Зачем мне умные очки Apple

Главная фишка первых умных очков Apple в России рискует остаться выключенной, даже если вы привезете их из-за границы в первый же день продаж. На выходных всплыли новые подробности о прототипах, и у проекта наконец появились внятные сроки. Задумка у Apple понятная, а по звуку она явно целится выше конкурентов. А вот владельцам айфонов, которые уже присматриваются к новинке, стоит заранее посмотреть, какая модель лежит у них в кармане.



Очки нужны, чтобы реже доставать айфон

Если совсем коротко, это устройство для тех, кому надоело каждые пять минут доставать айфон из кармана. Очки смогут снимать фото и видео и сразу передавать их на iPhone для обработки, принимать звонки, играть музыку и зачитывать уведомления. Камера будет подсказывать Siri, что происходит вокруг: на что вы смотрите, куда идете, что нужно напомнить. Отсюда пошаговая навигация и визуальные напоминания, причем все голосом и без рук. Про то, что умеет новая Siri AI на практике, мы уже писали после презентации iOS 27, и от нее в очках зависит почти все.

Вот только самостоятельным гаджетом очки не станут: приложения прямо на них работать не будут. Вся вычислительная часть остается на iPhone, который лежит рядом, а очки служат для него глазами, ушами и динамиком. Встроенный Wi-Fi у них есть, и часть функций сможет работать без смартфона, но позиционируется N50 именно как аксессуар к айфону. Примерно как AirPods, только с камерой.

И вот тут важная оговорка. Новая Siri AI работает только на iPhone 15 Pro и новее, потому что ей нужна Apple Intelligence. Apple пока не говорила, какие айфоны поддержат очки, но если главная функция живет в смартфоне, логично ожидать того же порога. Это моя догадка, а не утечка. Владельцам iPhone 13 или 14 стоит держать его в голове.

Еще один штрих: в бете iOS 27.3 Apple уже готовит почву для того, чтобы сторонние приложения встраивались в Siri не только через Быстрые команды. К выходу очков это должно дать заметно больше сервисов, с которыми можно говорить голосом. Именно здесь Apple рассчитывает обойти конкурентов: у Meta* сильный ИИ-ассистент, но с приложениями других разработчиков он дружит плохо.

Очки покажут летом, а продавать начнут к зиме

Очки под кодовым названием N50 Apple планирует представить на WWDC в июне 2027 года, а в продажу они должны попасть до конца того же года. Изначально график был другим: показ ждали в конце 2026-го. Проект сдвинули почти на год, и одна из причин связана вовсе не с железом. Мы подробно писали, почему Apple боится ставить камеры в свои очки, и за полгода картина почти не поменялась.

Камера на лице — это всегда вопрос к окружающим: снимают их сейчас или нет. Apple годами продает себя как компанию, которая бережет данные, и выпустить устройство, которое станет поводом для скандалов, ей невыгодно. Поэтому внутри компании всерьез обсуждали даже версию вообще без камеры и вариант, где камера видит мир только для ИИ, а снимать фото и видео не умеет. Похоже, победил компромисс: камера будет, но с ограничениями, которых нет у конкурентов.

Самое интересное из этих ограничений касается индикатора записи. Спереди у очков будет световой индикатор, который загорается, когда устройство ведет запись или заряжается. Apple экспериментирует со схемой, при которой запись просто отключается, если индикатор чем-то заклеили или повредили. Мелочь вроде бы. Но именно такие мелочи потом решают, пустят ли человека в очках в кафе или спортзал без косых взглядов.

Дата WWDC пока выглядит надежнее всех предыдущих. Сроки по этому проекту уже ехали не один раз, поэтому до официальной презентации я бы воспринимал июнь 2027-го как план, а не как обещание.

Тоньше главного конкурента и с камерами вровень с оправой

Внешне Apple не стала делать гаджет, который кричит, что он гаджет. Прототипы получились чуть тоньше второго поколения Ray-Ban от Meta*. Камеры на части тестовых образцов спрятаны в вертикальные овальные вырезы вровень с оправой и не торчат наружу, как у конкурентов с круглыми объективами. Дисплея в линзах в первой версии не будет вовсе, так что смотреть вы будете на мир, а не на уведомления.

Оправы Apple проектирует сама, и вариантов несколько. На тестах как минимум четыре формы:

широкая прямоугольная в духе классических Wayfarer;

более узкая прямоугольная, похожая на те, что носит Тим Кук;

крупная круглая или овальная;

компактная круглая или овальная.

Материал — ацетат, который выглядит дороже и служит дольше обычного пластика. По цветам рассматривают черный, темно-синий и светло-коричневый. Набор вполне в духе Apple: несколько спокойных вариантов, чтобы очки подошли к лицу, а не к образу техноэнтузиаста.

Отдельный упор сделан на звук. Инженеры внутри компании называют аудиосистему очков лучшей в индустрии. Громкое заявление, но если Apple перенесет в очки хотя бы часть опыта AirPods, слушать подкасты и говорить по телефону в них может оказаться приятнее, чем в любых конкурентах. Ждете июньскую презентацию так же, как я? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, трансляцию мы разберем по горячим следам.

Русской Siri в очках пока не будет, и это главная проблема

Для читателя в России вопрос не в оправе и не в динамиках. Новая Siri AI до сих пор не говорит по-русски. На старте iOS 27 был только английский, в iOS 27.2 добавили французский, японский, корейский, португальский и испанский, а русского в списке нет. Если так будет и через год, очки останутся у нас дорогой гарнитурой с камерой, а голосовой помощник придется вызывать на английском. Google тем временем уже показала свои умные очки, и у Apple в этом сегменте форы нет.

Официально продавать очки в России тоже не будут, так что путь один — серый рынок и перекупщики. Цену Apple не называла, по прошлым прогнозам речь о диапазоне от 200 до 500 долларов. В американских магазинах это вполне конкурентно, а у наших продавцов к этой сумме добавится наценка, причем в первые недели немаленькая. Отдельно стоит помнить, что очки Meta* в России официально не продаются, так что прямого сравнения на полке не будет.

Так зачем умные очки Apple обычному владельцу айфона? Чтобы снимать, слушать и спрашивать дорогу, не доставая телефон, а заодно получить помощника, который видит то же, что и вы. Если вы уже пользуетесь Siri на английском и у вас iPhone 15 Pro или новее, смысл присматриваться есть. Остальным разумнее дождаться WWDC и посмотреть, какие языки и какие айфоны Apple назовет на сцене. Есть вопросы или своя версия, кому они пригодятся? Обсудим в нашем чате в Telegram или МАКС.

А пока умных очков от Apple нет, хороший звук в дорогу можно собрать и попроще: недорогие беспроводные наушники и чехлы к ним мы часто находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.