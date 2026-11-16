Зачем мне умные очки Apple

Кирилл Пироженко

Главная фишка первых умных очков Apple в России рискует остаться выключенной, даже если вы привезете их из-за границы в первый же день продаж. На выходных всплыли новые подробности о прототипах, и у проекта наконец появились внятные сроки. Задумка у Apple понятная, а по звуку она явно целится выше конкурентов. А вот владельцам айфонов, которые уже присматриваются к новинке, стоит заранее посмотреть, какая модель лежит у них в кармане.

Так очки Apple представляют дизайнеры, настоящих фото пока нет

Так очки Apple представляют дизайнеры, настоящих фото пока нет

Очки нужны, чтобы реже доставать айфон

Если совсем коротко, это устройство для тех, кому надоело каждые пять минут доставать айфон из кармана. Очки смогут снимать фото и видео и сразу передавать их на iPhone для обработки, принимать звонки, играть музыку и зачитывать уведомления. Камера будет подсказывать Siri, что происходит вокруг: на что вы смотрите, куда идете, что нужно напомнить. Отсюда пошаговая навигация и визуальные напоминания, причем все голосом и без рук. Про то, что умеет новая Siri AI на практике, мы уже писали после презентации iOS 27, и от нее в очках зависит почти все.

В очках будет говорить та же Siri, что живет в айфоне

В очках будет говорить та же Siri, что живет в айфоне

Вот только самостоятельным гаджетом очки не станут: приложения прямо на них работать не будут. Вся вычислительная часть остается на iPhone, который лежит рядом, а очки служат для него глазами, ушами и динамиком. Встроенный Wi-Fi у них есть, и часть функций сможет работать без смартфона, но позиционируется N50 именно как аксессуар к айфону. Примерно как AirPods, только с камерой.

И вот тут важная оговорка. Новая Siri AI работает только на iPhone 15 Pro и новее, потому что ей нужна Apple Intelligence. Apple пока не говорила, какие айфоны поддержат очки, но если главная функция живет в смартфоне, логично ожидать того же порога. Это моя догадка, а не утечка. Владельцам iPhone 13 или 14 стоит держать его в голове.

Для новой Siri нужен как минимум iPhone 15 Pro

Для новой Siri нужен как минимум iPhone 15 Pro

Еще один штрих: в бете iOS 27.3 Apple уже готовит почву для того, чтобы сторонние приложения встраивались в Siri не только через Быстрые команды. К выходу очков это должно дать заметно больше сервисов, с которыми можно говорить голосом. Именно здесь Apple рассчитывает обойти конкурентов: у Meta* сильный ИИ-ассистент, но с приложениями других разработчиков он дружит плохо.

Очки покажут летом, а продавать начнут к зиме

Очки под кодовым названием N50 Apple планирует представить на WWDC в июне 2027 года, а в продажу они должны попасть до конца того же года. Изначально график был другим: показ ждали в конце 2026-го. Проект сдвинули почти на год, и одна из причин связана вовсе не с железом. Мы подробно писали, почему Apple боится ставить камеры в свои очки, и за полгода картина почти не поменялась.

Камера на лице — это всегда вопрос к окружающим: снимают их сейчас или нет. Apple годами продает себя как компанию, которая бережет данные, и выпустить устройство, которое станет поводом для скандалов, ей невыгодно. Поэтому внутри компании всерьез обсуждали даже версию вообще без камеры и вариант, где камера видит мир только для ИИ, а снимать фото и видео не умеет. Похоже, победил компромисс: камера будет, но с ограничениями, которых нет у конкурентов.

Камеры в уголках оправы почти незаметны, из-за этого и спорят о приватности

Камеры в уголках оправы почти незаметны, из-за этого и спорят о приватности

Самое интересное из этих ограничений касается индикатора записи. Спереди у очков будет световой индикатор, который загорается, когда устройство ведет запись или заряжается. Apple экспериментирует со схемой, при которой запись просто отключается, если индикатор чем-то заклеили или повредили. Мелочь вроде бы. Но именно такие мелочи потом решают, пустят ли человека в очках в кафе или спортзал без косых взглядов.

Дата WWDC пока выглядит надежнее всех предыдущих. Сроки по этому проекту уже ехали не один раз, поэтому до официальной презентации я бы воспринимал июнь 2027-го как план, а не как обещание.

Тоньше главного конкурента и с камерами вровень с оправой

Внешне Apple не стала делать гаджет, который кричит, что он гаджет. Прототипы получились чуть тоньше второго поколения Ray-Ban от Meta*. Камеры на части тестовых образцов спрятаны в вертикальные овальные вырезы вровень с оправой и не торчат наружу, как у конкурентов с круглыми объективами. Дисплея в линзах в первой версии не будет вовсе, так что смотреть вы будете на мир, а не на уведомления.

Оправы Apple проектирует сама, и вариантов несколько. На тестах как минимум четыре формы:

  • широкая прямоугольная в духе классических Wayfarer;
  • более узкая прямоугольная, похожая на те, что носит Тим Кук;
  • крупная круглая или овальная;
  • компактная круглая или овальная.

Материал — ацетат, который выглядит дороже и служит дольше обычного пластика. По цветам рассматривают черный, темно-синий и светло-коричневый. Набор вполне в духе Apple: несколько спокойных вариантов, чтобы очки подошли к лицу, а не к образу техноэнтузиаста.

Темные линзы и прозрачная оправа пока лишь фантазия дизайнеров

Темные линзы и прозрачная оправа пока лишь фантазия дизайнеров

Отдельный упор сделан на звук. Инженеры внутри компании называют аудиосистему очков лучшей в индустрии. Громкое заявление, но если Apple перенесет в очки хотя бы часть опыта AirPods, слушать подкасты и говорить по телефону в них может оказаться приятнее, чем в любых конкурентах. Ждете июньскую презентацию так же, как я? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, трансляцию мы разберем по горячим следам.

Русской Siri в очках пока не будет, и это главная проблема

Для читателя в России вопрос не в оправе и не в динамиках. Новая Siri AI до сих пор не говорит по-русски. На старте iOS 27 был только английский, в iOS 27.2 добавили французский, японский, корейский, португальский и испанский, а русского в списке нет. Если так будет и через год, очки останутся у нас дорогой гарнитурой с камерой, а голосовой помощник придется вызывать на английском. Google тем временем уже показала свои умные очки, и у Apple в этом сегменте форы нет.

Официально продавать очки в России тоже не будут, так что путь один — серый рынок и перекупщики. Цену Apple не называла, по прошлым прогнозам речь о диапазоне от 200 до 500 долларов. В американских магазинах это вполне конкурентно, а у наших продавцов к этой сумме добавится наценка, причем в первые недели немаленькая. Отдельно стоит помнить, что очки Meta* в России официально не продаются, так что прямого сравнения на полке не будет.

Так зачем умные очки Apple обычному владельцу айфона? Чтобы снимать, слушать и спрашивать дорогу, не доставая телефон, а заодно получить помощника, который видит то же, что и вы. Если вы уже пользуетесь Siri на английском и у вас iPhone 15 Pro или новее, смысл присматриваться есть. Остальным разумнее дождаться WWDC и посмотреть, какие языки и какие айфоны Apple назовет на сцене. Есть вопросы или своя версия, кому они пригодятся? Обсудим в нашем чате в Telegram или МАКС.

А пока умных очков от Apple нет, хороший звук в дорогу можно собрать и попроще: недорогие беспроводные наушники и чехлы к ним мы часто находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

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