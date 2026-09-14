Во сколько выйдет iOS 27: точное время релиза в России и мире
Вы открываете «Настройки», жмете «Обновление ПО», а iOS 27 там все нет, хотя лента новостей обещала релиз 14 сентября. Знакомая ситуация? Все дело в часовых поясах: Apple включает обновление для всего мира в один момент, но на ваших часах это может быть и ранний вечер, и глубокая ночь. Ниже разберемся, во сколько именно iOS 27 доедет до вашего города, как установить ее в первые минуты и не зависнуть на экране загрузки, и почему в первые дни свежая система иногда ведет себя не так, как вы ждали. А чтобы момент выхода не застал врасплох, мы заранее подробно расписали, как подготовиться к установке iOS 27.
Точное время выхода по всем часовым поясам
Официальная дата уже известна: Apple выпускает iOS 27 в понедельник, 14 сентября. Но «выпускает» — это один момент по серверам компании, а не одинаковое время на часах в разных странах. Отсчет идет от 10 утра по тихоокеанскому времени, там, где стоит штаб-квартира Apple. Для нас это 20:00 по московскому времени. Чтобы не гадать, я собрал в одну таблицу все часовые пояса, взял по одному крупному городу-ориентиру и посчитал, когда обновление станет доступно у каждого. Где выход переезжает на следующие сутки, рядом со временем стоит дата.
|Город
|Часовой пояс
|Время выхода iOS 27
|Калининград
|UTC+2
|19:00
|Москва
|UTC+3
|20:00
|Самара
|UTC+4
|21:00
|Екатеринбург
|UTC+5
|22:00
|Омск
|UTC+6
|23:00
|Новосибирск
|UTC+7
|00:00, 15 сентября
|Иркутск
|UTC+8
|01:00, 15 сентября
|Якутск
|UTC+9
|02:00, 15 сентября
|Хабаровск
|UTC+10
|03:00, 15 сентября
|Магадан
|UTC+11
|04:00, 15 сентября
|Петропавловск-Камчатский
|UTC+12
|05:00, 15 сентября
|Паго-Паго (Американское Самоа)
|UTC-11
|06:00
|Гонолулу (Гавайи)
|UTC-10
|07:00
|Анкоридж (Аляска)
|UTC-8
|09:00
|Лос-Анджелес
|UTC-7
|10:00
|Денвер
|UTC-6
|11:00
|Чикаго
|UTC-5
|12:00
|Нью-Йорк
|UTC-4
|13:00
|Сан-Паулу
|UTC-3
|14:00
|Кабо-Верде
|UTC-1
|16:00
|Рейкьявик
|UTC+0
|17:00
|Лондон
|UTC+1
|18:00
|Нукуалофа (Тонга)
|UTC+13
|06:00, 15 сентября
|Острова Лайн (Кирибати)
|UTC+14
|07:00, 15 сентября
Пара уточнений, чтобы не запутаться. В таблице целые часовые пояса, но есть города со сдвигом на полчаса и даже на 45 минут. В Нью-Дели и Мумбаи iOS 27 появится в 22:30, в Тегеране — в 20:30, а в Катманду — в 22:45. Просто прибавьте эти минуты к ближайшему часу из таблицы. Европа живет по времени Калининграда: в Берлине, Париже и Риме обновление придет в 19:00, а в Лондоне на час раньше. И еще важный момент: начиная с Новосибирска и восточнее релиз формально выпадает уже на 15 сентября, потому что к этому времени в Сибири и на Дальнем Востоке наступают следующие сутки.
Apple почти никогда не открывает доступ секунда в секунду. Иногда обновление доезжает на несколько минут позже расчетного времени, иногда серверы отдают его волнами по регионам. Так что если у соседа iOS 27 уже качается, а у вас еще нет, паниковать рано, подождите 10-15 минут. Чтобы поймать нужный момент и не дергать экран настроек вручную каждые пять минут, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: мы даем сигнал, как только апдейт реально прилетает в Россию.
Как установить обновление сразу
iOS 27 я гоняю уже не первый день и проверил ее на iPhone 17: что стало со скоростью, автономностью и приложениями, которые пропали из App Store. Если же вы ждали финальную версию, сама установка занимает считанные минуты и делается прямо с телефона, без компьютера.
Порядок действий такой:
- Подключите iPhone к Wi-Fi и поставьте на зарядку, чтобы процесс не прервался.
- Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Основные».
- Нажмите «Обновление ПО» и дождитесь, пока система найдет iOS 27.
- Выберите «Обновить сейчас», введите код-пароль и примите условия.
- Дайте телефону скачать пакет и перезагрузиться, не выключайте его в это время.
Теперь про главную засаду первого дня. В первые часы после выхода обновление одновременно тянут миллионы людей по всему миру, и нагрузка на серверы Apple становится огромной. Из-за этого загрузка может ползти медленно, застревать на пункте «Проверка обновления» или выдавать ошибку «Не удалось проверить наличие обновления». Это не поломка вашего iPhone и точно не повод сбрасывать настройки.
Если все же застряли, действуйте спокойно:
- Закройте экран обновления и подождите 15-20 минут.
- Проверьте, что Wi-Fi работает стабильно, а при слабом сигнале переключитесь на другую сеть.
- Попробуйте снова поздно вечером или на следующий день, когда первая волна спадет.
Лезть в самый пик необязательно: обновление никуда не денется, а через сутки встанет за пару минут. Не получилось поставить или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.
Почему после обновления iPhone греется и быстрее садится
Знакомая многим история: поставил свежую систему, а телефон к вечеру теплый и заряд тает на глазах. Если это про вас, выдыхайте, в первые дни так и должно быть, и Apple объяснила, почему так происходит. Расскажу коротко, что творится внутри.
После крупного апдейта iPhone заново приводит себя в порядок. Идет фоновая переиндексация данных: система перебирает файлы для поиска Spotlight, «Фото» заново анализируют библиотеку, чтобы работали поиск по объектам и распознавание лиц, приложения докачивают свои обновления, а кеши перестраиваются. Все это нагружает процессор, поэтому корпус греется, а батарея расходуется быстрее обычного. Как правило, это длится день-два.
Чтобы пережить этот период спокойнее:
- Оставьте iPhone на зарядке на ночь и дайте ему доделать фоновые задачи.
- Держите активным Wi-Fi, чтобы «Фото» и приложения быстрее докачали данные.
- Не делайте выводов об автономности сразу, оцените ее через два-три дня.
А если батарея сдавала еще до обновления и телефон уже не первой свежести, самое время присмотреть внешний аккумулятор или новую зарядку. Свежие находки с AliExpress по адекватным ценам мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы», туда стоит заглянуть перед покупкой.
Стоит ли обновляться сразу после выхода
Короткий ответ: зависит от того, какой у вас iPhone и как вы им пользуетесь. Систему получат все модели, iPhone 11 и новее, то есть примерно тот же список, что и у iOS 26. А вот самые заметные функции нового ИИ-помощника Siri требуют более мощного железа, чипа уровня A17 Pro и выше, так что на старых устройствах вы обновитесь, но часть возможностей останется недоступной.
Когда телефон у вас рабочий и от него зависит весь день, есть смысл выждать сутки-двое. Так вы пропустите первую волну серверной нагрузки и заодно увидите, не всплыли ли у кого-то мелкие баги. Энтузиастам и тем, кто любит все новое, ждать смысла нет, ставьте сразу, тем более что откатиться на прошлую версию Apple разрешает лишь короткое время после релиза.
Отдельно держите в голове региональные нюансы. Часть ИИ-функций Siri на старте недоступна в Евросоюзе, в Китае их запуск тоже задерживается из-за местного регулирования, а в России привычные ограничения App Store никуда не делись. Так что список того, что реально заработает именно у вас, стоит сверять уже после установки. В остальном iOS 27 остается тем самым большим обновлением, ради которого многие и ждали сентября, и день релиза как раз настал.