Apple урезала iOS 27 перед релизом. Каких функций iPhone не будет в финальной сборке

iOS 27 выходит 14 сентября, и если вы уже настроились на обновление, есть нюанс, о котором лучше знать заранее. Две функции, которые Apple показывала во время тестирования и на презентации, в финальную версию системы все-таки не попадут. Разбираемся, что это за функции, почему их придержали и когда их реально стоит ждать, а заодно напоминаем, что перед апдейтом не будет лишним подготовить свой iPhone к установке iOS 27.



Что Apple придержала в финальной сборке iOS 27

За время беты компания показала немало приятных мелочей, но к самому релизу две из них оказались не готовы. В стартовую версию iOS 27 не войдут автоматическое исправление взломанных паролей и умные подсказки в приложении Сообщения. Обе спокойно работали в тестовых сборках, однако Apple решила, что им нужно еще немного времени, и перенесла их на будущее обновление системы.

Причем это касается не только iPhone. Задержку компания отметила сразу на нескольких страницах — для iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate. Обе функции кроссплатформенные и завязаны на общую логику экосистемы, поэтому появятся они одновременно на всех устройствах, а не по очереди на каждом.

Ничего необычного в такой ситуации нет. Apple почти каждый год оставляет часть анонсированного на потом, особенно когда речь идет о возможностях на базе Apple Intelligence, которым нужна дополнительная проверка. По мне, это честный размен. Лучше получить стабильную функцию чуть позже, чем сырую и капризную прямо в день выхода прошивки, когда ей начнут пользоваться миллионы человек одновременно.

И еще один момент. Все ключевые изменения системы на месте, отложили именно две узкие вещи, а не половину прошивки, так что повода тянуть с обновлением из-за этого нет. Хотите первыми узнавать про такие детали, пока апдейт еще не доехал до всех? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую свежую сборку.

Автоизменение паролей: как это должно работать

Первая из отложенных функций живет в приложении Пароли и опирается на Apple Intelligence. Идея простая и полезная. Если система замечает, что одна из ваших связок логин-пароль засветилась в утечке, она сама предложит замену и проведет ее в фоне через Safari, без ручной возни с настройками каждого сайта. Работает это не на любой модели, так что, если вы еще не разбирались с новым помощником, загляните в разбор про то, как включить Siri Ai и какие устройства ее поддерживают.

Ценность тут понятна каждому, кто хоть раз получал письмо об очередной утечке базы. Обычно после такого нужно вручную вспоминать, где вы использовали слабый пароль, заходить на сайт, придумывать новый, менять данные, а потом повторять все это по кругу для остальных сервисов. На практике до конца это доводят единицы. Новая функция берет всю рутину на себя и делает работу в фоне через Safari, пока вы заняты своими делами.

Почему такую вещь придержали, тоже логично. Автоматическая замена паролей — это прямое вмешательство в вашу безопасность, и права на ошибку здесь по сути нет. Одно дело показать подсказку, и совсем другое — самому переписывать данные для входа на десятках ресурсов. Понятно, что Apple хочет лишний раз убедиться, что механизм срабатывает точно и ничего по пути не ломает. Если функция вдруг заменит пароль неудачно, человек рискует потерять доступ к аккаунту, а это уже совсем другой уровень проблем. Не нашли нужные настройки или что-то пошло не так после обновления? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Подсказки в Сообщениях от Apple Intelligence

Вторая функция касается переписки. Apple Intelligence будет прямо в Сообщениях подсказывать действия по контексту диалога. Попросил вас собеседник скинуть фотографию — система это поймет и предложит открыть галерею в одно касание, не заставляя выходить из чата и рыться в приложениях. То же с задачами. Если в разговоре мелькает просьба напомнить о встрече или добавить событие, iPhone сам предложит подходящий шаг с нужным приложением.

По сути это попытка убрать лишние переключения между приложениями. Не нужно сворачивать переписку, искать галерею, возвращаться обратно и терять нить разговора — все собрано в одно касание. Вроде мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение, что телефон действительно помогает, а не просто сыплет уведомлениями. Особенно это заметно в активных чатах, где за день накапливается куча мелких просьб и договоренностей.

Отдельно радует то, что Siri Ai понимает и русский язык. А значит, со временем такие подсказки наверняка получится использовать и в русскоязычной переписке, а не только в англоязычной. Пока функция вообще не вышла, но потенциал у нее приличный. Если хотите освоить помощника уже сейчас, у нас есть пошаговая инструкция о том, как пользоваться Siri Ai на русском.

Когда ждать iOS 27.1 с новыми функциями

Точной даты Apple не назвала, но примерные рамки уже видны. Известно, что обновление iOS 27.1 выйдет до 23 октября — в этот день стартуют продажи iPhone Duo, а он приезжает с уже установленной версией 27.1. Отсюда несложно предположить, что часть отложенных возможностей может появиться как раз с этим апдейтом, хотя официально этого пока никто не обещал.

Сама же iOS 27 вместе с iPadOS 27 становится доступна для всех в понедельник 14 сентября. То есть базовую систему вы получаете прямо сейчас, а недостающие функции подтянутся следующими сборками. Для большинства сценариев этого более чем хватает. Ключевые изменения уже на месте, а пара возможностей на Apple Intelligence просто чуть задержалась на тестах и доберется до вас чуть позже.

Так что паниковать не из-за чего. Обновляйтесь спокойно, а автопочинку паролей и подсказки в Сообщениях получите ближайшими апдейтами без всяких дополнительных действий с вашей стороны. Кстати, если ждете новинки и заодно присматриваете аксессуары к iPhone, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы собираем годные находки с AliExpress по вменяемым ценам.