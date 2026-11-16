Я думал, что знаю все про Заметки на iPhone, пока не нашел эти 5 скрытых функций

Сохраненные ролики, рецепты и идеи подарков обычно расползаются по закладкам соцсетей, избранному в Telegram и галерее со скриншотами. Через месяц нужное уже не найти. А на айфоне с первого дня стоит программа, которая умеет держать все это в одном месте, и открывают ее в основном ради списка покупок. Пять ее возможностей прячутся так хорошо, что о них не догадываются даже те, кто пишет в Заметках каждый день. Одна из них работает вообще в любом приложении с клавиатурой.



Рилсы и ссылки можно складывать прямо в нужную папку

Скриншот рецепта или тренировки — самый частый способ отложить что-то на потом и самый неудобный. Через неделю он тонет в галерее между фото с отпуска и чеками, а некоторые скриншоты лучше вообще не держать на телефоне. Заметки справляются аккуратнее: ролик или ссылка уходят в конкретную заметку внутри конкретной папки, и вы сразу подписываете, что это такое.

Работает это из любого приложения, где есть системное меню «Поделиться»: соцсети с короткими видео, YouTube, Safari, маркетплейсы. Сохраняем так:

Откройте ролик или страницу и нажмите «Поделиться». В некоторых приложениях системное меню спрятано за кнопкой «Еще» или «Поделиться в…». В строке приложений выберите «Заметки». Если их там нет, пролистайте строку до конца и нажмите «Показать больше». В открывшемся окне нажмите на строку «Сохранить в» и выберите папку, например «Рецепты» или «Идеи для подарка». Внутри папки выберите существующую заметку или нажмите «Создать заметку». В поле «Добавьте текст к заметке» коротко подпишите, что сохраняете, и нажмите «Сохранить».

Внутри заметки ссылка выглядит как карточка с обложкой и названием, а в списке папки у каждой записи видна миниатюра и пометка «1 веб-ссылка». Сам видеофайл при этом не скачивается: Заметки хранят ссылку, и ролик откроется в родном приложении. Удалит автор публикацию — останется только ваша подпись. Зато память айфона не тратится, а нужный маринад для шашлыка находится за пару секунд.

Подпись, кстати, лучше не пропускать. «Тренировка с резинкой» потом найдется поиском по слову «резинка», а безымянная карточка — только если вы помните, как выглядела ее обложка.

Одна папка на двоих вместо сотни пересланных ссылок

Список фильмов на выходные, места для отпуска или те же рецепты удобнее собирать не в одиночку. Вместо того чтобы пересылать друг другу ссылки в мессенджере и потом листать переписку в поисках нужной, папку в Заметках можно открыть другому человеку. Он увидит все записи, сможет добавлять свои, а правки появляются на обоих айфонах почти сразу.

Открыть доступ можно за полминуты:

Откройте Заметки. Смахните нужную папку или заметку влево и нажмите на значок «Поделиться». В меню выберите «Поделиться ссылкой», а не «Отправить копию». Нажмите на строку с параметрами доступа и выберите, смогут участники редактировать заметки или только просматривать их. Отправьте приглашение через Сообщения или почту, либо скопируйте ссылку и пришлите ее в любом мессенджере.

Тот же пункт есть и внутри самой папки: кнопка с тремя точками в правом верхнем углу и «Поделиться папкой». Под названием общей папки потом видно, у скольких человек к ней есть доступ, а свежие правки других участников отмечаются цветной точкой рядом с заметкой. Я бы так вел общий список покупок с семьей: ничего не теряется в чате.

У функции есть ограничения. Папка должна лежать в iCloud, а не в разделе «На iPhone», и в ней должна быть хотя бы одна заметка. Папку с заблокированными паролем заметками открыть для других не получится, сначала придется снять с них замок. Второму человеку тоже нужен айфон, iPad или Mac с Apple ID и включенными Заметками в настройках iCloud. Приглашение не доходит или папка не открывается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Огромный заголовок в каждой новой заметке можно убрать

Первая строка новой заметки по умолчанию набирается крупным жирным шрифтом. Для списка покупок или быстрой мысли это перебор: пишешь «Фильм», и одно слово занимает чуть ли не треть экрана. Поменять это можно, просто пункт лежит не в самом приложении, а в настройках айфона.

Где это искать:

Откройте «Настройки» — «Приложения» — «Заметки». Пролистайте до блока «Просмотр» и нажмите «Первая строка заметки». Выберите «Текст» вместо «Название».

Теперь новая заметка начинается обычным шрифтом. Название в общем списке при этом никуда не денется: Заметки все равно берут его из первой строки, она просто перестает кричать. Если хочется чего-то среднего, есть варианты «Заголовок» и «Подзаголовок» — шрифт поменьше, но строка по-прежнему выделяется.

На iOS 17 и более старых версиях раздела «Приложения» в настройках нет, поэтому путь короче: «Настройки» — «Заметки». Заодно там же можно выключить «Группировку заметок по дате», если вам не нравится, что список разбит на «Сегодня», «Вчера» и месяцы.

Пробел превращает клавиатуру в трекпад

Попасть пальцем точно между двумя буквами, чтобы исправить опечатку в середине длинного абзаца, почти невозможно. Курсор прыгает не туда, приходится тыкать снова и снова. Хотя у клавиатуры айфона давно есть режим, в котором она становится трекпадом, как у MacBook.

Работает он так:

Зажмите пробел и подождите, пока буквы на клавиатуре исчезнут. Не отрывая палец, водите им по клавиатуре: курсор в тексте поедет следом. Чтобы выделить фрагмент, держите первый палец на месте, коснитесь клавиатуры вторым и ведите выделение до нужного слова. Отпустите палец, и клавиатура вернется к обычному виду. Над ней появятся кнопки форматирования для выделенного текста.

Не только в Заметках: курсор так же двигается в Telegram, МАКС, почте и адресной строке Safari, то есть везде, где открыта стандартная клавиатура Apple. В сторонних клавиатурах вроде Gboard свой жест, обычно свайп по пробелу. А на старых айфонах с 3D Touch, от iPhone 6s до iPhone XS, трекпад включается еще и сильным нажатием в любом месте клавиатуры.

Кто много печатает на телефоне, рано или поздно упирается в экранную клавиатуру, даже с трекпадом. Для длинных текстов удобнее компактная Bluetooth-клавиатура со складной подставкой под айфон, такие недорогие находки мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Заметки можно связать ссылками, как страницы в вики

В Заметках давно есть таблицы, чек-листы и сканер документов (правда, сканировать документы удобнее другими способами). Но самая недооцененная функция появилась в iOS 17, и это ссылки между заметками. С ними список фильмов ведет на заметку с отзывами, а план поездки — на отдельные заметки по каждому городу.

Порядок действий такой:

Поставьте курсор туда, где должна быть ссылка. Наберите два знака «больше» подряд: >>. Появится список последних заметок. Выберите нужную или начните вводить ее название, чтобы сузить поиск.

В тексте появится ссылка с названием другой заметки и маленьким значком, а нажатие на нее сразу открывает нужную запись. Ссылку можно сделать и из уже написанного слова: выделите его, нажмите значок цепочки на панели над клавиатурой и начните вводить название заметки. Такие связи видны и на iPad, и на Mac с macOS Sonoma или новее.

Ни одна из пяти функций не требует сторонних программ или подписки, все уже лежит в айфоне. Начать я бы советовал с первой строки заметки: минута в настройках, а раздражать перестанет навсегда. А чтобы не пропускать похожие находки в iOS, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: каждый новый разбор попадает туда в день выхода.