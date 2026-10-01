Установил iOS 27.0.1 на iPhone 17. Что стало с батареей, банками и 5G

Первое исправление после крупного обновления многие ставят без раздумий. Кажется, что хуже уже не будет: Apple подлатала баги, и можно спокойно жить дальше. Только в России от любого апдейта ждешь не столько исправлений, сколько подвоха. Слетит ли настройка, на которую ушел вечер, откроется ли банк, пройдет ли оплата на кассе. Мы уже рассказывали, что исправили в iOS 27.0.1, а я поставил ее на свой iPhone 17 и пожил с ней несколько дней. Одна вещь меня неприятно удивила, а одна, наоборот, обрадовала сильнее всего. Ниже расскажу, как айфон ведет себя после обновления, что стало с привычными приложениями и стоит ли нажимать кнопку установки.



Как iOS 27.0.1 работает на iPhone 17

Начну с главного. Обновление стабильное. За несколько дней iPhone 17 ни разу не перезагрузился сам, приложения не вылетали, а экран не замирал на ровном месте. Для первой заплатки после крупного релиза это уже неплохой результат.

Список изменений у iOS 27.0.1 короткий. Apple закрыла самопроизвольную перезагрузку iPhone 18 Pro, когда Face ID не узнает владельца, убрала цветовой артефакт при двукратном зуме на тех же прошках и починила зависание экрана, если одновременно открыть Центр уведомлений и Пункт управления. Первые два пункта к моему iPhone 17 отношения не имеют. А вот третий касается всех, и проверить его было интересно.

На iOS 27 смартфон в такой ситуации мог перестать реагировать на касания, и помогала только перезагрузка. Мелочь, но из тех, что попадаются в самый неудобный момент, когда быстро тянешь шторку одной рукой. Скорость работы в худшую сторону не изменилась. Айфон откликается так же, как на iOS 27. Никакого «айфон стал тормозить после обновления» я не заметил, хотя после каждого апдейта жду этого в первую очередь.

С автономностью та же история. В моем обычном режиме iPhone 17 держит заряд так же, как до обновления. Ни роста, ни просадки. Чудес от заплатки никто и не ждал, а главное, что она ничего не испортила. Отдельно скажу про баг с виджетами. Если на рабочем столе потянуть виджет не туда, айфон может зависнуть, и в списке исправлений iOS 27.0.1 этой проблемы нет. Так что перестановку на рабочих столах пока лучше делать аккуратно.

Оптимизация поиска и Siri шла почти двое суток

А вот что меня смутило. Сразу после установки iOS 27.0.1 айфон снова запустил оптимизацию поиска и Siri. В настройках висела знакомая строчка про индексацию, и шла она почти два дня.

Честно, я этого не ожидал. После большого обновления до iOS 27 такая перестройка понятна: система заново перебирает фото, сообщения, файлы и все, что потом ищется через Spotlight и Siri. Но тут вышла небольшая заплатка с тремя исправлениями. Зачем снова прогонять всю библиотеку, Apple не объясняет.

На мой взгляд, дело может быть в том, что после любого обновления система сбрасывает часть служебных данных и предпочитает собрать индекс с нуля. Но это лишь мое предположение. Ничего критичного в этом нет, но будьте готовы, что в процессе аппарат может чуть быстрее разряжаться и нагреваться.

Хорошая новость в том, что на батарее и скорости индексация у меня не отразилась. Обычно в такие дни ждешь, что айфон начнет садиться быстрее, но здесь разницы я не заметил. Ускорить процесс нельзя, но система активнее работает над индексом, когда смартфон стоит на зарядке и подключен к Wi-Fi. Так что проще всего оставить его так на ночь. Хотите следить за всеми обновлениями iOS 27 и узнавать о багах первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую новую версию системы.

Банки и приложения, удаленные из App Store, работают

После выхода iOS 27 часть пользователей столкнулась с тем, что не работает Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк. Поэтому перед установкой iOS 27.0.1 я переживал именно за приложения, которых давно нет в российском App Store.

Переживал зря. Все российские приложения, удаленные из App Store, после обновления открываются и работают как раньше. Ни одно не пришлось переустанавливать, ни в одном не пришлось заново входить в аккаунт.

Отдельно проверил оплату через Bluetooth. Это то, чем я пользуюсь каждый день на кассе, и отвалиться она могла бы в самый неподходящий момент. В Сбере, Альфа-Банке и Т-Банке платежи проходят без проблем, как и до обновления. Никаких лишних ошибок и повторных попыток.

Для России это, пожалуй, главный показатель того, что обновление можно ставить. Новые функции и исправления багов приятны, но если после апдейта не получается заплатить за продукты, все остальное теряет смысл. Если у вас после установки iOS 27.0.1 какой-то банк перестал открываться или оплата не проходит, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться. Заодно будет понятно, единичная это история или так у многих.

5G и VoWiFi после обновления не слетели

Самое главное я оставил напоследок. На своем iPhone 17 я включал 5G через CarrierSIM, а вместе с ним заработали и звонки по Wi-Fi. Способ держится на ошибке в системе, и Apple может закрыть ее в любом обновлении. Поэтому iOS 27.0.1 я ставил с опаской.

Вот тут и была главная интрига. Если лазейку закроют, настройка пропадет, а повторно запустить скрипт уже не получится. Вернуться на прошлую версию тоже не всегда возможно: Apple довольно быстро перестает подписывать старые сборки. К счастью, активация 5G не слетела. После обновления айфон по-прежнему цепляется за 5G, и ничего заново запускать не пришлось. VoWiFi тоже на месте, так что там, где сотовая сеть почти не ловит, звонки и дальше пойдут через Wi-Fi.

Но расслабляться рано. То, что настройка пережила iOS 27.0.1, не гарантирует, что она переживет iOS 27.2 или следующую заплатку. Если 5G и VoWiFi для вас важны, держите автообновление выключенным и ставьте новые версии только после того, как другие пользователи проверят, что с CarrierSIM все в порядке.

Так стоит ли ставить iOS 27.0.1 на iPhone 17? Короткий ответ — да. Система стабильная, скорость и автономность остались прежними, банки работают, а 5G с VoWiFi на месте. Единственный минус — пара дней с неполным поиском, пока идет оптимизация, но это можно пережить. А пока айфон перебирает вашу галерею, можно заглянуть в «Сундук Али-Бабы» в МАКС и подобрать недорогой кабель или зарядку, чтобы оставить смартфон заряжаться на ночь не только дома.