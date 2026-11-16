Я думал, что знаю все про Заметки на iPhone, пока не нашел эти 5 скрытых функций

Миша Королев

Сохраненные ролики, рецепты и идеи подарков обычно расползаются по закладкам соцсетей, избранному в Telegram и галерее со скриншотами. Через месяц нужное уже не найти. А на айфоне с первого дня стоит программа, которая умеет держать все это в одном месте, и открывают ее в основном ради списка покупок. Пять ее возможностей прячутся так хорошо, что о них не догадываются даже те, кто пишет в Заметках каждый день. Одна из них работает вообще в любом приложении с клавиатурой.

Заметки на айфоне умеют куда больше, чем хранить список покупок

Заметки на айфоне умеют куда больше, чем хранить список покупок

Рилсы и ссылки можно складывать прямо в нужную папку

Скриншот рецепта или тренировки — самый частый способ отложить что-то на потом и самый неудобный. Через неделю он тонет в галерее между фото с отпуска и чеками, а некоторые скриншоты лучше вообще не держать на телефоне. Заметки справляются аккуратнее: ролик или ссылка уходят в конкретную заметку внутри конкретной папки, и вы сразу подписываете, что это такое.

Работает это из любого приложения, где есть системное меню «Поделиться»: соцсети с короткими видео, YouTube, Safari, маркетплейсы. Сохраняем так:

  1. Откройте ролик или страницу и нажмите «Поделиться». В некоторых приложениях системное меню спрятано за кнопкой «Еще» или «Поделиться в…».
  2. В строке приложений выберите «Заметки». Если их там нет, пролистайте строку до конца и нажмите «Показать больше».
    3. Ролик из соцсети уходит в Заметки через обычное меню отправки

    Ролик из соцсети уходит в Заметки через обычное меню отправки

  3. В открывшемся окне нажмите на строку «Сохранить в» и выберите папку, например «Рецепты» или «Идеи для подарка».
  4. Внутри папки выберите существующую заметку или нажмите «Создать заметку».
  5. В поле «Добавьте текст к заметке» коротко подпишите, что сохраняете, и нажмите «Сохранить».

Внутри заметки ссылка выглядит как карточка с обложкой и названием, а в списке папки у каждой записи видна миниатюра и пометка «1 веб-ссылка». Сам видеофайл при этом не скачивается: Заметки хранят ссылку, и ролик откроется в родном приложении. Удалит автор публикацию — останется только ваша подпись. Зато память айфона не тратится, а нужный маринад для шашлыка находится за пару секунд.

Перед сохранением можно выбрать папку и конкретную заметку

Перед сохранением можно выбрать папку и конкретную заметку

Подпись, кстати, лучше не пропускать. «Тренировка с резинкой» потом найдется поиском по слову «резинка», а безымянная карточка — только если вы помните, как выглядела ее обложка.

Одна папка на двоих вместо сотни пересланных ссылок

Список фильмов на выходные, места для отпуска или те же рецепты удобнее собирать не в одиночку. Вместо того чтобы пересылать друг другу ссылки в мессенджере и потом листать переписку в поисках нужной, папку в Заметках можно открыть другому человеку. Он увидит все записи, сможет добавлять свои, а правки появляются на обоих айфонах почти сразу.

Открыть доступ можно за полминуты:

  1. Откройте Заметки.
  2. Смахните нужную папку или заметку влево и нажмите на значок «Поделиться».
  3. В меню выберите «Поделиться ссылкой», а не «Отправить копию».
  4. Нажмите на строку с параметрами доступа и выберите, смогут участники редактировать заметки или только просматривать их.
    5. Для общей папки нужна ссылка, а не копия, права настраиваются отдельно

    Для общей папки нужна ссылка, а не копия, права настраиваются отдельно

  5. Отправьте приглашение через Сообщения или почту, либо скопируйте ссылку и пришлите ее в любом мессенджере.

Тот же пункт есть и внутри самой папки: кнопка с тремя точками в правом верхнем углу и «Поделиться папкой». Под названием общей папки потом видно, у скольких человек к ней есть доступ, а свежие правки других участников отмечаются цветной точкой рядом с заметкой. Я бы так вел общий список покупок с семьей: ничего не теряется в чате.

У функции есть ограничения. Папка должна лежать в iCloud, а не в разделе «На iPhone», и в ней должна быть хотя бы одна заметка. Папку с заблокированными паролем заметками открыть для других не получится, сначала придется снять с них замок. Второму человеку тоже нужен айфон, iPad или Mac с Apple ID и включенными Заметками в настройках iCloud. Приглашение не доходит или папка не открывается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Огромный заголовок в каждой новой заметке можно убрать

Первая строка новой заметки по умолчанию набирается крупным жирным шрифтом. Для списка покупок или быстрой мысли это перебор: пишешь «Фильм», и одно слово занимает чуть ли не треть экрана. Поменять это можно, просто пункт лежит не в самом приложении, а в настройках айфона.

Где это искать:

  1. Откройте «Настройки» — «Приложения» — «Заметки».
  2. Пролистайте до блока «Просмотр» и нажмите «Первая строка заметки».
  3. Выберите «Текст» вместо «Название».

Теперь новая заметка начинается обычным шрифтом. Название в общем списке при этом никуда не денется: Заметки все равно берут его из первой строки, она просто перестает кричать. Если хочется чего-то среднего, есть варианты «Заголовок» и «Подзаголовок» — шрифт поменьше, но строка по-прежнему выделяется.

Одна галочка на «Тексте», и первая строка перестает быть огромной

Одна галочка на «Тексте», и первая строка перестает быть огромной

На iOS 17 и более старых версиях раздела «Приложения» в настройках нет, поэтому путь короче: «Настройки» — «Заметки». Заодно там же можно выключить «Группировку заметок по дате», если вам не нравится, что список разбит на «Сегодня», «Вчера» и месяцы.

Пробел превращает клавиатуру в трекпад

Попасть пальцем точно между двумя буквами, чтобы исправить опечатку в середине длинного абзаца, почти невозможно. Курсор прыгает не туда, приходится тыкать снова и снова. Хотя у клавиатуры айфона давно есть режим, в котором она становится трекпадом, как у MacBook.

Работает он так:

  1. Зажмите пробел и подождите, пока буквы на клавиатуре исчезнут.
    2. Буквы пропали, значит клавиатура уже работает как трекпад

    Буквы пропали, значит клавиатура уже работает как трекпад

  2. Не отрывая палец, водите им по клавиатуре: курсор в тексте поедет следом.
  3. Чтобы выделить фрагмент, держите первый палец на месте, коснитесь клавиатуры вторым и ведите выделение до нужного слова.
  4. Отпустите палец, и клавиатура вернется к обычному виду. Над ней появятся кнопки форматирования для выделенного текста.

Не только в Заметках: курсор так же двигается в Telegram, МАКС, почте и адресной строке Safari, то есть везде, где открыта стандартная клавиатура Apple. В сторонних клавиатурах вроде Gboard свой жест, обычно свайп по пробелу. А на старых айфонах с 3D Touch, от iPhone 6s до iPhone XS, трекпад включается еще и сильным нажатием в любом месте клавиатуры.

Кто много печатает на телефоне, рано или поздно упирается в экранную клавиатуру, даже с трекпадом. Для длинных текстов удобнее компактная Bluetooth-клавиатура со складной подставкой под айфон, такие недорогие находки мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Заметки можно связать ссылками, как страницы в вики

В Заметках давно есть таблицы, чек-листы и сканер документов (правда, сканировать документы удобнее другими способами). Но самая недооцененная функция появилась в iOS 17, и это ссылки между заметками. С ними список фильмов ведет на заметку с отзывами, а план поездки — на отдельные заметки по каждому городу.

Порядок действий такой:

  1. Поставьте курсор туда, где должна быть ссылка.
  2. Наберите два знака «больше» подряд: >>.
    3. После двух знаков «больше» Заметки сами предлагают, куда сослаться

    После двух знаков «больше» Заметки сами предлагают, куда сослаться

  3. Появится список последних заметок. Выберите нужную или начните вводить ее название, чтобы сузить поиск.

В тексте появится ссылка с названием другой заметки и маленьким значком, а нажатие на нее сразу открывает нужную запись. Ссылку можно сделать и из уже написанного слова: выделите его, нажмите значок цепочки на панели над клавиатурой и начните вводить название заметки. Такие связи видны и на iPad, и на Mac с macOS Sonoma или новее.

Ни одна из пяти функций не требует сторонних программ или подписки, все уже лежит в айфоне. Начать я бы советовал с первой строки заметки: минута в настройках, а раздражать перестанет навсегда. А чтобы не пропускать похожие находки в iOS, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: каждый новый разбор попадает туда в день выхода.

iOS 27Смартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iOS 27
Зачем мне умные очки Apple. Фото.
Зачем мне умные очки Apple
Новый способ включить 5G и VoWiFi на iPhone в России: работает даже на iOS 27.2 и новых версиях iOS. Фото.
Новый способ включить 5G и VoWiFi на iPhone в России: работает даже на iOS 27.2 и новых версиях iOS
Поставил iOS 27.2.1 на iPhone 17. Работает ли 5G и что стало с банками и батареей. Фото.
Поставил iOS 27.2.1 на iPhone 17. Работает ли 5G и что стало с банками и батареей