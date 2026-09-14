Как подготовить iPhone к установке iOS 27

14 сентября Apple выпускает iOS 27, и обновиться наверняка захочется сразу. Перед установкой айфон лучше немного подготовить: сделать резервную копию, проверить пару настроек и разобраться со свободным местом. Заодно расскажу, стоит ли вообще спешить с апдейтом — я пользуюсь iOS 27 с июня и уже понял, где она хороша, а где пока раздражает. С чего начать по части памяти, подскажет наш разбор о том, сколько свободного места оставлять на iPhone перед крупными обновлениями.



Сделайте резервную копию заранее

Резервная копия — это ваша страховка на случай, если новая система не понравится. Откатиться с iOS 27 обратно на iOS 26 можно только со свежим бэкапом, иначе фотографии, переписки и настройки придется собирать заново. Многие спрашивают, нельзя ли просто скинуть копию на обычную флешку и не занимать облако. Так напрямую не выйдет, и мы подробно разбирали, почему нельзя сделать копию на флешку.

Надежных способов два, и лучше сделать сразу оба — облако удобно, а копия на компьютере не зависит от места в iCloud.

Через iCloud. Откройте Настройки, нажмите на свое имя вверху, затем iCloud — Резервная копия в iCloud и запустите Создать копию сейчас. Телефон должен быть подключен к Wi-Fi и питанию. Бесплатных 5 ГБ почти всегда не хватает, так что либо докупите объем, либо используйте второй вариант.

Через компьютер. На Mac подключите iPhone кабелем и откройте Finder, на Windows — приложение Apple Devices или iTunes. Выберите устройство и запустите создание копии. Обязательно поставьте галочку зашифрованной копии, иначе не сохранятся пароли, данные Здоровья и история звонков.

Копия на компьютере делается быстрее и не занимает облако, поэтому я всегда держу именно ее. Не удаляйте бэкап сразу после обновления — подождите хотя бы неделю, пока не убедитесь, что на iOS 27 все ваши приложения запускаются и работают как надо.

Многие вообще не понимают, зачем эти хлопоты, раз телефон обновляется сам. При обновлении по воздуху iPhone иногда правда предлагает временную копию, но полагаться на нее не стоит: она удаляется через несколько дней и не всегда полная. Ручной бэкап дает вам контроль. Если что-то пойдет не так, вы сможете стереть телефон, поставить обратно iOS 26 через режим восстановления и развернуть все свои данные из копии, будто ничего не случилось. Заодно загляните в дату последней копии в тех же настройках — у многих там значится бэкап полугодовой давности, от которого пользы немного. Если копия не создается или вылетает с ошибкой, не бейтесь в одиночку. Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что проверить в первую очередь.

Отключите сгружение неиспользуемых приложений

Есть настройка, которая для российских пользователей из удобной превратилась в опасную. Называется она Сгружать неиспользуемое: система сама убирает программы, которые вы давно не открывали, чтобы освободить память. Иконка остается на экране, данные вроде бы сохраняются, а при нажатии приложение должно заново скачаться из App Store.

Вот тут и кроется ловушка. Многие нужные программы из российского App Store пропали. Банковские приложения, сервисы под санкциями, часть игр — если система сгрузит их, обратно вы их уже не поставите. Восстановить такое приложение потом очень сложно, а чаще всего попросту невозможно. Поэтому отключите эту настройку до обновления:

Откройте Настройки. Пролистайте до пункта Приложения и в нем выберите App Store. Найдите переключатель Сгружать неиспользуемое и выключите его.

Заодно проверьте, не сгрузились ли какие-то важные программы раньше. У сгруженных иконок рядом с названием стоит маленький значок облачка со стрелкой. Если увидели его у банковского приложения, поищите установочный файл заранее, пока оно еще открывается. Чтобы не пропускать такие предупреждения про App Store в России, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы первыми пишем, что и куда пропало из магазина.

Освободите место под обновление

Перед установкой очистите хранилище: для нормальной загрузки и распаковки iOS 27 стоит освободить около 20 ГБ. Если не знаете, за счет чего выкроить столько, у нас есть неочевидный совет, как очистить память на iPhone.

Почему так много? Апдейт сначала скачивается целиком, потом распаковывается, и на время установки системе нужен временный запас. Если места впритык, обновление либо не запустится, либо застрянет на середине с ошибкой. Проверить объем можно в Настройки — Основные — Хранилище iPhone: там же видно, какие приложения и файлы весят больше всего.

Быстрее всего место освобождают такие вещи:

Просмотренные сериалы и тяжелые видео из галереи.

Кэш мессенджеров — у Telegram и МАКС он легко разрастается до нескольких гигабайт.

Старые загрузки, вложения из переписок и дубликаты фотографий.

И не забивайте телефон под завязку после установки. Переполненный iPhone заметно тормозит и быстрее разряжается, так что пары свободных гигабайт мало — системе постоянно нужен нормальный запас, чтобы не упираться в потолок хранилища.

Стоит ли устанавливать iOS 27

Короткий ответ — да, но с парой оговорок. Я живу на финальной сборке iOS 27 с июня: сначала на iPhone 16 Plus, а недавно обновил и iPhone 17. Все свои замеры скорости и автономности я собрал в отдельном материале, где проверил работу iOS 27 на iPhone 17.

По ощущениям система работает стабильно. Не глючит, не тормозит, интерфейс полностью переведен на русский, ничего критичного за несколько месяцев не сломалось. Отдельно порадовало, что банковские приложения, удаленные из App Store, продолжают запускаться и работать без нареканий — для российского пользователя это едва ли не главный вопрос при переходе на новую версию.

Единственное, что откровенно раздражает — дополнительные действия в мессенджере МАКС. Если задержать палец на сообщении, чтобы вызвать контекстное меню, оно появляется, но приложение сразу после этого наглухо зависает. Приходится закрывать его и открывать заново. Все остальное, включая банкинг и повседневные задачи, работает как часы.

Кому я бы посоветовал не торопиться. Если ваш iPhone у вас единственный и рабочий, а МАКС нужен постоянно, подождите первое-второе минорное обновление — к тому моменту мелкие баги вроде этого обычно чинят. Всем остальным затягивать смысла нет: чем дольше вы сидите на старой версии, тем больше приложений успеет обновиться под iOS 27 и перестать нормально работать на iOS 26.

Итог простой. Если вы сделали резервную копию, отключили сгружение и освободили место, можно смело обновляться уже сегодня. А если захочется обновить не только систему, но и найти недорогие гаджеты с аксессуарами, заглядывайте в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС.