для монитора или телевизора, Ethernet для проводного интернета, два USB 3.0 под флешки и диски, USB-C для передачи данных и еще один USB-C с поддержкой PD. Через последний можно подключить зарядку и питать MacBook прямо через хаб, так что занятый порт ноутбука не пропадает.

Кабель у хаба в тканевой оплетке, а это важно для вещи, которую постоянно сгибают в рюкзаке. На бренде экономить не стал сознательно. От хаба зависит, не отвалится ли флешка посреди копирования, и проверять это на важных файлах мне не хочется. Не уверены, какой хаб нужен именно вашему Mac? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по портам и совместимости.

Цена: 2220 рублей

Купить хаб Anker PowerExpand

Вертикальная мышь, которую я давно хотел попробовать

Вертикальную мышь я присматривал давно. Рука на ней лежит ребром, как при рукопожатии, и кисть не приходится весь день держать ладонью вниз. В итоге решился на вертикальную мышь UGREEN, она уже едет ко мне. Модель крупная, 13 на 9 сантиметров, так что рассчитана на большую ладонь. Подключается двумя способами: по Bluetooth или через радиоприемник 2,4 ГГц, чувствительность до 4000 DPI. Работает от одной батарейки АА, и ее в комплекте нет, так что купите заранее, чтобы не ждать лишний день. Посмотрим, сколько уйдет на привыкание.

Цена: 1580 рублей

Купить мышь UGREEN

Наушники-клипсы, которые не выпадают из ушей

С обычными вкладышами у меня давняя война: рано или поздно они выпадают. Единственный формат, который у меня держится, это клипсы. Они цепляются за край уха и не лезут в слуховой канал, а заодно не глушат улицу, что на переходе совсем не лишнее. Взял UGREEN HiTune S3 Air. С кейсом производитель обещает до 35 часов работы, задержка звука всего 0,08 секунды, так что в роликах губы не разъедутся со словами. Еще они подключаются сразу к двум устройствам, и для меня это важно: iPhone и MacBook работают одновременно. Недорогие наушники и другие проверенные гаджеты со скидками мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 1080 рублей (с купоном)

Купить наушники UGREEN HiTune S3 Air

Планшет сыну для игр

Эта покупка не для меня: Xiaomi Pad 8 я взял сыну для игр. Для этой задачи важны две вещи: большой экран и запас памяти. Экран тут 11,2 дюйма, внутри процессор Snapdragon, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Последнее особенно кстати, ведь современные игры весят по несколько гигабайт каждая, и при 256 ГБ удалять одну ради другой не придется. Это глобальная версия с HyperOS и Wi-Fi, без слота под SIM. Отдельный момент касается пошлины: на странице товара AliExpress предупреждает про таможенный платеж около 2460 рублей, учитывайте это в бюджете.

Цена: 30 430 рублей (с купоном)

Купить Xiaomi Pad 8

Видеорегистратор на смену старому

Мой видеорегистратор свое отслужил, пора менять его на что-то посовременнее. Выбор пал на 70mai M310 Plus. Он пишет видео в 2K, то есть в разрешении 1440p, а технология WDR вытягивает кадр, когда в объектив светят фары встречных машин или низкое солнце. Как раз в такие моменты разглядеть номер важнее всего. Регистратор понимает голосовые команды, настраивается через приложение на телефоне и поддерживает русский язык. Учтите, что в базовой комплектации карты памяти нет: ее можно взять отдельно или сразу выбрать вариант с картой на 32, 64 или 128 ГБ. Хотите первыми узнавать о таких находках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 2820 рублей (с купоном)

Купить видеорегистратор 70mai M310 Plus

Пусковое устройство на случай сибирского мороза

Я живу в Сибири, и зимой к запуску двигателя нужно быть готовым в любую погоду. Аккумулятор в мороз может сдаться в самый неудобный момент, а искать, у кого прикурить, на пустой утренней парковке то еще удовольствие. Поэтому заказал пусковое устройство GOOLOO GP4000 Plus. Тут пиковый ток 4000 А и емкость 20 000 мАч, а рассчитано оно на бензиновые и дизельные двигатели с бортовой сетью 12 В. Внутри есть фонарь и USB, так что в дороге от него можно подзарядить телефон. Весит устройство 1,55 кг и хранится в собственном чехле вместе с клеммами, в багажнике много места не займет.

Цена: 5570 рублей (с купоном)

Купить пусковое устройство GOOLOO

Свежая батарея для шуруповерта

Старая батарея моего шуруповерта Makita свое уже отработала, и самое время ее обновить. Новый аккумулятор Waitley WTL1860 я как раз только что заказал и жду доставку. Он совместим с инструментом Makita на 18 В, емкость у него 6 Ач. Внутри стоит плата защиты BMS, которая следит за ячейками и не дает им перезарядиться или уйти в глубокий разряд. На корпусе есть индикатор заряда, чтобы не гадать, хватит ли батареи на последнюю полку. В комплект еще кладут держатель для хранения. Как только все заказы доедут, расскажу, что из этого оправдало ожидания, а что нет.

Цена: 3430 рублей

Купить аккумулятор Waitley для Makita

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