iOS 26.6 beta 3 вышла: что нового, когда релиз и кому стоит ее качать на iPhone

Сегодня, 29 июня, Apple выпустила третью бету iOS 26.6 и iPadOS 26.6. Любопытно, что прилетела она в один день со стабильной iOS 26.5.2: пока обычные пользователи качают важный патч безопасности, тестировщики уже ковыряют следующую сборку. Это нормальный ритм Apple на финишной прямой цикла iOS 26. Громких функций тут не обещают, но пара мелких изменений всё же нашлась. Разбираемся, что внутри, когда ждать релиз iOS 26.6 и кому вообще нужна эта бета.



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Что нового в iOS 26.6

Честно скажу: заметных новых функций в iOS 26.6 ждать не стоит. Apple закрывает цикл iOS 26, поэтому апдейт сосредоточен на исправлении ошибок и оптимизации производительности. Но энтузиасты всё же выкопали в бетах пару интересных деталей.

Во-первых, система теперь предупреждает, когда вы упёрлись в лимит заблокированных контактов, и подсказывает, что список переполнен. Во-вторых, в сборках мелькнула новая защита от выхватывания: если iPhone выдёргивают из рук, он автоматически блокируется, чтобы вор не успел залезть внутрь. Это пока не финальная функция, но направление приятное.

Никаких новых иконок, переработанных меню и громких возможностей здесь нет. А вот в iOS 27, к примеру, обещают новый режим восстановления iPhone.

Когда выйдет iOS 26.6

Третья бета вышла спустя две недели после второй, так что Apple держит привычный двухнедельный ритм тестирования. Финальная iOS 26.6 по графику прошлых лет должна появиться ближе к концу июля, и это, похоже, последнее заметное обновление линейки iOS 26.

Дальше всё внимание уйдёт на iOS 27, релиз которой ждём в сентябре вместе с новыми iPhone. Если пока не понимаете, что ставить себе на устройство, я разбирал варианты в материале о том, что лучше установить на iPhone.

Как установить новую бету iOS 26.6 и для кого она предназначена

Сборка открыта зарегистрированным разработчикам. Скачать бету можно прямо на iPhone или iPad через «Настройки», «Основные», «Обновление ПО». Понадобится Apple ID, привязанный к программе разработчика, благо бесплатная регистрация на сайте Apple это позволяет. Порядок действий:

зайти на developer.apple.com под своим Apple ID и согласиться с условиями программы; на устройстве открыть «Настройки», «Основные», «Обновление ПО»; в разделе «Бета-обновления» выбрать iOS 26.6 Developer Beta; дождаться появления апдейта и установить его как обычное обновление.

Автономность iOS 26.6 и сколько живёт Айфон от зарядки

С бета-версиями автономность почти всегда проседает: система ещё не оптимизирована, а фоновые процессы работают вразнобой. Но раз это финальная ветка iOS 26, к релизу время работы наверняка подтянут, и не исключено, что 26.6 окажется экономнее, чем iOS 26.5. На свежей сборке я бы на стабильный экранный таймер не рассчитывал, а вот публичная версия в этом плане должна порадовать. С iOS 26.5 все было в порядке — мы проверяли ранее.

Кому стоит скачать iOS 26.6

Короткий вывод: на основной iPhone эту бету ставить не нужно. Крупных функций в 26.6 нет, зато сбои, ускоренный разряд и капризы отдельных приложений на ранней сборке почти гарантированы. Смысл есть, только если у вас завалялся запасной iPhone или вы разработчик и проверяете своё приложение под новую систему.

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Всем остальным разумнее дождаться публичного релиза: он прилетит автоматически и без возни с профилями. А если присматриваетесь к летнему прыжку на iOS 27, сперва гляньте, какой Айфон возьмёт её без тормозов.