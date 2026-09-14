Во сколько выйдет iOS 27: точное время релиза в России и мире

Кирилл Пироженко

Вы открываете «Настройки», жмете «Обновление ПО», а iOS 27 там все нет, хотя лента новостей обещала релиз 14 сентября. Знакомая ситуация? Все дело в часовых поясах: Apple включает обновление для всего мира в один момент, но на ваших часах это может быть и ранний вечер, и глубокая ночь. Ниже разберемся, во сколько именно iOS 27 доедет до вашего города, как установить ее в первые минуты и не зависнуть на экране загрузки, и почему в первые дни свежая система иногда ведет себя не так, как вы ждали. А чтобы момент выхода не застал врасплох, мы заранее подробно расписали, как подготовиться к установке iOS 27.

Время, когда iOS 27 выйдет в разных городах

Время, когда iOS 27 выйдет в разных городах

Точное время выхода по всем часовым поясам

Официальная дата уже известна: Apple выпускает iOS 27 в понедельник, 14 сентября. Но «выпускает» — это один момент по серверам компании, а не одинаковое время на часах в разных странах. Отсчет идет от 10 утра по тихоокеанскому времени, там, где стоит штаб-квартира Apple. Для нас это 20:00 по московскому времени. Чтобы не гадать, я собрал в одну таблицу все часовые пояса, взял по одному крупному городу-ориентиру и посчитал, когда обновление станет доступно у каждого. Где выход переезжает на следующие сутки, рядом со временем стоит дата.

Город Часовой пояс Время выхода iOS 27
Калининград UTC+2 19:00
Москва UTC+3 20:00
Самара UTC+4 21:00
Екатеринбург UTC+5 22:00
Омск UTC+6 23:00
Новосибирск UTC+7 00:00, 15 сентября
Иркутск UTC+8 01:00, 15 сентября
Якутск UTC+9 02:00, 15 сентября
Хабаровск UTC+10 03:00, 15 сентября
Магадан UTC+11 04:00, 15 сентября
Петропавловск-Камчатский UTC+12 05:00, 15 сентября
Паго-Паго (Американское Самоа) UTC-11 06:00
Гонолулу (Гавайи) UTC-10 07:00
Анкоридж (Аляска) UTC-8 09:00
Лос-Анджелес UTC-7 10:00
Денвер UTC-6 11:00
Чикаго UTC-5 12:00
Нью-Йорк UTC-4 13:00
Сан-Паулу UTC-3 14:00
Кабо-Верде UTC-1 16:00
Рейкьявик UTC+0 17:00
Лондон UTC+1 18:00
Нукуалофа (Тонга) UTC+13 06:00, 15 сентября
Острова Лайн (Кирибати) UTC+14 07:00, 15 сентября

Пара уточнений, чтобы не запутаться. В таблице целые часовые пояса, но есть города со сдвигом на полчаса и даже на 45 минут. В Нью-Дели и Мумбаи iOS 27 появится в 22:30, в Тегеране — в 20:30, а в Катманду — в 22:45. Просто прибавьте эти минуты к ближайшему часу из таблицы. Европа живет по времени Калининграда: в Берлине, Париже и Риме обновление придет в 19:00, а в Лондоне на час раньше. И еще важный момент: начиная с Новосибирска и восточнее релиз формально выпадает уже на 15 сентября, потому что к этому времени в Сибири и на Дальнем Востоке наступают следующие сутки.

Apple почти никогда не открывает доступ секунда в секунду. Иногда обновление доезжает на несколько минут позже расчетного времени, иногда серверы отдают его волнами по регионам. Так что если у соседа iOS 27 уже качается, а у вас еще нет, паниковать рано, подождите 10-15 минут. Чтобы поймать нужный момент и не дергать экран настроек вручную каждые пять минут, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: мы даем сигнал, как только апдейт реально прилетает в Россию.

Как установить обновление сразу

iOS 27 я гоняю уже не первый день и проверил ее на iPhone 17: что стало со скоростью, автономностью и приложениями, которые пропали из App Store. Если же вы ждали финальную версию, сама установка занимает считанные минуты и делается прямо с телефона, без компьютера.

Порядок действий такой:

Страница установки iOS 27 на iPhone

Страница установки iOS 27 на iPhone

  1. Подключите iPhone к Wi-Fi и поставьте на зарядку, чтобы процесс не прервался.
  2. Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Основные».
  3. Нажмите «Обновление ПО» и дождитесь, пока система найдет iOS 27.
  4. Выберите «Обновить сейчас», введите код-пароль и примите условия.
  5. Дайте телефону скачать пакет и перезагрузиться, не выключайте его в это время.

Теперь про главную засаду первого дня. В первые часы после выхода обновление одновременно тянут миллионы людей по всему миру, и нагрузка на серверы Apple становится огромной. Из-за этого загрузка может ползти медленно, застревать на пункте «Проверка обновления» или выдавать ошибку «Не удалось проверить наличие обновления». Это не поломка вашего iPhone и точно не повод сбрасывать настройки.

Если все же застряли, действуйте спокойно:

  1. Закройте экран обновления и подождите 15-20 минут.
  2. Проверьте, что Wi-Fi работает стабильно, а при слабом сигнале переключитесь на другую сеть.
  3. Попробуйте снова поздно вечером или на следующий день, когда первая волна спадет.

Лезть в самый пик необязательно: обновление никуда не денется, а через сутки встанет за пару минут. Не получилось поставить или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Почему после обновления iPhone греется и быстрее садится

Знакомая многим история: поставил свежую систему, а телефон к вечеру теплый и заряд тает на глазах. Если это про вас, выдыхайте, в первые дни так и должно быть, и Apple объяснила, почему так происходит. Расскажу коротко, что творится внутри.

Уведомление об оптимизации поиска и Siri, которые вызывают нагрев и быстрый разряд

Уведомление об оптимизации поиска и Siri, которые вызывают нагрев и быстрый разряд

После крупного апдейта iPhone заново приводит себя в порядок. Идет фоновая переиндексация данных: система перебирает файлы для поиска Spotlight, «Фото» заново анализируют библиотеку, чтобы работали поиск по объектам и распознавание лиц, приложения докачивают свои обновления, а кеши перестраиваются. Все это нагружает процессор, поэтому корпус греется, а батарея расходуется быстрее обычного. Как правило, это длится день-два.

Чтобы пережить этот период спокойнее:

  1. Оставьте iPhone на зарядке на ночь и дайте ему доделать фоновые задачи.
  2. Держите активным Wi-Fi, чтобы «Фото» и приложения быстрее докачали данные.
  3. Не делайте выводов об автономности сразу, оцените ее через два-три дня.

А если батарея сдавала еще до обновления и телефон уже не первой свежести, самое время присмотреть внешний аккумулятор или новую зарядку. Свежие находки с AliExpress по адекватным ценам мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы», туда стоит заглянуть перед покупкой.

Стоит ли обновляться сразу после выхода

Короткий ответ: зависит от того, какой у вас iPhone и как вы им пользуетесь. Систему получат все модели, iPhone 11 и новее, то есть примерно тот же список, что и у iOS 26. А вот самые заметные функции нового ИИ-помощника Siri требуют более мощного железа, чипа уровня A17 Pro и выше, так что на старых устройствах вы обновитесь, но часть возможностей останется недоступной.

iOS 27 на iPhone 17

iOS 27 на iPhone 17

Когда телефон у вас рабочий и от него зависит весь день, есть смысл выждать сутки-двое. Так вы пропустите первую волну серверной нагрузки и заодно увидите, не всплыли ли у кого-то мелкие баги. Энтузиастам и тем, кто любит все новое, ждать смысла нет, ставьте сразу, тем более что откатиться на прошлую версию Apple разрешает лишь короткое время после релиза.

Отдельно держите в голове региональные нюансы. Часть ИИ-функций Siri на старте недоступна в Евросоюзе, в Китае их запуск тоже задерживается из-за местного регулирования, а в России привычные ограничения App Store никуда не делись. Так что список того, что реально заработает именно у вас, стоит сверять уже после установки. В остальном iOS 27 остается тем самым большим обновлением, ради которого многие и ждали сентября, и день релиза как раз настал.

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