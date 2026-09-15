Apple выпустила iOS 26.7: что за обновление и стоит ли его качать вместо iOS 27

Пока все обсуждают долгожданный релиз iOS 27, Apple тихо выпустила ещё одно обновление — iOS 26.7. О нём почти не говорят, но именно оно может оказаться правильным выбором, если новая система вас пока пугает. Стоит ли оставаться на iOS 26 или уже пора двигаться дальше? И чем все эти версии вообще отличаются друг от друга? Разбираемся, что скрывается за скромным номером 26.7 и какую версию лучше поставить на Айфон прямо сейчас.



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Что исправили в новом обновлении

Обновление целиком про безопасность, новых функций и настроек в нём не появилось. Apple оперативно опубликовала список исправлений на странице безопасности, что бывает довольно редко. Если лень читать, рассказали ниже, какие проблемы закрыла Apple.

Обработка файлов. Вредоносная картинка, видеоролик, шрифт или 3D-модель могли сломать приложение или дать чужой программе доступ к памяти. Иногда достаточно было просто открыть заранее подготовленный файл.

Ядро системы. Через дыры в самой основе iOS приложение могло аварийно перезагрузить Айфон, прочитать чужую память или получить полный доступ к устройству. Это самые серьёзные из закрытых проблем.

Доступ к личным данным. Программы без спроса получала доступ к фотографиям, напоминаниям, музыке, геолокации. И даже данных о движении с наушников.

Слежка и экран блокировки. Некоторые приложения могли подсматривать, чем ещё вы пользуетесь на телефоне, а через подсказки Siri с заблокированного экрана можно было увидеть лишнее.

Bluetooth и Safari. Закрыли дыру, позволявшую взломать Айфон «по воздуху», и уязвимость, когда сбой вызывал обычный заход на вредоносный сайт.

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Для обычного пользователя вывод простой: поставить обновление стоит, особенно, если не спешишь качать iOS 27. Настраивать ничего не нужно, система всё сделает сама.

Разница между iOS 26.6.2, 26.7 и iOS 27: что скачать

Версий сразу три, и в них легко запутаться. Имейте в виду, что если уже установили iOS 26.6.2 — это определенно хорошо. А если не успели — уже не скачаете. Впрочем, коротко расскажем о каждой:

iOS 26.6.2. Небольшая заплатка начала сентября, чинила загрузку обновлений по сотовой сети. Сейчас уже неактуальна, её заменила 26.7.

iOS 26.7. Свежее обновление безопасности для iOS 26 без новых функций. Подойдёт тем, кто хочет остаться на прежней системе.

iOS 27. Большое ежегодное обновление с новым дизайном и функциями. Для тех, кто готов к переменам.

Если вы раньше загрузили iOS 26.6.2, отдельно её искать больше не нужно. Мы уже разбирали, что в ней изменили, и все её исправления теперь входят в состав текущей ОС. По сути выбор сводится к двум вариантам. Хотите стабильности и тишины, без риска поймать баги самой первой версии, ставьте 26.7. Готовы к новым возможностям прямо сейчас, переходите на iOS 27. Промежуточная 26.6.2 осталась в прошлом и сидеть на ней смысла маловато.

Как установить обновление на Айфоне

Процесс обычный и занимает пару минут. Благодаря тому, что многие захотят скачать iOS 27, с загрузкой iOS 26.7 проблем не возникнет. Бонусом — заплатка старой системы весит мало, поэтому скачается быстро. Следуйте нашей инструкции.

Поставьте Айфон на зарядку и подключитесь к Wi-Fi, так надёжнее. Откройте «Настройки», зайдите в раздел «Основные» и выберите пункт «Обновление ПО». Дождитесь, пока система покажет доступные версии. iOS 26.7 будет стоять по умолчанию, а iOS 27 покажут ниже отдельным пунктом. Чтобы остаться на iOS 26, выберите именно 26.7 и нажмите «Обновить». Дальше Айфон всё скачает и установит сам.

Если версия сразу не появилась, это нормально. Apple раскатывает обновления волнами, иногда нужно подождать. О том, когда лучше всего обновлять Айфон, я рассказывал на личном опыте: спешить в первый час обычно незачем.

Ну и не забывайте зарядить телефон перед обновлением. Хороший адаптер здесь — почти 100% успеха, поэтому рекомендуем эту модель от UGREEN. Юзаем сами и вам советуем!

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Оставаться на iOS 26.7 или переходить на iOS 27

Главный вопрос, который сейчас у многих: обновляться до новой системы или пока переждать. Но и тут все достаточно очевидно. iOS 26.7 подойдёт осторожным. Вы получаете все свежие заплатки безопасности, но остаётесь на системе, которую хорошо знаете. Ничего не сломается, привычные приложения работают как работали, а батарея ведёт себя предсказуемо. Со временем Apple всё равно предложит iOS 27 как основное обновление, но случится это только через несколько недель. Так что торопиться некуда, можно спокойно дождаться первых отзывов.

iOS 27 стоит ставить, если хочется нового дизайна и функций, а телефон у вас не из самых старых. Кстати, страх тормозов на возрастных моделях часто преувеличен. Я проверил, ускоряет ли iOS 27 старый iPhone 11 Pro Max, и результат меня удивил. Возможно, вам инфа тоже будет полезна.

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Само обновление вышло не случайно именно сейчас. Apple обновила ПО сразу после осенней презентации, где показала складной iPhone Duo и другие новинки. Если коротко: сомневаетесь, оставайтесь на 26.7, а на iOS 27 перейдёте тогда, когда сами будете готовы. Обе версии одинаково безопасны, разница лишь в наборе функций.